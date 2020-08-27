المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1221 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 57085 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1789175 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1011 حالة.

وتم التأكد من 1315 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 41901 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية