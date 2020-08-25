البرلمانية ماء العينين: تأكدت إصابتي بـ"كوفيد-19"

هسبريس من الرباط

أعلنت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة.

إعلان أمينة ماء العينين جاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "الحمد لله على كل حال، تأكدت إصابتي بفيروس كورونا. أنا بخير ..".

وأخبرت النائبة البرلمانية بنتائج التحليلات المخبرية صباح اليوم الثلاثاء، التي جاءت إيجابية، وستخضع للعلاج وفق البروتوكول الصحي المتبع في المغرب.