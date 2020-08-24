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الرئيسية | مجتمع | جمعية تدعو إلى تأجيل الدخول المدرسي بالمغرب

جمعية تدعو إلى تأجيل الدخول المدرسي بالمغرب

جمعية تدعو إلى تأجيل الدخول المدرسي بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 18:20

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ (ة) إن "ترك الحرية للآباء في اختيار نوع التعليم لأبنائهم قرار مبهم الدوافع وغير محسوب النتائج وصعب الأجرأة، لأن التعليم عن بعد مختلف تماما عن التعليم الحضوري، وتعلم الوزارة أوجه هذا الاختلاف، كما أن اعتماد نوعين من التعليم بهذه الطريقة هو تطبيع المنظومة التربوية مع الخرق التاريخي لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا القرار محاولة يائسة لتحميل الآباء في حالات ظهور بؤر وبائية في مؤسسة من المؤسسات مسؤولية اختياراتهم".

وسجّل المكتب الوطني للجمعية أن "التسرع في إصدار البلاغ الأخير للوزارة بدون تفاصيل دقيقة خلق بلبلة وسط الرأي العام، وأبان عن ارتباك واضح في التعامل مع المرحلة"، كما أن "تأجيل الامتحانات الجهوية قرار لم يأخذ بعين الاعتبار المعاناة النفسية لتلاميذ السنة الأولى باكالوريا الذين سيجدون أنفسهم مطالبين بالتحصيل الدراسي، والاستعداد للامتحان الوطني، والاستمرار في التحضير للامتحان الجهوي في الآن نفسه".

وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أنه "بعد تسجيل الملاحظات الأولية، ومن أجل المساهمة في بلورة تصور ملائم للظرف الاستثنائي للدخول المدرسي؛ فإن المكتب الوطني يقترح اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والسلامة الصحية لرواد المؤسسات التربوية (تلاميذ، أساتذة، إداريون) عنصرين موجهين لأي خطة لتنظيم السنة الدراسية وتدبيرها".

واعتبرت الجمعية "التعليم الحضوري قاعدة، والتعليم عن بعد استثناء تفرضه الحالة الوبائية للمنطقة وتقرره السلطات الصحية والتربوية وليس الآباء الذين سيبنون اختياراتهم على الرغبة والمزاجية، لأن نوع التعلم المعتمد لا يعني مؤسسة بعينها بل يمكن اعتماده في حي أو مدينة أو منطقة حسب ما تقتضيه الضرورة"، مشيرة إلى "ضرورة التعامل مع المرحلة الاستثنائية بمنطق وجهد استثنائيين، من السهر على نظافة المؤسسات وتعقيمها باستمرار، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة للسهر على سير الدراسة بشكل سليم".

وطالبت الجمعية الوزارة بضرورة "الإعداد مركزيا لموجهات حول تدبير الموسم الدراسي (الدعم الاستدراكي-التفويج-تكييف المضامين وتقليص ساعات الدراسة...)، وتستثمرها الأكاديميات لوضع خطة جهوية تعمل المديريات الإقليمية على تكييفها لوضع خطة إقليمية موجهة للمؤسسات التربوية لوضع خطة محلية تسهر جميع مجالسها على بلورتها وتنفيذها"، و"تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر أكتوبر، وتخصيص شهر شتنبر لإعداد خطط تدبير الموسم الدراسي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مع تخصيص شهر على الأقل للدعم الاستدراكي لتدارك المعارف التي تتطلبها التعلمات الجديدة".

وختم المكتب الوطني للجمعية بيانه بالتأكيد على ضرورة "احترام مواعيد الامتحانات الجهوية والاستفادة من تجربة امتحانات الباكالوريا، مع المزيد من مراكز الامتحانات ومن شروط السلامة (النظافة والتعقيم والكمامة)، بما فيها إجراء التحاليل لتلاميذ المناطق الموبوءة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - حسن الاثنين 24 غشت 2020 - 18:26
الحل هو التعليم الحضوري مع اتخاد الاجراءات الضرورية....
هد الجمعيات الاباء و معهم رجال التعليم هم من يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي و لكن ادا تم التأجيل من سيضمن لنا ان الوباء سينتهي...ادن الهدف ليس هو الخوف على التلاميد على حسب قولهم ولكن الهدف هو استمرار العطلة بحجة كورونا....و هد رجال التعليم هم على علم ان اغلب التلاميد سيختارون التعليم الحضوري وخاصة في الوسط القروي ولدلك يحاولون بشتى الوسائل انوتكون سنة بيضاء او التأجيل لكي يستمرو في العطل مؤدى عنها
..ونحن بدورنا كأباء نريد التعليم الحضوري مع اتخاد الاجراءات الضرورية....
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2 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 18:30
كمواطن يعيش في حي شعبي بالدار البيضاء أفضل أن يعود ابنائي إلى الأقسام بدل اللعب والجلوس في الازقة والشوارع طول النهار..
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10
3 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 18:33
السلام عليكم، نعم لتأجيل الدخول المدرسي، و كفانا قرارات ارتجالية و غير مسؤولة، لما لا تسمعون لصوت الشعب
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4 - أب مغربي الاثنين 24 غشت 2020 - 18:35
نضرا لﻷرتفاع حالات الاصابة والوفياة نرجو من جميع المسؤلين تعلبق الدراسة حتى يناير القادم حفاضا على صحة أطفالنا اللتي تأتي أولا قبل التعليم
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5 - نينو الاثنين 24 غشت 2020 - 18:35
الحكومة تخير أولياء الأمور في تعليم أبنائهم بين الحياة والموت
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6 - adil02 الاثنين 24 غشت 2020 - 18:35
كيما داروا معاكم وحلة..لي بغا يقري ولادو يقريهم ليمبغاش ما يقريهمش..الاباء لي خدامين فين غادي يخلي ولادوا تشدهم ليا الجمعية الاباء..راه العالم كامل داخلين المدرسة ..ديوا ولادكم البحر و المووول و ماكدو. نهار كامل هما فزناقي..حيت المدرسة بوحدها لي فيها كورونا.اتقوا الله.
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7 - صاحب المعقول الاثنين 24 غشت 2020 - 18:36
هذا هو المعقول
تحليل في الصميم
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8 - ملاحظ الاثنين 24 غشت 2020 - 18:36
يجب أن تكون السنة الدراسية 2020 - 2021 سنة بيضاء وانتهى الموضوع.
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9 - مواطن حر الاثنين 24 غشت 2020 - 18:36
نعم كلنا مع تأجيل الدخول المدرسي
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10 - نيشان الاثنين 24 غشت 2020 - 18:39
تأجيل الدخول المدرسي و تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون يتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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11 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 18:39
قلتها و أكررها يجب تأجيل الدخول المدرسي لشهر على الأقل ؛ حتى تستقر الوضعية الوباءبة و لو نسبيا لأن دخول مدرسي بهذه الطريقة العشوائية لن تكون له أي نتاءج ما عدا لا قدر الله مزيد من نشر الوباء ؛ فاللهم التأجيل .
شيء أخر و هو أن التعليم عن بعد ليست مسألة سهلة و تجربة نهاية السنة الماضية لا يقاس عليها لأن الجميع من أساتذة و تلاميذ كانوا قد تعرفوا على بعضهم و مستوى التلاميذ عرف و أغلبهم حسم نجاحه باكرا ؛ أما إذا تم تعميمه الأن و اعتماده فالسلام على مبدأ تكافؤ الفرص.
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12 - واحد هبيل الاثنين 24 غشت 2020 - 18:40
حتا حاجة ما واضحة عندكوم.
الارتجالية سيدة الموقف.
لا نريد التعليم عند لأنه مضيعة للوقت للتلاميذ والاباء معا، لأنه لم يعط أية نتيجة.
التعليم عن قرب محفوف بالمخاطر، ولايمكن لنا المغامرة بصحة اولادنا.
الحل تأجيل الدخول الدراسي. فالوصول المتأخر خير من عدم الوصول.
اوا فهمونا باراكا علينا من القرارات الانفرادية والملزومة.
شوفو ما بغينا كاع هاذ القراية ديال فريع الراس. ديرو سنة بيضاء وهنيونا شوبة. اش غادي يقراو كاع الامية كاينة كاينة. يساليو كاع القراية ويلقاو قدامهوم سنوات بيضاء ديال البطالة
واك واك اعباد الله.....
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13 - hicham الاثنين 24 غشت 2020 - 18:40
بسم الله الرحمان الرحيم.
في ظل خطورة إصابة التلاميذ والطلبة بالحجر المغلقة وبساحات الاستراحة بهذا الفيروس وانتقاله للاسر بعدها .
أقترح على الحكومة المغربية ، تخصيص ميزانية لدعم جميع التلاميذ والطلبة الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية العمومية بحواسب وآلات طباعة و أنترنيت مجاني من أجل التمكن من الدخول لتطبيق زووم أو أي تطبيق فعال يمكن من إتباع حصص المواد التعلمية مباشرة وبنظام وانتظام وكذا تلقي التمارين وطباعتها ، وآجتياز الامتحانات مباشرة عند نهاية كل شهر عبر الإجابة على السؤال الصحيح من بين ثلاث او اربع أجوبة.
والله ولي التوفيق.!!!
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14 - يوسف الاثنين 24 غشت 2020 - 18:40
راه ضروري اتأجل الوضعية الوبائية متسمحش لتعليم عن بعد مجرد كذبة تيقاتها وزارة التربية والتعليم. لذا افضل حل هو تأجيل
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15 - المختار بوطالب الاثنين 24 غشت 2020 - 18:40
رأي المتواضع اب لي٣ اطفال من الأفضل ان يتاجل الدخول المدرسي
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16 - نعم للوقاية الاثنين 24 غشت 2020 - 18:40
نعم تأجيل الدراسه بعد شهر او شهرين اناء الله سيزول المرض باذن الله وستعود الحياة إلى طبيعتها
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17 - دخول فاشل الاثنين 24 غشت 2020 - 18:41
صحاب التعليم العالي وضحتو ليهم الموعد المحدد تاع الامتحانات. او صحاب الجهوي ؟ حسو بينا شويا او قولو لينا الموعد .راه ما عرفين اش غنديرو!!!!
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18 - جواد الاثنين 24 غشت 2020 - 18:42
يا أولياء الأمور. اتقوا الله فينا و في ابنائنا الذين مافتئنا نحميهم بكل ما اوتينا من قدرة . نرجو منكم تأجيل الدراسة شيئاً ما خوفاً عليهم. و الله ما سافروا. والله ما خرجوا. و الله ما تخالطوا مع آخرين. لزموا البيت لزوما حقيقيا. ارتجف من الخوف عليهم من فيروس كورونا المستبد الذي تفشى مؤخراً بين اوساط مجتمعنا بعد رفع الحجر الصحي، اذن تريثوا قليلاً ربما يكون خيرا و نسعى الله ان يرفع عنا هذا الوباء. و شكرا
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19 - med الاثنين 24 غشت 2020 - 18:43
اعتراف رقم 2 يدل على ان هناك نوعا من الاباء لا يتحملون مسؤولية تربية ابنائهم حيث يتركونهم للتسكع و قضاء الوقت في الأزقة و الشوارع لتقوم بدور التربية نيابة عنهم و هذا ما يفسر ما اصبحنا نشاهده في الاونة الاخيرة من انحرافات و انهيار شبه تام للقيم و الأخلاق
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