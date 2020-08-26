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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل طريقة تعبئة استمارة "التعليم الحضوري"
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي (2020- 2021) قد أصبحت متوفرة، انطلاقا من اليوم الأربعاء، من خلال خدمة "ولي" لمنظومة "مسار" للتدبير المدرسي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الاستمارة التي أصدرتها، أمس، يمكن الولوج إليها بواسطة الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye في حالة توفرهم على القن السري. أو الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye/FicheDmdScoPresentiel، في حالة عدم توفرهم على القن السري.
ودعا البلاغ أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم وبناتهم من هذه الصيغة التربوية، إلى تعبئة الاستمارة إما إلكترونيا مباشرة عبر هذه البوابة الإلكترونية دون الحاجة إلى إيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية، أو تحميل الصيغة المتوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma وتعبئتها وتوقيعها وإيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية.
كما يمكنهم الانتقال إلى المؤسسات التعليمية، إذا اقتضى الأمر، من أجل تعبئتها في عين المكان وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2020، تاريخ التحاق أطر الإدارة التربوية بمقرات عملهم، وفق الوزارة التي أضافت أن الأسر المعنية يالاستمارة ملزمة بالتعبير عن اختيارها في أجل أقصاه يوم 3 شتنبر المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
خدمة لصالح القطاع الخاص
عزاؤنا واحد في وفاة المدرسة العمومية
قرار الدراسة حضوريا وإن ترك للآباء حرية اختياره ما هو إلا عنصر أساسي أريد به إعطاء نفس للتعليم الخصوصي ليستمر في سياسة النهب لجيوب أولائك الدين يعتبرون الاتجاه للتعليم العمومي نقصا من مكانتهم الإجتماعية .
ملاحظة أخرى تحتاج الوزارة و المصالح التابعة لها لشهور و أسابيع لاتخاد قرار و تطالب الأباء بملأ التزاماتهم حول تدريس أبناءهم حضوريا او عن بعد مابين فاتح و تالث شتنبر مع العلم أن آلاف التلاميذ و خصوصا المنتقلين من مؤسسات عمومية لاخرى أو من التعليم الخصوصي للعمومي لازالت نيابات التعليم لم تبث بعد في طلباتهم ؟
1 - الشعب وهو يمثل الزبون
2 - الحكومة اوموظفو الدولة وهم الوسطاء او السماسرية
3 - الراسماليين او مالين الشكارة وهم الحكام الفعليون للبلد
ليس هناك لا مواطنين ولا حكومة ولا هم يحزنون ، و مانحن الا زبناء والحكومة سمسار تفرض علينا قوة القانون لتمرر عملية التجارة لصالح مالين المال .
vous devez savoir que nos classes sont surchargées,et en supposant que les parents d'élèves choisissent l'option de l'apprentissage présentiel,il est impossible d'assurer la distanciation sociale en tre nos élèves même s'ils portent le masque.La situation sanitaire au Maroc n'est pas comme la France qui ont déjà préconisé un protocole social qui consiste à assurer une distanciation d'au moins 1metre 50 et de porter les masques même s'ils ont un effectif réduit.Donc;il ne faut pas copier/coller le modèle français à nos élèves.