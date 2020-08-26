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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل طريقة تعبئة استمارة "التعليم الحضوري"

هذه تفاصيل طريقة تعبئة استمارة "التعليم الحضوري"

هذه تفاصيل طريقة تعبئة استمارة "التعليم الحضوري"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:00

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي (2020- 2021) قد أصبحت متوفرة، انطلاقا من اليوم الأربعاء، من خلال خدمة "ولي" لمنظومة "مسار" للتدبير المدرسي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الاستمارة التي أصدرتها، أمس، يمكن الولوج إليها بواسطة الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye في حالة توفرهم على القن السري. أو الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye/FicheDmdScoPresentiel، في حالة عدم توفرهم على القن السري.

ودعا البلاغ أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم وبناتهم من هذه الصيغة التربوية، إلى تعبئة الاستمارة إما إلكترونيا مباشرة عبر هذه البوابة الإلكترونية دون الحاجة إلى إيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية، أو تحميل الصيغة المتوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma وتعبئتها وتوقيعها وإيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية.

كما يمكنهم الانتقال إلى المؤسسات التعليمية، إذا اقتضى الأمر، من أجل تعبئتها في عين المكان وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2020، تاريخ التحاق أطر الإدارة التربوية بمقرات عملهم، وفق الوزارة التي أضافت أن الأسر المعنية يالاستمارة ملزمة بالتعبير عن اختيارها في أجل أقصاه يوم 3 شتنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - عبد الله الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:12
سياسة العناد. وتحدي راي الشعب. انفضح الانبطاح.
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36
2 - houssam الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:12
هي استمارة لتنصل وزارة التعليم من المسؤلية لما قد سيحدث من بعد الدخول المدرسي. وحماية لأرباب التعليم الخصوصي وتحميل المسؤولية لأولياء التلاميد أنه العبث بملاييين المغاربة وتدكروا هذا.
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56
3 - سلامة الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:13
حسبي الله و نعمة الوكيل.اللهم ارفع عنى البلاء
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40
4 - salimo الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:18
مع احترامي مابقات في ملئ الاستمارة الخوف من بعد حيث سرعة اخذ القرار يبعث الخوف مافيها باس ايلى تأجل الدخول شهرين حتى يخفاف عدد الفيروس اما لي بغى يجي يجي واي بغى البعد يبقى فدارو رميثي الكرة في يد الاباء ولنتحمل المسؤولية كاملين الوضع جديد ومخيف فلاباس من النقاش جماعة
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25
5 - Mounir الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:18
يجب على وزارة التربية الوطنية وبمعية محامين محلفين النفل بصياغة عقود التسجيل في التعليم الخاص تكون واضحة وملزمة ومنصفة وتحمي كل طرف .فهناك مؤسسات جهزت نفسها لدخول مدرسي طبيعي مع إدراج بند دفع المصاريف نحت أي ظرف كان.وهذا غير مقبول
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19
6 - said الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:18
أغلبية تلاميذ سيقومون بملء الاستمارة في موقع ولي التلميذ دون الاستشارة مع ولي أمره وسيلتحقون بالدراسة وفي حالة وقوع شي (أصابة بكرونا) لا قدر الله سيصبح الوالد بين المطرقة والسنداد
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13
7 - الضحك على الذقون الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:20
المهم في استمارة هو البند الاخير هو انك ملزم بتأدية الواجبات المادية في جميع الاحوال حضوريا ولا عن بعد ام بنوذ الاخرى لا تهم الوزارة
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16
8 - أب تلميذ m الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:21
ماأهمية هذه الوثيقة مادام هناك برلمان منتخب من قبل هؤلاء الاولياء و الاباء؟ لماذا هذا الالحاح سيدي الوزير ماالمصلحة ولماذا اسمك وزير! ؟لأن وزر الابناء على عاتقك و خاصة تتقاضى أجرا مريحا من أموال الشعب. فلهذا تحمل مسؤوليتك خاصة أن البلاد تعيش الجائحة.
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9 - richi الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:21
في نظري حتى واحد ما يمشي لهذا المدارس حتى نشوفو اش غادي اوقع .
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21
10 - مرحبا الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:22
انه الوقت للانتقال للتعليم العمومي
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13
11 - آب لطفلين الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:23
أقول لي لللسيد الوزير سير دي أبناءك انت إلى المدرسة وبدون سيارة وجرب ما هده الحماقة انت تستهبل على أبناء الشعب المغربي نعطيك ولدي في صحة جيدة وادا قدر الله وأصيب بعدوى أتحمل المسؤولية كان بالإمكان ادا كانت سيادتكم لها الشجاعة الكافية أن تلتزم انت مع الآباء وتتحمل مسؤوليتك كاملة مادام انك فرضت هدا الحل لكي ترضي أصحاب المدارس الخاص لأن الكل يعرف الملايين الدي يجود بها الدخول المدرسي من تأمين ووووو كنت اضمك من أبناء الشعب ولن ترضخ ضغطات التماسيح ولكن خيبت ضن المغاربة
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14
12 - لا حول الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:23
يعني ان الوزارة و المؤسسات التعليمية تهربت من المسؤولية.وهذا نوع من الاستهتار بحياة التلاميذ وتشجيع كذالك للمزيد في الحالات المرضية.
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3
13 - الريش الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:24
ضرب ماتبقى من المدرسة العمومية
خدمة لصالح القطاع الخاص
عزاؤنا واحد في وفاة المدرسة العمومية
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7
14 - الزرهوني الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:26
المرجو من المسؤولين في التخطيط والساهرين على الحقل التعليمي ان يصدروا قرارا لمصلحة التلميذ.وذلك اما الدخول حتى يناير 2021 لجميع التلاميذ والمغامرة بهم ابتداء من07/09/2020.وفي الاخير اطلب الله ان يرفع عنا هذا الوباء وتعود المياه إلى مجراها الطبيعي.انه سميع الدعاء..
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8
15 - saad الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:27
قرارات تلو الأخرى تترجم الإرتجالية و العشوائية و وكذا مدى تحكم لوبي المدارس الخصوصية في دهاليز الوزارة فكل القراراات تصب في جدول الحفاظ على المصالح المادية لهاته الأخيرة
قرار الدراسة حضوريا وإن ترك للآباء حرية اختياره ما هو إلا عنصر أساسي أريد به إعطاء نفس للتعليم الخصوصي ليستمر في سياسة النهب لجيوب أولائك الدين يعتبرون الاتجاه للتعليم العمومي نقصا من مكانتهم الإجتماعية .
ملاحظة أخرى تحتاج الوزارة و المصالح التابعة لها لشهور و أسابيع لاتخاد قرار و تطالب الأباء بملأ التزاماتهم حول تدريس أبناءهم حضوريا او عن بعد مابين فاتح و تالث شتنبر مع العلم أن آلاف التلاميذ و خصوصا المنتقلين من مؤسسات عمومية لاخرى أو من التعليم الخصوصي للعمومي لازالت نيابات التعليم لم تبث بعد في طلباتهم ؟
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8
16 - Sara الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:30
هذه الدولة لا أفهم لها أي قرار !ينادون بالبقاء في المنزل والتباعد ووووووووو....... وفي الاهير يتكدس اربعين تلميذا في حجرة صغيرة مع العلم ان الدراسات تقول بأن سرعة انتشار الفيروس في الأماكن المغلقة قد تصل إلى دقيقتيندأي تناقض هذا وأي تلاعب بأرواح أطفالنا ناهيك على تعاونهم مع المؤسسات الخصوصية على حساب الشعب المثقل كاهله بالنصاريف الشهرية .اللهم ابتليهم في أحباءهم لكي يحسو بالشعي
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3
17 - Redouane الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:31
يوجد بالمغرب ثلاث طبقات اجتماعية .
1 - الشعب وهو يمثل الزبون
2 - الحكومة اوموظفو الدولة وهم الوسطاء او السماسرية
3 - الراسماليين او مالين الشكارة وهم الحكام الفعليون للبلد
ليس هناك لا مواطنين ولا حكومة ولا هم يحزنون ، و مانحن الا زبناء والحكومة سمسار تفرض علينا قوة القانون لتمرر عملية التجارة لصالح مالين المال .
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7
18 - Salma الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:31
وإذا لا قدر الله وتوفي ابني نتيجة عدوى كورونا بالمدرسة؟ تحملوني المسؤولية بورقة صغيرة ويضيع حق ابني ببساطة؟ التأجيل يا عباد الله كيف دارت بزاف ديال الدول كألمانيا وكوريا الجنوبية
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6
19 - aziz الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:35
A Mr le ministre
vous devez savoir que nos classes sont surchargées,et en supposant que les parents d'élèves choisissent l'option de l'apprentissage présentiel,il est impossible d'assurer la distanciation sociale en tre nos élèves même s'ils portent le masque.La situation sanitaire au Maroc n'est pas comme la France qui ont déjà préconisé un protocole social qui consiste à assurer une distanciation d'au moins 1metre 50 et de porter les masques même s'ils ont un effectif réduit.Donc;il ne faut pas copier/coller le modèle français à nos élèves.
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0
20 - Dino الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:38
يجب على وزير التعليم تأجيل الدراسة إلى غاية شهر نونبر وبالنسبة إلى المدارس الخاصة يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بأن تأخذ بعين الاعتبار الضرفية وفرض اثمنة مناسبة والضرب من حديد على كل واحد يستغل الضرفية ليس المواطن وحده الذي سيفرض أداء المصاريف يجب على الحكومة أن تقف بجانب المواطن مرة واحدة وليس بجانب المدارس الخاصة
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21 - مريم الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:38
واش جات غير على لقرايا هي لفيها لمرض اجي تشوف الزناقي كيف عامرين بلبراهش زعما كورونا كاينا غير فالمدارس انا مكنعممش ولكن كينين بزاف ديال الامهات متبعين الافلام التركية ولايحين ولادهم فالزنقة ومين تقوليها سيفطيه يقرا تقوليك واش بغيتي ولدي يمرض اوا شكيقيل يدير فالزنقة كيتعقم والى قلتي ليها يقرا عن بعد تقوليك حتى هاديك قرايا اوا طفي اختي تلفازة وقريه نتي نيت شكديري المدارس هبط فيهم مستوى التعليم راه دور الاباء مهم متسناش لمدرسة هي لتقريك كاينين شي معلمين نتا كتصحح ليه الاخطاء ديالو وهادي كارثة مرت عليا
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