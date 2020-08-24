سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب

هسبريس من الرباط

قالت السفارة السويسرية بالرباط إنه "بعد سلسلة أولى من المبادرات التي تم تنفيذها في إطار مكافحة كوفيد-19، تعمل سفارة سويسرا بالمغرب على تعزيز ومواصلة دعمها لجهود الحكومة المغربية والمجتمع المدني، في أفق بلوغه 3.3 ملايين درهم، من أجل التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة".

وأضافت سفارة سويسرا بالمغرب، في بيان لها، أن "هذا التمويل الجديد سيعزز سبل الحماية والقدرة على الصمود لدى الأشخاص الأكثر ضعفاً، والمتأثرين بالتدابير المتخذة لاحتواء وباء كوفيد-19 في المغرب"، مشيرة إلى أن "سويسرا تعهدت، في يونيو الماضي، مع شركاء مختلفين، بتقديم الدعم لفئات متعددة من الأشخاص المتضررين بشكل خاص من عواقب وباء كوفيد-19".

وأوضح المصدر ذاته أنه "من خلال اتفاقية التمويل الجديدة هذه، ستقدم منظمة أوكسفام و13 جمعية موزعة على 5 مناطق إدارية في البلاد، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، مساعدة مباشرة تتيح للأشخاص المستهدفين الاستعداد للعودة إلى حياة اجتماعية واقتصادية مستقلة".

وجاء ضمن البيان ذاته أن "الفئات المستهدفة هي جزء من الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من التدابير المتخذة لاحتواء الوباء، خاصة النساء العاملات في المصانع اللائي فقدن وظائفهن، والمهاجرات، ولا سيما اللواتي لديهن أطفال، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضعيفة، والمقاولين الذاتيين أو العاملين لحسابهم الخاص"، مشيرا إلى أنه "في المجموع، سيستفيد حوالي 4661 شخصًا، من بينهم 605 أسر، من دعم هذا المشروع، ضمن 5 جهات في البلاد".