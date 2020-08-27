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الامتحانات الجامعية في شتنبر تطرح إشكالية العدوى وتنقلات الطلبة

الامتحانات الجامعية في شتنبر تطرح إشكالية العدوى وتنقلات الطلبة
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 11:00

طرحت برمجة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للامتحانات خلال بداية شتنبر مخاوف كبيرة في أوساط الطلبة، وذلك بسبب إمكانية نقل العدوى، ومدى سلاسة التنقل بين المدن.

وأبدى العديد من الطلبة في جامعتي محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء مخاوفهم من اجتياز الامتحانات في هذه الظروف، وسط الارتفاع الكبير لحالات الإصابة، مثلما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء التي بلغت فيها الحالات مستويات قياسية، ومنها الأحياء التي توجد فيها الكليات.

من جهة ثانية، يطرح أما طلبة جامعتي القاضي عياض في مراكش وابن زهر في أكادير إشكال التنقل بين المدن التي ينتمون إليها والمدينتين الجامعيتين، خصوصا في ظل تشديد السلطات للمراقبة على عدد من المدن، مما سيجعلهم في معاناة لإيجاد وسيلة نقل، وكذلك السكن، لكون الأحياء الجامعية لم تفتح أبوابها.

وكشف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر 2020، موردا أنه على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.

وفي الوقت الذي تم فيه الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها، وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة، قال قطاع التعليم العالي إن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين: التعليم عن بعد، أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.

وفي هذا الصدد، نهبت النائبة البرلمانية فتيحة سداس، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى ظروف إجراء الامتحانات الجامعية المبرمجة في شهر شتنبر.

وجاء في سؤال السداس أنه "بالرغم من هذه المجهودات التي تسعى لإنقاذ الموسم الدراسي، إلا أن الانتشار الواسع لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة وما واكب ذلك من إجراءات احترازية، يمكن أن يعرقل التحاق الطلبة بجامعاتهم"، مطالبة الوزير أمزازي "بتصور واضح لتسهيل عملية اجتياز الامتحانات الجامعية في أحسن الظروف وبدون صعوبات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - الملاحظ....ب الخميس 27 غشت 2020 - 11:09
في ظل الوضع الوبائي راهن و خوفا من كل الاحتمالات غير المتوقعة من الأفضل تأجيل الامتحانات الجماعية ريثما تتضح رؤية تطور الوباء حفاظا على صحة الجميع.....
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2
2 - عبدالرحيم الخميس 27 غشت 2020 - 11:14
كل الناس تتنقل بين المدن ودخلها. والحرية عادية شبه لا توجد كورونا .ما نراه العرقلة فقط . ثم ماذا سيزيد تنقل الطلبة من مدن لاخرى؟
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-12
3 - fsjes ain sbaa الخميس 27 غشت 2020 - 11:14
المدارس دات استقطاب محدود قلال و دايرين ليهم عن بعد
و حنا لي اكتر منهم غادين ندوزوا عن قرب
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11
4 - مهتم جدا الخميس 27 غشت 2020 - 11:15
اعتقد ان هذا التقرير جاء متأخرا كثيرا عن مستجدات الامتحانات الجامعية ، ذلك ان اغلب بل جل الجامعات والكليات قد الغت برمجت الامتحانات التي كانت مقررة لشهر شتنبر واجلتها الى اجل لاحق سيعلن عنه في اطار الحالة الوبائية في البلاد . لا يصر على هذه الامتحانات والمغامرة بحياة وصحة آلاف الطلبة سوى رئاسة جامعة المولى اسماعيل بمكناس في كليتيها الاداب والحقوق وكذلك كلية الحقوق بسطات ، وهذه مواقف غريبة في الواقع وفيها عناد كبير من عمدائها الذين يصرون على هذه المغامرة رغم تخذيرات الاساتذة والمكاتب النقابية المحلية وجمهور الطلبة . ان اصرار رئاسة جامعة المرلى اسماعيل بمكناس فيه كثير من الغموض الذي يفسره البعض بمصالح شخصية للعميدين ( الحقوق والآداب ) في تنافسهما وسباقهما للترشح لرئاسة الجامعة نفسها ، ولذلك كما يقال بالدارجة : باغيين وريوا حنة يديهم . وهذه لعمري مقامرة بحياة الكثيرين وعلى القطاع الوصي التدخل لوقف هذه المهزلة
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5
5 - خالد الخميس 27 غشت 2020 - 11:18
الاستقطاب المفتوح الي جا مرحبا و ليني تياكلو العصا مزيان و متيدوز غير طويل العمر الاستقطاب المحدود تيعصرو عليهم فلول باش يتقبلو وليني من بعد تيرتاحو. ايدرو ليهم امتحان عن بعد وكلشي موجود قدامك ايلا ملقيتيش فالكتوبة الي عندك تلقا فالانترنت حيت خاص كلشي يدوز اما الاستقطاب المفتوح خاص الاغلبية تسقط دكشي لاش درو الامتحان حضوري.
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-3
6 - فما بالك... الخميس 27 غشت 2020 - 11:20
إذا كانت الامتحانات الجامعية تمر على امتداد أسبوع تقريبا وتهم طلبة راشدين، فما بالك بالحصص الدراسية اليومية عند القاصرين!؟
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0
7 - allal الخميس 27 غشت 2020 - 11:24
سطعت في الاونة الاخيرة ابواق الجهل والامية بعد ان اعلنت الحكومة عن امتحانات التعليم العالي المؤجلة وعن الدخول المدرسي تدعو الى اعلان السنة سنة بيضاء وتاجيل امتحانات الجامعات بذريعة الخوف على المغاربة من تفشي الوباء ولا ادري لماذا تغيب هاته الابواق عن ما يدور في العالم.
فلم نسمع على اية دولة ذهبت في هذا الاتجاه، بل ان الدول الاوروبية قد فتحب مدارسها عادية مع الاخذ بشيئ من الحيطة.
فاليتقوا هؤلاء الله في المغاربة، ورغم اختلافي مع الحكومة في كثير من القضايا بل في اغلب توجهاتها، الا اني احييها على موقفها وارجو ان لا تنساق مع هاته التيارات الداعية الى تفشي الجهل والامية بين مواطنينا.
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-6
8 - مواطن من المغرب الخميس 27 غشت 2020 - 11:24
هؤلاء الطلبة الذين يتخوفرن من العدوى بلا شك تلك الفئة من أبناء الطبقة الوسطى الذين لا زالوا فارضين على أنفسهم حجرا صحيا داخل فيلات مكيفة واقامات فاخرة.. أما الغالبية العظمى من الطلبة الشباب فتجدهم اما يمارسون حرفا او يمارسون تجارة على ارصفة الشوارع او يساعدون أبناءهم في اشغالهم.
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9 - حسن الخميس 27 غشت 2020 - 11:26
لا بديل سوى اجتياز الامتحانات و تلدخول المدرسي في موعده...التأجيل لا يخدم مثالح تلطلبة و التلاميد...الحل هو اتخاد اجراءات اللازمة و التعايش مع الوباء ...لا نضيعو اجيالا من اجل كورونا و لا نعرغ متى سينتهي الوباء....
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0
10 - عابر سبيل 2019 الخميس 27 غشت 2020 - 11:26
والله لا ادري الى اين تقودنا هذه الوزارة الفاشلة بكل المقاييس ومعها حكومتها الأفشل
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11 - طالبة الخميس 27 غشت 2020 - 11:28
الحل الأمثل هو تأجيل الامتحانات الجامعية، اولا شي مدن راه تلقى غي طالب واحد لي غادي يدوز الامتحان ، و شكون هاد المسالي لي غادي يحرس طالب واحد مع العلم ان الامتحانات فيها اكثر من يوم واحد او كاين طلبة غي باغيين اسافرو واخا كاين مركز في المدينة لي هو فيها... ثانيا الدورة الثانية راه مقرينا فيهاا والوووو، كانت عبارة على مداخل للدروس فقط، كيفاش غادي يكون الامتحان او حنا ماقرينا حتى درس واحد كامل.
الحكومة الغبية ماكانش عليها تأجل امتحانات اولى باك، التلاميذ مدة او هوما يحفضو او يوجدو او تجي نتا نهار قبل تقوليه ماكانش الامتحان. المستويات من الليسي للتحت راه باين الشغل، ادوزو في دروي الدورة الاولى، هادا الحل المثالي لا اعرف لماذا التماطل...
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12 - eman الخميس 27 غشت 2020 - 11:31
فوضى عارمة ،،
انا خارج التراب الوطني و اتمنى فتح الحدود باش ندوز الامتحانات مع العلم ان الخيار الافضل في ظل شح رحلات الاجلاء و اقفال الحدود و كذلك من هم داخل ارض الوطن لديهم صعوبة التنقل بين المدن هو الاختبارت عن بعد ، انفقنا نحن الطلاب الدين سيواجهون صعوبة في التنقل الى مراكز الاختبار ارسال خطاب لجامعة ابن الطفيل القنيطرة لكن بدون جدوى .
لو كان لديهم ابناء خارج التراب الوطني او انهم سيظطرون ارسال ابناءهم الي مدن موبوءة لامروا باختبارات عن بعد
من فشل قرارتكم اهنئ بعض الجامعات التي اتخذت قرارتها بنفسها مثل جامعة محمد الخامس و جامعة فاس .
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13 - simo الخميس 27 غشت 2020 - 11:32
وهل فكرت الوزارة أيضا في طريقة تنقل العديد من الأساتذة والإداريين في كل الأسلاك الذين يشتغلون بعيدين عن مقر سكناهم كيف سيمكنهم التنقل خاصة بين المدن؟ وهل سيقفون طوابير أمام المقاطعات لأخد رخص التنقل؟ هذا جزء بسيط من الأسئلة التي ستطرح مستقبلا.
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14 - Hassan الخميس 27 غشت 2020 - 11:33
القرارات ارتجالية و لم تكن في المستوى.. الوثيقة التي يطالب الاباء بتوقيعها هي لاخلاء مسؤلية الوزارة، اذا اصيب تلميذ فالوزير سيحمل المسؤلية لولي امره لانه هو من اختار الحضوري و لم يحترم التباعد، واذا اختار التعليم عن بعد فلا يشتكي من ضعف المردود، فهاجس الوزارة هو التخلص من اللوم و المؤولية وهو تفكير سطحي..
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15 - في العجلة الندامة الخميس 27 غشت 2020 - 11:37
يا ناس لما العجلة و المغامرة دون امتلاك الوسائل التي تمكن اجتياز الإمتحانات دون تفشي الوباء و دون فتح الأحياء الجامعية ومنح التنقل لأبناء الأسر المعوزة لأن معظمها لا يملك ما يسد به جوعه في هذه الظرفية ناهيك عن إرسال إبن لاجتياز الامتحان و ربما يعود و ربما لا يعود القيمون على هذا الشأن عليهم بناء قرارات على أسس المعطيات الواقعية و تحديد هامش آثارها على الشعب صحيا و واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا فانتشار الموت في اوساط الشعب قد يكلفنا غاليا خصوصا في ضل غياب لقاح فعال...في بعض الأحيان الانحاء للموجة شجاعة وشباب لم يجتزوا الإمتحان في الوقت المناسب خير من شباب ميت أو عقيم
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16 - ait baha الخميس 27 غشت 2020 - 11:37
il faut laisser le mois de septembre comme un mois d'observation de cette pandémie est au début d'octobre ce qui n'est pas trop tard pour une rentré scolaire on pourras voire a travvers l'horizon les meilleures possibilité d'y acçéder
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17 - ؟؟؟ الخميس 27 غشت 2020 - 11:41
ماذا عن الاقسام التحضيرية هل سيكون هناك دعم أولي أم مراقبات عند الدخول
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0
18 - نعمان الغنيمي الخميس 27 غشت 2020 - 11:42
الوزارة تنفرد بالقرارات و هي احادية عمودية غير واقعية و غير منصفة مطلقا- كيف تخير الوزارة التلاميد و الطلبة بين صيغ تعليم مختلفة في كل جوانبهما مثلا؟ هذه قرارات ديال بائعو الاسواق القروية: وا غير ديرو ما بغيتو و غير طلقو اللعب و ديرو شويت الدوخا هنا و هناك و قولوا الامتحانات دازو و دازو في ظرف عادي الخ الخ- ماذا لو اختار اولياء الصغار التعليم الحضوي مثلا و بصفة غالبة؟ كيف تعفعل الوزارة هنا؟
هناك ضبابية و تناقضاات و تخبط و عدم تحمل المسؤولية من طرف الوزارة- لان الامر سهل التنصل من المسؤليات و تحميلها لشعب لا طاقة له نتيجة سياسات غير عادلة و غير ديموقراطية
الفرق بين تعليم عن بعد و تعليم حضوري فرق شاسع و يختلفان في كل شيئ و يخلقان تمييزا واضحا بين اليلاميد و الطلبة- كما ان مراكز الامتحانات ليس عادلة بل هي فقط تصب في مصلحة القاطنين في المدن الجامعية الخ الخ
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19 - طالب بمكناس الخميس 27 غشت 2020 - 11:45
صراحة كلية العلون القانونية و الإقتصادية في مكناس تعنتت كثيرا مع الطلبة ... و رفضت حتى مطلب موازات تواريخ الإمتحانات مع كلية العلوم و كلية الآداب ...
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20 - Yoyo الخميس 27 غشت 2020 - 11:46
نفس الاشكالية تطرح كذلك بين مدينتي فاس ومكناس وخاصة بالنسبة للتسجيل بالمؤسيات ذات الاستقطاب المحدود مثل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المدرية الوطنية للعلوم التطبيقية المتواجدتان بفاس،حيث التسجيل محدد في يوم او يومين ومن لم يقم بذلك يفقد حقه في التسجيل،فكيف العمل مع رخص التنقل بين هاتين المدينتين واليها،وما العمل مع التراخيص الاستثنائية للتنقل
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21 - بوفلجة الخميس 27 غشت 2020 - 11:46
القضية حامضة
جامعاتنا كبيرة و واسعة الحمد لله و فيها حدائق
لماذا لا تُجرى الامتحانات في الهواء الطلق ؟
حتى يسهل التنفس بالنسبة للجميع علىًكل الاصعدة
تمنياتي بالنجاح للجميع
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22 - Abdou1 الخميس 27 غشت 2020 - 11:48
الامتحانات والاحياء الجامعية خارج التغطىة. كبف يمكن التركير في المتحان والطالب في وظيية SDF مؤقتة. الله اكون في عونهم وخلاص.
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23 - كمال الخميس 27 غشت 2020 - 11:51
التعليم الجامعي يختلف عن التعليم الثانوي
حيث في التعليم العالي مطلوب من الطالب ان يتحمل جانبا من المسؤولية في الدراسة والتكوين و البحث و ان يكون قادرا على تكييف وقته و امكاناته مع اي وضعية دراسية ؛اذن فلاباس في تاجيل الامتحانات بالنسبة للفصول الثاني والرابع والسادس حتى تتضح الوضعية الوباءية ؛مع امكانية انطلاق الموسم الجامعي بالنسبة للفصول .الاول .الثالث .الخامس في مرحلة اولى عن بعد .
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24 - Sara الخميس 27 غشت 2020 - 11:52
بصفتي استادة اريد ان ادلي بدلوي انا ايضا في هدا الموضوع.الكل متفق على ان الاشكال اكبر من ان يختزل في بعض الاجراءات هنا وهناك .لدالك وجب التمحيص وتدقيق المعطيات بغية الخروج بنتاءج تخدم الجميع مع الاخد بعين الاعتبار مصالح باقي المتدخلين.
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25 - manar الخميس 27 غشت 2020 - 11:54
Vous avez reporté l'examen régional ou il y a pas de déplacement pour les élèves (chacun passe l'examen dans sa propre ville) ,POURTANT, les examens des études supérieures qui obligent les élèves à se déplacer , vous ne les avez pas reporté !!!!!!
VOUS AVEZ UNE MAUVAISE GESTION DE L' !!!ENSEIGNEMENT
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26 - ملاحظ من طريق جديدة الخميس 27 غشت 2020 - 11:57
أطالب بعدم تأجيل الامتحان، و اجتيازه في وقته المحدد!. إذا تصفحت الفايسبوك ستجد أن أغلب متزعمي التأجيل هم صفحات وهمية أو تحت اسم مستعار، أي لا يملكون الشجاعة حتى للنضال الافتراضي فما بالك بالحقيقي، إذن الاستنتاج هو هناك من يقف وراء هذه الحملة و إذا تمعنت في الأمر ستجده حزبا معينا يتحكم في نقابة معلومة، كلمة حق يراد بها باطل، إلا كنتي باغي الفلوس و الامتيازات ا النقابي سير تبيع و تشري فدرب عمر و خلي النقابة للشرفاء و باركا من ابتزاز الوزارة، راكم خرجتو على ولاد الشعب.
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27 - Mehdi الخميس 27 غشت 2020 - 12:06
أنوه و أحيي قرارات الوزارة المكلفة و خاصة تلك الرامية لعدم تأجيل الإمتحانات الجامعية الإشهادية التي من شأنها تحقيق مصير الطلبة، حيث أن عكسه تعطيل... أما الوباء فهو منتشر و يجب اتباع كافة الوسائل الوقائية المعمول بها و الحرص عليها لتفادي المرض، و كذا الخروج للضرورة الملحة فقط و تجنب الزيارات وإلخره،.. إذ أصبح محتم التعايش مع المرض و تفاديه قدر المستطاع مع مراعات المصالح العليا للبلاد و العباد، أما بعض الكسالا فنشيدهم واحد مند الأزل في تأجيل الدراسة لأي بل حتى دونما سبب...، حيث لا يعقل أن تأخر بسنة دراسية و هناك من له عمل، مصلحة و مآرب أخرى بالنتظاره ، وفي الأخير لا يسعني إلى أن أصدق من قال أن الأنترنيت فتحت مجال للجهلة بنشر الجهل و تعميمه و السلام.
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