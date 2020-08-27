24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)

  2. ‪مساعدون اجتماعيون يشتكون من "تعسف الصحة" (5.00)

  3. الجائحة ترفع "جحافل المتسولين" في شوارع العاصمة الاقتصادية (5.00)

  4. وهبي: "الأصالة والمعاصرة" لم يكن عاديا .. والاعتذار من شيم الكبار (4.00)

  5. وفاة عامل آخر من "مطاحن الساحل" المعتصمين (3.50)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1221 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 57085 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1789175 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1011 حالة.

وتم التأكد من 1315 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 41901 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الوزاني الخميس 27 غشت 2020 - 18:13
مع الدخول المدرسي والتعليم الحضوري وظهور عدة بؤر في المدارس، سيصبح الرقم الذي يمثل عدد الإصابات اليومية هو الرقم الذي يمثل عدد الوفيات اليومية.
يبدو أن الحكومة لم تستفد من خطأ عيد الأضحى.
الكارثة قادمة بدون شك إذا لم يتم تأجيل الدخول المدرسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.