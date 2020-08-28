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الرئيسية | مجتمع | هكذا تستنزف مدارس خاصة أولياء التلاميذ بتكاليفِ تأمينٍ خيالية

هكذا تستنزف مدارس خاصة أولياء التلاميذ بتكاليفِ تأمينٍ خيالية

هكذا تستنزف مدارس خاصة أولياء التلاميذ بتكاليفِ تأمينٍ خيالية
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 28 غشت 2020 - 10:00

أعادت تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول التأمين المدرسي، في مجلس النواب، هذا الموضوع إلى دائرة الجدل؛ إذ أفاد الوزير سعيد أمزازي بأن أقصى تقدير لواجب التأمين لدى المدارس الخاصة لا يتعدى 50 درهما، لكنّ أولياء التلاميذ يدفعون مبالغ أكبر بكثير، بل تكون أحيانا مضاعفة بعشرات المرات.

رسوم غير قانونية؟

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن ما يدفعه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات التأمين لا يتعدى ثلاثين إلى أربعين درهما عن كل تلميذ في أقصى الحالات، بينما لا تؤدي بعض المؤسسات سوى عشرين أو خمسة عشر درهما، لكنها تسترجع هذه المبالغ بأضعاف مضاعفة من آباء وأمهات التلاميذ.

ولا تكتفي المدارس الخاصة بفرض أداء رسوم تأمين مرتفعة على أولياء التلاميذ، بل إنها ترفض أن تمنح لهم حق تأمين أبنائهم بشكل مباشر لدى وكالات التأمين التي يختارونها هم، لأن ذلك سيحرمها من هامش "الربح" الذي تتحصل عليه من عملية "إعادة بيع تأمين التلاميذ" لأولياء أمورهم.

وأوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن ما يدفعه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية إلى شركات التأمين أقل بكثير من مبلغ 50 درهما الذي ذكره وزير التربية الوطنية، مؤكدا أن ما يدفعونه يتراوح بين خمسة عشر وأربعين درهما في أقصى الحالات.

وأورد بوبكري، في تصريح لهسبريس، واقعة كان طرفها وكيلُ تأمينات سجّل ابنه في مدرسة خاصة، وعندما اكتشف أن مبلغ التأمين حُدد في 700 درهم، أخبر إدارة المؤسسة أنه سيتولى بنفسه تأمين ابنه، ما دام أنه يملك وكالة للتأمينات، لكنّ طلبه قُوبل بالرفض، "لأن المؤسسة لن تربح شيئا"، وخُيّر بين دفع مبلغ التأمين أو عدم تسجيل ابنه.

رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب ذهب إلى القول إن أرباب المدارس الخاصة ينبغي ألا يفرضوا أي رسومِ تأمين على التلاميذ، وأن يكون تأمينهم مندرجا ضمن التكاليف العامة للدراسة، مضيفا: "من العيب أن يقتطعوا هذه الرسوم، بل إن المطلوب منهم هو إرجاع الرسوم التي اقتطعوها خلال السنوات الماضية".

ويظهر أن رسوم التأمين المرتفعة التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي ستكون مثار "معركة" جديدة بين أرباب هذه المدارس وأولياء التلاميذ، بعد تصريحات وزير التربية الوطنية أمس بمجلس النواب؛ إذ قال محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي، إن "خطوة معالجة هذا المشكل حاضرة في جدول أعمالنا".

وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "سوف نناقش هذا الموضوع من كل جوانبه قصد اتخاذ المتعين لإضفاء الشفافية على رسوم التأمين التي تفرضها المدارس الخاصة على أولياء التلاميذ، وسنبحث الوسائل القانونية المُتاحة من أجل استرجاع أي رسوم تم استخلاصُها من الآباء والأمهات بشكل غير قانوني".

غياب الشفافية

وفيما تردُّ مؤسسات التعليم الخصوصية على شكاوى آباء وأمهات التلاميذ من غلاء رسوم التأمين بأن هذه الرسوم تندرج ضمنها مصاريفُ أخرى تتعلق بالتسجيل وخدمات إضافية، قال وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن الإشكال الكبير في هذا الموضوع يكمن في غياب الشفافية.

وأضاف مديح، في تصريح لهسبريس، أن "المدارس الخاصة تحدد رسوم التسجيل والتأمين كما تريد، ولكنها لا تقدم تفصيلا دقيقا وواضحا حول الخدمات التي تقدمها للتلاميذ، ما يجعل التعاقد مبهما"، لافتا إلى أن هذا التصرف مخالف للمساطر القانونية، ذلك أن القانون ينص على وجود عقد واضح بين الطرفين.

وينص قانون حماية المستهلك على ضرورة إحاطة المستهلك علما بجميع الشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ضمانا لحمايته، "لكنّ ما هو منصوص عليه في النصوص القانونية ليس هو ما يجري على أرض الواقع"، يقول وديع مديح، مبرزا أن "المشكل الأكبر يكمن في عجز الإدارة عن تطبيق القانون على مؤسسات التعليم الخصوصي".

وأردف المتحدث أن أرباب المدارس الخاصة لا يحق لهم أن يتخذوا التأمين المدرسي وسيلة للربح، لأنّها لا تتوفر على أي رخصة لذلك، وشركات التأمين هي المخوّل لها بالقيام بهذه العملية تحت إشراف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ونبّه مديح إلى أن المدارس الخاصة ليس مخوّلا لها أن تفرض على آباء وأمهات التلاميذ أن يؤمّنوا أبناءهم لدى شركات التأمين التي تختارها هي، مشيرا إلى أن القانون ينص، في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، مثلا، على ترك الاختيار للزبون ليختار بين القرض المشمول بالتأمين عن الوفاة أو الضرر، أو أن يختار هو تأمينَ القرض لدى شركة تأمينٍ من اختياره.

في هذا الإطار، قال يونس بوبكري إن إجبار أرباب المدارس الخصوصية آباء وأمهات التلاميذ على تأمين أبنائهم لدى وكالات التأمين التي تتعاقد معها هذه المدارس، "يُعتبر مخالفة صريحة للقانون، بل أكثر من ذلك يعرّضهم لعقوبات جنائية، حيث تنص مدونة التأمينات على أن من يمارس الوساطة بدون سند قانوني معرّض لعقوبات سجنية وغرامة مالية".

تأمين بدون جدوى؟

ينص الظهير الشريف المتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطارئة لتلاميذ المدارس العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1942، على أن الدولة تتكفل بتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطارئة للتلاميذ المقيّدة أسماؤهم في دفاتر المدارس العمومية أثناء الوقت الذي يكونون فيه موكولين إلى رعاية موظفيها أو إلى حراستهم.

وإذا كان التأمين المدرسي يشمل فقط الحوادث التي قد يتعرض لها التلميذ عندما يكون في عهدة المؤسسة التعليمية، فإنّ فتْح ترك الاختيار لأولياء التلاميذ ليختاروا التأمين الذي يناسب أبناءهم، عوض التأمين الذي تفرضه المدارس الخاصة، من شأنه أنْ يمكّن التلاميذ المؤمّنين من الاستفادة من تأمين أفضل، سواء داخل الفضاء المدرسي أو خارجه، وبسعر أقل بكثير مما يدفعه أولياؤهم إلى المدارس الخاصة حاليا.

وأوضح رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب أن هناك أنواعا من التأمينات، منها تأمين لا يتعدى مبلغ الاشتراك فيه 120 درهما، يمكّن المؤمَّن له من مجموعة من الامتيازات، أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين، من قبيل قدوم الطبيب إلى البيت لفحص التلميذ إذا تعرض لحادث معين، مقابل 150 درهما، عوض تعريفة الفحص المحددة في 300 درهم، وسيارة الإسعاف، إضافة إلى دفع رسوم ضمان الاستشفاء في المصحات الخاصة.

واعتبر يونس بوبكري أن التأمين المدرسي الذي تؤمّن به المدارس الخاصة تلاميذها، "هو مجرد عبء على آباء وأمهات التلاميذ، ونهب لجيوبهم بدون سند قانوني، ولا علاقة له بالتأمين الحقيقي الذي ينبغي أن يتمتع به التلميذ"، معتبرا أنّ "تمتيع التلاميذ بتأمين أفضل لن يعزز فقط الحماية الاجتماعية لأسرهم، بل سيساهم في تطوير الاقتصاد والمجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - مغربي قح الجمعة 28 غشت 2020 - 10:08
ان لم تتدخل الدولة او الوزارة الوصية على القطاع لكي تسترجع للمواطنين حقوقهم فهذا يعني انها مع المدارس الخاصة ضدا في المواطن والسلام.
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81
2 - النقد الذاتي الجمعة 28 غشت 2020 - 10:09
كورونا عرت حقيقة الحكومة والدولة وابانت عن انعدام المسؤولية. الوزارة كانت تعلم بما يقع من تجاوزات داخل المدارس الحرة وتغض الطرف لأن أبناء المسؤلين يدرسون عندهم مجانا..
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77
3 - كلمة حق الجمعة 28 غشت 2020 - 10:12
وهل الآباء مجبرون على تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة ؟ انتم من جعلتم أرباب المدارس الخاصة يستبدون بكم
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57
4 - بنجلون الجمعة 28 غشت 2020 - 10:13
المدارس الخاصة أصبحت مثل مراكز احتجاز الاطفال بحيث أن الآباء يشتغلون و لا وقت لهم لتربية الاولاد . المحصلة تكون غالبا انحراف الاولاد سلوكيا و الآباء المقصرين يدفعون الفاتورة في اخر أيامهم. على الأسر أن تزرع في اولادها حب المطالعة لانها هي أساس تلقي المعارف و ليس المدرسة
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45
5 - فلالي الجمعة 28 غشت 2020 - 10:13
ويبقى الآباء المساكين بين مطرقة جشع المؤسسات الخاصة وسندان تملص أساتذة العمومي من أداء واجبهم بالشكل المطلوب وبخاصة في المستوى الإبتدائي. فما العمل يا ناس.
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27
6 - شهر 7 و 8 لا ناخذ فرنكا الجمعة 28 غشت 2020 - 10:14
من هذا المنبر. اعلن انني اشتغل في مدرسة خاصة منذ سنوات ولا يدفع لنا صاحب المؤسسة اجرة شهر 7 و 8. رغم ان المدرسة كبيرة... من هذا المنبر ايضا اطلب من الوزارة المكلفة تقصي الامر.. او على الاقل فتح مباريات التعليم في شهر 7 او 8 لان بعض اصحاب المدارس الخاصة يضغطون على كل من يريد اجتياز المبارة و يهدد بالطرد. هل من مجيب . الله اعلم
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65
7 - ايمن الجمعة 28 غشت 2020 - 10:14
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يعقل أن تستمر الأمور بهذا الشكل.
ألم يحن الوقت بعد لوقف استنزاف واستغلال الأسر في حق من حقوقه الأساسية
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17
8 - رشيد القنيطرة الجمعة 28 غشت 2020 - 10:15
بصفتي أب وأدرس أبنائي (2)في مدرسة خاصة ليس لي مشكل في التأمين أو أجرة الشهرية أضن أن هناك تحامل على الخصوصي تريد الجودة هناك مقابل.الكل أصبح يريد المجانية والاستفادة من الازمة جميع القطاعات
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-124
9 - رشيد القنيطرة الجمعة 28 غشت 2020 - 10:15
بصفتي أب وأدرس أبنائي (2)في مدرسة خاصة ليس لي مشكل في التأمين أو أجرة الشهرية أضن أن هناك تحامل على الخصوصي تريد الجودة هناك مقابل.الكل أصبح يريد المجانية والاستفادة من الازمة جميع القطاعات
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-116
10 - مغربي الجمعة 28 غشت 2020 - 10:16
سوف يجتمع كبراء التعليم الخصوصي و يعيدون تسمية (واجبات التأمين) ب(واجبات التسجيل) أو (واجبات التأمين و مسائل أخرى) و ينتهي الجدل إلى الأبد.
عندما يعزم الأسد أن يفترس الضحية لا يهمه من أي عضو من الجسد يبدأ و يعتبر رحيما إذا ما لجأ إلى الخنق قبل البدأ بالإزدراد.
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34
11 - مواطن من المغرب الجمعة 28 غشت 2020 - 10:16
ان كان في هذا البلد قانون وقضاء مستقل على كل أولياء أمور تلاميذ المدارس الحرة رفع دعوة لاسترجاع كل الأموال التي سرقت منهم بحجة التأمين..
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24
12 - nsiri الجمعة 28 غشت 2020 - 10:18
Continuer dans ce sens et vous allez provoquer la faillite de l'enseignement privé. Ensuite, vous retsera que le publique pour former vos enfants dans le cas ou vous trouverez une place...sans parler des milliers de personnes que se retrouveront sans salaires : chauffeurs, femme de menage, professeur, loyers...
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-47
13 - بشير الجمعة 28 غشت 2020 - 10:18
صورة المقال تعبير واضح على السعار الذي اصاب المدارس الخاصة، سعار نهب جيوب الآباء الذين لا ذنب لهم إلا اهتم يتخيلون ان التعليم الخصوصي يخول تعليمها جيدا لابنائهم.
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16
14 - سارة الجمعة 28 غشت 2020 - 10:19
صدقتم وأنا من بين الآباء الذين نهبت جيوبهم.
بزااااف تحط 700 درهم فالتأمين وعاد زيد 750 درهم شهريا ومصاريف الكتب وما عرفت شنو أودييي الله يلطف بينا ما بيدنا حيلة .كنطلب من الله ينصفنا ويدير و لينا شي حل فأقرب وقت.
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15
15 - عبده الجمعة 28 غشت 2020 - 10:19
ولما علمت الحكومة أن التأمين استنزاف وتحايل وغير قانوني، لماذا تقف موقف المتفرج العاجز بين الضحية والجلاد؟
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26
16 - la reine الجمعة 28 غشت 2020 - 10:20
المسؤولين والشفاوي ،،الهدرة بزاااف وحتا اجراء صارم، زجري،تنضيمي ما دار على ارض الواقع في حق هاد السراقة لا حول ولا قوة الا بالله
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10
17 - aziz الجمعة 28 غشت 2020 - 10:20
لا يا اخوتي ان المدارس الخاصة لا تضرب احدا على يده و لا تبتز ايا كان
ابنائي يتابعون دراستهم بالعمومي و دائما من الاوائل
لي عندو عندو ماكين لا خصوصي و لاهم يحزنون
الكل يذهب اليهم بمحض ارادته فليتحملوا مسؤوليتهم
مزال الناس تتخرج من العمومي و بافضل المعدلات 16 و 17 ديال العمومي علوم رياضية تخصص فرنسي ماشي ساهلة و اي قال شي حاجة بالدليل و البرهان
و لي مكلخ و ما تديه لجامعة السربون و الله لادار شي حاجة
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20
18 - مواطن متضرر الجمعة 28 غشت 2020 - 10:22
ابني خمس سنوات الابتدائي الأولى كان يدرس بمدرسة بالحي الحسني بالدار البيضاء اسمها (أومليل) كنت دوما أؤدي لهم واجب التأمين بين 800 900 درهم وكل الحجج موثقة عندي. وكان رسم الدراسة بين 1000 و1200 درهم والأدوات في حدود 1400 درهم..
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10
19 - must1900 الجمعة 28 غشت 2020 - 10:22
قالك الوضوح ......... إلى أين الكل بين فاهم يفهم
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6
20 - غير دايز الجمعة 28 غشت 2020 - 10:22
دائما اقولها
يجب منع الإستثمار في التعليم و الصحة ادا أردنا أن نخطو إلى الأمام.
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14
21 - الحل ساهل الجمعة 28 غشت 2020 - 10:22
حل ساهل هو ان المؤسسة لا علاقة لها بالاموال انما الاب يدفع الشهرية في البنك ويأخد توصيل الى المؤسسة
هنا المدرسة لن تتمكن من المطالبة بأي مصاريف إضافية لان الاب لن يعطي مصاريف الا ما طُلب منه عن طريق البنك وهده المصاريف محددة من طرف الدولة. وبناء عليها الدولة. ستعرف مدخول المؤسسة واستخلاص الضريبة.
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9
22 - عادل الجمعة 28 غشت 2020 - 10:25
مفهمت والو الناس عاجبهم الحال اكيخلص الله ازيدهم في المصاريف.
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3
23 - elinak الجمعة 28 غشت 2020 - 10:25
أولياء الأمور يعلمون كل الأمور، للأسف المسؤولين عن القطاع يظنون أن الآباء والأمهات لا يعرفون هذه الأشياء ،لكن الله غالب يجعلونك تتقبل الوضع كما هو عليه نعرف أيضا الكوطة أي الفورفي في التامين بحيت نادي المدارس مبلغ مالي عن جميع التلاميذ بحيث قد يقسم ولايصل حتى خمسة دراهم حسبي الله ونعم الوكيل.
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1
24 - Omaima الجمعة 28 غشت 2020 - 10:26
لي مازال كيخلص هاد مبالغ التامين و التسجيل للمدارس الخصوصية راه أكبر مغفل على وجه الأرض
و شكرا.
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3
25 - بوكماخ يسلا تكلاخ الجمعة 28 غشت 2020 - 10:27
اصلا الحكومة تؤكد على الدخول المدرسي و التعليم الحضوري لتشجيع التعليم الخصوصي، لما لا وان اغلب النواب و الوزراء يمتلكون مجموعات مدارس خاصة في مختلف المدن الكبرى....لكن كلنا نتحمل المسؤولية في تهميشنا للتعليم العمومي والذي يعد حقا دستوريا ربما ان الأوان لدعم التعليم العمومي و إعادة مكانته لوضع حد لهؤلاء السماسرة الذي يتغدون على مأسي الآخرين.
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3
26 - ابو آدم القنيطري الجمعة 28 غشت 2020 - 10:29
إذ أفاد الوزير سعيد أمزازي بأن أقصى تقدير لواجب التأمين لدى المدارس الخاصة لا يتعدى 50 درهما، لكنّ أولياء التلاميذ يدفعون مبالغ أكبر بكثير، بل تكون أحيانا مضاعفة بعشرات المرات.. اذن هذا الرجل يكذب على المغاربة و انتم تعلمون في الدول التي تحترم مواطنيها ماذا يفعلون اذا تبين كذب حكومتهم اقل تقدير الاستقالة..و نحن بدورنا نقول استقل ايها الكذاب و لا تهمنا تصريحاتكم قد تبين لنا كذبكم و الشجع الذي انتم فيه.. بعدا لكم و عند الانتخابات المقبلة سيتبين لكم الرشد من الغي..اقطعوا السبيل على هؤلاء المفسدين و سجلوا ابناءكم في المدارس العمومية و ليذهب شجعهم الى الجحيم..
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5
27 - مول الكاميو الجمعة 28 غشت 2020 - 10:29
لماذا لايتحد أولياء التلاميذ ضد هؤلاء الطغاة ...
لماذا لايقرر الاباء ان يقاطعوا الدراسة ويجعلوها سنة بيضاء بسبب هذه الجائحة ومريضنا معندو باس ويشوفوا شكون لي غادي يحني الراس ....
ولا كلشي متفق على المواطن ...شركات توزيع المحروقات...التأمين....التعليم الخصوصي ....هلم جر....
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6
28 - الحل مع المدارس الخصوصية الجمعة 28 غشت 2020 - 10:29
أنا أرجو من كل الآباء والأمهات اعادة النظر في اللجوء إلى هذه المدارس الخصوصية والعودة إلى التعليم المجاني العمومي مع دروس إضافية ان احتاج الأمر... نحن ندفع ثمن التعليم العمومي من الضرائب وهو حق لكل مواطن... والمدرسون في الخصوصي ليس باحسن من العمومي... وان فعلنا مثل هذه الجهود التي نقوم بها الان في حل مشاكل النهب التي تقوم بها هذه "المشارع"، لاصبح الازدحام على المدارس العمومية...
للأسف المدارس الخصوصية كانت في بدايتها أهدافها نبيلة لكن سرعان ما تحولت إلى شركات للأرباح يشترى ويباع فيه دراسة التلميذ ... فقط لطمأنة الآباء!!
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6
29 - غسان الجمعة 28 غشت 2020 - 10:29
على ما يبدو فإن الدولة مازالة غادا في واحد المخطط جهنمي سميتو "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
أو تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص.
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4
30 - Jalal الجمعة 28 غشت 2020 - 10:29
راه يديروا فينا كثر من هادشي احنا اللي بغينا الدل لراسنا وليداتنا حنا اللي نفرضوا شروطنا ماشي هما نرجعوهوم العمومي وتشوف غادي يبقاوا ينشوا الدبان حنا نعطيو 500درهم في الشهر لل عمومي ويجيبوا بها الأساتذة ويبنيوا الاقسام ولا هاد الدلة على قرايتهوم الزينة العام اللي فات قريت مع ولدي رجع كيجيب 18و20فيزياء ورياضيات مدارس خصوصية ملعندهوم لا مستوى لا والو
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4
31 - Nabil الجمعة 28 غشت 2020 - 10:30
ساطرح سؤال على وزارة التربية الوطنية وأرجو الجواب مع هذه الترسانة من القوانين التي تطبقونها علينا نحن أولياء التلاميذ كل عام والتي ثثقل كاهلنا لماذا لا تضعون بندا عندما تعطون الموافقة رخصة مدارس ان لا يتعدى التأمين 50dh ضمن دفتر التحملات .
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5
32 - جمال الجمعة 28 غشت 2020 - 10:31
الدولة اهدتنا للسماسرة، سماسرة التعليم، سماسرة العقار، سماسرة المصحات الخاصة، سماسرة الانتخابات... وتركتتا وجها لوجه معهم. عرفتم لماذا؟ لان أغلبية من يملك المجالات اعلاه هم برلمانيون ووزراء وخدام الدولة. الحساب قادم، في الدنيا او في الاخرة، قادم قادم
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6
33 - محمد الدرويش الجمعة 28 غشت 2020 - 10:31
المدارس الخصوصية تمتص دم المواطنين الضعفاء بمباركة الدولة و الوزارة الوصية على هذا القطاع كما هو الشان بالنسبة لقطاع الصحة،الدولة تملصت من مسؤوليتها تجاه المواطن على جميع المستويات.
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5
34 - حسن الجمعة 28 غشت 2020 - 10:33
نشكر صاحب هذا المقال شكرا كبيرا ، ويجب نشره في أوسع نطاق حتى لا يبتز المبتزون جيوب الشعب
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4
35 - يوسف الجمعة 28 غشت 2020 - 10:34
وااااااااااااا وزير الصحة ،واااااااااااارئيس الحكومة ،واش ماشي حشومة أنتوما خيرتو الشعب إقري ولادو إما حضوري أو عن بعد والشركات (المؤسسات) تعليم الخصوصي فارضين ثمن خيالي ديال التأمين يصل 900 درهم ،هل من المعقول واحد خايف على ولادو بغا إقريهم عن بعد ،المدرسة فرضو عليه تأمين ،والله إلى الشفرة عين باين (زيدو حتا فلوس ترونسبور). أنا بعدا يوم القيامة والله حتى نوقف في طريق أي واحد دالي رزقي بغير وجه حق( والله مانسمح ليه إعيش مبرع في الدنيا وعيش الجنة ،أبدا).
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4
36 - باسين الجمعة 28 غشت 2020 - 10:34
الدولة تفضل ان يخسر الاباء اموالهم في تعليم أبنائهم في التعليم الخصوصي على أن تخسر هي هذه الأموال لبناء المدارس و توظيف العدد الكافي من الأساتذة. طبعا تعليم جيد سيكلف الدولة ثلاثة أضعاف ما يكلفه اليوم و بالطبع لن يسمح اصحاب الحال بهذا لان لابد ان يتبقى في الصندوق ما يمكن من العيش فوق 'السلك"
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3
37 - hichamcasaoui الجمعة 28 غشت 2020 - 10:35
المدارس الخاصة مشروع مربح بكل المقاييس غالبية المدارس الخاصة في البلاد تعود ملكيتها لاشخاص بالرزين ذوو نفوذ وازنة في البلاد، فكيف يعقل لوزير يصرح ان مجموووووعة من الرسوم المفروظة على الاباب غير مشروعة و يتعهد بايجاد حلول للموضوع ،علما ان المعروف و المتواتر ان كل ما هو باطل فهو محرم وجب منعه فورا. المهم فالموطن الضعيف وجد نفسه بين مطرقة التكاليف الباهظة المفرظة عليه من طرف ارباب المدارس الخاصة الاشبه بمصاصي الدماء ،و مطرقة الحكومة التي تشكل عصى المطرقة و تسهل عملية القرع و تليين ظهر فئة واسعة من المواطنين ممن يأملون و يسعون لتوفير مستوى تعليمي مقبول لابناىهم.
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38 - محمد الجمعة 28 غشت 2020 - 10:37
التأمين المدرسي=10,20درهم
لكن الأباء ينبغي أن يلمسوا الفرق بين المدرسة العمومية و الخصوصية
و أهم فرق هو المصاريف الباهظة، حتى أن بعض الأباء و خاصة الامهات،يتباهون بالمبالغ التي ينفقون على أبنائهم و بناتهم
اما الصدمة الكبرى، فتأتي متأخرة، عند الحصول عل البكالوريا.
يتبين آنذاك أن لا فرق بين العمومي والخصوصي،
و ان الفرق يكمن في التلاميذ انفسهم، و أن المتفوقون في كل مكان , و يجب على التعليم العالي أن يسعى الجميع ، كل حسب رغبته.
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39 - Abdou الجمعة 28 غشت 2020 - 10:37
كل هذه الخروقات القانونية مدعومة من طرف الوزارة الوصية. واتضح ذلك من خلال انحياز الوزير لارباب المدارس الخاصة على حساب الثلاميذ فيما يخص المبلغ هذه النقطة _التامين_
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40 - Mohamed الجمعة 28 غشت 2020 - 10:37
الحل بید المواطن و لیس بید الوزیر لانه عاجز امام اللوبیات القویة٠ بامتناع المواطن تسجیل ابناٸه بالقطاع الحر ستنخفض الاثمان الی ما لا یتصور٠ في کل الحالات الدراسة ستکون مضطربة هاته السنة لماذا لا نخوض تجربة مقاطعة التعلیم الحر و نکسب مکاسب کبیرة و نضع القطاع امام الامر الواقع و نعري جشعهم بطریقة واضحة٠ نحن لسنا اشرار لکنهم تجاوزوا کل الحدود و الاعراف
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41 - قندوح الجمعة 28 غشت 2020 - 10:38
اعتقد ان وزير التربية الوطنية قد تكلم بصراحة عن الموضوع فبعيدا عن البكائيات اذا اراد أولياء التلاميذ دفع مبلغ التامين المحدد ف50درهم فاهم ذلك مقابل أداء الواجب الشهري ليوليوز وغشت لكي تتوصل الأطر التربوية بواجباتها
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42 - Hamouda الجمعة 28 غشت 2020 - 10:38
خويا مني كتمشي للتعليم الخصوصي وجد راسك و جيبك للهرماكة، واش قالك شي واحد سير قيد ولادك فالبريفي؟ ومني يزيدو عليك شي حاجة كيبدا بنادم كيقول فيناهيا الدولة! الدولة رآها دايرة مدارس ديالها و فابور تقريبا اذا بلا متبقاو تباكاو، الناس باغية تقري ولدها فالبريفي و بلا فلوس وا فهم تسطى...
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43 - benabbes الجمعة 28 غشت 2020 - 10:38
عملك كوزير هو التخطيط للمجتمع على المدى الطويل ، المدراء يتدبرون الاجراءات اليومية على ضوء ذلك ، فرضت الجائحة ظروفا غير مسبوقة على الجميع صحيح ، كل والمسؤولية التي يتحملها ، تفوقت في بعضها كامتحان الباكلوريا ، وكان الاستياء في اخرى
إبتعدت كثيرا عن الاصطدام الذي طرأ بين الأسر وأرباب الخصوصي لما اقترحت التوسط بخيط ابيض وان لا دخل لك في العلاقة بين الأطراف بل شعرنا بانحيازك في بعض الخرجات ، نسيت انك المسؤول الأول والأخير ، من قبل وحاضرا وفي المستقبل عن كل ما يتعلق بالتعليم برامج ومناهج وسياسة تعليمية وعلاقة الاطراف المكونة باصدار قوانين تضبط كل ذلك ،، ورغم مرور نصف عام فلم تتدخل لتصحيح الوضع باصدار قانونا يغير ويتمم ما هو موجود في نظام التعليم الخصوصي على ضوء المستجدات لكونه مقاولة ذات خصوصيات ، يخضع للعرض والطلب صحيح ، وجب تصنيفه بمعايير دقيقة تمكن الأسر التمييز بين هذا وذاك بدل تزيين الواجهات والتباهي بمقررات اجنبية ، تمييز يخلق منافسة لتعليم جيد بارضية صلبة تفاديا لما لا تحمد عقباه في العلاقة بين هؤلاء واولئك خدمة للعلم والمعرفة والتوازن محافظة على المصالح كافة ضبطت ومراقبة ....
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44 - Mohammedia الجمعة 28 غشت 2020 - 10:38
حملة شرسة على المدارس الخصوصية .اتقوا الله فهذه المدارس لا تدق على أي احد بل فئة من الشعب هي التي تتجه إليها بإرادتها وليس من الضروري التسجيل فيها هناك المدارس العمومية
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45 - مواطن قح الجمعة 28 غشت 2020 - 10:39
بصراحة مع وباء كورونا اتضحت مجموعة من الامور التي كان يغفل عنها المغاربة وهشاشة العديد من الخدمات من بينها المؤسسة التعليمية فللاسف التعليم في المغرب دون المستوى مما جعل العديد من الاسر تنحني لجشع وافتراس المدارس الخاصة في سبيل دراسة ابنائهم وعدم ضياعهم بما توفره هذه المدارس من ضروف احسن مقارنة مع مدارس التعليم العمومي فمن هذا المنطلق يمكن ان نقول ان هناك لوبيات مدافعة للمدارس الخاصة او بالاحرى المدارس الناهبة لجيوب الاسر امام عجز كامل لتدخل وزير التعليم امزازي وهل بيده حيلة في مواجهة هذه اللوبيات او العصابات سوى ارضائهم ولو على حساب ابناء الشعب من وطنه.
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46 - متضرر الجمعة 28 غشت 2020 - 10:40
يجب على جمعية آباء و اولياء تلاميذ المدارس الخاصة رفع دعوى قضائية لاسترجاع المبالغ المنهوبة بإسم التامين من طرف هذا اللوبي المافيوزي المختص في النصب والاحتيال.
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47 - ياسين الجمعة 28 غشت 2020 - 10:40
نعم الان عرفنا المشكل وعلمنا ان ارباب المدارس الخصوصية لصوص في وضح النهار وامام الملأ وتحت انظار حكوماتنا الموقرة فما هو الحل ياترى عليكم ايها الاباء ان لاتؤدوا هذه الرسوم وكونوا يدا واحدة لتقهروا طمع وجشع هؤلاء النصابة وعلى الدولة التدخل ليكون كلام البرلمان شاهد عليها وليس للاستهلاك الداخلي
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48 - عبداللطيف الجمعة 28 غشت 2020 - 10:40
يجب على المدارس الخصوصية أن تضع تحت رهن الأولياء استمارة عليها العلامة الاجتماعية لشركة التأمين ويكون فيها اسم التلميد وكل المعلومات حتى المبلغ وإعطاء الأولياء نسخة حتى لا قدر الله طرأ طارئ عنده نسخة ويعرف شركة التأمين المسؤولة
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49 - خولة الجمعة 28 غشت 2020 - 10:40
هناك فكرة خاطئة عند اغلب الناس عن المدارس الخاصة...شخصيا كإطار سابق مكلف بالحسابات في عدة مدارس خصوصية،ارباح المدارس الخاصة هي ارباح عادية.ما لا يعرفه الناس هو الضرائب الطائلة التي تدفعها المدارس الخاصة الى خزينة الدولة وبالتالي من هده الضرائب تساهم المدارس الخاصة الى جانب القطاعات الخاصة الاخرى في توفير موارد مالية للدولة و موارد الدولة هي التي تنجز بها المشاريع...
ثانيا هل تعلمون كم من يد عاملة تشغل كل مدرسة اصغر مدرسة تشغل مابين 16 و20 اطار بينما تصل الى مابين 60 الى 80 في المدارس الكبرى...
انتقاد المدارس الخاصة التي تساهم في الناتج الوطني و تشغل يد عاملة لا يجدي نفعا...للي ماقدرس على المصاريف راه العمومي للجميع....
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