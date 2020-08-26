24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)

  2. بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة (5.00)

  3. تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)

  4. الزاكي: بونو حارس عالمي يحصد ثمار الصبر والأخلاق والموهبة (5.00)

  5. "QAnon".. هكذا تنشر حركة أمريكية نظريات مؤامرة حول ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | معامل "الكابلاج" والسّمك تتحدى الجائحة بعدم احترامِ التدابير الصحية

معامل "الكابلاج" والسّمك تتحدى الجائحة بعدم احترامِ التدابير الصحية

معامل "الكابلاج" والسّمك تتحدى الجائحة بعدم احترامِ التدابير الصحية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:00

تواصلُ بعض الوحدات الصّناعية تحدّي السّلطات بعدمِ التزامها بالتّدابير الوقائية من الإصابة بفيروس "كورونا" التي أوصت بها وزارة الصّحة؛ إذ مازالت تسجّل بداخلها عشرات الإصابات في صفوف العمّال، وهو ما ينذر بظهور بؤر صناعية جديدة، لا سيّما على مستوى منطقتي الغرب والجنوب.

في مدينة القنيطرة، تمّ تسجيل إصابات جديدة على مستوى إحدى شركات "الكابلاج" التي تعجّ بالعاملين، بلغَ عدد المصابين فيها 6 أشخاص، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وتأتي هذه الإصابات الجديدة في وقت سجّل فيه إقليم القنيطرة استقراراً ملحوظاً على مستوى الحالة الوبائية منذ أسابيع.

ويتخوّف مهنيون من إعادة سيناريو "بؤرة" لالة ميمونة، التي تفجّرت قبل شهرين ببروز مئات الإصابات في صفوف العاملات في جني الفراولة، بحيث ظهر الوباء أوّلاً في ثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، ثمّ انتشر ليشمل جماعات قروية أخرى.

وفي أحد معامل تصبير الأسماك بأكادير، تأكّدت إصابة بعض العمال بالفيروس، وتم نقلهم إلى جناح "كوفيد-19" لتتبع البرتوكول العلاجي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بينما يتخوّف المهنيون من انتشار العدوى في صفوف العمّال الذين يشتغلون في ظروف غير صحيّة.

ويبدو أن بعض شركات القطاع الخاص باتت ترفض إجراء المزيد من تحاليل فيروس "كورونا" بسبب التكلفة المالية المرتفعة لهذه الاختبارات، خصوصا في ظل فرض السلطات الصحية ضرورة إجراء تحاليل مخبرية كلما ظهرت حالات جديدة بين العمال.

ويتخوّف المهنيون من تفشي الوباء ببعض الشركات التي لا تقوم بإجراء تحاليل طبية بشكل دوري أو كلما تأكدت إصابة حالات جديدة، خصوصا أن أزيد من 90 بالمائة من الإصابات هي بدون أعراض مرضية، ما يعني أن حتى أجهزة كشف ارتفاع درجات الحرارة لا يمكنها أن ترصد علامات "كوفيد-19".

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حمّل مسؤولية تفشي البؤر المهنية لفيروس "كورونا" لأرباب المصانع والشركات، وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشركات في حماية عمالها حتى لو كان الوباء من خارج الوحدات الصناعية والإنتاجية، لكن هذه الاتهامات رفضها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

وفي هذا الصّدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إنّ "الشّركات والمعامل الصّناعية لا تحترم شروط الوقائية وتجبر العمّال على الاشتغال في ظروف صحية غير ملائمة"، مبرزاً أنّ "هذه الشّركات تخالف توجهات الدّولة ولا تنخرط في الجهود الوطنية للحدّ من الوباء".

وأضاف الخراطي في تصريح لهسبريس أنّ "الحركة الاقتصادية ضرورية ومهمة، لكن ليس على حساب الصّحة العامّة"، مؤكّداً في هذا الصّدد أنّ "هناك تخوفات من أن ينفلت الوضع الصّحي في منطقة الغرب التي باتت تسجّل أرقاماً قياسية في عدد الإصابات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - خالد التماري الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:08
الناس تقهرات بالحجر الصحي ... والدولة تحمل ارباب المصانع واولياء التلاميد بعواقب الوباء وترمي بالكرة يمينا وشمالا ..اين التدبير والتسيير واليقضة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - كمال المنصوري الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:08
من حقهم تحدي كورونا لأنهم يعلمون جيدا أن الحكومة فاشلة و هي لا تستطيع الضرب إلا على يد المواطن الضعيف.
العيب ليس في هذه الشركات العيب في المسؤول الذي لازال حرا طليقا و يزاول مهامه، هذا المسؤول الذي سمح ببقاء بعض المعامل التي يملكها مستثمرون فرنسيون و ألمان ببقاء أبوابها مفتوحة في شهر مارس عندما كاد المغرب أن يقضي على الجائحة لكننا تفاجأنا بالبؤر التي إنطلقت من مصانع الكابلاج...و التي كانت السبب في ما نعيشه اليوم.
للاسف الحكومة الفاشلة لا تُحاسب إلا المواطن الضعيف و ترمي عليه فشلها، بينما تقف عاجزةً أما الحيتان و التماسيح و العفاريت.
واش فهمتوني و لا لا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
3 - Hamada الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:18
A agadir y as de plus en plus de cas mais ici les gens pense au tourisme sans oublier le tourisme des soirées dans les appartements dédiés a ceux qui peuvent payer tous,j espère que les politiciens pense à notre santé plus que leurs envies et leurs investissements
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - YOYO الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:20
فعلا تكلفة التحاليل تعد عبئا كبيرا ولكن ما يثير الانتباه هو الاعتراف بان العمال يعملون في ظروف غير صحية وهنا اتساءل عن سلامة منتوج هذه الوحدات الصناعية،يتعين على المسؤولين اخبار المواطن باسماء هذه الوحدات التي لا تلتزم بالقواعد الصحية حتى لا يستهلكوا منتجاتها لكونها قذ تتسبب في اضرار صحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - محمد الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:24
طنجة نقصت الحالات في الأسبوعين الماضيين، اذا رجعو المصانع و الشركات للعمل بدون احتياطات، غادي تزاد الحالات مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - غريب الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:29
غريب هدا التعليق. الشركات كدير لفجهدها أو دارو التحاليل للناس لي كانو مسافرين. هادشي علاش طلعوا الحالات بزاف. كان خاصكم تسولو علاش ما تلغاش العيد أو علاش تفتحو الوطيلات و الشواطئ و....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.