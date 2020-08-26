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ورقة بحثية تقترح تأجيل الدخول المدرسي والجامعي الجديد لأسبوع

ورقة بحثية تقترح تأجيل الدخول المدرسي والجامعي الجديد لأسبوع
هسبريس ـ أمال كنين
الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:00

قدم الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، مقترحات عدة تهم الدخول المدرسي المقبل الذي يعد مثار جدل كبير، خاصة أن الوزارة الوصية "لم تقدم رؤية واضحة بشأنه"، بحسب عدد من المتتبعين.

واقترح حمضي ضمن ورقة بحثية توصلت بها هسبريس تأجيل الموسم الدراسي لأسبوع، واعتماد تعليم حضوري كلي للابتدائي، وحضوري أو مختلط للتأهيلي والثانوي، ومختلط للجامعي.

وسرد حمضي عددا من الخلاصات تهم الأطفال وعلاقتهم بـ"كوفيد-19"، موضحا أن الدراسات أظهرت إلى حد الساعة أن إصابات الأطفال قليلة، ونادرة هي الإصابات المتوسطة أو الخطيرة بينهم، ناهيك عن أن إعادة فتح المدارس لم تتسبب في تفشي العدوى داخل المجتمعات.

ومن ضمن الخلاصات التي جاء على ذكرها الطبيب، كون "المعطيات في بعض الأحيان متناقضة، ونحتاج إلى وقت لتشكيل رأي علمي راجح حول كوفيد والأطفال والمدارس والمجتمعات المحلية"، ناهيك عن أنه "إذا كان الاتجاه العام حاليا هو عدم الخوف، في حدود، من إصابة الأطفال بكوفيد، خصوصا مع أحد الاحترازات الضرورية، فان الأسئلة تبقى نوعا ما معلقة بالنسبة لدور فتح المدارس في تفشي وتسريع الوباء داخل المجتمعات".

وأكد حمضي أنه بالنسبة لبلدنا، يبقى السؤال مطروحا حول مدى تمكن المدرسة المغربية من توفير شروط الوقاية داخل المدارس، ومدى قدرة الأسر على توفير الحماية خلال حمل أطفالها من وإلى المدارس، وعدم السماح المرضى منهم بالتوجه إلى فصول الدراسية.

وأشار الباحث إلى أن الموضوع يرتبط كذلك بمدى قدرة المنظومة الصحية على المراقبة الوبائية المبكرة، والقدرة على رد الفعل في الوقت المناسب.

وبناء على الخلاصات السابقة، اقترح حمضي أن يتم العمل على توفير تمدرس حضوري مع احتياطات بالنسبة لأطفال الابتدائي أقل من 12 سنة، وتمدرس تناوبي أو اختياري بالنسبة للتأهيلي والثانوي، وتعليم اختياري، في حدود دنيا حضوري، بالنسبة للتعليم العالي.

وأوضح الباحث أنه "سيكون من المفيد تأجيل الدخول المدرسي الفعلي بأسبوع على الأقل بالنسبة للتلاميذ للاستفادة من تجارب الدول التي ستسبقنا في إعادة فتح المدارس، كما استفدنا من تجاربها وأخطائها في بداية الوباء".

أما الاحتياطات الضرورية بالنسبة للتعليم الحضوري، فيربطها حمضي بضرورة تهوية الفصول طيلة اليوم، وكل الأماكن المغلقة بالمدارس، وفرض الكمامات على الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 11 سنة، مع فرض نظافة اليدين مرات عدة في اليوم داخل المدرسة.

ومن ضمن الاحتياطات التي ذكرها حمضي أيضا، فرض ارتداء الأساتذة للكمامات أو حواجز شفافة بينهم وبين التلاميذ، وفرض تباعد بين الأطفال وبين هؤلاء والأساتذة، مع وضع مسارات موجهة داخل المدارس، فيما ساعات دخول وخروج التلاميذ يجب أن تكون مختلفة، وأبواب الدخول والخروج متعددة، مع فرض نقل مدرسي بحمولة مخففة.

وأكد حمضي أنه ليس من السهل اتخاذ قرارات واحدة وموحدة وقطعية بالنسبة للجميع، معتبرا أن هذا ما يفسر المرونة الكبيرة في القرارات الوزارية وحيرة الأسر، موردا: "كلنا نريد تعليما حضوريا ولكن بدون المغامرة ببلدنا وبمواطنينا".

وأضاف أن "التعليم الحضوري هو الأصل وهو الأساس وهو المبتغى حتى بالنسبة للدول التي وفرت السنة الدراسية السابقة تعليما عن بعد فيه جودة واحترام للشروط الدنيا للتعليم عن بعد. هذا النمط الأخير من التعليم له عدة سلبيات يجمع عليها اليوم الجميع من تلاميذ وأسر ومربين ومنظمات دولية معنية بالتربية والتعليم وشؤون الطفل... لذلك فالتعليم عن بعد هو حل فقط حين يتعذر تماما التعليم الحضوري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - adil الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:06
أودي أشمن تأجيل ، راه المسألة إختيارية ماشي إجبارية ، و لي خاص هو الناس توعا باش هادشي إسالي
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-59
2 - akram الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:10
ولا عندنا ناس غير الإنتقاد لي فالحين فيه ، دارو العيد لكبير و عيدنا و كلشي عادي ، موراها حتا عيدو و شبعو شوا ، عاد كينتاقدو علاش دار العيد ، و هو نفس الناس لي كترو الزيارات و تعانيق و سلامات ، و في الأخير كيقولو الدولة هيا السبب
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-36
3 - mouna الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:12
الأمور واضحة و بلا متزيدو فيه و طلبو تأجيل الدخول المدرسي ، المسألة ساهلة جدا و بلا تعقيد ، لي بغا إقري ولدوا مرحبا و لي مبغاش كاين التعليم عن بعد ، لازم غير لوالدين إزيو و سحنو تربية ولادهم ، متعلقوش الفشل ديالكم على الدولة
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-10
4 - mounir الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:14
ا لمشكل ليس في الاطفال , لان االاطفال محميون من الاصابة بالفيروس وهذه حكمة ربانية , ولكن المشكل الحقيقي هو الاباء والامهات التلاميذ هم من يتسببون في انتشار كورونا , الامهات يتجمعن طيلة النهارامام ابواب المدارس ويتبادلن الحديث فيما بينهم , والاولياء التلاميذ سيرافقون ابناءهم اثناء الدخول والخروج وتصبح المدارس مثل الاسواق,وينتشر الفيروس بسرعة,
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20
5 - متتبع الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:14
مقترح أكثر غموضا من مقترح الوزارة. فما العمل في ظل الانعدام الأكيد للشروط التي ذكرها صاحب الورقة؟
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12
6 - Baja الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:15
أحسن حل هو تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر يناير،بعد حجر صحي لمدة شهر آخر وتشديد الرقابة الصارمة.. ماذا. سيحدث إذا تأخرنا قليلا في انطلاق الدراسة؟!! لاشيء.نحن لانغزو الفضاء ولانصنع الأسلحة ولاننافس أميركا والصين
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26
7 - علامات الساعة الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:15
من علامات الساعة أن ينتصر شيء أصغر من ٍرأس إبرة بألف مرة على العلماء والخبراء ويخلق لهم مشاكل لاقبل لهم بها
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4
8 - Amines rabat الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:17
أتدكر يوما ما كنت أمام مستشفى الأطفال و جاء أحد بطفل اكل السم و ضعه أبوه من أجل القضاء على الطوبا rat . فقلت له الطوبا أهون على السم . يعني أن تعضه خير من أكل السم . كدالك و مثال . كورونا أهون على أن يبقى الطفل جاهلا . أنتم تحاربون التمدرس و الغرض هو أن يبقى المجتمع جاهلا .
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-6
9 - وجدي الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:17
مقترح عملي جدا من لدن هذا الدكتور المحنك.كما تفضل مشكورا نتريث ونؤخر الدخول المدرسي أسبوعا أو إثنين حتى نرى ما سيحدث في الدول التي تبنت خيار الدراسة الحضورية وهي كثيرة وعانت الويلات من جراء الوباء. ستتضح الرؤية أكثر ويزول الغموض حتما.هو طبيب وأدرى بالمسائل الطبية.حين قال بأن الفيروس لا يفتك بالأطفال فهو يعرف ماذا يقول.مع هذا يجب الأخد بالإحتياطات الوقائية ومنها المحافظة على مسافة آمنة بين السادة الأساتذة والتلاميذ.لا مجال للحديث عن الدراسة عن بعد في الأقسام الإبتدائية.هؤلاء هم المسؤولون الذين يجب الأخذ بآراءهم النيرة والعمل بها
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0
10 - casawi2 الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:18
نحن مع الدخول المدرسي ابا من ابا ولا مبغاش يجلس ولادو فالدار ويجلس معاهم حتى هو يقابلهم. حنا خدامين فين غادي نخليوا ولادنا....العطلة راه سلات.. عيد الكبير والبحر عجبكم و المدرسة لا...
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-5
11 - تعليق رقم 2 الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:18
لا يا اخي فئة عريضة في هدا المنبر كانت تنادي بإلغاء العييد وانا واحد منهم لضروف مادية و الخوف من انتشار كبير الفايروس مباشرة بعد انتهاء رمضان ولاكن لا حياة لمن تنادي الحمدلله على كل حال
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6
12 - منير الوجدي الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:19
لا اتفق مع الباحث. ببساطة لانه حتى و ان افترضنا ان الإصابات قليلة عند الاطفال فإن احتمال نقل العدوى لابائهم و أسرهم تبقى جد واردة
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9
13 - Kénitra city الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:20
باحث و طبيب ووو وفي الاخير ينادي بالتأجل لاسبوع !!
اسبوع كاليوم بماذا سيفيد !!
الحل في نظري هو البدأ بالتعليم عن بعد لشهرين و ان تحسنت الحالة الوبائية تبدأ الدراسة الحضورية في اكتوبر
اما حاليا فالدولة جد ضعيفة في مجال التعليم بحيث 40 تلميذ و اكثر في القسم ! الان في كورونا يلزمها 12 تلميذ فقط بالقسم و هذا الذي يستحيل ان توفره بضعفها الشديد لذا يبقى الحل الوحيد التأجل لشهر و اكثر
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7
14 - عادل الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:20
أسبوع بزااااااااف.هههههه ناري مع من حنا.شنو لي مادارش شحال هادي و غايدار فهاد الأسبوع؟؟؟؟
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7
15 - تلميذ الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:21
الافضل العودة للحجر الصحي الشامل حتى تحسن الوضعية و مباشرة تنظيم الإمتحان الجهوي ومواكبة الدراسة حضوريا أكيد
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4
16 - هم......هم الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:21
تحية طيبة لجميع الأساتذة المحترمين ومعدرة لاني كنت انتقدكم باطلا وانطق كلاما نسبيا في حقكم لا لشيء سوى اني كنت ولاازال اعاني من عقدة نفسية نتيجة انقطاعي عن الدراسة واتمنى لكم التوفيق في أعمالكم ولاتاخدوا كلامي ماخد الجد. وشكرا جزيلا .انشري هدا الاعتدار ياهسبريس المحترمة وشكرا
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6
17 - سمير الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:22
الهم تايضحك!! واش هدو مكيتقاداوش!! الوزارة خدات قرار نهائي و خرجات بيان و هما مزال كيبلانيو واش هذ الناس بنيتهوم را قالكم الوزير صافي سي فيني
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1
18 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:25
لا حول ولا قوة الا بالله.. رآه التأجيل ضروري ومؤكد.. لا يمكن للإدارات والمدرسين التهيؤ جيدا و تنظيم الدخول وتفييء التلاميذ و تحديد استعمالات الزمن... في وقت قياسي وخاصة في المدارس الكبيرة التي تعرف اكتظاظا كبيرا في الحجرات... رآه اذا اعتمدنا عشرين تلميذ في مدرسة تصل أعداد التلاميذ في أقسامها إلى 45 سيقلص مدة الحصص وسيفرض تقسيم هذا القسم إلى فوجين وهذا الأمر وغيره من المشاكل تحتاج وقتا طويلا لحلها...
أما الآباء نفس الأمر سيطرح عليهم فكيف للأب أن يختار تعليما حضوريا ثم يتفاجأ باستعمال زمن مختلف تماما عن المعهود وقد يصطدم هذا التوقيت بتوقيت عمله....
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7
19 - citoyen de centre الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:25
المهم هو ان التعليم عن بعد غير مناسب لأبنائنا. التعليم الحضوري ضروري جدا وخاصة في الابتدائي والاعدادي.
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1
20 - مهتمة الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:27
في اناظار سعار ذاك النكرة الذي يسمي نفسه هم هم....ذاك الفاشل الذي كان يمني النفس بالحصول على وظيفة تخول له الحل والربط والتحكم في مصير الأساتذة لكنه فشل فأصيب بالهوس و الجنون و أصبح يهدد الأساتذة بأنه سيتحكم بأجورهم و سلاليمهم و ساعات عملهم....أريد أن أبشرك...أجورنا في ارتفاع...ساعات عملنا باقية كما هي...عطلنا هي نفسها...نتمتع بعدة امتيازات كالقروض و السفر و اشتراك الهاتف و التطبيب ...و سيبقى الأستاذ شوكة في إستك ....
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1
21 - المغربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:28
بلا ماتكتروا فالهدرا والاقترحات الخاويا ، الدخول المدرسي مرهون بالحالة الوباءية ويلا كانو الاطفال عندهوم مناعة راه غدي يطليو الاسر ديالهم بالمرض وديك الساعة غدي تولي هدرا خرا خليونا من شد ليا نقطع ليك لي باين راه باين وكترة لفهامات معندنا مانديرو بها ولي عندو شي حبيبو مزلوط يكون بيه وذلك اضعف الايمان السلام عليكم.!!
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5
22 - visiteur الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:29
لا أريد الإهانة لكن مؤخرا بدأت ألاحظ في المجتمع المغربي طابع الأنانية لا يفكرون في الآخرين سوى في انفسهم بدل التضامن و تأزر بين المغاربة لتجاوز هذه الأزمة
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4
23 - سعد الغالي الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:29
قولو لحقيقة للناس كاينة مافيا او لوبي التعليم الخصوصي و شركات النشر و توزيع الكتب التي هي عبارة عن كارتيل يتحكم في وزارة التعليم و القرارات
المهم عندهم استخلاص الرسوم المدرسية من عند الاولياء لان شهر شتنبر هو موسم الحصاد لكن نساو بان 90% من الاولياء مزال مصفاو الحساب ديال السنة الماضية
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4
24 - م الراهيم الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:34
ملاحظات وافتراحات وجيهة ومعقولة الا ان مرحلة الاعداد وتعقيم المدارس وتجهيزها واللوازم الوقائية قد تتطلب اكثر من اسبوع حبدا لو تم تاجيل الدخول الحضوري للابتدائي لشهر وخلال هدا الشهر سيتم الاعداد وتاهيل المؤسسات لاستقبال سليم (مع تجنب الاكتظاظ في الاقسام )
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2
25 - البلوي الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:36
الخوف يدب في اوصال المجتمع و كل من له ابن او بنت في المدرسة ...
لم لا التأجيل ؟؟ هل سيضيع العلم ؟؟
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5
26 - Mounia الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:36
أريد فقط أن أوضح شيئا نسيه الدكتور و هو أنه بالفعل العدوى تقل عند الأطفال لكن يمكنهم أن يكونوا السبب في انتشار الوباء فمثلا الله يحفظ إذا تلميذ واحد أو اثنان كانوا قد نقلوا معهم الفيروس من منزلهم إلى المدرسة فمن الممكن أن ينتشر الفيروس بين التلاميذ لأنهم غير قادرين على احترام التدابير الوقائية فهنا سيبدأ انتشار الوباء من المدرسة إلى المنازل و إليكم واسع النظر، أنا مع التعليم عن بعد خصوصا الابتدائي.
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4
27 - samir الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:36
ر دا على التعليق رقم 2 akram معلوم الدولة هي السبب هذه الكارثة بسماحها للاحتفالات العيد الشعب كله كان يندد بالغاء العيد الاضحى شهرين قبل العيد في جميع التواصل الاجتماعي , ودولتك لاتريد مايريده الشعب , دائما هي ضد رغبة مايريده الشعب.
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4
28 - kamal الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:38
وماذنب الأستاذ الذي سيدرِّس التلاميذ الأقل من 11 سنة... ؟ في نظري يجب تأجيل الدخول المدرسي الفعلي حتى تتضح الأمور بالنسبة للوضعية الوبائية في بلدنا الحبيب. اللهم أبعد عنا هذا الوباء
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4
29 - عبدالرحيم اكريت الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:39
لا عرفت ولا دريت قصد الاستاذ حول التعليم والوباء، فمرة يقول بوجوب الحضوري في الابتدائي والتناوب للاعدادي والثانوي والافتراضي للعالي ، ثم يعود ويلح على التدابير الاحترازية المصاحبة لاطفال الابتدائي من تعقيم وكمامة ونظافة وتهوية( إوى كما يقال ما ماتش ها خرجو مصارنو) هذا هو الخطر الذي نحذر منه السي حمصي، فالاطباء بكامل احتياطاتهم، ومع ذلك يصابون يوميا وبكثرة،فبالاحرى اطفال صغار في سن الزهور.
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1
30 - hassan الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:39
واخا يهضروا الباحثين ولا الأطباء ولا الآباء شكون اداها فيك اللهم ارحم هده الأمة آمين يارب العالمين
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3
31 - ميلود الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:41
فتح المدارس يؤدي آلى تفشي الوباء
و خير دليل ما وقع في كوريا الجنوبية (حيث قال وزير التعليم "يو يون-هاي"، اليوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف إصابة 193 طالبا ومعلما في الأقل خلال الأسبوعين الماضيين بمنطقة سيول، حيث يهدد تفشي الفيروس بمحو المكاسب الوبائية التي تحققت بشق الأنفس في البلاد.)
وألمانيا (حيث تم إغلاق مدرستين بسبب تفشي الوباء )
رغم أن هاتان الدولتان لهما إمكانيات تفوق المغرب بكثير
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5
32 - المختار الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:41
السلام عليكم
الاقسام المبنية بالمفكك préfabriqué تنعدم فيها التهوية لضيق النوافذ مما يجعل منها اشبه بفرن وجلها هو المتوفر بمدارسنا .كان الله في عون الصغار.
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2
33 - @@@@@ الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:42
مهما قام الأساتذة من مجهودات مع التلاميذ الصغار فلا بد ان تكون هناك فلتات مثل الأكل بدون غسل اليدين او مشاركة اللمجة مع الزملاء وهنا يكمن الخطر حيث سيحمل التلاميذ الفيروس المتخفي مؤقتا الى أسرهم بشيوخها و عجائزها و مرضاها.......أضيف انه خلال الأشهر الباردة لن يتحمل الاستاذ و التلاميذ تهوية الحجرات و سيضطرون الى إغلاق النوافذ مع ما ينتج عن ذلك من مخاطر مميتة......
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3
34 - عمر عبدالنور الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:43
نعم الاطفال لا يتأثرون covid 19 ولكن قد ينقلونه للكبار هنا الطامة الكبرى لماذا لايتم التأجيل على الاقل يبدأ في انتاج لقاح ناجح لهذا الوباء اللعين
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35 - استاد الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:43
هدا الكلام هو مجرد كلام فارغ لايستحق إلى أدلة علمية ولهذا وجب تأجيل الدراسة إلى يناير حتى تتضح الرؤيا
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5
36 - كريم الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:43
للاسف هناك بعض الناس يمكن وصفهم بقريش حتى ولو وضعت بوقا في آذانهم يكرر لهم كل ثانية الاجراءات الوقائية والحاجزية لا يمثثلون ويفعلون ما يحلوا لهم و عندما يصابون بالفيروس ويشعرون بخطورته يبدأون يتباكون وينتقدون المنظومة الصحية.
يا ايها المستهترون الاطباء اصابهم العياء و تركوا ابناءهم شهورا لم يروهم وانتم حتى الكمامات لا ترتدوها .ماهذا الاستهتار والجهل ؟! استيقضوا من هذا السبات .
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37 - Adil hifi الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:45
واااسي الطبيب الباحث. متافقين معاك الأطفال الحمد لله مناعتهم كاتحميهم من من مضاعفات المرض و ليس من المرض!!!
يعني أنه ممكن يجيل المرض لواليديه و هنا تكمن المشكلة لأن المواطن المغربي من بعد 40 سنة كايولي عايش هير بالفارماسيان يعني مناعة والووووو.
ومنه نستنتج أننا هانسيفتو ولادنا للمدرسة باش يساليو معانا.
الحل هو التعليم التفاعلي عن بعد و للأسف ماقداش عليه لا الدولة لا الخواص.
خلاصة : لي قاري يقري ولادو و لي ماقاريش يجيب لولدو أستاذ للدار بلفلوس. أما المستويات الثانوي فما فوق كان لكم آلله.
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2
38 - azar الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:47
بينت تجربة امتحان البكالوريا أن أغلب المراكز لم تلتزم بالشروط الصحية لا من طرف التلاميذ ولا من طرف الذين يصهرون عليهم،فقط كانت المعقمات و فوق الطاولات و الكمامات تحت الفم مابالك الآن. نحن غير مؤهلين للتعليم الحضوري . كيف يمكن لولي أمر ينابع المقابلات في المقاهي ان يضبط ولده؟الله يحفظ
.
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0
39 - ابو يسرى الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:51
ما ورد بالمقال يستوجب حقا تأ مله ،فعلا لم نسمع عن اصابات بفيروس كورونا وسط اطفال المدارس بالدول التي عاد اطفالها اليها كما ان بلدنا مر من تجربة تنظيم امتحانات البكالوريا وبعدها مباريات ..فلابأ س ان نتأ خر لاسبوع او اكثر لتتضح الرؤيا اكثر،ونوفر ما يلزم لكل المؤسسات من مواد التنظيف والتعقيم وغيرها وبعدها يتم وضع النموذج الامثل لانطلاق الموسم الدراسي الجديد.
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40 - عتيق من صفرو الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:51
تم توقيف الدراسة في مارس والوضع كان في بدايته .فكيف يعقل انطلاق الدراسة والحصيلة اليومية من المصابين جد مقلقة؟
يمكن توقيف الدراسة على الأقل في شتنبر .لأن المصلحة العامة للبلاد أفضل من تسكع التلاميذ والتلميذات بجانب المدارس والثانويات.وكما يعلم الجميع أن في السنوات العادية يظل شتنبر شهرا للتسجيلات الجديدة وإجراءات اول السنة. والدراسة الفعلية تبدأ خلال أكتوبر .
المشكل عند الدولة في أجور الأساتذة بدون عمل
لذلك ينبغي خصم على الأقل نصف الأجرة لكل استاذ.
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41 - Najia الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:53
كلا يلغي بلغاه......وكلشي تيخربق. الصحيح هو تأجيل الدخول المدرسي والجامعي إلى فاتح نوفمبر حتى تتبين الرئية للوباء كوفيد19.
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42 - الى هم......هم الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:58
فعلا لم تجانب الصواب وكما أسلفت تعاني من عقدة قدييببيبمة وفكها يحتاج عقودا ..من انت لتتجرا على اسيادك نعمavec majuscule اسيادك وتقول انت لهم بالمرصاد.والله اضحكتني اتخيلك مريضا بنظارة سميكة وبهاتف شاشته مشققة.المهم قافلة الاساتذة ابشرفاء تسير وهم...هم ينبح
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43 - حسن بن علي الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:59
ورقة بحثية ...!!!
فعلا هي نيت غير ورقة ...
لكن هي ورقة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به...
باراكا من البلانات ....نفذوا التعليمات ديال سيدنا و الحكومة ديالو ...
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44 - المغربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 01:00
كاننت مدرستي في بناء قديم مكون من اربعة عشرة مقعدا يجلس عليها ستون ثون تلميدا يكثر بينهم التزاحم والتلاكم !!!!! اسمع اسمع
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45 - إلى الرقم16 هم....هم الأربعاء 26 غشت 2020 - 01:01
الحمد لله على اعترافك بزلات لسانك وشتمك للأساتذة نتيجة مرض نفسي ماتزال تعاني منه لحد الان. فالاعتراف فضيلة. ونتمنى من الله ان يشفيك من عقدك التي دكرت. ولعلمك ياهدا فالاستاد حامل رسالة و يحصل على راتب محترم جدا ويستفيد من عطل طويلة الأمد ومحترم من طرف الجميع وهده نعمة من الله لاتستطيع انت وغيرك إزالتها منه.انشري ياهسبريس المحترمة
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46 - visiteur الأربعاء 26 غشت 2020 - 01:02
كذالك ما عندناش في المؤسسات الوسائل الوقائية الكافية لحماية الاطفال وضبطهم خاصة ان الموسسات التعليمية اليوم تعاني من خصاص مهول في الطاقم الاداري او شبه منعدم
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