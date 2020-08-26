24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة" (5.00)

  2. جامعة سطات تحدّد مراكز محلية وإقليمية للامتحانات (5.00)

  3. مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)

  4. الفنانة ثريا جبران .. فارسة الخشبة و"الثريا المنيرة للمسرح المغربي" (5.00)

  5. الزاكي: بونو حارس عالمي يحصد ثمار الصبر والأخلاق والموهبة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة"

قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة"

قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:00

جدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، تصريحه بأنه لا يملك أي سند قانوني يمنحه الحق في التدخل في رسوم التعليم الخاص، موردا أنه لا يستطيع مطالبة المؤسسات بتخفيض الرسوم بأي نسبة كانت.

جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استجابة للطلبات المقدمة من الفرق والمجموعة النيابية لدراسة مواضيع الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020-2021، وامتحانات السنة الأولى بكالوريا، والامتحانات الجامعية.

وقال أمزازي إن الوزارة عقدت اجتماعات مع جميع الأطراف بهدف تعديل القانون 06.00، وعرضه على البرلمان خلال شتنبر المقبل، والمصادقة عليه خلال الدورة الخريفية، مضيفا أن "الرغبة الحالية هي أن لا يظل التأطير التربوي فقط للوزارة، بل يجب أن يكون إشرافها كليا على التعليم الخاص".

وفي هذا الصدد، كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن التعديلات على القانون ستجعل رسوم وواجبات الأداء والتأمين من اختصاص الوزارة، مبرزا أن "التشاور مع شركات التأمين أكد أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه التلميذ هو 50 درهما للسنة".

وكان المسؤول الحكومي قد أكد خلال يوليوز الماضي أن مبادرة الوزارة بخصوص التوتر الحاصل بين الأولياء والمدارس الخصوصية كانت "خيطا أبيض" بينهما للحفاظ على العلاقة الأخلاقية بين الطرفين لحل المشكل بينهما، موضحا أن عددا من أرباب المؤسسات استجابوا وألغوا الرسوم، ومؤسسات أخرى خفضتها، بينما أجلها عدد منها.

ودعا أمزازي المؤسسات التي ما زالت متمسكة باستخلاص واجباتها كاملة في التعامل مع الآباء إلى تليين موقفها لكونهم يعيشون ظروفا عصيبة واستثنائية، وهو ما يتطلب حلا، مبرزا أن "الحل لا يكمن في النزوح من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي".

وتراجع وزير التربية الوطنية عن تصريحاته السابقة التي كشف فيها عدم استعداد المدرسة العمومية لاستقبال تلاميذ القطاع الخاص، بالقول: "لم نغلق الباب يوما في وجه تلاميذ القطاع الخاص الراغبين في الدراسة بالمدرسة العمومية"، مضيفا: "لكن الصراحة تتطلب القول إننا نحاول تقليص عدد التلاميذ في الأقسام منذ أربع سنوات، واليوم نسبة الأقسام التي تتجاوز 40 تلميذا تبلغ فقط 5 في المائة، وتوظيف 15 ألف أستاذ سنويا لمواجهة الاكتظاظ".

وفي هذا الصدد، اعتبر أمزازي أن نقل 200 ألف تلميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي، "سيضرب الجودة التي نشتغل عليها؛ ولكن إذا كنا مجبرين على ذلك، فإن المدرسة العمومية للجميع"، مشددا على أنه "لا بد من البحث عن حل لقضية الرسوم المدرسية واعتماد التقليص أو التأجيل أو الإلغاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - عادل الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:06
الوزارة أقسمت على إنقاد المدارس الخاصة ولو على حساب الدراويش...ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - هم....هم الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:10
تحية طيبة إلى رجال التعليم بمختلف رتبهم ودرجاتهم انهم يساهمون في النهوض بأوضاع المجتمع دمتم منارة للعلم وحفظكم الله . واعانكم على كل ماتبدلونه من جهد: شليني يابابا مول الكوتشي بضاض ايرشي ودادي ودادي رجاوي رجاوي دمتم مفخرة لهذا الوطن انشري ياهسبريس المحترمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-35
3 - وكواك الحق الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:10
أودي شمن قانون و شمن وعد
المدارس الخاصة جبروت على الأرض يمتص دمنا
و لا حسيب و لا رقيب
و فترة الطوارئ ليس ببعيد
الكل تضامن إلا الجبروت
حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - Ahmed الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:11
بالنسبة للدراسة هناك من يطالب بسنة بيضاء و أتساءل هنا اذا استمرت كورونا بنفس الشكل خلال السنة المقبلة فهل ستكون ايضا سنة بيضاء ، إضافة الى  ذلك كيف يمكن تصور قيام التلاميذ بقضاء سنة كاملة من غير تمدرس.  لكن رغم ذلك و كحل وسط يمكن اقتراح المطالبة بسنة بيضاء لأولياء الأمور الذين يرغبون في ذلك اما بالنسبة لمن أراد أن يدرس فمن حقه ذلك سواؤ حضوريا أو عن بعد حسب اختياره. و بالنسبة لمن يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي فهم ايضا مخطئون لأنه ليس هناك حاليا اي مؤشر على انحسار كورونا خلال القريب العاجل....لكن ما يجب المطالبة به هو أن توفر الوزارة التساؤل التي تمكن الجميع من التمدرس عن بعد ..و وضع منصة تتضمن الدروس بشكل متسلسل و منظم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - أب مقهور الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:11
السيد الوزير يخدم مصالح المدارس الخاصة ... تأجيل الدخول المدرسي وفرض قانون منع الانتقال من الخواص إلى العمومي اتضح كل شيء...ان ولدي غادي نخليه فدار هاد العام حيت بغيت نحولوا للمدرسة العمومية ورفضوا...المؤسسات التعليمية الخاصة ريال ميشوفوهش مني مصاصي الدماء رآه تقهرنا هاد اللوبي تاع المدارس الخاصة راه طاغي في البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
6 - المهدوي الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:12
قيل من أحقر الناس؟ فقال : من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
7 - النقد الذاتي الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:13
كورونا لن تغادرنا قريبا والوزارة تريد التدريس عن بعد.. فلماذا نبقى أبناءنا في المدارس الخاصة ونضيع تلك الرسوم الشهرية بلا فائدة. فمن عنده تلميذ فلينقله إلى أقرب مدرسة او ثانوية عمومية وعندها سنرى الصراع سينحسر بين وزارة التربية ولوبي المدارس الحرة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - شخص مر من هنا الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:13
هادي عاملين دخلت اولادي العمومي .وافلوس الخصوصي درت ليهم بيها اسوايع واتهنيت.اللهم لك الحمد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
9 - fadoo الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:13
مافيها باس ينتاقلو من الخاص الى العام ولكن واش فكرتو فين غادي تحطوهم اصلا التعليم العمومي فيه مايكفي ولكن الحل هو المسؤولية والتريث ولابد من مشاركات الخبراء كالمجالس العلمية الجامعية والجمعيات المسؤولة عن اولياء الثلاميذ وخوفنا يوقع ما لم تتوقعوه حيث الفيروس كينتشر وفي ارتفاع والخطر يتزايد والمسؤولية يجب ان تكون مشتركة بين الكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
10 - الى أولياء الامور الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:13
ما لكم واش ماعندكم استقلالية ؟ واش وليتو عبيد للتعليم الخصوصي ؟ واش كتعتقدوا حقا ان التعليم الخصوص افضل من التعليم العمومي ؟ والله العظيم راكم غالطين . خوذوا القرار بانفسكم وقاطعوا التعليم الخصوصي ، هذا حقكم وديوا ولادكم للمدر سة العمومية وطلبوا الجودة لاولادكم هذا حقكم بمقتضى الدستور . واش انتم كتديوا فلوسكم بايديكم للمدارس الخاصة وعن طيب خاطر وتقولوا للوزير خفض لنا الرسوم ؟ كونوا رجال وخوذوا القرار بلاجميل حد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
11 - Nabil الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:14
بغيت نعرف واش هاذ الوزير دايرينو محامي ديال المدارس الحرة يلا نعم ديك الساعة نطلقو رصاصة الرحمة على التعليم بالمغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - ربيع بيضاوي الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:14
أو علاش آسي الوزير مترجعوش التعليم ديالكم فحال ديال القطاع الخاص،أو تهلاو في المدرسين أو الأقسام والمدارس لتصبح كالخاصة،أو هاديك ساعة المدارس الخاصة غادين يبقاو غير يتشمسوا،هذا مجرد رأي مواطن بسيط ليس لدي مستوى دراسي كبير ولكن لدي إبن وغيرة على أبناء الفقراء والبسطاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
13 - Elbouhali الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:15
والله مكاينش ليدار هاد الحريرة قد الندالة والتفرقة لعنة الله عليهم من نهار شدوا الحكم ولقاو اصحاب الحسنات ديال الاحزاب الاخرى في صفهم ايوا ها النتيجة شلاضة مخلطة بالمايونيز ولاصوص الجيريان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - karim narif الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:17
اذا كان هذا الوزير لا يمكنه أن يتدخل في شؤون المداىس الخصوصية لماذا حدد قيمة التامينات في 50 درهما بالنسبة للمدارس الخصوصية؟ هذا هراء يتدخل في التامين لأن قيمته جد هزيلة ولا يتدخل في فواتير التيجيل والنقل والاطعام والادوات والله هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - الحاج الكتاني الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:18
السيد الوزير أمزازي لا يهمه فئات المجتمع الفقيرة منها والمتوسطة بل تهمه مصلحة المدارس الخاصة التي كدست ثروة تفوق فرق بعض الدول الأوروبية....لوبي المدارس الخاصة غني وقوي مافيا منظمة يمكنها الضغط وتغيير القرارات...اما الشعب له الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
16 - رأي الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:18
على الآباء تسجيل ابنائهم بالتعليم العمومي ، لوبي المدارس الخصوصية لن يرضخ بسهولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - مواطن من البيضاء الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:19
حل وسط لكل المدارس الحرة. اذا أردتم الحفاظ على وجودكم حتى تتحسن الأحوال. يجب أن تكتفوا بأجرة الشهر الأول ورسم التأمين.. لكي لا يضيع منكم كل الزبناء الذين سيلحقون أولادهم بالمدرسة العمومية مادام التعليم سيكون عن بعد وداخل البيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - غوبر فريد الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:19
المعروف هو ان هناك تواطء بين مسؤولي التعليم وبين لوبي التعليم التجاري الخاص ضد جيوب المواطنين في اطار مؤامرة مخطط تدمير التعليم العمومي !! وترك المواطنين عرضة لجبروت لوبي التعليم التجاري الخاص !!
اكيد هناك تواطء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - مواطن2 الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:20
السبب الرئيسي في تدهور التعليم العمومي هو التعليم الخاص.والسبب الرئيسي في تدهور المردودية في التعليم العمومي هو الترخيص لاساتذة " الدولة " بالعمل في التعليم الخاص.كيف يعقل ان يرخص لاستاذ يتقاضى اجرا محترما من الدولة بالعمل في التعليم الخاص موازاة مع عمله في العمومي.في الوقت الذي تتوفر البلاد على آلاف حاملي الشهادات بدون عمل.للحفاظ على ما تبقى من التعليم العمومي واقل ما يمكن القيام به هو عدم الترخيص للاساتذة الموظفين مع الدولة بالعمل في التعليم الخاص. ومن المستحيل ان يتحسن وضع التعليم العمومي مع الطرق الحالية.من هنا وجب على الدولة التدخل في توظيف حاملي الشهادات العليا بالتعليم الخاص .ولضمان جودة التعليم العمومي ولو نسبيا لابد من اتخاذ قرار منع الاساتذة الموظفين من العمل بالتعليم الخاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Oussama الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:21
على الوزارة ان تتدخل في القسط الشهري ، لان الآباء هم الذين عانوا في فترة كوفيد و ليس الأساتذة أو المدرسة
فيما يخص رجال التعليم الخصوصي يجب الحفاض على مكتسباتهم و ذلك بتدخل الوزارة في رواتبهم التي تبقى هزيلة مقارنة مع أرباح المدارس الخصوصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - الحل الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:21
* الحل هو مقاطعة التعليم الخصوصي ، و إذا تمت عرقلة عملية الإنتقال إلى
العمومي ، فلنقاطع التعليم بالكل ، لأن لا طائل منه ، و لا مستقبل للتلاميذ .

* لست أدري ما يقصد السيد الوزير بالتأمين المدرسي (الخاص أو العام ) .
و زد على ذلك أن التلاميذ لا يستفيدون منه على الإطلاق . فإذا وقعت حادثة ،
فإن المتضرر يُنقل إلى بيته لتتكفل به أسرته ، و إذا أتلف أي تجهيز ، و مهما
كان السبب ، فإن التلميذ يقوم بغرامة ما ضاع . و التلميذ يؤدي و يؤدي و....

* التأمين المدرسي في الخاص ، الهدف منه هو إستخلاص أجرة المعلمين
لشهري يوليوز وغشت ، حيث يكون التلاميذ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - Dr Abdelouarit الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:22
على الله يكون صحيح... شحفونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - Akkawi الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:22
التعليم الخصوصي همه الربح لا تعليم ولا تربية في أغلبية المدارس الخصوصية .فإذا تم تقليص واجبات التأمين والأداء فإن الواجب الشهري سيرتفع ولن يعاني المواطن المسكين وليس السيد الوزير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
24 - Fouad الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:22
للهم الطف بنا هاد الوزير خدام عند مؤسسات الخاصة بشهرية على ما اضن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - visiteur الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:24
وهل يملك أصحاب المدارس الخصوصية قوانين لفرض الأسعار التي يريدون على المواطن؟أرباب المدارس الخصوصية كل له قانونه الخاص لفرض الاسعار،والوزارة لا تملك قوانين ههههه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
26 - سلوى الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:25
مكاين لا تليين لا والو. بالعكس زادوا حماقوا. انا المدرسة طلبت ليا اتمنة خيالية عندي جوج وليدات ابتدائي قال ليك اسيدي التامين 2000 درهم للواحد عاد 1000 درهم ديال الشهر للواحد. مع هاد الضروف و هاد الجائحة ما حشموا ما راعاوا. مضطرة نديهم للعمومي حيت هاد الناس طغاوا و تجبروا. يا ربي كل من تامر علينا و بغى يفقرنا ربي يسلط عليه الفقر و الكساد و عمروا يفلح امين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
27 - مول الشكارة الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:26
مول الشكارة هو الدي يضع القانون ويفصله حسب مقاسه وهواه ويتحكم في رقاب العباد وفي الاقتصاد.اما الوزير فهو سوى موظف سامي عابر سبيل يقول وينفذ ما يملى عليه.
مقابل تقاعد مريح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Dragon bleu الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:29
شكرا للسيد "وزير المدارس الخاصة" على هذه التوضيحات المفضحات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - Samir الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:29
لا يملك أي سند قانوني يمنحه الحق في التدخل في رسوم التعليم الخاص،

تشاورو مع بنكران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - عبدو الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:30
القانون00 06 يعرض في شتنبر و المصادقة خلال لدورة الخريفية ااااش هااد المناورة
دخول تقرا صحة
بغيتي ولا كرهتي غااادي تخلص بزز منك
القديم و الجديد حتى تخلص عاااد نهدرو على هاد القانون و الفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - 12شهر الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:31
صراحة يجب على الآباء أن يؤدوا واجبات 12 شهر . لأن المدرسة تؤدي مصاريف 12 شهر للأساثذة و السائقين و للمدراء و لكل العمال. يجب على المدارس الخصوصية أن تقوم بحملة أمام الأكاديميات للمطالبة بأداء 12 شهر. فمن غير المعقول أن تؤدي المدرسة عن عطلة التلاميذ الصيفية. و تؤدي ضرائب و واجبات الضمان الإجتماعي و تؤدي عن قروض السيارات في شهر 7 و 8 . و المشكل الكبير هو إذا كان عدد التلاميذ قليل في الأقسام . و ليكن في علمكم أن رواتب الأساثذة و المستخدمين لا تتغير على طول السنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
32 - citoyen الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:32
اين حكومتنا وبرلماننا من اقتراح قوانين والتصويت عليها ليس هناك شيء قطعي غير قابل للنقاش وقظاع التعليم الخصوصي يجب ان يؤطر بقوانين تمنع التسيب اما قي ما يخص واجب التامين عفوا سيذي الوزير المحتر فهي سرقة بعلم الحكومة ولا سند لها البتة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
33 - لصوص 5 نجوم الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:33
الصيغة المجهولة التي اقترحتها الوزارة للدخول المدرسي هذه السنة و المهلة السريعة التي منحتها لتعبير الآباء عن رغبتهم في التعليم الحضوري لأبنائهم (3 شتنبر) تؤكد يقينا أن الحكومة تعمل لصالح أبنائها الذين يدرسون في مدارس البعثات و الخاصة و ليذهب أبناء الشعب المطحونين الى الجحيم...إما التعليم الحضوري للجميع أو التعليم عن بعد للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - سمير الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:33
صدمت البارحة عندما توجهت لقاعة الرياضة من أجل التسجيل فطلب مني صاحب القاعة 200dh كرسوم للتسجيل من هذا المنبر أطلب من وزير الشباب و الرياضة التدخل الفوري لإيجاد حل لهذه المهزلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
35 - أب تلميد الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:33
شركات التأمين كتكول مخاصش التأمين افوت 50 درهم في السنة أقصى حد ...في حين مؤسسة خاصة تقرا فيه ولدي طلبوا مني 3000 درهم سنويا وهناك بعض المدارس تستخلص أكثر هل هذا معقول خاص المراقب وتطبيق القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
36 - احميدة الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:35
إذا كانت هناك إرادة لإصلاح قطاع التربية والتعليم فلابد أن نبدأ أولا وقبل كل شيء بتاميم التعليم وجعله عموميا 100% بدءا من التمهيدي إلى الثانوي مرورا بالابتدائي و الإعدادي طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور. فلا يعقل أن يبقى التعليم رهينا بالقطاع الخاص خاضعا لمنطق الربح والخسارة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
37 - الرجاء في الله الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:36
سلام.رد الاعتبار للمدرسة العمومية من أولويات الوزارة الوصية ومراقبة الجودة والسهر على متطلبات الشعب المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
38 - rachida الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:37
السلام عليكم..هل تعرفون من أعطى القيمة لهاته المدارس حتى طغت وتجبرت هكذا.هو المواطن نفسه الذي يركض ورائها لي تسجيل أولاده فيها وما لم أفهمه أن المواطن المغربي يشتكي من الفقر ولكن عندما يرغب في تسجيل أولاده في هاته المدارس تظهر الأموال بسرعة البرق مهما كان الثمن الذي ستطلبه منه وفي الأخير يأتي ليشتكي وراء هسبريس.الفقير الحقيقي لا يمر حتى بجانب هذه المؤسسات فما بالك بتسجيل أولاده فيها.فمثلا أنا أرملة لم أسجل أبدا أولادي في أي مؤسسة خصوصية وحتى إن كان عندي المال لن أسجلهم فيها.أفضل أن أدخر المال لي دواير الزمان كما يقول المثل على أن أعطيه لمصاصي الدماء.ما بها المدارس العمومية.تقولون أنها تكلخ الثلميذ أكثر مما تنفعه ولكن أقسم لكم أن أولادي الإثنين يدرسان في مدرسة عمومية ومجتهدين ويحصلان دائما على نتائج متقدمة حتى أن طفلي الصغير لم يتجاوز 13 سنة ولكنه ذكي فوق ما تتصورون ولن يسبقه أحد في الرياضيات وذلك بفضل المدرسة العمومية وليس الخصوصية حتى أساتذته طلبوا مني أن أدعمه وأعتني به أكثر لأنه نابغة ويستحق التشجيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
39 - casawi2 الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:40
بغينا الحضور راه عينا من دار .. الناس ولادهم فالبحر و ماكدو...والزناقي.. والمدرسة لا حيت فيها كورونا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
40 - Freethinker الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:40
المدرسة العمومية تمول من ضرائب الشعب ولكل تلميذ الحق في الالتحاق بها. لا أمزازي ولا غيره سيمنعني من نقل أطفالي من التعليم الخصوصي إلى العمومي!!! اخترت الخصوصي أصلا لسبب وحيد هو النقل أما دابا ما يهمنيش. ما غاديش نعطي باقي فرنك أبيض لشي واحد فيهوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - التدبير المفوض هو الحل الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:41
يجب تدبير التعليم "الخصوصي" بفلسفة التدبير المفوض لمرافق الدولة
اما ان تعطى رخصة لمستثمر ان ينشئ مقاولة تجارية تحت يافطة سامية الهدف ومصيرية للأمة وشعبها فهذا فيه دفع نحو التقصير في المسؤولية
شأن التعليم شأن الصحة، فلا يجوز ان تستباح جيوب المواطنين مكرهة في غياب بديل ذو جودة ومتاح ماديا ولو في حد أدنى وهي مكرهة على ذلك
على الأقل وفق التدبير المفوض يبقى المرفق ولو انه يدبر من طرف الخواص فيبقى تحت أعين الدولة ان من حيث محتوى المواد المدرسة او الخدمات وان على مستوى مراقبة المبالغ التي تطلب مقابلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
42 - عدمي و افتخر الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:42
الوزير امزازي عندو الصح دابا تصورو معايا تصيفطو لجنة لتحديد اسعار و التأمين مثلا لمدرجة جاك شيراك هههه واش عرفتو شكون مولاتها ههه خلي عليه مدارس بن كيران و اغلب البرلمانيين عندهم مدارس خاصة بغيتو شي قرار م.....يحيدو من بلاصتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
43 - Sara الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:42
بصفتي استادة اود انا ايضا ان ادلي بدلوي في هدا الموضوع الدي اصبح موضوع الساعة حتى انة بات يخيل للمرء انه موضوع يتحدت عنه الجميع.امس اتار انتباهي بقال الحي مع مجموعة من الطلبة وهم يتحدتون عن هدا الموضوع وكانت اراءهم متاضربةجدا ورغم محاولاتي لتقريب وجهات النضر لا كن الجميع تشبت بما يعتقد انه الصواب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - موغرابي الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:43
لماذا سيدي الوزير لايمكن نزوح تلاميذ التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي بهذا تكون قد ضربت عرض الحائط بدستور البلاد ام أنه مجرد حبر على ورق؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - Nasirhakk الأربعاء 26 غشت 2020 - 23:44
التعليم حق للجميع وبالمجان .
الدولة هي المسؤول الأول عن تعلم الجميع وبالمجان لا علاقة لا بجودة أو ما شابه بالحق في التعليم.
والجودة التي تتكلمون عنها هي في الاصل مبتغى طبيعي وعادي وهي في الاصل تصحيح للأعطاب والخلل والفساد وسوء التدبير للتعليم، وززراة التعليم هي المسوول الأول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 45 | عرض: 1 - 45

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.