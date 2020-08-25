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المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1276 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 54.528 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1747642 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 955 حالة.

وتم التأكد من 815 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 38293 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - fouad fouaad الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:17
أقول لبعض المعلقين، سنلاحظ انخفاض الإصابات ليس بالدعاء بل بالالتزام بتدابير الوقاية التي يستهتر بها جل المواطنين كما أشاهد يوميا بالأماكن العامة والشوارع والأزقة. صعب أن تقنع من لا يريد حتى الإصغاء.
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2 - يارب الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:18
لا نملك أولا وأخيرا، الا التوجه الا الخالق برفع الوباء، فقد عجز كل اطباء العالم، وخالق الكون لا يعجزه شيء سبحانه، فاللهم ارحمنا برحمتك إنا عبيدك
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3 - نادية الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:18
يا ربي السلامة حتا فرحنا البارح ملي نقصو الحالات و دبا تزادو يا ربي تلطف بينا
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4 - said الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:19
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم الأمور تزداد خطورة والاصبات في تزايد وعلى المغاربة اخد الحيطة والحذر وتعمد الله الموتى برحمته الواسعة وان لله وان اليه راجعون
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5 - تغمدهم الله بواسع رحمته الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:19
35 حالات وفاة جديدة رحمهم الله جميعا و جعلهم من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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