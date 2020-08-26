24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الرّصاص المطاطي" يواجه طالبي اللجوء في مليلية
- المرأة في القرآن الكريم وفي الفقه الإسلامي
- ثلاثيني يضع حدّا لحياته في حديقة بمدينة تطوان
- أسلوب الحياة غير الصحي يهددك بالكبد الدهني!
- ائتلاف يدعو إلى اعتماد اقتصاد دائري لتدبير أمثل للنفايات بالمغرب
مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)
الفنانة ثريا جبران .. فارسة الخشبة و"الثريا المنيرة للمسرح المغربي" (5.00)
تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)
الزاكي: بونو حارس عالمي يحصد ثمار الصبر والأخلاق والموهبة (5.00)
- أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي ويعتبر التوقّف أخطر من كورونا - (271)
- الجزائر ترحّبُ بالحوار "البنّاء" مع المملكة وتجاوزِ خلافات الماضي - (153)
- مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" - (102)
- ورقة بحثية تقترح تأجيل الدخول المدرسي والجامعي الجديد لأسبوع - (83)
- المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الناشط الطاوجني يغادر السجن المحلي في آيت ملول
أُفرج عن الناشط المدني بأكادير محمد رضا الطاوجني، الأربعاء، بعد قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها شهران داخل أسوار السجن المحلي لآيت ملول.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير أيدت، نهاية يوليوز الماضي، الحكم الصادر عن ابتدائية أكادير، القاضي بالحبس النافذ لمدة شهرين، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتم إسقاط الدعوى العمومية في حق الطاوجني، المتعلقة بحيازة بضاعة خاضعة للرسوم غير مبررة، ومبنية على مستندات غير صحيحة وغير مطابقة وغير تامة، بعد مسطرة التسوية القضائية التي باشرتها إدارة الجمارك.
وتابعت المحكمة رضا الطاوجني بتهم تتعلق أساسا بانعدام التأمين، إذ حُكم عليه بغرامة مالية قدرها 1200 درهم، ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير.
كما تم تغريم الطاوجني 3000 درهم من أجل سياقة مركبة برخصة لا تتناسب وصنفها، وغرامة أخرى قدرها 5000 درهم تتعلق بعدم التوفر على شهادة التسجيل، وغرامة 5000 درهم لاستخدام مركبة بدونها.
ومباشرة بعد الإفراج عنه، بث الناشط محمد رضا الطاوجني شريطا على صفحته "الفيسبوكية"، صباح اليوم، عبر من خلاله عن شكره لكل المتضامنين معه في "هذه التجربة الرائعة"، وفق تعبيره، مضيفا: "لا أسميها محنة.. تجربة فضحت الفساد ومسيري الشأن المحلي والفاشلين بأكادير، الذين يرغبون في إرجاعنا إلى سنوات الرصاص، وهو ما لن يتحقق لهم".
وزاد المتحدث ذاته: "هناك من يسعى إلى إخراس صوتي، لأنني أحلم بمدينة أجمل ومغرب أفضل، مدينة بعيدة عن تدبير أشخاص من لوبيات الفساد، سيرمى بهم إلى مزبلة التاريخ.. وتجربتي السجنية كلها دروس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
وارادوا هؤلاء التماسيح واللصوص ان يوصلوا اليه او غيره رسالة ان من اراد ان يفضح المفسدين والشفارة فإن مصيره السجن.