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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي ويعتبر التوقّف أخطر من كورونا

أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي ويعتبر التوقّف أخطر من كورونا

أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي ويعتبر التوقّف أخطر من كورونا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:00

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، أسباب مزج الوزارة نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري خلال الدخول المدرسي المقبل، موردا أن هناك مناطق تعرف تفشيا للوباء، وبالتالي لا يمكن أن يتم فيها التعليم الحضوري، لكن هذا لن يمنع من الدخول المدرسي.

جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، استجابة للطلبات المقدمة من الفرق والمجموعات النيابية لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020- 2021، وامتحانات السنة الأولى بكالوريا وكذلك الامتحانات الجامعية.

ورفض وزير التربية الوطنية فكرة تأجيل الدخول المدرسي التي نادى بها الكثيرون، على اعتبار أنه من السهل اتخاذ القرار، لكن له آثارا سلبية، وخصوصا على التلاميذ، متسائلا: "ماذا سيفعل التلاميذ في هذه الحالة؟ وما اتخذته الوزارة يربط التعليم بالحالة الوبائية التي إن تحسنت ستعود الدراسة إلى طبيعتها؛ وإن تدهورت سيتم اعتماد التعليم عن بعد".

واعتبر أمزازي أن آثار توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من الجائحة في حد ذاتها، وذلك وفق دراسات دولية، ومنها دراسة للأمم المتحدة؛ لكون التوقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص التحصيل الدراسي بنسبة 30 في المائة، معتبرا أن "القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي".

وفي وقت أكد أمزازي أن "الجيد في المسألة هو المسؤولية الجماعية، وذلك بإشراك الأسر في اتخاذ القرار، وهو ليس تهربا من القرار، لكون الفعل التربوي يتطلب تأطيرا وتحصيلا دراسيا بالإضافة إلى المواكبة الأسرية"، وزاد متسائلا: "أين العيب في هذا الأمر؟ ولماذا سأفرض التعليم الحضوري على جميع المغاربة؟".

وشدد المسؤول الحكومي على أن "الحق في اتخاذ القرار من الأسر وراء اعتماد هذه الصيغة، لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة"، موضحا أن "هناك بروتوكولا صحيا أنجح امتحانات الباكالوريا، ويتطلب اليوم تعبئة لإنجاح هذا الدخول".

وفي هذا الصدد اعتبر أمزازي أن هناك العديد من الأسر التي تشتغل ولن تتمكن من تدريس أطفالها في المنازل، كما أن هناك أسرا تجد صعوبة في الولوج إلى الأنترنيت، مضيفا: "هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في المغرب، لأن هناك مناطق خالية من الفيروس، حيث يمكن للأسر أن تختار التعليم الحضوري مائة بالمائة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (114)

1 - مواطن الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:05
لماذا الإصرار على إلقاء التلاميذ للتهلكة
وهل للمدارس الخصوصية دور في هذا القرار ؟!!!!!
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245
2 - راي من الريصاني الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:06
ولكن الا كان غير عن بعد راه احسن بلاش
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157
3 - غير دايز الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:06
ايامنا كلها عطل
ما فيها باس من يناير إلى يونيو بدون توقف.
بان ليا صحاب المدارس الخاصة خاصهم يتخلصو في شهر 9 و 10 و 11 و 12 .
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206
4 - مواطن الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:06
ماذا عن تلاميذ الجهوي يجب تحديييد وقت الإمتحان ؟!!!!!
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154
5 - طالبة علم الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:06
روينة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم متلا خدامه والزوج خدام والمنطقه موبوءة اشنديرو مع ولادنا اشهاد تخربيق
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148
6 - المغرب الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:07
سبحان الله هاد الجملة سمعتها من عند واحد المسؤول فرنسي ،

ماكاين غير كوبي كولي ههههههههه
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167
7 - مغربي قح الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:07
كن كانوا عندو ولادو فالمدرسة العمومية لكان متفهما لهموم المغاربة اباء واساتذة ولكن هو في عالم واغلب المغاربة في عالم.نهار زادو عليه الثمن ديكارت على ولادو عرف يخرج هاديك الساعة يشكي !
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140
8 - مغربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:07
يمكن الرجوع الى الحجر الصحي والابقاء على الدراسة لوحدها اذا كانت المدرسة اخطر من كورونا
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72
9 - Jalal الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:08
الغريب أن بعض السياسيين و من بينهم وهبي رءيس الاصالة و المعاصرة تبنوا فكرة المطالبة بتأجيل الدخول غافلين عن أن الأمر يمكن أن يؤدي إلى سنة بيضاء ...لذلك من الأفضل أن يترك الكلام لأهل الاختصاص و لا يوظف الدخول المدرسي من طرف بعض السياسيين الذين لا دراية لهم بالمجال لزيادة شعبيتهم
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-87
10 - محمد الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:08
بكل بساطة رفض المطالب بتأجيل الدخول المدرسي مرده إلى خوفهم من ضياع فرصة ترويج أرباح المقتنيات المدرسية وفواتها
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146
11 - houssam الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:09
ماذا لو اجتاح الوباء المتمدرسين والاساتدة وبالتالي العائلات فيصبح عندها التوقف عن الدراسة اجباريأ منضافا جائحة الوباء لاقدر الله. فهل سيبحث الوزير عند داك عن أعدار أم أنه سيتحمل المسؤولية؟
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136
12 - محمد الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:10
واضح ان الوزير في صف المدارس الخصوصية فهو يحاول حمايتها بشتى الطرق .و هو وحده يعرف السبب
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133
13 - ام نعمت الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:10
لو كان لديه اولاد وخيروه بين الموت و الأمية ماذا سيختار؟
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88
14 - همام الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:10
السيد الوزير وكيفاش غادي يديرو الوالدين اللي خدامين بجوج وخافو على وليداتهم يتعاداو بالوباء .. كيفاش يديرو يقريوهوم عن بعد ..
واش اطفال التعليم الاولي غادي يقدرو يقراو وحدهوم ؟؟؟
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94
15 - سميرة الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:10
يشبه نفس التحدي للوباء عندما تم تشجيع السياحة الداخلية بعد رفع الحجر الصحي. و النتائج أمام أعينكم،⁦ من 20 حتى 30 وفاة يوميا.
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87
16 - من المغرب الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:11
التعليم حضوري للخاص و عن بعد للعام باش الأباء يخلصوا الرسوم من بعد لي بغا يقرا و لا يطيح في البحر المهم هي البداية و غير يشدوا المدارس لفلوس نديروا النهاية ب البؤر ديال كورونا.
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94
17 - taha الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:11
التعليم عن قرب يعطي نتائج ايجابية اكثر من التعليم عن بعد وهذا بشهادة الاغلبية . فقط يجب اتخاد الاحتياطات الصحية .
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20
18 - حقيقة الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:11
أذكر هذا الوزير أن وزيرا آخر قبله أصر بالبرلمان ذاته على ان الغاء عيد الاضحى ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة والآن الجميع يحمله المسؤولية فيما حدث لنا من تفشي الوباء. اما امزازي فبعد شهور سيلومه كل المغاربة على خطإه وسيندم حينها لا ينفع الندم عند تفس٦ي الوباء بقطاع التعليم وما ادراك ملايين التلاميذ الذين سيحملون الوباء لاسرهم. هل هناك رجل حكيم يرجع هذا الامزازي لجادة الصواب فسيحملنا للهاوية يجب تاجيل الدخول لغاية بداية ينابر
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87
19 - مغربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:12
واش خديتو الرأي ديال المواطنين و لا غي فقتو من النعاس و خديتو هاد القرار الذي سيسبب كارثة على المغاربة أضعاف كارثة عيد الأضحى. شنو درنا بالتعليم هاد السنين كاملة و التعليم أصلا فاشل. شنو فيها يلى درتو تأجيل الدخول بضع أشهر حتا نلقاو اللقاح؟؟
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77
20 - مجرد راي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:12
انا كنقترح استغلال اي فضاء مفتوح في اي حي للتعليم الحضوري مثل مقرات فضاءات الاسرة و مقرات اندية ولما لا المساجد للتعليم الحضوري للتلاميد خير من التعليم عن بعد نظرا للشساعتها
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27
21 - كورونا غي على الدخول الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:13
الدخول المدرسي يجب ان يكون عادي ومؤكد انا استغرب هذ التخوفات والفرضيات والازقة والشوارع وخصوصا في الاحيا الشعبية تعج بالاطفال يلعبون ومقتربين من بعض بدون كمامات وطول النهار ولا اصابة احد كيف لا الدخول المدرسي والذي سيكون مؤمن ومؤطر خليو وليداتنا يدخلو يقراو لي عكس القرار راه غير كسول وباغى يبقى مكسل
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-32
22 - Mourad الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:15
اولاد امزازي واش غادي يقراو عن بعد ولا حضوري . جاوبنا اسي امزازي على هذا السؤال الله يجزيك بالخير
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52
23 - Megaman الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:15
أنا عن نفسي لن أرسل أبنائي للتهلكة.. حتى لو تطلب الأمر مني إبقاءهم لسنة كاملة في البيت...
اللهم احفضنا و أهالينا من الوباء....
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67
24 - عجرفة الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:15
انت من يتحمل المسؤولية لا الآباء والاولياء والسلام.
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46
25 - احمد الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:15
نتارفض وكانك نتا الشعب المغربي كولو وفين الاستشارةوتدوز في البرلمان ووو وتاني ديك اللستمارة اللي خاص الاباء يسنيوها واش معقولة ودوك الشوروط الليفيها اللي في طلب التسجيل اللي فيها اما تختار تعلؤم حضوري او عن بعد وفيها ،، ... وفي كلتا الحالتين اتعهدبالوفاء بجميع التزاماتي المادية والمعنوية تجاهالمؤسسة،، هادي راه تحكم على الاباء يخملو كولشي كيفما كانت اللحوال بحال الا مسني على شيك ابيض
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25
26 - السلاوي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:16
نتمنى تأجيل الدخول المدرسي إلى انتهاء الجائحة لأن التعليم عن بعد غير صالح تماما و التعليم الحضوري يشكل خطورة
و المستفيد الوحيد هم ارباب التعليم الخاص
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39
27 - وجدي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:16
عين العقل والصواب.وهذا المظنون فيكم معالي الوزير. الحسم والحزم والبراعة في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.قلناها قبل مرارا وتكرارا. إطالة أو تأخير الدخول المدرسي أخطر من الوباء .حتى في الأيام العادية لا يكون مستوى التلاميذ والطلبة بعد العطلة الصيفية هو نفسه إبان السنة الدراسية وبالتالي فإن الإنقطاع عن الدراسة طويلة سيؤثر سلبا.نقطة أخرى أشار إليها السيد الوزير ونوهنا بها من قبل وهي أن هناك مدنا خالية من الفيروس.بل أغلبية المدن إما خالية وإما تسجل بها حالات يومية قليلة جدا.وعليه فنقترح أن يكون الدخول المدرسي حضوريا باستثناء مدن البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ريثما تقل فيها الحالات
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-44
28 - بلدي الحزين الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:16
واش السي امزازي كيفرق مابين التاجيل والوقف؟!والسؤال اللي خاصو يطرحو شنوا غادي يديرو التلاميذ في الدراسة عن بعد،في الوقت اللي ولي الامر في العمل مدة لاتقل عن 8ساعات في اليوم وما اكثر؟!اتكلم هنا عن تلاميذ ابتدائي، لانوا التعليم الحضوري اقتراح تعسفي ومتهور في فترة تتواصل فيها الاصابات و الامر يوشك على الخروج عن السيطرة،من غير الا كيتعمد هو وحكومتو انتاح بؤر مدرسية والخروج بشي قرار جديد
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15
29 - Aya lmachichi الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:17
السيد سعيد أمزازي يأخد قرارات حكيمة وعقلانية كما هو واضح للعيان رسالة شكر و امتنان لكم سيدي الوزير ...!
أنا تلميذة أدرس في السلك الثانوي ارى أنكم سيدي غير مخالفين للصواب !
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و جميع الأمة الإسلامية يارب و وفق جميع التلاميذ و الطلبة بإذنك يا الله
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-49
30 - ملاحظ الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:17
كم من نشطاء وخبراء حدروا وطالبوا بالغاء الاحتفالات بعيد الاضحى ولم تسمعوا لهم حتى وصلنا الى هده الارقام المخيفة من الاصابات والوفيات بسسب هدا الوباء وهاانتم اليوم بقراراتكم هده ستزيدون الطين بلة كان من الافضل تاجيل الدخول ريثما ينخفض مستوى الجائحة لان الاكتظاظ سيكون ملحوظا ليس في الموسسات التعليمية فحسب بل حتى في الحافلات وعندها ستجد كرونا الملعونة مكانا مناسبا لانتشارها والله يحفظ وخلاص
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28
31 - عبد اللطيف الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:17
صحيح لا احد يعلم متى و كيف سينتهي الامر فكرة التاجيل فكرة خاطىة و يجب فرض التعليم الحضوري مع اخذ جميع الاحتياطات كاب سارسل ابني الى المدرسة
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-32
32 - وزير فاشل الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:18
جميع قراراته عشوائية أسوأ وزير تعليم في تاريخ المغرب
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24
33 - نصرالدين الشاطري الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:18
إذا كان أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي فعليه توفير الظروف المناسبة لكلا التعليمين ( الحضوري، عن بعد) و أعتقد أنه ستبوء النتيجة بالفشل ،لذلك الأصح و الأمثل تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر يناير لكي يكون التعليم حضورياً ، أما التعليم عن بعد أعتبره حبر على ورق.
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29
34 - ميلود الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:18
هذا القرار دليل على ان التهويل من كورونا أخطر علينا من كورونا نفسها.
شخصيا أشكر أمزازي على هذا القرار، و من خاف من الفيروس لا يذهب للمدرسة. الفيروس معنا شئنا أم أبينا، و التعايش مع الفيروس لا مفر لنا منه، كم سنبقى مختبئين في الحجر الصحي؟ ، شهر شهرين ثلاثة أشهر؟ ، و بعدها سنظطر للخروج للبحث عن لقمة العيش، لاااااااا يمكن إيقاف زحف الفيروس إلا باللقاح، و اللقاح غير موجود، إذن يبقى لنا حل التعايش معه حتى تنتج الدول الحقيقية اللقاح و تبيعه لدول الكارطون.
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-11
35 - amine الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:18
- هناك بروتوكولا صحيا أنجح امتحانات الباكالوريا - الجهوي ما مصيره راه حشومة
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-5
36 - حسن الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:19
نعم القرار اما اولىك المتهربون من التدريس فهم الفوا الاجرة بدون عمل انا الوباء فلن يزول على الارجح الحل هو ابحضوري
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-34
37 - Jawad الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:19
الى حد ما انا متفق مع الوزير انا شخصيا كرجل تعليم افضل التعليم الحضوري لنجاعته رغم الظرفية الحالية يكفي الالتزام بالحد الادنى من التدابير الاحترازية و الوقائية من اجل سلامة اولادنا و اطفالنا و كذا جميع الاطر
التعليم عن بعد فاشل و منهك و غير منصف
ملنا و بغينا نخدمو
الحياة تستمر
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3
38 - marocain الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:20
بالله عليكم في قولوا لنا شنو هو التعلم عن بعد و عطيونا المرسوم المنظم له .
الوزير يأمر بتعلم عن بعد لم يخرج بعد بالمرسوم المنظم له أفليس هذا هو الاستهثار بعينه
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9
39 - يوسف الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:20
يمكننا تفهم موقف الوزير.لا يريد اتخاد إجراء قد لا يستطيع تحمل تبعاته ان سارت الأمور بما لا تشتهي الوزارة المهم ان لا يبتعد عن الإطار المحدد له لكن اللحضة تتطلب اجراءات خلاقة و جرييءة للاسف لم تشاهدها في وزراءنا....لم لا ناجل الدخول المدرسي حتا تتضح الرؤية و نطمان على اولادنا.لم لا ناجل هدا الدخول شهرين او ثلاثة ونعوضها في العطلة الصيفية القامة .لمادا تريد الحكومة الموقرة بالمغامرت بالتلاميد والطلاب و الاساتدة والاطر التربوية هل هو لقاح جديد؟
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13
40 - خطاب جلالة الملك واضح الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:20
جلالة الملك نصره الله كان واضحا في الخطاب، بحيث نبه إلى خطورة اللامبالاة و اللامواطنة من طرف بعض الناس (و المؤسسات مثل وزراة التربية الوطنية) في عدم أخذ موضوع الوباء بالجدية و المسؤولية المطلوبة،
وزارة التربية الوطنية تعرض صحة الكبار قبل الصغار إلى خطر عدوى كورونا، و الهروب من المسؤولية بشكل الوطني بتحميل الآباء مسؤولية الإصابات الآتية من المدرسة.
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17
41 - Abdou 1 الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:20
السيد الوزير المحترم. نعلم أن الدراسة عن بعد افضل مائة بالمائة من تأجيلها. نعلم ان التعليم العمومي له مكونات و مؤهلات لإنجاح التعليم عن بعد . لكن هل جميع المدارس الحرة لها نفس المؤهلات والإمكانيات والعزم . هل ستقتصر المدارس الحرة عن الدراسة عبر الواتساب و الفايس بوك.؟ هل من استراتيجية او توجيه المدارس الحرة؟
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5
42 - عبد الغني الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:20
التعليم عن بعد أو عن قرب مع إشراك قرار الأسرة فيه ليست مسألة محمودة. إذ هذا فرار يرجع للمسؤولين السياسيين في البلاد الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة فيه هم وحدهم. لأن المفروض أن تكون لديهم المعلومات الكاملة والكافية لاتخاذ ذلك القرار.
ثم أين فلسفة تكافؤ الفرص بين الحاضرين و البعدووين. وكيف ستكون الإمتحانات بين الحاضرين في القسم وبين من قرر آباؤهم التعليم عن بعد.
كيف ستسوي الفرص بينهم.
أما المسؤولية للآباء فهي مسؤولية العدوى او مسؤولية نقل العدوى للآخرين.
الحكومة كلها تخبط خبط عشواء.
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10
43 - حورية فيهري. Houria fihri الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:21
انا كاستاذة للتعليم الإبتدائي اتمنى ان تعود المياه إلى مجاريها بين المدرسة والمتعلم وأسأل الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء.
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3
44 - Sara الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:21
بصفتي استادة اقول للسيد الوزير انني خاءفة جدا من كوفيد واطالب بتامين عن حياتي ومبلغ لا يقل عن مليون ونصف درهم في حالة اصابتي بهدا الكوفيد داخل المدرسة
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12
45 - sirius الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:21
رغم اني لا أتفق مع كثير من قرارات وزارتكم إلا اني رأيت في قراركم الأخير منطقا و حكمة وتبصرا. التأجيل إلى متى؟ لا أحد يعلم متى ستيوقف الوباء!
الحضوري لمن يرغب فيه وعن بعد كذلك لمن يمكنه. هاذا أفضل ما يمكن فعله في الظروف الاسثتنائية الراهنة. هنا طبعا نتكلم عن متابعة الدراسة بأي شكل من الأشكال. ولا نتكلم على مدى نجاعتها أو لا. الظرفية لا تسمح. هذا السؤال الجوهري في أية عملية يجب طرحه على الدوام وليس الآن. التعليم الحضوري في سنوات ما قبل كورونا كان رذيئا وذو مردودية متدنية. الاسباب كثيرة ومتنوعة. ابرزها سياسة الكم المتبعة من طرف جميع المسؤولين. بالنسبة إليهم رفع عدد الحاصلين على الديبلومات برهان على نجاعة سياستهم. تلك الطامة الكبرى
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-8
46 - kamal الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:21
رغم عدم تأجيل إنطلاق الموسم الدراسي فإن الواقع ينبأ بصعوبة كبيرة في التوقيت المبرمج. فطريقة تدبير هذه الإنطلاقة من ناحية التفويج والموارد البشرية ومعدات التواصل عن بعد والوقاية الصحية و الداخليات والنقل ووو ... , فالعملية ليست بالسهل كما يتخيلها الوزير والمسؤولون. فاتركوهم يواجهون الأمر الواقع الذي ربما يتجاهلونه.
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9
47 - مغربية عاشقة المملكة الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:22
من فضلك ياوزير نفسية تلاميد اولى باك تدهورت لانهم لم يرتاحو فكيف يعقل تاجيل الامتحان والدخول في مقرر التانية باك هل يركز في اولى باك ولا تانية باك فما هدا القرار الدي اصبحنا نرى فية ان اولى باك تدرس سنتين حسبنا الله ونعم الوكيل
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7
48 - مواطن الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:23
ولماذا تريدون فرض التعليم عن بعد على جميع أبناء المغاربة؟
مواصلة الدراسة و بداية الموسم الدراسي يوم 07 شتنبر لا رجعة فيه ؛نعم ولكن من الأحسن التحاق التلاميذ بمدارسهم وخاصة في المدن والجهات التي تقل فيها الإصابات بالفيروس.
الكل يرفض التعليم عن بعد لأنه أخطر من زورونا.من فضلكم لاتحرموا ابناؤنا من التعليم الحضوري لأنه الانسب.
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1
49 - عبد لحق الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:23
السلام عليكم من و جهت نظري التحت من المتواضعة
أنا جد متشائم في حالة ما تم الدخول المدرسي الحضوري .نظرا لعدد الطلاب في القسم واحد على الاقل 40 شخص بسبب تراكم عدد الناجحين و الراسبين في كل مستوى.زائد عدد كبير بل جل التلاميذات و التلاميذ على علاقة (لا تسوء فهمي) لن يكون هناك تباعد و بالتالي ضهور بؤر جديدة و منتشرة في أنحاء البلاد .
لا أعرف كيف يفكرون و يصدرون قرارت بهذا الشكل نعم هم عايشين في كوكب أخر و لا علاقة مع الواقع المغربي
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7
50 - ناصر الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:24
أغلبية المعلقين الذين لم يعجبهم قرار السيد الوزير هم فئة المعلمون .لقد تعود المساكين على الحرية والراحة والسياحة والحصول على الراتب آخر الشهر.أقول لهم بملئ الفم.دقت ساعة العمل.دقت ساعة الزحف باتجاه مقرات العمل.دقت ساعة الدخول المدرسي الكبير.إلى الأمام.لا رجوع لا رجوع
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-34
51 - حكيم الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:25
الأساتذة يعشقون الراحة ولذلك يفضلون التعليم عن بعد ...الأجرة طالعة والراحة متوفرة والعام زين
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-18
52 - عبد الله الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:25
لا يوجد تعليم عن بعد ولا ولن يفيد ابدا لسببين الاول ان الاساتذة كلهم او جلهم يتربصون اي فرصة واي غياب للمراقبة ليفروا من الاقسام ومن المسؤولية الملقاة على عاتقهم فما بالك ان كانوا بعيدين عن مقرات عملهم وعن اعين مراقبيهم الثاني ان التلميذ او الطالب بالحضور والالحاح والتعزير وتسجيل الغياب وغير ذلك ويارب يحصل شي خمسين في الماىة من دروسه فكيف به وهو مستقل عن الحرم المدرسي وعن الاستاذ والمدير والحارس العام وتسجيل الغياب في ظل انشغالات الاولياء بهمومهم اليومية وقساوة الحياة والمجتمع . هذا فضلا عن قلة الامكانيات لجل عامة الشعب . وهذه الامور يعرفها الجميع غير باش ما نبقاوش نكذبوا على نفوسنا ونقولوا التعليم عن بعد راه ما يمكنش التعليم عن بعد لدول مثل المغرب لانه بباساطة ليس شعب العلم وانما هو شعب المال .
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-3
53 - خالد الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:25
يعتقد ان التعليم عن بعد هو تعليم حقيقي فهو واهم فتجربة السنة الماضية أتبتث ان التعليم عن بعد مجرد أكذوبة و مهزلة. و من يعتقد ان التأجيل حل فهو واهم لأن معظم الخبراء يؤكدون ان الفيروس سيستمر حوالي ثلاث سنوات ولايمكن تأجيل الدراسة 3 سنوات. الحل هو التعايش مع الفيروس واتخاذ التدابير الاحتياطية
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3
54 - فؤاد الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:26
وماذا عن الامتحانات الجهوية التي تأجلت إلى أجل غير مسمى، ألم يراعي الوزير نفسية التلاميذ، كيف سيتابعون دروس السنة الثانية ولا زال الجهوي في ذمتهم،بخلاف الطلبة الجامعيين الذين سيجرون الامتحانات في شتنبر واعدادهم كثيرة! ؟
هو خطأ كبير ارتكبته الوزارة كان عليها إجراء الامتحانات الجهوية شهر يوليوز!
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1
55 - Boudchich الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:27
هذا يا سيدي الوزير إسمه البعد عن التعليم.
وليس التعليم عن بعد!!!!
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10
56 - عبر ربه الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:28
الحمد لله على هذا القرار المنتظر.فأبناءنا اشتاقوا لمدارسهم.كل خوفي من أنه بمجرد بداية العام الدراسي سيدلي الأساتذة بشواهد طبية خيالية كعادتهم للتملص .يجب التعامل بالصرامة والحزم.أنتظر تعاليق مهاجمة من طرف العديد كالمعلقة مغربية الأستاذة النجيبة والمعلق أستاذ الذي يتقن العبارات الجارحة والألفاظ البذيئة
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-19
57 - mohamed الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:28
لم اکن اعرف ان لوبی التعلیم الخصوصی له کل هذا النفود
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11
58 - Hiba الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:28
كتلميذة اقترح على وزير التربية و التعليم لماذا لاتقومن بتعليم الحضوري و التعليم عن بعد في نفس الوقت و شكرا
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-8
59 - Jaouad الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:28
يجب ان تضع حلول عقلانية و وسيناريوهات واضحة.متلا لمادا لا تقم بحملة توضيف العديد من الأساتذة حتى تمنع الاقسام المكتضة بالتلاميد لتوفير مسافة بينهم.لمادا لا ترينا نموذج لمدرسة توجد فيها جميع شروط السلامة و بعد دلك يعمم على الجميع.؟
لمادا لا تعطينا تمن التعليم عن بعد و التعليم الحضوري بالمدارس الخاصة؟
لمادا التأمين بالمدارس الخصوصية تقريبا 1000dh و في زمن الكرونا لم يتغير. اين القانون لي ياطر المدارس الخاصة ؟
نود حلول و سيناريوهات واضحة بدون ضبابية.نحن نعيش في حيرة !!!
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5
60 - عبدووو الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:29
وهل إعتماد هده الصيغة سيضمن تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي؟ ما بين فئة ستستفيد من التعليم عن بعد وفئة ستدرس بشكل حضوري.
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3
61 - الصاعقة الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:29
ليس هناك أية فكرة أصيلة تخرج من أدمغة مسؤولينا.إنما هو النقل الأعمى عن فرنسا.وطالما لم يصدر قرار بتأجيل الدخول المدرسي هناك فلا تحلموا بصدوره هنا.
عمليا لاتنطلق الدراسة فعليا إلا مع بداية أكتوبر رغم كل (التحياح)الذي تقوم به الوزارة كل موسم ،لأن من يفرض موعد الانطلاق هو التلميذ وليس أحد ٱخر.فما الضير من تأجيل الدخول الى بداية أكتوبر إذن؟وحتى لو تأجل الدخول الى بداية يناير على أن تستمر الدراسة الى أواخر شهر يوليوز فإن 7 أشهر من الدراسة كافية لمن ألقى السمع وهو شهيد مع تخفيف المقررات.المشكل أن وزارة التعليم تتعامل مع الأساتذة بمنطق ربة البيت التي تستعين بخادمة لغسل زربية مثلا،فهي تستكثر عليها 150د كأجرة.ولكي (تحرر فيها هاذ ال150د) تجعلها تصبن كذلك كل الملابس المهترئة والبالية التي لايحتاجها أي فرد من الأسرة.
مماثلة:
الوزارة=ربة البيت
المعلم=الخادمة
50٪من المقرر=الزربية
50٪الأخرى= الملابس البالية والمهترئة التي دورها إراحة النفسية المريضة التي تستكثر على الأجير أجرته.
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6
62 - كريم الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:29
هجوم أصحاب البؤر واش خايفين على التلاميذ و لا خايفين على العطلة المفتوحة ديال الأساتذة
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-9
63 - Mohamed الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:29
حان الوقت لتدخل ملکي صارم٠ انتهی وقت السیاسیون اللذین یتحکم فیهم اللوبیات و المصالح٠
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5
64 - huchamkhouribga الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:30
التعليم عن بعد فاشل بكل المقاييس اللهم التءجيل افضل من التعليم الفاشل عبر الواتساب والحقيقة المرة ان التعليم والصحة ببلدنا الحبيب قطاعان متهالكان بدون كرونا التصنيف العالمي يءكد هدا قبل الواقع الملموس نساء حوامل تموت بابواب المستشفيات والجامعات المغربية في ديل التصنيف العالمي والان كل الاحزاب والوزاراء والنقابات ووووتستغل كورونا لاغراضها الشخصية
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4
65 - رئيس جمعية أولياء الأمور الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:31
التأجيل عاجلا قبل اتخاذ أي قرار...
عند صدور البلاغ الإخباري الأخير لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي..الذي اعتمد التعليم عن بعد كآلية أولى والتعليم الحضوري كآلية ثانية، كنت مع هذا الرأي قبل أن يتم طرحه من طرف الوزارة وعبرت عنه في تعليق عرف أكثر من صوت سلبي ، وفي تعليق ثاني قلت أنني مع تأجيل الدخول المدرسي عرف هذا التعليق أكثر من صوت إيجابي. عندها تبين لي أنه من العبث أن نطالب تلميذا قادما من مستوى إلى مستوى أعلى أن يدشن مساره بالتعليم عن بعد، دون معرفة سابقة بالمدرسة أو رموز التعلم أو الأستاذ"،
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6
66 - thami الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:31
لنفرض ان جل الاسر وافقت على الدراسة عن قرب هدا يعني ان الاقسام ستكون ممتلئة ادن اين هو التباعد الاجتماعي ?
هل الوزارة قامت بواجبها قبل الدخول المدرسي من حيت المراقبة و وسائل التعقيم?
هل الوزارة اعدت قرارات جزرية للمدارس الخصوصية التي لم تحترم الوسائل الوقائية ? ا
الاسر فرض عليها تحمل المسئولية اتجاه ابنائها اللذين يدرسون عن قرب .و لكن ما هي الضمانات بالنسبة للاسر في حاة اخلال المؤسسة بواجبها اتجاه التلميد من ناحية الوقاية .
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3
67 - المواطن الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:31
الوزراء يدعون انهم في خدمة الشعب و البلد لكنهم في الحقيقة في خدمت حالتهم المادية و خير دليل ما فعله العتماني، رفع الحجر الصحي بدون دراسة رغم ان وزير الصحة كا يعلم بخطر هذا الاجراء لكنه لم يسمع الكلام و الان حان ضور التلاميذ لارسالهم الى التهلكة.
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2
68 - رجل تعليم الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:31
أليس ترك التلاميذ الذين سيختار آبائهم التعليم عن بعد من دون تتبع و تحقق فعلي من استفادتهم من الدروس توقفا خطيرا أيضا؟ ماذا لو طبقنا الحضوري لمن لا إمكانيات تكنولوجية له؛ و التعليم عن بعد لمن تتوفر له؟ أليس هذا هو الإنصاف الحقيقي؟ أم أن القطاع الخاص أولا؛ و الباقي لايهم. لماذا مازلنا ننظر للمجتمع بعين عندو ماعندوش؟ ماذا لو أعطينا الحق و الفرصة ل لِّي ماعندوش؟ أشمن فلسفة و أشمن اعتبار أ أشمن رؤية تتدخل في القرارات؟
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6
69 - العابر الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:32
اسي الوزير، الدراسة ستتوقف بالرغم من رغبتكم،القضية صعبة جدا،نحن معك في ان التعليم لا يجب ان يتوقف،لكن تجربة التنقل قبيل العيد مازلنا نؤدي ثمن تداعياتها. استئناف الدراسة يستلزم تحرك مءات الالاف من التلاميذ و الاساتذة و الاداريين. انها مغامرة الكل يتنبأ بأنها سترفع أكثر فأكثر عدد المصابين. الان الكل اكتشف ان الحجر أضر باقتصادات كل الدول و لا أحد سيعود اليه، لذا ارىان تأجيل الدخول لغاية أكتوبر سيكون افيد و لا داعي لشرح الأسباب ،الكل اليوم يتوفر على معطيات واقعية تمكنه من استقراء ما قد يحدث.
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5
70 - جواد اشقاف الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:33
و كيفية تدبير التعليم الحضوري اي هل سيتم اعداد النقل المدرسي ام دار الطالبة
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4
71 - قماس الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:33
كلام وزير في صميم اما بالنسبة تلميد ضروري حظور في القسم اما تعلم عن بعد صعب على تلاميذ المدارس الخاصة والعمومية
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-6
72 - said الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:33
انا مع التعليم الحضوري . كيف
* منع فترة الاستراحة
* تفويج التلاميذ الى مجموعات صغيرة
*توسيع الزمن المدرسي اليومي من 6صباحا الى 10 ليلا
*التركيز على التعلمات الاساسية حضوريا اما التقويم و الدعم و الانشطة تكون منزلية او عن بعد
*تدبير المارد البشرية حسب الوضعية السابقة
*تكيف التوجيهات الرسمية مع التركيز على التعلمات الاكادمية الاساسية ثم الاساسية
اتمنى ان تكون هذه الاقتراحات موضوعية
تحية من رجل الميدان
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-1
73 - سمية كن فاس الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:34
لو استعملنا المنطق كيف ان تبقى المقاهي و المطاعم مفتوحة و هي غير ضرورية و تشكل بؤرا حقيقية و بالمقابل نغلق المدرسة في وجه افتلاميذ علما ان اباءهم يجلسون في ابمقاهي و يحملون لهم الفيروس ....حلل و ناقش
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7
74 - khali الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:34
شفت الوزير مزروب على الدخول المدرسي وخا الوباء انتشر اكتر من شهر مارس منين دارو الحجر الصحي واش اولادنا نغامروا بحياتهوم باش المدارس الحرة تخلص شهر 9 واخا مادر الوزير معاهم والوا فالاتمنة ديال التأمين الخيالية
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5
75 - sokrratt الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:34
إذا كان أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي فعليه توفير الظروف المناسبة لكلا التعليمين ( الحضوري، عن بعد) و أعتقد أنه ستبوء النتيجة بالفشل ،لذلك الأصح و الأمثل تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر يناير لكي يكون التعليم حضورياً ، أما التعليم عن بعد أعتبره حبر على ورق.
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4
76 - نريد التأجيل الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:35
واش باغين تخرجو علينا كاتشوفو 1000اصابه فنهار او باغين تدخلونا لمدراسا باش تجمعو لفلوس لي باغي التأجيل ايدير لايك
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14
77 - مكلخ مغربي قح الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:35
حكومة تقوليب ابناءالشعب.حذاري ثم حذاري .نفس سينارير عيد الاضحي سيتكرر .سترون.والشعب ديما هو الضحية .المسالة مادية بالدرجة الاولي لنصرة كروش الحرام.
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10
78 - زهير الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:35
سيدي الوزير المحترم أغلب الأسر تطالب بتأجيل الذخول المدرسي حتى تتم عملية التلقيح لأن التعليم عن بعد لم يقدم فعالية في المستوى و خصوصا بالنسبة لثلاميد العالم القروي...انتم بلا شك تلبون مطالب أصحاب المدارس الخاصة و تخاطرون بأطفالنا الصغار و الأبرياء...لهذا نرجو منكم مراجعة قراراتكم قبل وقوع كارثة أخرى كثلك التي وقعت بسبب عدم إلغاء عيد الأضحى
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5
79 - مواطن الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:35
الله اياخد فيكوم الحق بغيتو تخجو على ولاد الشعب
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5
80 - Jamal الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:35
كرجل تعليم وأب في نفس الوقت :
انا مع السيد الوزير في ان يكون التعليم حضوريا، لكن يجب ان يلتزم بألا يعود الى التعليم عن بعد بعد انطلاق السنة الدراسية لأن التراجع هذه المرة سيكون لعبة مكشوفة لإرضاء ارباب مدارس التعليم الخصوصي.
و على المغاربة الا يخافوا من التعليم الحضوري لانه لا بديل عنه، نحن نؤمن بضرورة اتخاذ الاسباب مع عدم الخوف من الموت، نعود الى الاقسام و نحترم البروتوكولات الوقائية و نصحح أخطاءنا مع الوقت . نفس الهلع اثاره بعض المشوشين قبل فتح المساجد و الآن الناس يصلون في المساجد و لله الحمد وهذا أحسن بكثير من غلقها.
وأخيرا أظن بأن السبب في هذا اللغط هو الشبكة العنكبوتية التي تضم أشخاصا لا يهم سوى الثرثرة و الدليل على ذلك كثرة التعليقات على جميع المواضيع "يفهمون في كل شيء"
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-2
81 - سعيد الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:35
السيد الوزير يتحدث بالخبرة والمنطق العلمي التربوي الديداكتيكي والبيداغوجي، والبعض ممن لا خبرة لهم ولا علم ولا دراية، يتحدثون بمنطق الهوس السياسوي ونظرية المؤامرة والنقد الغوغائي والديماغوجي الفارغ من كل محتوى دراسي أو علمي. والحال أن كورونا تجتاح العالم كل العالم. وليس لنا إلا أن نتعايش ونسأل الله تعالى رفع الداء والوباء. سيما وأن المقاربة التشاركية بين الأسرة والإدارة التربوية، ستقدم نتائج مثمرة في اندماج ويقظة وعي التلميذ وتقوية شخصيته، وجعله يلم بقواعد الاحتياط والنظافة، ومعرفة كيفية مواجهة الفيروس بدنيا ونفسيا، بدل التقوقع في المنزل بلا دعم ولا تكوين ولا دراية.
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-10
82 - علي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:36
غريب امر المغاربة
اطفالهم تجوب الشوارع ليل نهار و لم نسمع لهؤلاء الاباء صوتا ،و عندما جاء الدخول المدرسي يبكون خوفا من يصيب اولادهم كورونا .
الشوارع مملوءة عن اخرها بالتلاميذ مخفتوش عليهم
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-6
83 - تطوان الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:36
أنا ضد هذا القرار أين البرلمان اللذي يدافع عن مصالح الشعب
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4
84 - تلميذة الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:36
هادشي ماشي معقول هادي هي المساواة الا مابغيتوش تاجلوا الدخول المدرسي فهاديك الساعة اما كولشي يقرى حضوريا ولا كولشي عن بعد وديروا لينا النترنيت بالمجان وزودوا الناس اللي ماعندهاش بالجهزة الالكترونية
وماتلعبوش بمستقبلنا الله اخليكوم ذنوبكوم على رقبتكم
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3
85 - mourad الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:37
منين غادي جي البرد الاطفال كيمرضو بلا كرونا يعني وقت البرد صعيب مرض الزكام كيكون كتير ولاتزادت كرونا كتكون المناعة ضعيفة يعني الاطفال في خطر المدرسة خاصها تاجيل هده حرب ولادنا اولى من انفسنا يكفي هداك القرار لتاخدتوه في عيد الاضحى دار كارتة هانتوما كتحصدوا النتائج قرار خاطئ= كارتة عضمى
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6
86 - فاطمة الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:37
بصراحة مبقينا فاهمين والو..خربقونا بقرارات متناقظة دلكشي لبقالينا من كرونا تكملوا وزارة التعليم..
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4
87 - سمية من فاس الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:38
لو استعملنا المنطق قليلا كيف للمقاهي و المطاعم ان تظل مفتوحة و هي تشكل بؤرا حقيقية و بالمقابل نغلق المدارس في وجه التلاميذ الذين يجلسون اباؤهم في هذه المقاهي و من الممكن نقل العدوى لهم.اذن اذا كان التعايش هو الحل فالاحرى ان يتعايش التلاميذ مع مدرستهم خصوصا ان المدرسة لها تلاميذ محددون و لا يتغيرون كما يتغير زباءن المقاهي
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-3
88 - عبدالإله الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:39
بالنسبة لوزير التعليم الخصوصي، كورونا ستتربص بالتلاميذ عند دخولهم الأقسام لاجتياز الإمتحان الجهوي لمدة يومين، لكن لا خوف عليهم من كورونا إذا كانوا سيدخلون لنفس الأقسام للدراسة طول العام لأن كورونا تحترم الدراسة و لا تحترم الإمتحان. والله أعلم.
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7
89 - Ghjf الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:39
لا اعلم هل مسؤولينا على هذا الكوكب أم لهم عالمهم الخاص بهم. لماذا لم يقوموا بجعل الدخول المدرسي لهذا العام مقسم حسب المستويات، كل مستوى يبدأ في تاريخ محدد، و بالتالي نتفاذا الإزدحام و الإكتضاض في أبواب المدارس، و يتسنى للدولة إتخاذ القرارات الصحيحة ، بدون إرتجال و توتر و وقوع الكارثة. أبناؤنا أمانة في أعناقكم و إذا ما وقع لهم لا قدر الله سوءا فعواقبكم وخيمة .
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2
90 - مغربية الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:39
نجح اجتياز امتحانات الباكالوريا لانها مرت في اسبوعين و التلميذ يحضر حصة بالصباح و اخرى بعد الزوال و ليس خمسة او ست حصص باليوم و لاسابيع و لشهور هنا يبدأ التراخي و الاستهتار و يكثر الاختلاط و تقل القوانين الاحترازية و يصعب تعقيم قاعات الدرس بعد كل حصة . صراحة لا أجد رد الوزير مقنعا .لعلمك يا وزير التربية و التعليم انه خلال الدورة الاستدراكية اختفى تعقيم القاعات و المعقمات و الاقنعة و الصابون السائل الكل اعتمد على وسائله الخاصة لحماية نفسه.الكلام النظري شئ و الواقع شئ آخر لعل سيادتكم تتكلم عن مغرب آخر غير الذي نعيش به
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9
91 - safae الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:39
كلام الوزير في محله.ميمكنش تأجيل الدراسة التلاميذ لازم يكون في المدرسة عوض التسكع في الزناقي
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-9
92 - فيلالي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:40
ترى لماذا يفضل أساتذة المغرب المصالح الشخصية ويغلبونها على العامة.لماذا يجنحون إلى العطل ومحاولة التملص قدر الإمكان من الواجبات.لماذا يستغلون أنصاف الفرص ويركبون على جميع الأحداث.هل هذا له علاقة بأوضاعهم الإجتماعية.هل لو كانت أوضاعهم مثلا كأوضاع نظراءهم في الدول المتقدمة كنا سنراهم في حلة أفضل.لا أدري صراحة.
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-12
93 - أستاذ الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:40
ليس الأب أو الولي من له الصلاحية في تقرير طريقة التعلم، بل هذا من إختصاص السلطات والحكومة التي تمثلونها. بناءا على أي معيار سيقرر الأب، الأم أو الولي ؟ الكل ينتظر مقرراتكم في هاته الأمور.
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0
94 - عتيق من صفرو الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:41
توقفت الدراسة في مارس والوضع كان أفضل مما عليه الآن .لكن للأسف الإصرار على استئناف الدراسة في ظل هذه الجاءحة التي تعرف نشاطا خطيرا في المغرب لا يمكن لعاقل تقبله.
إن الوزارة باتخاذها هذا القرار العجيب والخطير ستضع المغرب في مرمى نيران كورونا .كل ذلك ليس لمصلحة التلميذ كما يزعمون بل فقط لأن الدولة تعبت من صرف أجور المعلمين والأساتذة بدون عمل.
لذلك الحل سهل تأجيل الدخول المدرسي لاكتوبر على الأقل مع خصم نصف الأجور ووضع تلك المبالغ في صندوق كورونا.
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5
95 - Prof Univ الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:41
اعدار فارغة.لا يمكن مقارنة بلد متخلف كالمغرب مع الدول المتقدمة. وزارتك ليس لديها المقومات الضرورية لمسايرة الدروس عن بعد
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2
96 - موح الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:41
اهم شيء هو ان يتحمل عواقب قراراته ان وقعت الكارثة لا قدر الله...فالعقل والمنطق يلزم تاجيل الدخول المدرسي لشهر عل الاقل ...لكن الوزارة لها راي اخر وعليه يجب محاسبتها ومعاقبتها في حال حدوث بؤر مدرسية وهو شيء محتمل وحتمي نظرا للظروف المزرية التي تعيشها المدرسة من اكتظاظ وضيق الفضاءات الدراسية ونقص في الاطر ....
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2
97 - صقر الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:42
التعليم عن بعد فاشل بكل المقاييس الحل هو تأجيل الدراسة حتى يناير المقبل عسى الله أن يرفع عنا هذا البلاء وتعود الدراسة إلى سابق عهدها فالتحصيل داخل القسم بمعية الاستاذ ليس كالتحصيل في المنزل!!!!!!!
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1
98 - ااجهوي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:43
او صحاب الجهوي اش غادي ديرو ليهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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4
99 - احمد الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:43
هل تعرفون حكومة مغربية من الاستقلال الى اليوم رضخت في يوم ما لرغبات الشعب.اذا فعلت اعتبرت نفسها ضعيفة رغم انها كذلك في مسائل اخرى.
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100 - allal الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:43
اصحاب التاجيل يريدون سنة بيضاء، الامر سهل ما عليهم الا ان يختاروا الابقاء على ابنائهم في بيوتهم ويتركوا حرية من اراد ان يبعث ابناءه للدراسة (للتهلكة كما يرددون).
اسبانيا وفرنسا ودول اخرى متفش فيها الوباء اكثر من المغرب على ابواب الدخول المدرسي.
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101 - Omar الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:43
هل يعرف السيد الوزير كيف تسلل الفيروس لاجساد لاعبوا الفرق الوطنية لكرة القدم رغم كل الاحتياطات المشددة و في اماكن معقمة ما بالك بالاطفال وحتى اليافعين زد على ذالك وساءل النقل كلنا نعرف نقاءصها من تعقيم و تباعد يجب اخذ هذه المشاكل في الحسبان
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102 - ابو يوسف الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:44
من بعد هذا التصريح ،يظهر ان الاباء واولياء الامور سيجدون انفسهم في حيرة كبيرةلا سباب منها: الشروط الاحترازية بالؤسسات التعليمية هل ستكون بالشكل الصحي المطلو ب ام شكلية ؟ لاننا نعرف امكانيات المؤسسات البشرية والمادية ضعيفة جدا.ثانيا التعليم عن بعد لن يفي بالاهداف التعليمية كاملة ويبقى حلا استثنائيا ومرحلي اوتكميلي ليس الا..لهذا سيعيش الاباء حيرة تحبط املهم في مستقبل اولادهم وبناتهم.فما على الوزارة سوى ايجاد حل نهائي وحازم لهذا المشكل بعد التشاور مع ذوي الا ختصاص في مجالات التربية والتعليم والصحة وجمعيات المجتمع المدني لان التعليم في النهاية قضية مجتمع باكمله.
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103 - لطيف الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:45
يبدو انه على الفاعلين الذين يناقشون أمزازي في هذه المسألة أن يمدوه بحلول مع المدارس الخاصة خصوصا من يستخلص بالسنة . فالتأجيل يعني عدم استخلاص شهر أو أشهر التأجيل أو رد الواجبات لمت سبق و أدى بالسنة . عندها سيقبل معكم أمزازي أي حل تريدونه .. تلمشكل مادي بالدرجة الأولى . و أيضا واجبات استخلاص التعليم العمومي الحكومة في اشد الحاجة اليها فلا بريدون سماع كلمة تأجيل .
ولكن ليتذكروا مسؤوليتهم عن عدم الغاء عيد الأضحى و مانتج عنه من تفشي الوباء .. و ليحسبوا خطاهم جيدا هذه المرة لأن الأمر يتعلق بحياة أطفال صغار .. و لن يسامحهم أحد على عبثيتهم ...
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104 - شرف الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:46
التمدرس والمدرسة المغربية شأن الجميع، وبالتالي المل معني بالموضوع. الوزارة بامكانياتها وأطرها اجتهدت واقترحت صيغة تحافظ على الزمن المدرسي وتستحضر اكراهات الظرفية، وعليها أن تستمع الآن للمجتمع المدني وتسجل مقترحات من شانها ايجاد صيغ مرنة وتربوية للحفاظ على المكتسبات ومواجهة المخاطر والاكراهات.
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105 - Enseignant الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:46
عدم الالتحاق بالمؤسسات التعليميةاخطر من فيروس كورونا.
التعليم عن بعد أخطر من عدم الالتحاق بالمدارس.
التعليم الحضوري هو المقبول وليس فيه خطر على التلاميذ لأنهم مراقبون من طرف المدرسين والإداريين.التعليم الحضوري مناسب وفي متناول الجميع.
من يفضل التعليم عن بعد فيظهر لي أنه لا يحب التدريس إذن فهو كسول.أما من يفضل تأجيل الدراسة فهو لايحب الخير لأبناء الشعب.
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106 - شهبندر التجار الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:48
مادامت الدراسة الحضورية غائبة لما لا يتم ترشيد نفقات الدولة والتقليص من أجور المعلمين حتى يرجعوا عن غيهم ويعودوا رغما عنهم إلى المطالبة بعودتهم إلى المدرسة أقترح ما يلي.حرمانهم من رواتبهم باستثناء قروض السكن والإستهلاك وأداء واجبات الكراء وفواتير الكهرماء دون الهاتف.وتزويدهم بالحد الأدنى من المواد الغذائية عن طريق قسائم شراء .صدقوني حل عملي سيعطي أكله
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107 - مغربي و أفتخر الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:49
راه خاص ضروري إتحدد إمتحان الجهوي حيت راه لا يمكن التلاميذ ادخلو إقراو الباك أهما مزال مادوزو الجهوي راه لا يمكن واش غايركزو فالباك أو فالجهوي حيت النفسية ديالهم غادا تضرر
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108 - Cherkaoui الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:49
كلام وقرار صائب مصلحة التلميذ هي الاولى والاحتيال واجب ......التلاميذ خاصهم يقراو راهم تكلخو....
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109 - والد تلميذ الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:49
من مصلحة الحكومة وباقي الحكومات العالمية وفاة نصف شعوبها الفقراء منهم بهذا الفيروس قبل إيجاد اللقاح لعدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية.
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110 - نادية الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:49
باعتباري مدرسة وقد انخرطت في عملية التعليم عن بعد منذ بداية الجائحة افضل التعليم الحضوري لأن نتائجه تكون أحسن والله الموفق
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111 - اب متضرر الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:50
حذار من رغبات المعلمين المتعاقدين لا يريدون الدخول المدرسي في جميع الحالات .احذروا تدخلاتهم باسم الآباء والأمهات واحيانا يتكلمون بأسماء التلاميذ
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112 - elmos الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:52
اجراس المدارس في انتظار العمل لا للضعف والانهزام لنستعد للدخول المدرسي الجديد سواء عن بعد او حضوريا.
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113 - ملاحظ الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:53
إذا كنت اسي امزازي لا تاخد بالرأي الآخر ففعل ما شءت، ادن لما تطلبون من الأولياء أن يختاروا الدراسة عن بعد أو حضاريا كذلك أرفض الحضوري أو عن بعد
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114 - أنا أم تهمني مصلحة أولادي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:54
لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة"، موضحا أن "هناك بروتوكولا صحيا أنجح امتحانات الباكالوريا، ويتطلب اليوم تعبئة لإنجاح هذا الدخول..
علما أن امتحانات الباك كانت لمستوى واااااحد و لأيام معدودة فقط و مع ذلك تم على فترات ثلاث الآداب ثم العلوم ثم الأحرار..فكيف تقارنها بكل المستويات على طول السنة..
كان الأولى أن يجرى امتحان الجهوي أولا حتى يدخل التلاميذ بنفسية جيدة بعد عناء الإعداد و المراجعة الذاتية لأشهر.. أما الآن حطمت نفسيتهم و معنوياتهم.. الله ياخذ فيك الحق
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