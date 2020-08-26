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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1336 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1336 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1336 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1336 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 55864 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1768387 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 984.

وتم التأكد من 2293 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 40586 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - Yassine الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:13
المغرب يهوي بسرعة نحو الكارثة، الله يلطف بنا و صافي
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18
2 - بوحى صباح الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:13
ومازالت كورونا مستمرة ....قسما بالله كنجلس فالقهوة كيدوز القايد الكل منضبط تباعد لكمامة الخ الخ.....غير كيمشي الكل يفعل مايريد شعب يقهره القانون ولاتقهره المراقبة وعزة جلال الله الى ماتبدلنا والله لاحيدت هاد كورونا وماخفي كان اعضم ...الله م ارفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين كافة أجمعين يارب
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126
3 - lah الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:14
أصبح هذاالعدد و كل مافوق1000شيئاعاديا

لكن لو سجلنا فقط70إصابة فقط لأصاب الفزع الشديد جميع المغاربة طبعا ليس اليوم بل في مارس الماضي
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12
4 - med الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:14
نتفائل خيرا بحالات الشفاء ورحم الله الأموات ومزيدا من الحيطة والحذر من هذا الوباء الفتاك حتى نخرج بأقل خسائر انشاء الله
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30
5 - Facetime bourbon الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:14
الحفيض الله ،الحفيض الله ،الحفيض الله، الحفيض الله
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18
6 - رشدي افورار الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:15
الحمد لله على حالات الشفاء. لكن حالات المؤكدة مخيفة جدا. لذا المرجو إلى الرجوع لي الحجر الصحي.
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2
7 - Redaa الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:15
نطالب لتاجيل الدراسة لغاية 2021 هبعد قليل سيبدأ مهرجان المطالبين بالتسجيل
غير معلومة الوزير راه حسم قرارو غير كتصدعو راسكم
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-12
8 - محمد الحسين الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:16
الصبر مفتاح الفرج والأمل باب الوصول إلى المراد، فلنتسلح بالصبر والأمل حتى نجتاز هذه المحنة.
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16
9 - Arij الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:16
حقائق صادمة وأرقام مخيفة وحكومة سمتها الإرتجال و فئة كبيرة من الشعب متهورة وأفق غير واضح. اللهم الطف بنا وكف أيدي المستهترين عنا. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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5
10 - Sabrina الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:16
قلنا ليكم راه المنحنى اتسطح في المغرب يعني ان كورونا اصبحت مرض كباقي الأمراض .ديما غدي ايكون عندنا ما بين 1000 و2000 مصاب وعدد الوفيات مابين 20 و 40 .ومنه يجب ان تعود الحياة لحالتها الطبيعية والتعايش مع المرض.ابغيتوا تبقاو عايشين الخوف والفقر والهم والحزن شغلكم هاداك.
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-35
11 - gati الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:17
اللهم ارفع عنا البلاء و اشف كل مريض و ارحم كل ميت إنك أنت السميع القدير. كثرة الاستغفار و تقوى الله و الدعاء هن المخرج الوحيد من هذا البلاء الذي حطم كبرياء العلم و الالحاد
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21
12 - وجدي الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:17
الحمد لله رقم قياسي في عدد حالات الشفاء.كما أن أعدادالوفيات في تناقص.إذن لنجعل الدخول المدرسي الحضوري في موعده السابع من شتنبر.مع الأخذ طبعا بالتدابير الوقائية
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-39
13 - عماد المديوني الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:17
مع الاسف الحالات ولاو كثار بزاف.
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6
14 - سعيد الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:17
واشوف واسمع أسي أمزازي،أرقام الإصابات في تزايد خطير وانت تدعو لافتتاح الدخول الدراسي في موعده المسطر.
حذار ثم حذار أن يكون الدخول المدرسي نسخة لعيد الأضحى
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21
15 - موغرابي الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:17
أنا اللي فهمت هو سبب إرتفاع الحالات الإيجابية هو راجع إلى إرتفاع عدد التحليلات للكشف عن كورونا ليس إلا.
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2
16 - lachhali الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:19
نتمنى من الله عز وجل أن يرفع الله عن أمة محمد هدا الوباء ياربي قولو أمين أجلا أم عاجلا لكن بشرط أن نقي أنفسنا بالدعاء و بالنضافة. الهم إرفع عن هدا الوباء
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4
17 - نيشان الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:19
1336 لا تخص ال24 ساعة الأخيرة ، التحاليل أجريت قبل أسبوع , و النتائج ظهرت في ال 24 الأخيرة .
من جهة ثانية .. عدد هائل لم يتمكن من إجراء التحاليل ، ناهيك عن من مات و دفن قبل ظهور النتيجة .. كل هذا بشهادة المواطنين .
المرضى يتلقون العلاج جد متأخرا بما أن النتيجة تظهر بعد أسبوع .. و هذا هو سبب ارتفاع الوفيات .
مما لا شك فيه ، المنظومة الصحية معروفة بالرداءة منذ الأزل .. لذلك لا داعي للاستغراب .. فالمغرب يحصد فقط ما زرعه .
إن استمر الوضع هكذا ، قريبا سنرى جثت أموات كورونا تملأ الشوارع
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8
18 - وجدان بنت عبدالقادر الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:19
نريد الدراسة سنة بيضاء ، لا تريد الموت لابناءنا
على امزازي يرسل ولادو يقراو مع ولادنا في المدارس العمومية
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9
19 - Dr. Sciientist الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:19
Le nombre de morts sur les routes marocaines s'élève à 3384 morts en 2019. À vous de comparer et de tirer des conclusions
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-1
20 - محمد الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:19
قال عليه الصلاه والسلام //مانزل بلاء إلا بدنب ومارفع إلا بتوبه
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4
21 - Elbouhali الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:19
نتائج المنظومة الصحية الضعيفة مند الاستقلال ونتائج المنظومة التعليمية ل40 سنة الماضية وخصوصا العشر السنوات الاخيرة مع دخول حزب اللحية ياربي السلامة وتلطف بينا
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3
22 - سوسي كاعي الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:19
لله يا لله ما الذي فعلنا في حكم الله لنستجق كل هذه الإصابات من بين الدول المغرب العربي.
ثم ما الذي تنتظره هذه اللجنة العلمية الصحية لتقرر الحجر الصيحي وهو بمثابة الوسيلة الوجيدة لكسر شوكة هذه الموجة المتصاعدة لهذا الفيروس الخطير .... وبالطبع غن كانت هناك لجنة علمية من الأساس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2
23 - أيمن الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:20
الوضعية الوبائية تتدهور بشكل سريع و خطير، على لجنة اليقظة أن تكون يقظة و تتخذ القرارات الصحيحة في الأوقات الصحيحة. الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.
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5
24 - عربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:20
نتمنى الخير لاخواننا في المغرب
و إن شاء الله يرحم الاموات و كل المسلمين ..
و لكن بكل سراحة و بدون نفاق لما يكون عندكم مشكل تنسون الجزائر و السب و الشتم في الجزائر !!!
يعني هدا هو الشيء الايجابي في ارقام الكرونا في المغرب
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-20
25 - Mabrok الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:20
واش من بعد هادشي هادا، مازال غادي تبقى حاير واش تسيفط ولادك للمدرسة ولا لا.. من بعد هادشي كامل مازال غادي تبقى حاير تمشي تقري فالمدرسة؟؟؟؟

أرى أن المغاربة فقدوا بوصلة الاولويات، ولم يعودوا يعرفون هل الحياة هي الاهم أم متاعات الدنيا الاخرى..
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7
26 - mbolo watara الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:21
اغلقو كازا قبل فوات الاوان لانها اكبر بؤرة في المغرب اين ترتيب المنطقة 2وواحد لجاتم لهادا الترتيب لمحاصرة طنجة اصيلا وعندما انفجرت بؤرة محور كازا الرباط الغيتم الترتيب
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3
27 - YasYassino الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:22
بروتوكول العلاج المعتمد في المغرب هو أكبر خطر على البلاد، و هو الذي يعود بها إلى الوراء في محاربتها للوضعية الوبائية، كيف يعقل أن يخرج شخص من المستشفى و اعتباره متعافيا، فقط لأنه استمر اسبوع في المستشفى، بدون أن تجرى له أي تحليلة تؤكد خلو جسده من الفيروس كما كان البروتوكول العلاجي من قبل، و بتحليلتين سلبيتين، الآن و لا تحليلة و يخرج ليتخالط مع الباقي فقط من أجل نفخ أرقام التعافي!!!!!
غريييييب أمر هذه الدولة ...
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7
28 - أمجد زهيد الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! كيفاش غادي يوقع للدراري مع المدرسة؟؟ مشكيييييييل عويص هذا!! الدراسة عن بعد صفر مكعب. وبالحضور إذا كان غير تلميذ واحد مصاب غادي يعدي 20 أو 40. وهذا التلاميذ غادي ينقلو العدوى لعاءلاتهم المكونة من 5 أو 6 افراد، هي المحصول شحال؟ 40×5=200 مرة واحدة!!! إيوا كيفاش غادي يوقع لهذا الشي؟!!!! هذه مصيبة!! القضية مشي ساهلة!! خاص تأجيل الدخول الى شهر 10 لعل وعسى يلقاو سي خطة فعالة. آعباد الله راه القراية دائما كتبدا حتى لشهر 10!!!
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5
29 - عبدالله الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:23
سؤال لن أتوانى عن ترديده كيف يتعافى المصابون تعافيا تاما كما يقولون و المرض ليس له علاج لحد الآن. إسمحي لي هسبريس هذا سؤالي الذي سأسأله دائما حتى ألقى الإجابة المقنعة.
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8
30 - أبو العلاء المعري الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:23
هذا ما جنته علينا الحكومة المحكومة و نتمنى أن لا نكون جنيناه على أحد. لقد بلغ السيل الزبى. الله يرفق بنا.
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2
31 - Yoyo الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:23
تبدو الحصيلة اليومية غير منطقية بحيث اختلاط الناس قبيل وخلال عيد الاضحى تبرر ارتفاع اعداد المصابين والتي كان من المفترض تفوق حتى الالفين حالة لتنخفض بعد ذلك،فبعد شهر من العيد الحصيلة اليومية تبقي شبه مستقرة،وهذا يطرح تساؤلا لماذا واين الخلل،سؤال يتعين على وزارة الصحة اخبار الراي العام باسبابه الحقيقية
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2
32 - العريشي الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:23
البعض يتهم العيد و البعض يتهم الحكومة و البعض يتهم السلطة وووو لكن من المستحيل نسمع مغربي يقول أننا شعب متهور شعب متوحش شعب لا بعترف بمسؤوليته الآخر هو المسؤول في كل تلشيئ الحوادث و الخصام المشاكل الأسرية مشاكل الشغل وووو الآخر هو المسؤول أو المبني للمجهو مثل السحر البنت لم تتزوج السحر أي فشل السحر الأخ أو الخال أو العم تلقائيا مسحور ....يعني كلنا أبرياء مصائبنا الآخرين و السحر هذا ليس بتخلف هذا شي حاجة فاتت التخلف
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4
33 - samir الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:24
انتما لي قلبتو على كورونا يالله ارتاحو دبا , كنتم تنادون بالعيد الاضحى وتهللون وتطبلون بوزيركم الفلاحة وتضامنكم المطلق مع الفلاحين والكسابة لبيع اكباشهم , وتحللون العيد بانه فرض ونحن مسلمين يجب ان نحتفل بالعيد, وشفتو زلة لسانكم ونفاقكم في التعاليق, يالله تمتعو بكورونا الى مالانهاية شعب جاهل وليس الكل ,
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1
34 - الى تعليق 2 الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:24
وتتبقى جالس في القهوة بحالهم وتتنتقدهم وتدير بحالهم,الانسان تينسى ينتقد راسو
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0
35 - طبيب الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:25
سيعرف المغرب ازمة كارثية لم يسبق له في التاريخ بسبب مرض كورونا
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3
36 - Minneapolis Minnesota الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:28
بنادم خايف وكترعد خايفين من الموت نهار توصل ساعتكم غتموتو ماشي الفيروسات ولا الأمراض لي كتقتل العمر لي كقتل عيشوا حياة عادية
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-2
37 - moi الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:30
اللهم الطف بنا انك انت الشافي وانت العافي فشافنا و عافنا يا الله
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0
38 - مجرد كلام الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:31
انا لله وانا اليه راجعون اللهم الهم دويهم الصبر والسلوان واجعلهم مع الشهداء مزيدا من الحدر والحيطة من هاد الداء الفتاك ومزيدا من الاحتياطات والوقاية والنضافة والالتزام بالتدبير التي توصى بها وزارة الصحة ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء وينزل الدواء (وادا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوت الداعى ادا دعاني ) صدق الله العظيم
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0
39 - lahnine ahmed الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:31
السلام ندعوا آلله سبحانه تعالى الشفاء للجميع والله احد الباس او يحفض هده الأمة
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1
40 - minneapolis الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:31
الا دارو مليون تحليلة فنهار غتلقا 500.000 مصاب
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4
41 - ben marzoug الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:31
اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والطف بنا يارحم الرحمين اللهم إنا لا نسالك رد القضاء وانما نسألك اللطف فيه آمين يارب العالمين
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1
42 - عمر موغلي الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:32
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظ بلدنا الحبيب.الاحتياط ثم الاحتياط.فهذا الفيروس فتاك.التباعد.النظافةوالكمامة للحد من انتشاره
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43 - Wahib الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:32
شيء مقرف مادور الكمامة في العنق والمصافحة اتقوا الله في ابناءكم واباءكم وامهاتكم واحذرو حتى يمر كل شيء بسلام
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