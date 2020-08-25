24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء (5.00)

  2. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  3. باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)

  4. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "فيروس كورونا" يطال قيادية في "العدالة والتنمية"

"فيروس كورونا" يطال قيادية في "العدالة والتنمية"

"فيروس كورونا" يطال قيادية في "العدالة والتنمية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 16:15

أعلنت النائبة البرلمانية أمينة العمراني الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت القيادية في حزب العدالة والتنمية تدوينة على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، تشير من خلالها إلى أنها أصيبت بـ"كوفيد-19" رفقة ابنتها.

وكتبت أمينة العمراني الإدريسي في تدوينتها قائلة: "تأكّدت إصابتي وابنتي بفيروس كورونا، وإننا بخير والحمد لله على كل حال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.