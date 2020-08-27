24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- من مؤشرات الإفلاس الحضاري في التواصل
- مناعة القطيع
- هل للغة جينات تراقبها؟
- قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة"
- حادثة سير خطيرة تصرع السائق في نواحي النّاظور
الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)
الجائحة ترفع "جحافل المتسولين" في شوارع العاصمة الاقتصادية (5.00)
وهبي: "الأصالة والمعاصرة" لم يكن عاديا .. والاعتذار من شيم الكبار (4.00)
- "تبريرات الدخول المدرسي" تثير حنق معلقين على الوزير أمزازي - (155)
- التخلي عن خدمات 95 ربانا يُكلف شركة "لارام" 36 مليار سنتيم - (113)
- قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة" - (97)
- تيار بنكيران يستعد للإطاحة بالعثماني عبر التلويح بمؤتمر استثنائي - (87)
- تنقلات عيد الأضحى و"خرق الوقاية" وراء ارتفاع "إصابات كورونا" - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير التربية الوطنية يحاول الفكاك من "ورطة" الدخول المدرسي الجديد
قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل حالة الطوارئ الصحية، اليوم، أمام المجلس الحكومي الأول بعد عطلة الوزراء.
وقال أمزازي إن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية، وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.
وأضاف أمزازي أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر، "لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ"، موضحا أن "الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث إن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي".
واستعرض وزير التربية الوطنية تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر في نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وكانت الوزارة قد أصدرت "استمارة" لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.
وبخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، فقد اتخذ هذا القرار، حسب أمزازي، في السياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية ببلادنا التي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له.
وجدد الوزير التأكيد أن الوزارة ستعلن عن التاريخ الجديد لاجتياز الامتحان الجهوي بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.
وعلى صعيد الجامعات، أورد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب أنه سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود "عن بعد"، في حين سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا، من بداية شهر شتنبر إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة، وذلك للحد من تنقلهم، مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات.
وبخصوص الدخول الجامعي 2020-2021، فسيتم اعتماد "التعليم عن بعد"، وأيضا "التعليم الحضوري" بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة، وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.
وعلى مستوى مؤسسات التكوين المهني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.
وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2020-2021 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين "الحضوري" و"عن بعد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
برافو أمزازي على الإقتطاعات للأساتذة المسكاين لي مكملين الشهر غي بالكريديات أو برافو كثر على حكومتك لي عطات ملايير الدراهم من صندوق كورونا لشركة La Ram ليأخذ ربابنة الطائرات تعويضات فلكية ...
يتكون من تأمين الخاص بالدخول المدرسي ؛ ثم شراء الكتب التي تأتي من الخارج ؛ومن تم الدراسة عن بعد بالاضافة آداء الثمن عن كل شهر ناهيك عن الأرباح التي ستجنيها اتصالات المغرب
فهل كان جلالة الملك يقصد وزارة التربية الوطنية؟؟؟
الشعب واولياء التلاميذ كينبحو وهما ماعلابالهوم والو ماعايشينش معانا فهاد البلاد باقين مصيفيين فمخهم مرجعوش وسيرو الله اعطيكم .... استغفر الله العضيم
إذن لا حل إلا تأجيل الدخول المدرسي.
واقيلا سي أمزازي لا يعرف بأن العديد من المدارس في العالم القروي لا تتوفر حتى على الماء غير الصالح للشرب أقول غير الصالح للشرب بقى غير مواد التعقيم و و و.
اتقوا الله في هؤلاء الأطفال وعاىلاتهم.
شحال من أستاذ ومدير مصاب بأمراض مزمنة والشيء نفسه في عائلات التلاميذ يعني يلا تصابوا بهذا المرض راه كيكون الاحتمال ديال الوفاة كبير.
واش السيد الوزير ما فكرشي فهاذشي ؟
التعليم عن بعد لا توجد له ظروف مواتية لتنزيله فالهشاشه تنخر أغلب الأسر أما الحضوريفالظرفية غير مواتية لتنزيله نظرا للوضعية الوبائية
التريث التريث قبل انفجار الوضع الوبائي لا قدر الله
مئة مئة تخميمة اولا ضربة بالمقص
كبير عليك هاد المنصب
إستقيل و ارتاح و ارحنا و دع مكانك لشخص أخر أكثر كفاءة منك.
و عن نفسي إبنتي في سنة بيضاء هته السنة و سأدععمها و سأزيد من تقوية لغاتها الأجنبية هذا العام تهييئا للسنة المقبلة بعد زوال الوباء
Bonne Nuit Mr le misitre
وإذا كان امتحان السنة الثانية ثانوي يشكل خطرا نظرا للحالة الوبائية. فكيف أن تمدرس هذه الفئة بالذات إضافة إلى باقي مستويات الثانوي و الإعدادي و الابتدائي و التعليم العالي و عمل و تنقل كل الأطر التربوية لا يشكل خطرا؟. هناك تناقض كبيييير في كلام السيد الوزير!
اما الدخول المدرسي الذي لم تراعي فيه الحالة الوباىية التي نعيشها خلال هذه الفترة . لماذا لم يتم تأجيل الدخول المدرسي إلى ان تحل هذه الوضعية الوباىة أو هناك من يضغط على ذلك ولا يهم الحالة التي يمكن ان تحل بنا لا قدر الله عند دخول طفل الى مدرسة وهو حامل للفيروس!.
تجد فيها السائق المرتزق ، والبلاغي المزقزق ، والمتهور الأصَمّ ، والمتكبر الاشمُّ ، والضرير المتحنط، والساذج المتسلط ، والعنيد البليد ..
وهؤلاء جميعا من كثرة إلتصاقهم بقُمرة القيادة ،وتكديس مداخيل (البركة)، انتفخت بطونهم ، وتضخمت اثداؤهم ، فصاروا كربَّات حمْل ورضاعة ، في كل رحلة لهم مظهر ولباس، تارة يحلقون اللحي ، وتارة يرسلونها .. لكنهم في هذه الظرفية وَحَّدوا المظهر ، فاخفى الكل وجهه وراء كِمامة الوقاية .