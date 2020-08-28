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الرئيسية | مجتمع | أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد‬

أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد‬

أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد‬
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 00:00

طالب اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب وزارة "التربية الوطنية" بضرورة التراجع عن الموعد المحدد لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، داعيا إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية بداية يناير المقبل، ومعلّلا ذلك بتطورات الوضعية الوبائية الراهنة في البلاد.

وأفاد الاتحاد سالف الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "بلاغ الوزارة، الصادر ليلة السبت، متسرع، ويتملص من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل نعتبره رد فعل تجاه اتساع دائرة المطالبين بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير 2021".

ويرى المصدر عينه أن قرار الوزارة "تدخل غير محسوب من أجل فرملة المد الجارف للتعبئة الوطنية للآباء والأمهات دافعي الضرائب؛ إذ لم تستطع إصدار قرار حاسم في كيفية التدريس خلال الموسم الدراسي الحالي، وحملت مسؤولية ذلك لآباء وأولياء التلاميذ في اختيار نوع التدريس لأبنائهم بين الحضوري والتعليم عن بعد".

ووصف البيان قرار تأجيل امتحانات السنة الأولى بكالوريا بأنه "مجحف"، مشيراً إلى أنه "تغيب عنه الإرادة في إنتاج نفس أجواء التعبئة، وبذل الجهد الاستثنائي الذي تطلبه إجراء امتحانات البكالوريا التي همت 441 ألف مترشح، مخلفة استحسانا وتنويها بوزارة التربية الوطنية ومواردها البشرية على كسبها رهان التحدي".

وسجلت الهيئة المدنية "التذمر الشديد للأسر بشأن الخطوة الوزارية"، قائلة: "اعتبر اتحاد الآباء تأجيل امتحان السنة أولى بكالوريا والخلفيات المتحكمة فيه تناقضا صريحا مع التوقعات المرتقبة لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، التي تتجاوز أعدادا مضاعفة للمعنيين بالامتحان المذكور، إذ كان الأجدر تنظيمها في موعدها المحدد سلفا".

لذلك، لفت الاتحاد الانتباه إلى أن "عودة التلاميذ إلى المدارس في هذه الظرفية الحرجة مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم، لأنه يستحيل اعتماد التباعد في مدارس مكتظة أصلا؛ بل هناك مؤسسات تعليمية بالقطاع الخاص كانت أساسا بنايات معدة للسكن، وتم تحويلها إلى مدارس؛ كما يصعب على الأطفال التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية".

وتعليقا على ذلك، قال محمد النحيلي، المنسق الوطني للاتحاد المذكور، إن "مآل ملف الدخول المدرسي يحيل على تعنت الوزارة، التي رفضت إشراك الآباء والأمهات في صياغة القرار الوطني، ذلك أن الوزير الوصي على القطاع تشبث برأيه في البرلمان من جديد".

وأضاف النحيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القرار فردي بالدرجة الأولى، لأنه يغيب إمكانية التوافق مع الآراء المعبر عنها؛ لاسيما أن 77 في المائة من الآباء والأمهات أعربوا عن رغبتهم في تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية يناير المقبل".

وتابع المتحدث ذاته: "هناك برلمانيون، أيضا، رفضوا الصيغة الحكومية المقترحة للدخول المدرسي، علما أن لهم تمثيليات سياسية داخل الائتلاف الحكومي"، مستدركا: "يوجد إجماع على تأجيل الدخول المدرسي، لكن الوزير يقابل ذلك بانفراد في التسيير".

ولفت المصدر عينه إلى أن "الوزارة تغض الطرف عن وثيقة معينة، وتعتبرها غير قانونية، لأنها ليست في صالح أرباب المؤسسات الخاصة، في حين تصدر مدارس التعليم الحر وثيقة تسجيل جديدة، تتضمن بعض شروط الإذعان والاحتواء؛ خصوصا في ما يتعلق بالالتزامات المادية".

وختم المصرح للجريدة حديثه بالإشارة إلى أن "الالتزام المادي ثابت في حق آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، لكنه يكون حسب الخدمة المقدمة، مقابل التزامات المؤسسة التي تكون ثابتة أيضا، لاسيما الجوانب التربوية، تبعا لدفتر التحملات المحدد"، خالصا إلى أن "المرحلة تقتضي تغليب لغة العقل والحكمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رب أسرة الجمعة 28 غشت 2020 - 00:10
كملاحظة أنصح باستبدال الوزرة الزرقاء بالبيضاء و فرض التعليم الحضوري على السلك الإبتدائي لا يعقل هل تلميذ السنة الأولى أو الثانية يعرف كيفية التعامل مع التعليم عن البعد ماشي معقوول
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-3
2 - رأي الجمعة 28 غشت 2020 - 00:11
هؤلاء الآباء لم يتعلموا من درس كرونا،لذلك سيندمون على تسجيل أبنائهم بالتعليم الخصوصي
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1
3 - نعلم أن الجمعة 28 غشت 2020 - 00:12
* نعلم أن قلوب كل أعضاء حكومتنا المحترمين معنا ، لأنهم مغاربة مثلنا ،
يقدرون همومنا و معاناتنا ، لكن سيوفهم مع فرنسا ، التي تهمها بيع و ترويج
أدواتها من أقلام وأغلفة و دفاتر و....و كتبها المدرسية ، حيث تجد كُتَيِّبات
أوراقها قليلة و ثمنها باهض .
* الوزير دوره حماية مصالح فرنسا فقط . إن شاورته عن الدخول المدرسي ،
سيقول لك بأن تشتري جميع اللوازم المدرسية التي هي منتوجات فرنسية و تؤدي
الأقساط الشهرية و التأمين و يُخيِّرك بين ثلاث إما الحضور وإما عن بعد و إما
لا تشارك فيهما معاً ، أي سنة بيضاء على الأبناء و سوداء على الآباء .
* المهم مصالح فرنسا فوق كل إعتبار . و المواطن لا إعتبار له صحياً و تعليمياً.
* ولهذا يمكنني القول إن لكل دولة عربية حَـفْـتَـرُها أو حَـفَـاتِـرَتُـها ، كلهم يحفرون
لها ، و يدوسون على مواطنهيم حرصاً على مصالح الأجنبي .
ماما فرنسا ماما .
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1
4 - لوبي الجمعة 28 غشت 2020 - 00:13
لوبي التعليم العالي الخصوصي ضغظ لإقامة امتحانات الثانية باكالوريا لأنه في صالح تجارتها و شركاتها أما السنة الأولى ليست مهمة و كلما تأخر فهي المستفيدة من دروس الدعم و إعادة تقوية المكتسبات أودي هاد المغرب خرجو عليه اللوبيات
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5 - مواطن الجمعة 28 غشت 2020 - 00:14
نعم يجب تأجيل الدخول المدرسي من أجل عدم المخاطرة بصحة التلاميذ
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2
6 - تلاميذ أولى باك الجمعة 28 غشت 2020 - 00:15
نحن تلاميذ الأولى باك نطلب إقامة امتحانات الأولى باك شهر نونبر كأقصى تقدير و بالصيغة الكندية (اختيارات) و إلا سنخرج للشارع للتظاهر لا نستطيع الاستعداد للجهوي و الوطني معا لسنا حواسيب اعمو امزازي
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-1
7 - Sabrina الجمعة 28 غشت 2020 - 00:16
غالبية الناس اللي كانوا كيقريو اولادهم فالخاص.اصبحوا فقراء .الناس فقدات العمل انتاعها.اللي غادي ايدخل اولادو دبا للخاص راه مخايف والوا حيت الاقسام خاوية .المشكل راه فالقطاع العام.
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0
8 - مرزوق ولد مول الفران . الجمعة 28 غشت 2020 - 00:19
السؤال المطروح هو .لماذا القطاع الخاص لم يتنازل عن شروطه حتى اثناء التعليم عن بعد.كما ان أغلب المغاربةتأزمت اوضاعهم بعد كورونا. و التعليم الخاص يريد دفع أجور الأساتذة.هل الشعب يقبل بالتعليم عن ن بعد ؟وهل التعليم الخاص يقبل تخفيض الرسوم ؟وهل الدولة تقبل تاجيل التعليم؟وهل التعليم الخاص و العام قادرين على تعقيم ابنائنا.؟وهل أولياء أمور تلاميذ الخاص سيتحولون الى العام؟ وهل نحافظ على التعليم الخاص على حساب صحة ابنائنا؟ ولماذا لا تتدخل الوزارة لمساعدة أساتذة التعليم الخاص في حالة التاجيل؟ حسب رأيي،الحل هو التعليم عن بعد مع خفض ثمن الرسومات الشهرية الى الثلث. والله اعلم
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9 - Sama الجمعة 28 غشت 2020 - 00:19
احسن حل هو هدا تحميل المسؤلية للاباء و أولياء التلاميد في دراسة ابنءهم .

اي حل لا يعجبهم ويحملو المسءولية للمدارس الخاصة

يجب عليهم تحمل المسؤلية .انتهى الكلام
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10 - عتج الجمعة 28 غشت 2020 - 00:20
اصلا عن اي تعليم خاص تتكلمون فهناك شبه كتاب خصوصي وهناك مدارس نفخ النقط الخصوصية وهنا مدارس غير السمية وهناك مدارس فعلا خصوصية اوvip لكن للاغنيييييييياء فقط وهذا هو اللبس الذي يجب ان يدركه ااباء فعند التتويج في اخر السنة تجد داما ابناء الفقراء اما مراكز القرار فتجد دائما اناء الاغنياء فلماذا في نظركم
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