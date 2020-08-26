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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1336 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1336 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 55864 في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1768387 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 984.
وتم التأكد من 2293 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 40586 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
لكن لو سجلنا فقط70إصابة فقط لأصاب الفزع الشديد جميع المغاربة طبعا ليس اليوم بل في مارس الماضي
غير معلومة الوزير راه حسم قرارو غير كتصدعو راسكم
حذار ثم حذار أن يكون الدخول المدرسي نسخة لعيد الأضحى
من جهة ثانية .. عدد هائل لم يتمكن من إجراء التحاليل ، ناهيك عن من مات و دفن قبل ظهور النتيجة .. كل هذا بشهادة المواطنين .
المرضى يتلقون العلاج جد متأخرا بما أن النتيجة تظهر بعد أسبوع .. و هذا هو سبب ارتفاع الوفيات .
مما لا شك فيه ، المنظومة الصحية معروفة بالرداءة منذ الأزل .. لذلك لا داعي للاستغراب .. فالمغرب يحصد فقط ما زرعه .
إن استمر الوضع هكذا ، قريبا سنرى جثت أموات كورونا تملأ الشوارع
على امزازي يرسل ولادو يقراو مع ولادنا في المدارس العمومية
ثم ما الذي تنتظره هذه اللجنة العلمية الصحية لتقرر الحجر الصيحي وهو بمثابة الوسيلة الوجيدة لكسر شوكة هذه الموجة المتصاعدة لهذا الفيروس الخطير .... وبالطبع غن كانت هناك لجنة علمية من الأساس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و إن شاء الله يرحم الاموات و كل المسلمين ..
و لكن بكل سراحة و بدون نفاق لما يكون عندكم مشكل تنسون الجزائر و السب و الشتم في الجزائر !!!
يعني هدا هو الشيء الايجابي في ارقام الكرونا في المغرب
أرى أن المغاربة فقدوا بوصلة الاولويات، ولم يعودوا يعرفون هل الحياة هي الاهم أم متاعات الدنيا الاخرى..
غريييييب أمر هذه الدولة ...