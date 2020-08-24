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كُتّاب وآراء
جمعية تدعو إلى تأجيل الدخول المدرسي بالمغرب
قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ (ة) إن "ترك الحرية للآباء في اختيار نوع التعليم لأبنائهم قرار مبهم الدوافع وغير محسوب النتائج وصعب الأجرأة، لأن التعليم عن بعد مختلف تماما عن التعليم الحضوري، وتعلم الوزارة أوجه هذا الاختلاف، كما أن اعتماد نوعين من التعليم بهذه الطريقة هو تطبيع المنظومة التربوية مع الخرق التاريخي لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا القرار محاولة يائسة لتحميل الآباء في حالات ظهور بؤر وبائية في مؤسسة من المؤسسات مسؤولية اختياراتهم".
وسجّل المكتب الوطني للجمعية أن "التسرع في إصدار البلاغ الأخير للوزارة بدون تفاصيل دقيقة خلق بلبلة وسط الرأي العام، وأبان عن ارتباك واضح في التعامل مع المرحلة"، كما أن "تأجيل الامتحانات الجهوية قرار لم يأخذ بعين الاعتبار المعاناة النفسية لتلاميذ السنة الأولى باكالوريا الذين سيجدون أنفسهم مطالبين بالتحصيل الدراسي، والاستعداد للامتحان الوطني، والاستمرار في التحضير للامتحان الجهوي في الآن نفسه".
وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أنه "بعد تسجيل الملاحظات الأولية، ومن أجل المساهمة في بلورة تصور ملائم للظرف الاستثنائي للدخول المدرسي؛ فإن المكتب الوطني يقترح اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والسلامة الصحية لرواد المؤسسات التربوية (تلاميذ، أساتذة، إداريون) عنصرين موجهين لأي خطة لتنظيم السنة الدراسية وتدبيرها".
واعتبرت الجمعية "التعليم الحضوري قاعدة، والتعليم عن بعد استثناء تفرضه الحالة الوبائية للمنطقة وتقرره السلطات الصحية والتربوية وليس الآباء الذين سيبنون اختياراتهم على الرغبة والمزاجية، لأن نوع التعلم المعتمد لا يعني مؤسسة بعينها بل يمكن اعتماده في حي أو مدينة أو منطقة حسب ما تقتضيه الضرورة"، مشيرة إلى "ضرورة التعامل مع المرحلة الاستثنائية بمنطق وجهد استثنائيين، من السهر على نظافة المؤسسات وتعقيمها باستمرار، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة للسهر على سير الدراسة بشكل سليم".
وطالبت الجمعية الوزارة بضرورة "الإعداد مركزيا لموجهات حول تدبير الموسم الدراسي (الدعم الاستدراكي-التفويج-تكييف المضامين وتقليص ساعات الدراسة...)، وتستثمرها الأكاديميات لوضع خطة جهوية تعمل المديريات الإقليمية على تكييفها لوضع خطة إقليمية موجهة للمؤسسات التربوية لوضع خطة محلية تسهر جميع مجالسها على بلورتها وتنفيذها"، و"تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر أكتوبر، وتخصيص شهر شتنبر لإعداد خطط تدبير الموسم الدراسي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مع تخصيص شهر على الأقل للدعم الاستدراكي لتدارك المعارف التي تتطلبها التعلمات الجديدة".
وختم المكتب الوطني للجمعية بيانه بالتأكيد على ضرورة "احترام مواعيد الامتحانات الجهوية والاستفادة من تجربة امتحانات الباكالوريا، مع المزيد من مراكز الامتحانات ومن شروط السلامة (النظافة والتعقيم والكمامة)، بما فيها إجراء التحاليل لتلاميذ المناطق الموبوءة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
هد الجمعيات الاباء و معهم رجال التعليم هم من يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي و لكن ادا تم التأجيل من سيضمن لنا ان الوباء سينتهي...ادن الهدف ليس هو الخوف على التلاميد على حسب قولهم ولكن الهدف هو استمرار العطلة بحجة كورونا....و هد رجال التعليم هم على علم ان اغلب التلاميد سيختارون التعليم الحضوري وخاصة في الوسط القروي ولدلك يحاولون بشتى الوسائل انوتكون سنة بيضاء او التأجيل لكي يستمرو في العطل مؤدى عنها
..ونحن بدورنا كأباء نريد التعليم الحضوري مع اتخاد الاجراءات الضرورية....
شيء أخر و هو أن التعليم عن بعد ليست مسألة سهلة و تجربة نهاية السنة الماضية لا يقاس عليها لأن الجميع من أساتذة و تلاميذ كانوا قد تعرفوا على بعضهم و مستوى التلاميذ عرف و أغلبهم حسم نجاحه باكرا ؛ أما إذا تم تعميمه الأن و اعتماده فالسلام على مبدأ تكافؤ الفرص.
الارتجالية سيدة الموقف.
لا نريد التعليم عند لأنه مضيعة للوقت للتلاميذ والاباء معا، لأنه لم يعط أية نتيجة.
التعليم عن قرب محفوف بالمخاطر، ولايمكن لنا المغامرة بصحة اولادنا.
الحل تأجيل الدخول الدراسي. فالوصول المتأخر خير من عدم الوصول.
اوا فهمونا باراكا علينا من القرارات الانفرادية والملزومة.
شوفو ما بغينا كاع هاذ القراية ديال فريع الراس. ديرو سنة بيضاء وهنيونا شوبة. اش غادي يقراو كاع الامية كاينة كاينة. يساليو كاع القراية ويلقاو قدامهوم سنوات بيضاء ديال البطالة
واك واك اعباد الله.....
في ظل خطورة إصابة التلاميذ والطلبة بالحجر المغلقة وبساحات الاستراحة بهذا الفيروس وانتقاله للاسر بعدها .
أقترح على الحكومة المغربية ، تخصيص ميزانية لدعم جميع التلاميذ والطلبة الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية العمومية بحواسب وآلات طباعة و أنترنيت مجاني من أجل التمكن من الدخول لتطبيق زووم أو أي تطبيق فعال يمكن من إتباع حصص المواد التعلمية مباشرة وبنظام وانتظام وكذا تلقي التمارين وطباعتها ، وآجتياز الامتحانات مباشرة عند نهاية كل شهر عبر الإجابة على السؤال الصحيح من بين ثلاث او اربع أجوبة.
والله ولي التوفيق.!!!