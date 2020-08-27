الامتحانات الجامعية في شتنبر تطرح إشكالية العدوى وتنقلات الطلبة

هسبريس من الرباط

طرحت برمجة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للامتحانات خلال بداية شتنبر مخاوف كبيرة في أوساط الطلبة، وذلك بسبب إمكانية نقل العدوى، ومدى سلاسة التنقل بين المدن.

وأبدى العديد من الطلبة في جامعتي محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء مخاوفهم من اجتياز الامتحانات في هذه الظروف، وسط الارتفاع الكبير لحالات الإصابة، مثلما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء التي بلغت فيها الحالات مستويات قياسية، ومنها الأحياء التي توجد فيها الكليات.

من جهة ثانية، يطرح أما طلبة جامعتي القاضي عياض في مراكش وابن زهر في أكادير إشكال التنقل بين المدن التي ينتمون إليها والمدينتين الجامعيتين، خصوصا في ظل تشديد السلطات للمراقبة على عدد من المدن، مما سيجعلهم في معاناة لإيجاد وسيلة نقل، وكذلك السكن، لكون الأحياء الجامعية لم تفتح أبوابها.

وكشف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر 2020، موردا أنه على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.

وفي الوقت الذي تم فيه الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها، وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة، قال قطاع التعليم العالي إن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين: التعليم عن بعد، أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.

وفي هذا الصدد، نهبت النائبة البرلمانية فتيحة سداس، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى ظروف إجراء الامتحانات الجامعية المبرمجة في شهر شتنبر.

وجاء في سؤال السداس أنه "بالرغم من هذه المجهودات التي تسعى لإنقاذ الموسم الدراسي، إلا أن الانتشار الواسع لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة وما واكب ذلك من إجراءات احترازية، يمكن أن يعرقل التحاق الطلبة بجامعاتهم"، مطالبة الوزير أمزازي "بتصور واضح لتسهيل عملية اجتياز الامتحانات الجامعية في أحسن الظروف وبدون صعوبات".