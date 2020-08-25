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البرلمانية ماء العينين: تأكدت إصابتي بـ"كوفيد-19"
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:30
أعلنت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة.
إعلان أمينة ماء العينين جاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "الحمد لله على كل حال، تأكدت إصابتي بفيروس كورونا. أنا بخير ..".
وأخبرت النائبة البرلمانية بنتائج التحليلات المخبرية صباح اليوم الثلاثاء، التي جاءت إيجابية، وستخضع للعلاج وفق البروتوكول الصحي المتبع في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - adil الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:39
اللهم اشفها واشفي جميع عبادك.اللهم أبعد عنا البلاء.
2 - فؤاد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:45
الله يشافيك ويعافيك ويشافي جميع المرضى كيفما كانت عقيدتهم او ديانتهم ؛ الله ابعد عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين وارزق شهدائنا الفردوس الاعلى من الحنة.
طهور طهور اختي ماء العينين وبالشفاء العاجل لك ولكل مرضى هذا الوباء ..............يا أالله رحمتك نرجو.
طهور طهور اختي ماء العينين وبالشفاء العاجل لك ولكل مرضى هذا الوباء ..............يا أالله رحمتك نرجو.
3 - nour الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:53
الله يشافيك و يعافيك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء و الوباء.
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