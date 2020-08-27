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كُتّاب وآراء
الامتحانات الجامعية في شتنبر تطرح إشكالية العدوى وتنقلات الطلبة
طرحت برمجة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للامتحانات خلال بداية شتنبر مخاوف كبيرة في أوساط الطلبة، وذلك بسبب إمكانية نقل العدوى، ومدى سلاسة التنقل بين المدن.
وأبدى العديد من الطلبة في جامعتي محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء مخاوفهم من اجتياز الامتحانات في هذه الظروف، وسط الارتفاع الكبير لحالات الإصابة، مثلما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء التي بلغت فيها الحالات مستويات قياسية، ومنها الأحياء التي توجد فيها الكليات.
من جهة ثانية، يطرح أما طلبة جامعتي القاضي عياض في مراكش وابن زهر في أكادير إشكال التنقل بين المدن التي ينتمون إليها والمدينتين الجامعيتين، خصوصا في ظل تشديد السلطات للمراقبة على عدد من المدن، مما سيجعلهم في معاناة لإيجاد وسيلة نقل، وكذلك السكن، لكون الأحياء الجامعية لم تفتح أبوابها.
وكشف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر 2020، موردا أنه على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.
وفي الوقت الذي تم فيه الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها، وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة، قال قطاع التعليم العالي إن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين: التعليم عن بعد، أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.
وفي هذا الصدد، نهبت النائبة البرلمانية فتيحة سداس، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى ظروف إجراء الامتحانات الجامعية المبرمجة في شهر شتنبر.
وجاء في سؤال السداس أنه "بالرغم من هذه المجهودات التي تسعى لإنقاذ الموسم الدراسي، إلا أن الانتشار الواسع لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة وما واكب ذلك من إجراءات احترازية، يمكن أن يعرقل التحاق الطلبة بجامعاتهم"، مطالبة الوزير أمزازي "بتصور واضح لتسهيل عملية اجتياز الامتحانات الجامعية في أحسن الظروف وبدون صعوبات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
و حنا لي اكتر منهم غادين ندوزوا عن قرب
فلم نسمع على اية دولة ذهبت في هذا الاتجاه، بل ان الدول الاوروبية قد فتحب مدارسها عادية مع الاخذ بشيئ من الحيطة.
فاليتقوا هؤلاء الله في المغاربة، ورغم اختلافي مع الحكومة في كثير من القضايا بل في اغلب توجهاتها، الا اني احييها على موقفها وارجو ان لا تنساق مع هاته التيارات الداعية الى تفشي الجهل والامية بين مواطنينا.
الحكومة الغبية ماكانش عليها تأجل امتحانات اولى باك، التلاميذ مدة او هوما يحفضو او يوجدو او تجي نتا نهار قبل تقوليه ماكانش الامتحان. المستويات من الليسي للتحت راه باين الشغل، ادوزو في دروي الدورة الاولى، هادا الحل المثالي لا اعرف لماذا التماطل...
انا خارج التراب الوطني و اتمنى فتح الحدود باش ندوز الامتحانات مع العلم ان الخيار الافضل في ظل شح رحلات الاجلاء و اقفال الحدود و كذلك من هم داخل ارض الوطن لديهم صعوبة التنقل بين المدن هو الاختبارت عن بعد ، انفقنا نحن الطلاب الدين سيواجهون صعوبة في التنقل الى مراكز الاختبار ارسال خطاب لجامعة ابن الطفيل القنيطرة لكن بدون جدوى .
لو كان لديهم ابناء خارج التراب الوطني او انهم سيظطرون ارسال ابناءهم الي مدن موبوءة لامروا باختبارات عن بعد
من فشل قرارتكم اهنئ بعض الجامعات التي اتخذت قرارتها بنفسها مثل جامعة محمد الخامس و جامعة فاس .
هناك ضبابية و تناقضاات و تخبط و عدم تحمل المسؤولية من طرف الوزارة- لان الامر سهل التنصل من المسؤليات و تحميلها لشعب لا طاقة له نتيجة سياسات غير عادلة و غير ديموقراطية
الفرق بين تعليم عن بعد و تعليم حضوري فرق شاسع و يختلفان في كل شيئ و يخلقان تمييزا واضحا بين اليلاميد و الطلبة- كما ان مراكز الامتحانات ليس عادلة بل هي فقط تصب في مصلحة القاطنين في المدن الجامعية الخ الخ
جامعاتنا كبيرة و واسعة الحمد لله و فيها حدائق
لماذا لا تُجرى الامتحانات في الهواء الطلق ؟
حتى يسهل التنفس بالنسبة للجميع علىًكل الاصعدة
تمنياتي بالنجاح للجميع
حيث في التعليم العالي مطلوب من الطالب ان يتحمل جانبا من المسؤولية في الدراسة والتكوين و البحث و ان يكون قادرا على تكييف وقته و امكاناته مع اي وضعية دراسية ؛اذن فلاباس في تاجيل الامتحانات بالنسبة للفصول الثاني والرابع والسادس حتى تتضح الوضعية الوباءية ؛مع امكانية انطلاق الموسم الجامعي بالنسبة للفصول .الاول .الثالث .الخامس في مرحلة اولى عن بعد .
VOUS AVEZ UNE MAUVAISE GESTION DE L' !!!ENSEIGNEMENT