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كُتّاب وآراء
أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي ويعتبر التوقّف أخطر من كورونا
كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، أسباب مزج الوزارة نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري خلال الدخول المدرسي المقبل، موردا أن هناك مناطق تعرف تفشيا للوباء، وبالتالي لا يمكن أن يتم فيها التعليم الحضوري، لكن هذا لن يمنع من الدخول المدرسي.
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، استجابة للطلبات المقدمة من الفرق والمجموعات النيابية لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020- 2021، وامتحانات السنة الأولى بكالوريا وكذلك الامتحانات الجامعية.
ورفض وزير التربية الوطنية فكرة تأجيل الدخول المدرسي التي نادى بها الكثيرون، على اعتبار أنه من السهل اتخاذ القرار، لكن له آثارا سلبية، وخصوصا على التلاميذ، متسائلا: "ماذا سيفعل التلاميذ في هذه الحالة؟ وما اتخذته الوزارة يربط التعليم بالحالة الوبائية التي إن تحسنت ستعود الدراسة إلى طبيعتها؛ وإن تدهورت سيتم اعتماد التعليم عن بعد".
واعتبر أمزازي أن آثار توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من الجائحة في حد ذاتها، وذلك وفق دراسات دولية، ومنها دراسة للأمم المتحدة؛ لكون التوقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص التحصيل الدراسي بنسبة 30 في المائة، معتبرا أن "القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي".
وفي وقت أكد أمزازي أن "الجيد في المسألة هو المسؤولية الجماعية، وذلك بإشراك الأسر في اتخاذ القرار، وهو ليس تهربا من القرار، لكون الفعل التربوي يتطلب تأطيرا وتحصيلا دراسيا بالإضافة إلى المواكبة الأسرية"، وزاد متسائلا: "أين العيب في هذا الأمر؟ ولماذا سأفرض التعليم الحضوري على جميع المغاربة؟".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الحق في اتخاذ القرار من الأسر وراء اعتماد هذه الصيغة، لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة"، موضحا أن "هناك بروتوكولا صحيا أنجح امتحانات الباكالوريا، ويتطلب اليوم تعبئة لإنجاح هذا الدخول".
وفي هذا الصدد اعتبر أمزازي أن هناك العديد من الأسر التي تشتغل ولن تتمكن من تدريس أطفالها في المنازل، كما أن هناك أسرا تجد صعوبة في الولوج إلى الأنترنيت، مضيفا: "هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في المغرب، لأن هناك مناطق خالية من الفيروس، حيث يمكن للأسر أن تختار التعليم الحضوري مائة بالمائة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (114)
وهل للمدارس الخصوصية دور في هذا القرار ؟!!!!!
ما فيها باس من يناير إلى يونيو بدون توقف.
بان ليا صحاب المدارس الخاصة خاصهم يتخلصو في شهر 9 و 10 و 11 و 12 .
ماكاين غير كوبي كولي ههههههههه
واش اطفال التعليم الاولي غادي يقدرو يقراو وحدهوم ؟؟؟
اللهم احفضنا و أهالينا من الوباء....
و المستفيد الوحيد هم ارباب التعليم الخاص
أنا تلميذة أدرس في السلك الثانوي ارى أنكم سيدي غير مخالفين للصواب !
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و جميع الأمة الإسلامية يارب و وفق جميع التلاميذ و الطلبة بإذنك يا الله
شخصيا أشكر أمزازي على هذا القرار، و من خاف من الفيروس لا يذهب للمدرسة. الفيروس معنا شئنا أم أبينا، و التعايش مع الفيروس لا مفر لنا منه، كم سنبقى مختبئين في الحجر الصحي؟ ، شهر شهرين ثلاثة أشهر؟ ، و بعدها سنظطر للخروج للبحث عن لقمة العيش، لاااااااا يمكن إيقاف زحف الفيروس إلا باللقاح، و اللقاح غير موجود، إذن يبقى لنا حل التعايش معه حتى تنتج الدول الحقيقية اللقاح و تبيعه لدول الكارطون.
التعليم عن بعد فاشل و منهك و غير منصف
ملنا و بغينا نخدمو
الحياة تستمر
الوزير يأمر بتعلم عن بعد لم يخرج بعد بالمرسوم المنظم له أفليس هذا هو الاستهثار بعينه
وزارة التربية الوطنية تعرض صحة الكبار قبل الصغار إلى خطر عدوى كورونا، و الهروب من المسؤولية بشكل الوطني بتحميل الآباء مسؤولية الإصابات الآتية من المدرسة.
ثم أين فلسفة تكافؤ الفرص بين الحاضرين و البعدووين. وكيف ستكون الإمتحانات بين الحاضرين في القسم وبين من قرر آباؤهم التعليم عن بعد.
كيف ستسوي الفرص بينهم.
أما المسؤولية للآباء فهي مسؤولية العدوى او مسؤولية نقل العدوى للآخرين.
الحكومة كلها تخبط خبط عشواء.
الحضوري لمن يرغب فيه وعن بعد كذلك لمن يمكنه. هاذا أفضل ما يمكن فعله في الظروف الاسثتنائية الراهنة. هنا طبعا نتكلم عن متابعة الدراسة بأي شكل من الأشكال. ولا نتكلم على مدى نجاعتها أو لا. الظرفية لا تسمح. هذا السؤال الجوهري في أية عملية يجب طرحه على الدوام وليس الآن. التعليم الحضوري في سنوات ما قبل كورونا كان رذيئا وذو مردودية متدنية. الاسباب كثيرة ومتنوعة. ابرزها سياسة الكم المتبعة من طرف جميع المسؤولين. بالنسبة إليهم رفع عدد الحاصلين على الديبلومات برهان على نجاعة سياستهم. تلك الطامة الكبرى
مواصلة الدراسة و بداية الموسم الدراسي يوم 07 شتنبر لا رجعة فيه ؛نعم ولكن من الأحسن التحاق التلاميذ بمدارسهم وخاصة في المدن والجهات التي تقل فيها الإصابات بالفيروس.
الكل يرفض التعليم عن بعد لأنه أخطر من زورونا.من فضلكم لاتحرموا ابناؤنا من التعليم الحضوري لأنه الانسب.
أنا جد متشائم في حالة ما تم الدخول المدرسي الحضوري .نظرا لعدد الطلاب في القسم واحد على الاقل 40 شخص بسبب تراكم عدد الناجحين و الراسبين في كل مستوى.زائد عدد كبير بل جل التلاميذات و التلاميذ على علاقة (لا تسوء فهمي) لن يكون هناك تباعد و بالتالي ضهور بؤر جديدة و منتشرة في أنحاء البلاد .
لا أعرف كيف يفكرون و يصدرون قرارت بهذا الشكل نعم هم عايشين في كوكب أخر و لا علاقة مع الواقع المغربي
هو خطأ كبير ارتكبته الوزارة كان عليها إجراء الامتحانات الجهوية شهر يوليوز!
وليس التعليم عن بعد!!!!
لمادا لا تعطينا تمن التعليم عن بعد و التعليم الحضوري بالمدارس الخاصة؟
لمادا التأمين بالمدارس الخصوصية تقريبا 1000dh و في زمن الكرونا لم يتغير. اين القانون لي ياطر المدارس الخاصة ؟
نود حلول و سيناريوهات واضحة بدون ضبابية.نحن نعيش في حيرة !!!
عمليا لاتنطلق الدراسة فعليا إلا مع بداية أكتوبر رغم كل (التحياح)الذي تقوم به الوزارة كل موسم ،لأن من يفرض موعد الانطلاق هو التلميذ وليس أحد ٱخر.فما الضير من تأجيل الدخول الى بداية أكتوبر إذن؟وحتى لو تأجل الدخول الى بداية يناير على أن تستمر الدراسة الى أواخر شهر يوليوز فإن 7 أشهر من الدراسة كافية لمن ألقى السمع وهو شهيد مع تخفيف المقررات.المشكل أن وزارة التعليم تتعامل مع الأساتذة بمنطق ربة البيت التي تستعين بخادمة لغسل زربية مثلا،فهي تستكثر عليها 150د كأجرة.ولكي (تحرر فيها هاذ ال150د) تجعلها تصبن كذلك كل الملابس المهترئة والبالية التي لايحتاجها أي فرد من الأسرة.
مماثلة:
الوزارة=ربة البيت
المعلم=الخادمة
50٪من المقرر=الزربية
50٪الأخرى= الملابس البالية والمهترئة التي دورها إراحة النفسية المريضة التي تستكثر على الأجير أجرته.
عند صدور البلاغ الإخباري الأخير لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي..الذي اعتمد التعليم عن بعد كآلية أولى والتعليم الحضوري كآلية ثانية، كنت مع هذا الرأي قبل أن يتم طرحه من طرف الوزارة وعبرت عنه في تعليق عرف أكثر من صوت سلبي ، وفي تعليق ثاني قلت أنني مع تأجيل الدخول المدرسي عرف هذا التعليق أكثر من صوت إيجابي. عندها تبين لي أنه من العبث أن نطالب تلميذا قادما من مستوى إلى مستوى أعلى أن يدشن مساره بالتعليم عن بعد، دون معرفة سابقة بالمدرسة أو رموز التعلم أو الأستاذ"،
هل الوزارة قامت بواجبها قبل الدخول المدرسي من حيت المراقبة و وسائل التعقيم?
هل الوزارة اعدت قرارات جزرية للمدارس الخصوصية التي لم تحترم الوسائل الوقائية ? ا
الاسر فرض عليها تحمل المسئولية اتجاه ابنائها اللذين يدرسون عن قرب .و لكن ما هي الضمانات بالنسبة للاسر في حاة اخلال المؤسسة بواجبها اتجاه التلميد من ناحية الوقاية .
* منع فترة الاستراحة
* تفويج التلاميذ الى مجموعات صغيرة
*توسيع الزمن المدرسي اليومي من 6صباحا الى 10 ليلا
*التركيز على التعلمات الاساسية حضوريا اما التقويم و الدعم و الانشطة تكون منزلية او عن بعد
*تدبير المارد البشرية حسب الوضعية السابقة
*تكيف التوجيهات الرسمية مع التركيز على التعلمات الاكادمية الاساسية ثم الاساسية
اتمنى ان تكون هذه الاقتراحات موضوعية
تحية من رجل الميدان
انا مع السيد الوزير في ان يكون التعليم حضوريا، لكن يجب ان يلتزم بألا يعود الى التعليم عن بعد بعد انطلاق السنة الدراسية لأن التراجع هذه المرة سيكون لعبة مكشوفة لإرضاء ارباب مدارس التعليم الخصوصي.
و على المغاربة الا يخافوا من التعليم الحضوري لانه لا بديل عنه، نحن نؤمن بضرورة اتخاذ الاسباب مع عدم الخوف من الموت، نعود الى الاقسام و نحترم البروتوكولات الوقائية و نصحح أخطاءنا مع الوقت . نفس الهلع اثاره بعض المشوشين قبل فتح المساجد و الآن الناس يصلون في المساجد و لله الحمد وهذا أحسن بكثير من غلقها.
وأخيرا أظن بأن السبب في هذا اللغط هو الشبكة العنكبوتية التي تضم أشخاصا لا يهم سوى الثرثرة و الدليل على ذلك كثرة التعليقات على جميع المواضيع "يفهمون في كل شيء"
اطفالهم تجوب الشوارع ليل نهار و لم نسمع لهؤلاء الاباء صوتا ،و عندما جاء الدخول المدرسي يبكون خوفا من يصيب اولادهم كورونا .
الشوارع مملوءة عن اخرها بالتلاميذ مخفتوش عليهم
وماتلعبوش بمستقبلنا الله اخليكوم ذنوبكوم على رقبتكم
إن الوزارة باتخاذها هذا القرار العجيب والخطير ستضع المغرب في مرمى نيران كورونا .كل ذلك ليس لمصلحة التلميذ كما يزعمون بل فقط لأن الدولة تعبت من صرف أجور المعلمين والأساتذة بدون عمل.
لذلك الحل سهل تأجيل الدخول المدرسي لاكتوبر على الأقل مع خصم نصف الأجور ووضع تلك المبالغ في صندوق كورونا.
اسبانيا وفرنسا ودول اخرى متفش فيها الوباء اكثر من المغرب على ابواب الدخول المدرسي.
ولكن ليتذكروا مسؤوليتهم عن عدم الغاء عيد الأضحى و مانتج عنه من تفشي الوباء .. و ليحسبوا خطاهم جيدا هذه المرة لأن الأمر يتعلق بحياة أطفال صغار .. و لن يسامحهم أحد على عبثيتهم ...
التعليم عن بعد أخطر من عدم الالتحاق بالمدارس.
التعليم الحضوري هو المقبول وليس فيه خطر على التلاميذ لأنهم مراقبون من طرف المدرسين والإداريين.التعليم الحضوري مناسب وفي متناول الجميع.
من يفضل التعليم عن بعد فيظهر لي أنه لا يحب التدريس إذن فهو كسول.أما من يفضل تأجيل الدراسة فهو لايحب الخير لأبناء الشعب.
علما أن امتحانات الباك كانت لمستوى واااااحد و لأيام معدودة فقط و مع ذلك تم على فترات ثلاث الآداب ثم العلوم ثم الأحرار..فكيف تقارنها بكل المستويات على طول السنة..
كان الأولى أن يجرى امتحان الجهوي أولا حتى يدخل التلاميذ بنفسية جيدة بعد عناء الإعداد و المراجعة الذاتية لأشهر.. أما الآن حطمت نفسيتهم و معنوياتهم.. الله ياخذ فيك الحق