هذه تفاصيل طريقة تعبئة استمارة "التعليم الحضوري"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي (2020- 2021) قد أصبحت متوفرة، انطلاقا من اليوم الأربعاء، من خلال خدمة "ولي" لمنظومة "مسار" للتدبير المدرسي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الاستمارة التي أصدرتها، أمس، يمكن الولوج إليها بواسطة الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye في حالة توفرهم على القن السري. أو الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye/FicheDmdScoPresentiel، في حالة عدم توفرهم على القن السري.

ودعا البلاغ أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم وبناتهم من هذه الصيغة التربوية، إلى تعبئة الاستمارة إما إلكترونيا مباشرة عبر هذه البوابة الإلكترونية دون الحاجة إلى إيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية، أو تحميل الصيغة المتوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma وتعبئتها وتوقيعها وإيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية.

كما يمكنهم الانتقال إلى المؤسسات التعليمية، إذا اقتضى الأمر، من أجل تعبئتها في عين المكان وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2020، تاريخ التحاق أطر الإدارة التربوية بمقرات عملهم، وفق الوزارة التي أضافت أن الأسر المعنية يالاستمارة ملزمة بالتعبير عن اختيارها في أجل أقصاه يوم 3 شتنبر المقبل.