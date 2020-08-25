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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1276 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 54.528 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1747642 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 955 حالة.
وتم التأكد من 815 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 38293 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية