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الرئيسية | مجتمع | تأجيل مراقبة مخالطي كورونا يغضب سكان مديونة

تأجيل مراقبة مخالطي كورونا يغضب سكان مديونة

تأجيل مراقبة مخالطي كورونا يغضب سكان مديونة
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 26 غشت 2020 - 09:32

أثارت طريقة تعامل السلطات الصحية مع المواطنين المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد حفيظة سكان مجموعة من مناطق مدينة الدار البيضاء، إلى جانب قضاة المحكمة الزجرية بعين السبع.

وحسب شهادات متطابقة لمواطنين من مديونة، فإن السلطات الصحية بالمنطقة تفادت إجراء تحاليل مخبرية لمخالطي مرضى كورونا منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث طلبت منهم العودة بمجرد ظهور أعراض المرض عليهم.

وفيما شرعت السلطات الصحية بمديونة في تطبيق بروتوكول العلاج على مرضى "كوفيد-19" ببيوتهم، تأخرت عملية إيصال الأدوية إليهم، ومن ضمنهم مرضى بمنطقة المجاطية.

واضطر قضاة في المحكمة الزجرية بعين السبع إلى إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا بعد أن تم تسجيل إصابات وسط الأطر القضائية بالمحكمة، بلغت 15 حالة إصابة جديدة.

وقام القضاة بإجراء التحاليل في مختبرات خاصة على حسابهم الخاص، في وقت لم تقدم السلطات الصحية بعين السبع على إجراء التحاليل اللازمة للموظفين والقضاة، رغم المساعي التي قام بها ممثلو القضاة والموظفين طوال الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الدار البيضاء الكبرى تواصل تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 261 حالة بالدار البيضاء، و5 بمديونة، و5 ببرشيد، و14 بالنواصر، و2 بالمحمدية، و3 ببنسليمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بشير الأربعاء 26 غشت 2020 - 09:45
يتضح من المقال ان السلطلت الصحية تتنصل من مسؤوليتها في إجراء التحاليل دون تأخر تفاديا لانتشار العدوى وتتاخر في إيصال الأدوية للذين يتابعون العلاج في بيوتهم. وكانها تقول للمواطنين "من الان وصاعدا تحملوا مصاريف النحاليل والعلاج على نفقتكم" اننا سندخل مع هذا الوباء ومع استخفاف الكثيرين ومع السلطات في نفق قد لاتخرج منه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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0
2 - مغربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 09:52
نحصد ما زرعته لنا ايدينا لو التزمنا بالتعليمات الحكومية ما وصلنا لهدا
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-1
3 - البيضاء الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:00
الخبراء عبر العديد من القنوات التلفزية تيقلوا بان كل انسان مصاب بالفيروس يمكنه ان ينقله الى انسان غير مصاب ولو لم تظهر عليه الأعراض.
عندنا المواطنين كي طالبو وزاة الصحة عبر مراكز الي كتجري التحاليل cobid19 وكيقولو ليهم خالطنانا مصابين بالفبروس كيقولو ليهم حتى تبان عليكم الاعراض وهذا سبب من الاسباب التي ادت الى تفشي المرض بوطننا.
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