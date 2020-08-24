"استمارة" تنتظر الراغبين في التعليم الحضوري‎

هسبريس من الرباط

وجّهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي دعوة إلى الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من "تعليم حضوري" بالمؤسسات التعليمية والخصوصية خلال الموسم الدراسي 2020/ 2021، من خلال تعبئة استمارة مخصصة لذلك، انطلاقا من فاتح شتنبر المقبل.

وتتضمن الاستمارة معلومات يجب التوقيع عليها من قبيل الاسم والنسب الخاصين بالموقع، ورقم بطاقته الوطنية، وإبراز صفته (أب أو أم أو ولي أمر)، ومعلومات حول التلميذة أو التلميذ، تشمل الاسم والنسب والرقم الوطني "مسار" والمستوى التعليمي والمؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية.

كما ذيّلت الاستمارة بعبارة "أرغب في استفادة ابنتي (ابني) من التعليم الحضوري، وألتزم بالاحترام التام للبروتوكول الصحي وكذا التنظيم التربوي والدراسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية".

وأوضحت الوزارة أن هذه الاستمارة يجب تعبئتها مباشرة عبر خدمة "ولي" التي ستوفرها منظومة "مسار" أو تعبئتها مباشرة بالمؤسسات التعليمية التي يدرس بها بناتهم وأبناؤهم من خلال ربط الاتصال بمدير المؤسسة، وذلك انطلاقا من فاتح شتنبر المقبل.