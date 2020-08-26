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الرئيسية | مجتمع | التكلفة المالية لمريض واحد بـ"كوفيد-19" تبلغ زهاء 20 ألف درهم

التكلفة المالية لمريض واحد بـ"كوفيد-19" تبلغ زهاء 20 ألف درهم

التكلفة المالية لمريض واحد بـ"كوفيد-19" تبلغ زهاء 20 ألف درهم
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:00

قال البروفيسور جعفر هيكل، أخصائي في الأوبئة والأمراض المُعدية والصحة العامة، إن مريضا واحدا بـ"كوفيد-19" يُكلف الدولة ما بين 15 ألفا و18 ألف درهم خلال عشرة أيام من التكفل، وفي حالة الاستشفاء في المنازل تنخفض التكلفة إلى 3900 درهم، وإذا كانت الوقاية الأولية، تبلغ التكلفة 900 درهم فقط.

وذكر هيكل، في ندوة نُظمت ضمن أنشطة ملتقى شبيبة حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، أن أرقام وزارة الصحة حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب "حقيقية وموضوعية".

كما أشار البروفيسور إلى أن "أرقام المغرب فيما يخص فيروس كورونا المستجد تُبين كفاءة الحكومة المغربية ووزارة الصحة"، وأورد أن نسبة الإصابات المؤكدة من إجمالي الاختبارات التي تُجرى يومياً، وعددها يناهز 20 ألف اختبار، تبقى منخفضة، حيث لا تتجاوز 3 في المائة.

وأورد المتحدث، في عرض قدمه ضمن الملتقى الشبيبي لـ"البيجيدي"، أن نسبة الإماتة في المغرب بسبب كورونا منخفضة ولا تُسجل مثلها في دول متقدمة، وهو ما يؤشر على أن نتائج التكفل بمرضى "كوفيد-19" عالية.

وأوضح البروفيسور المختص في الأوبئة والأمراض المُعدية والصحة العامة أن نسبة الإماتة في المغرب تبلغ حالياً حوالي 1,8 في المائة، وهي نسبة معقولة مُقارنة بما يُسجل في دول مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وتعليقاً على عدد الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الذي وصل حوالي 955 إلى حدود الثلاثاء، قال هيكل: "طبعاً كل وفاة نتأسف لها، لكن مُقارنة بجميع الإجراءات التي قامت بها الدولة، وصلنا إلى نسبة إماتة قليلة".

وأكد المتحدث أن "الحالات التي تُوفيت بسبب الفيروس في المغرب لا تَعني أن الفيروس صعب، بل لأن بعض الحالات تَصل متأخرة بسبعة أيام من ظهور الأعراض، وبالتالي يصعب التكفل بها".

واعتبر أن المغرب من الدول السباقة التي اختارت بروتوكولاً صحياً يعتمد العلاج بالكلوركين، حيث تصل نسبة المصابين الذين يستعملون هذا العقار إلى 95 في المائة، مُقابل 83 في المائة في إيطاليا، و75 في المائة في إسبانيا، و51 في المائة في الصين، و50 في المائة في فرنسا، و49 في المائة في أميركا.

ويرى هيكل أن "اختيار المغرب لهذا البروتوكول قرار شُجاع من طرف الحكومة المغربية"، مؤكداً أن "النتائج العالية المحققة راجعة إلى اعتماد هذا البروتوكول، إلى جانب المراقبة الوبائية والقرارات المتخذة والحجر الصحي".

وشدد المتحدث على أهمية "الوقاية من طرف المواطنين لأن الدولة لوحدها لا يمكنها التكفل بجميع المرضى"، داعياً "المواطن إلى لعب دور أساسي في هذا الصدد من خلال ارتداء الكمامة، والابتعاد الجسدي، وغسل اليدين باستمرار لتفادي انتقال الفيروس".

وأوصى البروفيسور هيكل بتوسيع عمليات تشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً لدى المسنين والذين يُعانون من الأمراض المزمنة لأنهم المعرضون أكثر للخطر، لتفادي ارتفاع نسبة الإماتة والحالات الصعبة والحرجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الله الله الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:07
ها أخر ماغنات مي كلتوم دير كمامتك ودير لوقاية راسك إلى عندك عشرين ألف درهم دير لي بغيتي ويلا ماعندكش ها سي العتماني قاليك بشحال كتقام عليهم غدا خلص من جيبك ياربي ارفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين
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2 - عماد الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:07
جهزوا الاموال بعد اسبوعين من الدخول المدرسي اذا
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7
3 - لكلوغوكين الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:10
ياك كيعطيوهم غير لكلوغوكين وهو رخيص
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3
4 - النقد الذاتي الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:12
لنفترض ذاك الرقم صحيحا نفترض ان تلك الأربعين ألف كلها شفيت ب إثنين مليون سنتيم. اذن المبلغ الإجمالي 80 مليار سنتيم. وهذا المبلغ قد لا يساوي ما يخسر على ثلاث مهرجانات كبيرة في العام
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5 - سليم الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:12
تعرفو غير تحسبو المصاريف ممكن تقولو لينا المذاخيل و الأموال الطائلة التى ساهمت بها دول لاوروبية و عربية للمغرب من أجل محاربة الجاءحة
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6 - melali الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:13
البارح خالتي خرجو ليها التحاليل هي او بناتها فيهوم كورونا.او عندهم اعراض خفيفة.كتبوا ليهم الدوا او گالوا ليهم سيرو شريوه او سيرو لديوركم.والبروفيسور راك ايمكن تاتهدر على السويد
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7 - عيد الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:13
بدون مبالغة بروفيسور راه خوتنا رجعهم لديورهم للعلاج داخل سكناهم وصفة العلاج لم تتجاوز 300درهم المهم جاب لله الشفاء دون احصائهم ودون.....ودون....
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