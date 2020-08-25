"فيروس كورونا" يطال قيادية في "العدالة والتنمية"

هسبريس من الرباط

أعلنت النائبة البرلمانية أمينة العمراني الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت القيادية في حزب العدالة والتنمية تدوينة على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، تشير من خلالها إلى أنها أصيبت بـ"كوفيد-19" رفقة ابنتها.

وكتبت أمينة العمراني الإدريسي في تدوينتها قائلة: "تأكّدت إصابتي وابنتي بفيروس كورونا، وإننا بخير والحمد لله على كل حال".