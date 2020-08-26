المغرب يسجل 1336 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1336 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 55864 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1768387 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 984.

وتم التأكد من 2293 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 40586 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية