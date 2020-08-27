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الرئيسية | مجتمع | وزير التربية الوطنية يحاول الفكاك من "ورطة" الدخول المدرسي الجديد

وزير التربية الوطنية يحاول الفكاك من "ورطة" الدخول المدرسي الجديد

وزير التربية الوطنية يحاول الفكاك من "ورطة" الدخول المدرسي الجديد
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 27 غشت 2020 - 20:00

قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل حالة الطوارئ الصحية، اليوم، أمام المجلس الحكومي الأول بعد عطلة الوزراء.

وقال أمزازي إن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية، وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.

وأضاف أمزازي أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر، "لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ"، موضحا أن "الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث إن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي".

واستعرض وزير التربية الوطنية تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر في نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.

وكانت الوزارة قد أصدرت "استمارة" لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.

وبخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، فقد اتخذ هذا القرار، حسب أمزازي، في السياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية ببلادنا التي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له.

وجدد الوزير التأكيد أن الوزارة ستعلن عن التاريخ الجديد لاجتياز الامتحان الجهوي بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.

وعلى صعيد الجامعات، أورد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب أنه سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود "عن بعد"، في حين سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا، من بداية شهر شتنبر إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة، وذلك للحد من تنقلهم، مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات.

وبخصوص الدخول الجامعي 2020-2021، فسيتم اعتماد "التعليم عن بعد"، وأيضا "التعليم الحضوري" بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة، وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.

وعلى مستوى مؤسسات التكوين المهني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.

وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2020-2021 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين "الحضوري" و"عن بعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - سميرة الخميس 27 غشت 2020 - 20:09
البروتوكول الصحي لم يطبقه حتى البالغون الراشدون الواعون و تنتظرون أن يطبقه الأطفال ؟ ما هذا المنطق ؟
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115
2 - سلطانة ام سعد الخميس 27 غشت 2020 - 20:09
ترك اختيار طريقة التعليم للاسر هو تهرب من المسؤولية و عار و فيه تمييز بين الصغار المغاربة- اذ ثمة من له حرية الاختيار و ثمة من لا خيار له- و التعليم عن بعد ليس هو التعليم الحضوري- و هناك تفاضل و تمايز و تمييز بين عامة المغاربة- فطريقة التعليم و التقييم و التتبع ليس هي نفسها في كلا الصيغتين - هذا قرار مجحف و انفرادي و متسرع و غير مدروس و وراءه خلفيات مبيتة و تحايل و تفضيل فئات على الاخرى- ثمة من له الوسائل الرقمية و المالية و ثمة من ليس له ذلك - و ثمة من يعرف المعلمين في الحضوري و لا سيما من هم في المدن عموما الخ- القرار غير مدروس و عشوائي و تخبطي الخ - على هذا الحساب اللي بغا شي حاجة يديرها ؟
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70
3 - عمي الخميس 27 غشت 2020 - 20:11
هاد كورونا ابداو كينفخو فيها كينفخو فيها حتا رجعات ابحال شي غول .اللي اتروح كيقول ناري جاتني كورونا غادي انموت. .اوا دابا فكها يامن وحلتيها.حتا واحد ما اتلا باغي يخرج يخدم.
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4
4 - عماد الخميس 27 غشت 2020 - 20:11
من أجل مصالح لوبيات التعليم الخصوصي أنتم في الطريق الصحيح لدفع البلاد في النفق المسدود يا سيادة الوزير .. و الله ما يعقلوا عليك المدارس الخاصة الا نتاشر المرض اتولي لا ديدي لا حب لملوك .. تعقلوا من فضلكم فالوضع الوبائي الحالي لا يحتاج التعنت .. نحن في ذروة الجائحة
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45
5 - مغربي الخميس 27 غشت 2020 - 20:11
برافو أمزازي على زيادة تأزيم الوضعية التعليمية في المغرب ...
برافو أمزازي على الإقتطاعات للأساتذة المسكاين لي مكملين الشهر غي بالكريديات أو برافو كثر على حكومتك لي عطات ملايير الدراهم من صندوق كورونا لشركة La Ram ليأخذ ربابنة الطائرات تعويضات فلكية ...
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37
6 - حسام الخميس 27 غشت 2020 - 20:11
يذكرني بفرض الكمامة. وملي مشينا نشريوها مكيناش!
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25
7 - العلم والجهل الخميس 27 غشت 2020 - 20:12
الوزير موظف سامي يطبق ما يملى عليه فقط فهناك من يشرع ويقرر والوزير مهمته ينفذ مقابل بقائه في منصبه وتقاعد مريح. لولا ابناء الفقراء لضاع العلم ولولا اغنياء لضاع التعليم الخصوصي.
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22
8 - عبدالحق الخميس 27 غشت 2020 - 20:12
الدخول المدرسي
يتكون من تأمين الخاص بالدخول المدرسي ؛ ثم شراء الكتب التي تأتي من الخارج ؛ومن تم الدراسة عن بعد بالاضافة آداء الثمن عن كل شهر ناهيك عن الأرباح التي ستجنيها اتصالات المغرب
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28
9 - كورونا و الوزير الخميس 27 غشت 2020 - 20:13
كورونا غير معترف به من طرف وزارة التربية الوطنية، و هذا ما حذر منه خطاب جلالة الملك نصره الله حيث قال، إن البعض يدعي أن كورونا غير موجود، و البعض يتعامل باستهتار و استخفاف و لا مسؤولية و لا مواطنة في سلوكه ضد المواطنين،
فهل كان جلالة الملك يقصد وزارة التربية الوطنية؟؟؟
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19
10 - جنوبية الخميس 27 غشت 2020 - 20:13
لك الله يا وطني.
الشعب واولياء التلاميذ كينبحو وهما ماعلابالهوم والو ماعايشينش معانا فهاد البلاد باقين مصيفيين فمخهم مرجعوش وسيرو الله اعطيكم .... استغفر الله العضيم
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9
11 - كمال الخميس 27 غشت 2020 - 20:13
اللهم ارفع عنا هذا الوباء حتى نتمكن من العودة الى أقسامنا لندرس أبنائنا مستقبل وطننا.
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15
12 - rodeo الخميس 27 غشت 2020 - 20:13
كيف سيتم التعليم عن بعد ؟ إن كان بالمنزل فلن يستفاد منه وإن كان بالمؤسسة فعذا ليس تعليم عن بعد بل محاولة لتقليص عدد التلاميذ بالأقسام ! ولنكن صريحين موعد 3 شتنبر آخر أجل لدفع الإستمارة المحددة لنوع التعليم ! جل التلاميذ لا يتوفرون على قن مسار الكود و منه كيف تطالبونهم بدفع الإستمارة و المؤسسات شبه مغلقة يعني اننا نرجع و نستنتج انكم ترغبون في تقليص عدد التلاميذ بالأقسام لا أكثر و السلام
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10
13 - الوزاني الخميس 27 غشت 2020 - 20:15
التعليم عن بعد أبان عن فشله والتعليم الحضوري في الظروف الحالية هو عبارة عن قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
إذن لا حل إلا تأجيل الدخول المدرسي.
واقيلا سي أمزازي لا يعرف بأن العديد من المدارس في العالم القروي لا تتوفر حتى على الماء غير الصالح للشرب أقول غير الصالح للشرب بقى غير مواد التعقيم و و و.
اتقوا الله في هؤلاء الأطفال وعاىلاتهم.
شحال من أستاذ ومدير مصاب بأمراض مزمنة والشيء نفسه في عائلات التلاميذ يعني يلا تصابوا بهذا المرض راه كيكون الاحتمال ديال الوفاة كبير.
واش السيد الوزير ما فكرشي فهاذشي ؟
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14
14 - Sara الخميس 27 غشت 2020 - 20:15
بصفتي استادة اريد ان ادلي بدلوي في هدا الموضوع او الورطة وهي فعلا ورطة للجميع ولا حل لها في نضري لان من ورطنا فيها لا يعترف بانها ورطة وهده ورطة اكبر من الورطة الاولى
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-8
15 - Salma الخميس 27 غشت 2020 - 20:15
سواء استعرض أو استطول، ولدي وبنتي أعز عندي من كل الدنيا ... سأختار لهما التعليم عن بعد، افضل من وفاتها او وفاة زوجي بالعدوى منهما
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12
16 - houssam الخميس 27 غشت 2020 - 20:16
الحفاظ على سلامة المتمدرسين والمدرسين يقتضي تاجيل الدراسة الى حين وضوح مسار الوباء في البلاد والأَخِد في التصاعد .وكل ماجاء في كلام الوزير يشوبه التناقض فحداري من ظغوط لوبيات القطاع الخاص على حساب صحة ابنائنا تلاميد ومدرسين .
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19
17 - Aadil الخميس 27 غشت 2020 - 20:19
السؤال الذي يطرح في بداية الجائحة عندما كانت الحالات لا تتعدى المئة يوميا أغلقت المدارس واليوم الإصابات تزيد عن الألف يوميا و يخير الآباء بين التعليم الحضوري و آخرعن بعد
التعليم عن بعد لا توجد له ظروف مواتية لتنزيله فالهشاشه تنخر أغلب الأسر أما الحضوريفالظرفية غير مواتية لتنزيله نظرا للوضعية الوبائية
التريث التريث قبل انفجار الوضع الوبائي لا قدر الله
مئة مئة تخميمة اولا ضربة بالمقص
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11
18 - هم ...... هم الخميس 27 غشت 2020 - 20:19
أول مرة أتفق مع السيد الوزير، ترك لنا حق الإختيار. أنا مع التعليم الحضوري. أما الكسلاء الذين يريدون سنة بيضاء فليختاروا ما يشاؤون ولا يفرضونه على الآخرين.
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-7
19 - متابع الخميس 27 غشت 2020 - 20:20
سيدي الوزير (المحترم)

كبير عليك هاد المنصب
إستقيل و ارتاح و ارحنا و دع مكانك لشخص أخر أكثر كفاءة منك.
و عن نفسي إبنتي في سنة بيضاء هته السنة و سأدععمها و سأزيد من تقوية لغاتها الأجنبية هذا العام تهييئا للسنة المقبلة بعد زوال الوباء
Bonne Nuit Mr le misitre
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7
20 - youssef الخميس 27 غشت 2020 - 20:21
التهرب من تحمل المسؤولية سمة يتميز بها اللامسؤولون و السياسيون في بلدنا العزيز.
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8
21 - مدوخ الخميس 27 غشت 2020 - 20:21
وزير يفتقر إلى الابوة والوطنية يجهل فن إدارة الازمات ولا يتوفر على الحنكة والتجربة لتسببر قطاع مرتبط بمستقبل امة. لن نرسل ابناءنا إلى الجحيم ولن نوقع اسمارتك لانها غير ماطرة بقانون ونجهل ابعادها والصواب تاجيل الدخول المدرسي لحين تحسن الاوضاع.
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6
22 - Abdel الخميس 27 غشت 2020 - 20:21
La prochaine vague de la rentrée scolaire sera la superposition des vagues antérieures. Sûrement le saut de de cette vague nécessitera un grand effort de la part de la population.
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0
23 - Ahlam الخميس 27 غشت 2020 - 20:24
إن سعيد أمزازي يتخذ القرارات بحكمة بالغة ولا يجدر بأي إنسان أن يعارضه في قراراته وله الشكر الجزيل على مجهوداته الجبارة
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-3
24 - جواد-مراكش الخميس 27 غشت 2020 - 20:24
كيف يمكن للحكومة اخد هده القرارات هل هي تهرب من المسؤولية ام مادا بل قرارات غير في محلها يجب مراعات كل القرارات التي تتخدها حكومتكم الموقرة
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1
25 - زكرياء أيت الطالبي الخميس 27 غشت 2020 - 20:24
المغرب يعيش ذروة الوباء بعد إنقضاء عيد الأضحى حيث تسجل يوميا أكثر من 1000 حالة وهو رقم مخيف نظرا لأن المغرب دولة متخلفة و لا يستطيع نظامها الصحي إستقبال العدد الهاءل من المصابين. وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قرر المزاوجة بين التعليم العمومي و بين التعليم عن بعد وذلك تحت ضغط لوبي المدارس الخصوصية و لوبي مالكي المكتبات الذين ضغطوا بشكل كبير على الوزير حتى يتخذ هذا القرار. لا تغامروا بإرسال أبناءكم للحجرات الدراسية سواءا في التعليم العمومي وحتى في الخصوصي لأن أرواح أبناءكم وبناتكم أغلى و أثمن من التعليم.
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2
26 - mehdi الخميس 27 غشت 2020 - 20:25
سي أمزازي كون على يقين راه غتوقع الفضا فالمدارس و غيولي طايح كتر من نايض وكاين بنادم لعندو المناعة قليلة ومن الآخر راك غادي فالخسران أسيد الوزير
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1
27 - بيضاوية الخميس 27 غشت 2020 - 20:26
ما هو الجديد في كلام الوزير؟ لا شيء. لا التعليم عن بعد مجدي. ولا التعليم الحضوري آمن. الأطباء و الأطر الصحية الأكثر وعيا قد أصيبو بالعدوى بالمئات. فما بالك بأطفال صغار.
وإذا كان امتحان السنة الثانية ثانوي يشكل خطرا نظرا للحالة الوبائية. فكيف أن تمدرس هذه الفئة بالذات إضافة إلى باقي مستويات الثانوي و الإعدادي و الابتدائي و التعليم العالي و عمل و تنقل كل الأطر التربوية لا يشكل خطرا؟. هناك تناقض كبيييير في كلام السيد الوزير!
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2
28 - عليلو اليساري الخميس 27 غشت 2020 - 20:26
الحل المؤقت والمنأسب هو التفويج لتقليص عدد التلاميذ مع فرض التباعد وتقليص المواد وشذيبها من الزوائد وتقليص مدة الحصة و استعمال الفضاءات المفتوحة حين توفرها خاصة في أشهر الحرارة وتكثيف عمليات التعقيم والفحص المعتمد على العينات والحالات المشبوهة وتقليص الزمن المدرسي من 40 ساعة إلى 10 او 15 وتقليص العدد من 40 إلى 10. والاستغناء المؤقت عن الرياضة الجماعية العملية وتعويضها بدروس نظرية والاستغناء عن المواد التكميلية والاختيارية ومشاركة الأساتذة الفائضين في تأطير الساحة ومشاركة السلطات والأمن في حراسة محيط المدارس.
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0
29 - عبدالحق الخميس 27 غشت 2020 - 20:28
يا وزير . تتكلم عن الامتحان الجهوي الذي أصدرت اوامرك بتاجيله بدون مراعات الحالة النفسية التي اوصلت بها هؤلاء التلاميذ وأولياء امورهم. فما الذي سيعتكفون عليه. هل مواضيع الامتحان الجهوي . الأولى بكالوريا أو مواضيع امتحانات الثانية بكالوريا.
اما الدخول المدرسي الذي لم تراعي فيه الحالة الوباىية التي نعيشها خلال هذه الفترة . لماذا لم يتم تأجيل الدخول المدرسي إلى ان تحل هذه الوضعية الوباىة أو هناك من يضغط على ذلك ولا يهم الحالة التي يمكن ان تحل بنا لا قدر الله عند دخول طفل الى مدرسة وهو حامل للفيروس!.
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2
30 - ام ادم الخميس 27 غشت 2020 - 20:29
هدشي كامل على حساب صحاب المدارس الخاصة كيتسناونا نخلصوهم في المستحقات تأمين وشهر 9وشهر 6والادوات والمدرسية ويقولك حقا والواد سير قريه في الدار في تعليم عن بعد راه غنسدو كن منعو عيد الاضحى والله منكونا هاكا ان مغنخلصش ليه وغنجلسو شهر 9وشهر 10تقادات متقادات غندخلو المخزن وقولو ليهم راه الشعب عاق
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1
31 - ملاحظ سابق الخميس 27 غشت 2020 - 20:29
اولا نحن مع تأجيل دخول المدرسي حتى يدهب عنا هد الوباء تانيا بغنة توضيح من الوزير لما كان الوباء يسجل بأرقام قليلة اوقفتم دراسة ثلات اشهر أما الآن بالأرقام أكثرمن ألف كل يوم والوفيات أكثر من عشرون باليوم وتريدون دخل مدرسي ما معنا هدا؟؟،؟؟؟،،،؟؟
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3
32 - و الامتحانات؟ الخميس 27 غشت 2020 - 20:30
السيد الوزير ام بتطرق لطريقة الامتحانات بالنسبة للتلاميذ الذي اختاروا التعليم عن بعد هل سيكون حضوري ام داخل المنازل؟
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33 - لما التناقض الخميس 27 غشت 2020 - 20:32
ما هذا التناقض سيزيام مايدوزوش بسبب الحالة الوبائية غير المستقرة و باقي التلاميذ هانية و نقولو انه كاين بروتوكول صارم داخل المؤسسات التعليمية ماذا عن خارجها اقصد هنا الطريق المؤدية إلى المدرسة ذهابا و إيابا
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0
34 - لمياء الخميس 27 غشت 2020 - 20:34
والله سيدي الوزير أصبحتم تتخبطون في متاهات لا حصر لها . وكل ماتخططون له الآن ستحصدون نتائجه الوخيمة آجلا غير آجل . لم تأخدوا الوقت الكافي و اللازم لتدبير و لدراسة هذا الدخول المدرسي. كان من الأجدر بكم أن تتريثوا قليلا إلى حين تهيئ كل البنيات التحتية اللازمة وجميع الوسائل اللوجستية الممكنة.
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35 - معلق الخميس 27 غشت 2020 - 20:37
السلام عليكم. أغلب التعليقات جاءت شاجبة و مستنكرة لخطة وزير التعليم في ترك القرار بين يدي اولياء التلاميد و هناك من يتحدت عن لوبي يحرك الوزير امزازي لصالح المدارس الخاصة و لكني اعتقد ان الغالبية العظمى تدرس أبناءها في مدارس خاصة و العفوووو
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36 - أب تلميذ الخميس 27 غشت 2020 - 20:38
حسب تقديري اجزم ان كل الآباء سيختارون التعليم الحضوري خاصة في القطاع الخاص حتى لو كان على حساب تضحيتنا بفلذات اكبادنا ونحن معهم في الإصابة بالمرض لأن دفع المستحقات كاملة للمؤسسات يستوجب الحضور الفعلي حتى لا نرجع بخفي حنين ولكن يبقي سؤالي للسيد الوزير هل يضمن لنا عدم الاصابة بالمرض ؟قطعا لا لذلك اقترح من هاذا المنبر تأجيل الدخول المدرسي شهر او شهرين أو سنة بيضاء حتى لانسقط في المحظور الصحة أغلى من كل شيء لكن للأسف الشديد من سيروج المكتبات (اللوبيات المتعاقدة )نحن بين مطرقة القرار وسندان الوباء ولك واسع النظر
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37 - معلم الخميس 27 غشت 2020 - 20:38
المشكل السيد الوزير ليس في الوباء بقدر ما هو في المدرس المتعاقد والدليل رفضهم للعودة إلى الأقسام . تعليقاتهم تظهر مستواهم المتدني استعمال الدارجة ،السب والقذف لا خير في من اعتدى على المهنة الشريفة أتحدث كمعلم
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38 - محمد خلوقي الخميس 27 غشت 2020 - 20:39
يجمع كثير من الملاحظين لتدبير الشأن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المغربي على ان هذه الحكومة هي شبه فاقدة لبوصلة القيادة ، وليس عندها رؤية اوتوقعات ، بقدر ما تتقن حلول اللحظات ،ومِخيَط الترقيعات ، ليس فيها تكامل وتناغم وتناسق ، بل هي خليط من خواء:
تجد فيها السائق المرتزق ، والبلاغي المزقزق ، والمتهور الأصَمّ ، والمتكبر الاشمُّ ، والضرير المتحنط، والساذج المتسلط ، والعنيد البليد ..
وهؤلاء جميعا من كثرة إلتصاقهم بقُمرة القيادة ،وتكديس مداخيل (البركة)، انتفخت بطونهم ، وتضخمت اثداؤهم ، فصاروا كربَّات حمْل ورضاعة ، في كل رحلة لهم مظهر ولباس، تارة يحلقون اللحي ، وتارة يرسلونها .. لكنهم في هذه الظرفية وَحَّدوا المظهر ، فاخفى الكل وجهه وراء كِمامة الوقاية .
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