24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة الدار البيضاء
- استثمارات المغرب في "السندات الأمريكية" تفوق 4 مليارات دولار
- التعليم عن بعد
- الكرة الحديدية تستقطب الشباب
- مجلس الدفاع الفرنسي يقيّم تطوّر وباء "كوفيد-19"
"خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة الدار البيضاء (5.00)
هل يلجأ المغرب إلى "بلازما دم المتعافين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"؟ (5.00)
باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)
- الفنانة المغربية ثريا جبران في ذمة الله عن 68 عاما - (149)
- الرفع من عدد نواب البرلمان لتمثيل الجالية يصطدم بالكلفة المالية - (139)
- المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (87)
- باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب - (84)
- اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كوفيد-19 يطال رئيس المجلس البلدي في الرشيدية
أعلن عبد الله هناوي، رئيس الجماعة الحضرية الرشيدية، أن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له للكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.
وأوردت الجماعة، في إخبار منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الرئيس بادر إلى طلب إجراء الفحص في مستشفى مولاي علي الشريف بعد شعوره بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وبعض الإعياء، تلاه فقدان لحاسة الشم.
وأوضح الرئيس أنه أصيب بالفيروس رغم التزامه بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس، كاستعمال الكمامة والحرص على الغسل المتكرر لليدين وتفادي المصافحة، "وهو ما يدل على ضرورة المزيد من الحرص على اتباع توجيهات وزارة الصحة المتعلقة بالاحتياطات اللازمة".
ويؤكد الرئيس، وفق ما جاء في الإخبار، أنه سيلتزم بالعزل الصحي في البيت متبعا البروتوكول العلاجي الخاص تحت إشراف المصالح الصحية المختصة؛ كما أن المخالطين من أفراد الأسرة وأعضاء المجلس وموظفي الجماعة سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس، مبينا أنه لم تظهر على أيٍّ منهم إلى حد الساعة أي أعراض.
وأخبر الرئيس المواطنين بأنه سيتابع عمله عن بعد، وبأن الإصابة بالفيروس لن تمنعه من القيام بعمله، خصوصا أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق.
وجدد هناوي دعوته إلى عدم الاستهانة بالفيروس وخطورة انتشاره، والحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتزام كامل الجدية في اتباع توجيهات السلطات الصحية والإدارية، خاصة في ظل الوضعية الصحية الصعبة التي تعرف انتشارا واسعا للفيروس في إقليم الرشيدية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية.