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كُتّاب وآراء
طلبة دار الحديث الحسنية يطلبون امتحانات عن بعد
في وقت أقدمت بعض الكليات على تأجيل الامتحانات الربيعية بعد أن كان مقررا أن تنطلق نهاية شهر غشت الجاري، إلى حين وضع الترتيبات اللازمة لضمان تنظيمها في ظروف كفيلة بتوفير الحماية للطلبة والأساتذة والأطر الإدارية، يطالب طلبة دار الحديث الحسنية بإلغاء الامتحانات الحضورية وتعويضها بامتحانات عن بعد.
وحسب مصادر من طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية فإنهم رفعوا طلبا بشأن إلغاء الامتحانات الحضورية للدورة الربيعية إلى مدير المؤسسة، لكنهم لم يتلقوا أيّ جواب.. "عدا جواب لنائب المدير عبر 'واتساب'، أخبرنا فيه بأنه ليس في علمه وجود طلب بهذا الشأن"، يقول أحد الطلبة، مضيفا: "هادشي اللي خسرو علينا".
وينتظر أن تبدأ امتحانات الدورة الربيعية بدار الحديث الحسنية في الرباط يوم 3 شتنبر المقبل، لكن الطلبة يقولون إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الامتحانات الحضورية، لأن أغلب الطلبة يقطنون في مدن بعيدة عن العاصمة، وسيكونون عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في حالة السفر.
وحسب الإفادات التي قدمها طلبة من مؤسسة دار الحديث الحسنية لهسبريس فإن المؤسسة تتوفر على منظومة معلوماتية تتيح إجراء الامتحانات عن بعد بيُسر، مؤكدين أن هذا الخيار هو الأمثل من أجل حماية الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية، وأن تطبيقه سيكون سهلا، لأن عدد الطلبة في كل قسم محدود، ولا يتعدى 24 طالبا.