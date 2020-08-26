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الرئيسية | مجتمع | الناشط الطاوجني يغادر السجن المحلي في آيت ملول

الناشط الطاوجني يغادر السجن المحلي في آيت ملول

الناشط الطاوجني يغادر السجن المحلي في آيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 26 غشت 2020 - 16:30

أُفرج عن الناشط المدني بأكادير محمد رضا الطاوجني، الأربعاء، بعد قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها شهران داخل أسوار السجن المحلي لآيت ملول.

وكانت محكمة الاستئناف بأكادير أيدت، نهاية يوليوز الماضي، الحكم الصادر عن ابتدائية أكادير، القاضي بالحبس النافذ لمدة شهرين، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتم إسقاط الدعوى العمومية في حق الطاوجني، المتعلقة بحيازة بضاعة خاضعة للرسوم غير مبررة، ومبنية على مستندات غير صحيحة وغير مطابقة وغير تامة، بعد مسطرة التسوية القضائية التي باشرتها إدارة الجمارك.

وتابعت المحكمة رضا الطاوجني بتهم تتعلق أساسا بانعدام التأمين، إذ حُكم عليه بغرامة مالية قدرها 1200 درهم، ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير.

كما تم تغريم الطاوجني 3000 درهم من أجل سياقة مركبة برخصة لا تتناسب وصنفها، وغرامة أخرى قدرها 5000 درهم تتعلق بعدم التوفر على شهادة التسجيل، وغرامة 5000 درهم لاستخدام مركبة بدونها.

ومباشرة بعد الإفراج عنه، بث الناشط محمد رضا الطاوجني شريطا على صفحته "الفيسبوكية"، صباح اليوم، عبر من خلاله عن شكره لكل المتضامنين معه في "هذه التجربة الرائعة"، وفق تعبيره، مضيفا: "لا أسميها محنة.. تجربة فضحت الفساد ومسيري الشأن المحلي والفاشلين بأكادير، الذين يرغبون في إرجاعنا إلى سنوات الرصاص، وهو ما لن يتحقق لهم".

وزاد المتحدث ذاته: "هناك من يسعى إلى إخراس صوتي، لأنني أحلم بمدينة أجمل ومغرب أفضل، مدينة بعيدة عن تدبير أشخاص من لوبيات الفساد، سيرمى بهم إلى مزبلة التاريخ.. وتجربتي السجنية كلها دروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبدالله الأربعاء 26 غشت 2020 - 16:40
تحية لهدا الرجل الذي كشف مجموعة من الاختلالات لأن أكادير يحتلها مجموعة من المفسدين الكبار تحية كبير لهذا الرجل العزيز الغيور على مدينة أكادير وعلى المغرب بصة عامة من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية كونه وطني الا التخاع يحب هذا البلد من اجل مغرب جديد أن شاء الله ومسيرو أكادير الفاسدين أكادير جديدة أن شاء الله بأمر ملكي وتحية كبير للسيد رضى طوجني على غيرته على هذا الوطن الحبيب العزيز.
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4
2 - الصحراوي الأربعاء 26 غشت 2020 - 16:47
متافقين معاك ولكن خلص لا صورانص
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1
3 - الحسين الأربعاء 26 غشت 2020 - 16:49
سبب دخول الطاوجني السجن ليس هو ما ذكر وإنما الرجل معروف عند الجميع انه يفضح المفسدين في منطقة أكادير ونواحيها.
وارادوا هؤلاء التماسيح واللصوص ان يوصلوا اليه او غيره رسالة ان من اراد ان يفضح المفسدين والشفارة فإن مصيره السجن.
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9
4 - 3arafa الأربعاء 26 غشت 2020 - 16:55
كلما ضاق المظلوم مرارة السجن الا وزاد حدة واشتغالا على ملفات الفساد، على سلامتك يا ابن مدينة اصبحت اليوم مدينتي بعدما قضيت فيها 23 سنة
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9
5 - mohaobrahim الأربعاء 26 غشت 2020 - 16:57
je suis stupéfié par l'arrestation d'un grand militant de notre region Agadir , toute la honte à ses detracteurs quel bassesse !!!!!
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