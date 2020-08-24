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الرئيسية | مجتمع | "استمارة" تنتظر الراغبين في التعليم الحضوري‎

"استمارة" تنتظر الراغبين في التعليم الحضوري‎

"استمارة" تنتظر الراغبين في التعليم الحضوري‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 22:15

وجّهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي دعوة إلى الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من "تعليم حضوري" بالمؤسسات التعليمية والخصوصية خلال الموسم الدراسي 2020/ 2021، من خلال تعبئة استمارة مخصصة لذلك، انطلاقا من فاتح شتنبر المقبل.

وتتضمن الاستمارة معلومات يجب التوقيع عليها من قبيل الاسم والنسب الخاصين بالموقع، ورقم بطاقته الوطنية، وإبراز صفته (أب أو أم أو ولي أمر)، ومعلومات حول التلميذة أو التلميذ، تشمل الاسم والنسب والرقم الوطني "مسار" والمستوى التعليمي والمؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية.

كما ذيّلت الاستمارة بعبارة "أرغب في استفادة ابنتي (ابني) من التعليم الحضوري، وألتزم بالاحترام التام للبروتوكول الصحي وكذا التنظيم التربوي والدراسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية".

وأوضحت الوزارة أن هذه الاستمارة يجب تعبئتها مباشرة عبر خدمة "ولي" التي ستوفرها منظومة "مسار" أو تعبئتها مباشرة بالمؤسسات التعليمية التي يدرس بها بناتهم وأبناؤهم من خلال ربط الاتصال بمدير المؤسسة، وذلك انطلاقا من فاتح شتنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ahmed Omar الاثنين 24 غشت 2020 - 22:27
اختبارات الفصل الدراسي الثاني للقسم في. fmps
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2 - Ahmed Omar الاثنين 24 غشت 2020 - 22:27
اختبارات الفصل الدراسي الثاني للقسم في. fmps
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3 - أستاذا متقاعد الاثنين 24 غشت 2020 - 22:27
المرجو التأجيل إلى أن يزول الخطر ولكم واسع النظر
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4 - وجدي الاثنين 24 غشت 2020 - 22:28
أتمنى أن تكون هذه الإستمارة متوفرة عند جميع مدراء المؤسسات التعليمية ولا تفقد كما فقدت ورقة الخروج أثناء إقرار الحجر الصحي.صراحة أبناءنا اشتاقوا لمدارسهم ولساحاتها وأقسامها ومساحاتها الخضراء.اشتقت إلى مشوار توصيلة ابني إلى مدرسته أو إرجاعه للبيت.أرجو من مصنعي الكمامات الطبية أن يكثروا من تصنيع كمامات الأطفال في المرحلة المقبلة.اللهم لك الحمد والشكر
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