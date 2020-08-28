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الرئيسية | مجتمع | منظمة: التعليم الحضوري بـ"بروتوكول صارم" يضمن تكافؤ الفرص

منظمة: التعليم الحضوري بـ"بروتوكول صارم" يضمن تكافؤ الفرص

منظمة: التعليم الحضوري بـ"بروتوكول صارم" يضمن تكافؤ الفرص
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 13:00

بعد قرار وزارة التربية الوطنية المزاوجة بين التّعليم الحضوري وغير الحضوري وترك الاختيار لآباء التّلاميذ وأوليائهم، ترى منظّمة مغربيّة في هذا تفضيلا للتّعليم عن بعد كخيار أوّل، و"مجازفة غير محسوبة العواقب".

وتقول رسالة مفتوحة وجّهتها "منظمة يلي لحماية الفتاة" إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنّ "مردودية التعليم عن بعد لا ترقى إلى مردودية التعليم الحضوري"، وتزيد: "القول بعكس ذلك مجانب للصواب كما أن انعكاساته على المتمدرسين غير ذات نفع كبير".

وتسجّل الرّسالة المفتوحة أنّ مردّ اعتماد المغرب صيغة التّعليم عن بعد في منتصف السنة الدراسية المنصرمة، وتأكيده على "إيجابية" نتائجها، هو أن "المدرّس والمتمدرس كانت بينهما علاقة تعارف مسبقة، وكان المدرس يضع نصب عينيه خلال إلقاء الدرس عن بعد كل التلاميذ الذين يعرفهم حق المعرفة، ويعرف وجوههم، ومستواهم الدراسي والثقافي وسلوكياتهم، ونقط قوتهم وضعفهم، وارتساماتهم، وموقفهم من المادة ومن المدرس ذاته"، ثم تزيد متسائلة: "كيف سيتم بناء تلك العلاقة عن بعد؟ بل وكيف سيتم التواصل بين طرفي عملية تعليمية تعليمية دون تعارف حقيقي بينهما؟".

وتدعو الرسالة المفتوحة الموجّهة إلى الوزير أمزازي إلى استحضار ما خلقه هذا النوع من التعليم "من تشنج في العلاقة بين الأسر وأرباب المدارس"، ثم تذكّر بتنبيه سابق لها خلال السنة الدراسية الفارطة إلى ما في اعتماد التّعليم عن بعد مِن "ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة أن أبناء البوادي والهوامش لا يتوفرون على الأدوات والوسائل القمينة باللجوء إليه، ووجود أسر متعلمة تتقن استعمال هذه الآليات، وتواكب تعلم أبنائها، في مقابل أسر عاجزة تمام العجز عن القيام بذلك".

وتسترسل الرسالة المفتوحة قائلة: "تحميل الأسر مسؤولية اختيار التعليم الحضوري هروب إلى الأمام من طرف الحكومة، وتخلّ عن كامل مسؤولياتها تجاه أطفالها، ويعرقل عمل الأستاذ".

وأمام حاجة الأستاذ(ة) إلى أن يدرِّس جزءا من القسم حضوريا والجزء الآخر "غيابيا''، لا ترى منظّمة "يلي" إلا سيناريوهين ليتمّ الأمر: "إما تقليص الزمن المدرسي للتلميذ بغاية احترام حصة الأستاذ القانونية، أو مضاعفة عمل المدرّس وإرهاقه لتأمين منح المتعلمين الحصة الكاملة بالنسبة لكل المواد، التي أقرَّت سابقا وفق قناعة بيداغوجية؛ علما أنّ هذا بدوره يطرح سؤال هل ستقدم نفس أسئلة الامتحان للمتمدرسين عن بعد وللمتمدرسين عن قرب، أم أن كل فئة سيتم تكييف تقويماتها وفقا لظروف التعلم، ما سيضرب مبدأ التكافؤ؟".

ومن العوامل التي تمّ تغييبها في اتّخاذ وزارة التربية الوطنية هذا القرار عدم أخذ عمل الأبوين بعين الاعتبار، وحاجتهما الملحة إلى من يرافق الأطفال في المنزل، بعدما لم يكن هذا المشكل مطروحا بحدّة خلال السنة الدراسية الماضية؛ لأن الأسر بكل مكوناتها كانت تحت الحجر الصحي.

وتعتبر "منظمة يلي لحماية الفتاة" أنّ الحلّ يكمن في "اعتماد التعليم الحضوري من دون تأخير الدخول المدرسي، مع السهر على تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي بكل المؤسسات التعليمية، عمومية وخصوصية، احترام التدابير الصحية الواقية؛ مع الضرب على يد كل من خالف ذلك".

وتدعو المنظّمة الوزير أمزازي إلى مراجعة قراره، والتفكير في "الصيغ الكفيلة بأن تضمن الحكومة الشروط اللازمة لتمدرس أطفالنا في جو آمن يضمن سلامتهم، وأن تفكر في صيغ بيداغوجية جديدة متحررة من النمط التقليدانيّ، منفتحة على الطرائق الفعالة التي تضمن تحقيق كفايات الحياة، ومهارات اكتساب وتطوير الشخصية في أبعادها المختلفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - fouad fouaad الجمعة 28 غشت 2020 - 13:12
كممرض وما أشاهده من حالات يوميا أكاد أجن...أقول لوزير التعليم لا تلعبو بالنار وفصل الشتاء على الأبواب لاقدر الله وتمحور الفيروس مع الإنفلوانزا الموسمية ستقع الكارثة ببلدنا الحبيب
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48
2 - hamid الجمعة 28 غشت 2020 - 13:13
نطالب بتاجيل الدراسة لمارس لحماية التلاميذ من الوباء
حميد استاذ متعاقد
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18
3 - الادريسي الجمعة 28 غشت 2020 - 13:16
الحقيقة الكاملة:
وتسجّل الرّسالة المفتوحة أنّ مردّ اعتماد المغرب صيغة التّعليم عن بعد في منتصف السنة الدراسية المنصرمة، وتأكيده على "إيجابية" نتائجها، هو أن "المدرّس والمتمدرس كانت بينهما علاقة تعارف مسبقة، وكان المدرس يضع نصب عينيه خلال إلقاء الدرس عن بعد كل التلاميذ الذين يعرفهم حق المعرفة، ويعرف وجوههم، ومستواهم الدراسي والثقافي وسلوكياتهم، ونقط قوتهم وضعفهم، وارتساماتهم، وموقفهم من المادة ومن المدرس ذاته"، ثم تزيد متسائلة: "كيف سيتم بناء تلك العلاقة عن بعد؟ بل وكيف سيتم التواصل بين طرفي عملية تعليمية تعليمية دون تعارف حقيقي بينهما؟

لا مجال للمزايدة
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8
4 - imadoch الجمعة 28 غشت 2020 - 13:17
صراحة التعليم عن بعد جحيم حقيقي ....انا مستعد للتدريس الحضوري مع وضع الكمامة والمعقم والتباعد ...اما التعليم عن بعد فهو مرهق جدا مع تغطية للانترنت رديئة.
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16
5 - بالفعل الجمعة 28 غشت 2020 - 13:20
* بالفعل التعليم الحضوري ، يضمن كذلك تكافؤ الفرص أمام كورونا .
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11
6 - ahmed الجمعة 28 غشت 2020 - 13:22
انهم متناقضون فمرة ينادون بتأجيل الدخول و مرة يقولون بعدم جدوى التعليم عن بعد و الان يريدون فرض التعليم الحضوري على الجميع ...كفاكم من الشعارات من اراد التعليم الحضوري لابناءه فذلك شأنه و من اختار التعليم عن بعد بمحض إرادته فلا ينبغي إجباره على التعليم الحضوري بحجة الحفاظ على تكافؤ الفرص. انا من الذين سيختارون التعليم عن بعد رغم أن ابناءي يدرسون بمدرسة خاصة و ساؤدي واجبات التمدرس كاملة ...و فيما يخص تكافؤ الفرص فانا اتحمل مسؤولية اختياري لأن صحة أبنائي عندي أهم. وبالنسبة لمن ينادون بسنة بيضاء ايضا أطلب منهم الا يحاولوا التكلم باسم الجميع فبامكانهم بسهولة أن يختاروا سنة بيضاء لابناءهم...لكن مع الاسف يحاولون فرض رأيهم على الجميع حتى لا يندموا لاحقا عندما يرون خطأ تصورهم
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6
7 - الاسبقية للراجلين الجمعة 28 غشت 2020 - 13:22
كورونا لايصيب الاطفال والمراهقين وليس خطيرا على الشباب,اتمنى ان يتحدث اختصاصيو الامراض المعدية فمن لاعلاقة لهم بالموضوع يتحدثون وبكثرة
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-21
8 - الحكيمة الجمعة 28 غشت 2020 - 13:23
نحن أمام تحدي كبير.
اذا كان لابد من حضور التلاميذ إلى القسم،
فعلى الأسر مساعدة الإدارة التربوية والأساتذة في توعية أبنائها بخطورة الوضع الراهن.
تفاءلوا خيرا تجدوه و اكثروا من الدعاء لعل الله الكريم ينجينا من هذا الوباء.
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6
9 - براهيم الجمعة 28 غشت 2020 - 13:24
نعم في التعليم الحضوري تكافؤ الفرص. لكن في ضل الجائحة يجب إعادة التفكير. نحن دولة نامية يعني الصرامة في البداية فقط من بعد ماكين غي الله يعطيك الصحة. وفي ضل إستمرار السيد الوزير في قراره الغير مسؤول والتاريخي. وإصرار المدارس على إمضاء أولياء الأمور على شروط التعليم الحضوري لا قدر الله يكمن أن تتحول إالى كارتة. وفي الأخير المسؤولية على أولياء الأمور في حال إصابة أبنائهم.
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1
10 - استاذ الجمعة 28 غشت 2020 - 13:26
كيف سيتعلم التلميذ الكتابة والإملاء والتعبيرالشفوي عربية وفرنسية إلا داخل الفصل
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10
11 - محمد الجمعة 28 غشت 2020 - 13:26
التعليم عن بعد لم ولن يكون ذو نتيجة إيجابية في تلقين الدروس وخاصة هذه السنة لان الكل انتقل الى مستوى ٱخر من الدراسة وغالبية الاساتذة لا يعرفون تلاميذهم حتى في وجوههم فكيف سيعرف مستواه الدراسي والعكس صحيح
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8
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