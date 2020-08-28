24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  2. المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (1.00)

  3. "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة (1.00)

  4. ازدحام الطرامواي (0)

  5. أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد‬ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | آباء يؤجلون تسجيل أبنائهم ترقبا لخفض واجبات المدارس الخاصة

آباء يؤجلون تسجيل أبنائهم ترقبا لخفض واجبات المدارس الخاصة

آباء يؤجلون تسجيل أبنائهم ترقبا لخفض واجبات المدارس الخاصة
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 28 غشت 2020 - 15:00

فضل مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ في التعليم الخصوصي تأجيل تسجيل أبنائهم في المستويات الدراسية الموالية بالمدارس الخصوصية.

وينتظر آباء التلاميذ اتضاح الرؤيا بشأن النظام التعليمي الذي سيتم اعتماده مع بداية الموسم الدراسي، وخفض مصاريف التسجيل والأقساط الدراسية من طرف أرباب المؤسسات الخصوصية.

وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن هناك عددا لا يستهان به من أولياء الأمور قرروا في وقت سابق نقل أبنائهم من المؤسسات التعليمية الخصوصية صوب المدارس العمومية، لكنهم اصطدموا بعدم إمكانية تسجيلهم بسبب عراقيل، من قبيل عدم وجود الوثائق الخاصة بالتأمين.

وأضاف عبابو، في تصريح لهسبريس، أن أولياء الأمور أمام هذه المسألة ارتأوا إقناع أصحاب المدارس الخصوصية بتخفيض رسوم التسجيل والأقساط الشهرية قبل اتخاذ قرار التسجيل، لكنهم اصطدموا باتخاذ هذه المؤسسات مجموعة من الإجراءات المادية التعجيزية.

وأوضح المتحدث ذاته أن المدارس الخصوصية طلبت من أولياء الأمور تسديد القسط الأول من العام الدراسي الحالي، إلى جانب ضمانات مالية عبارة عن شيك يتضمن المبلغ الخاص بمجموع شهور السنة الدراسية، لضمان تسديدهم كافة أقساط السنة.

وقال عبد المالك عبابو في تصريحه لهسبريس: "المدارس الخصوصية تريد فرض علاقة غير متوازنة مع أولياء الأمور، وتعتبر التلاميذ مجرد بضاعة، في غياب تام لوزارة التربية الوطنية، التي يبدو أنها تركت آباء تلاميذ المدارس الخاصة لمصير مجهول، غير عابئة بالمستقبل التعليمي للتلاميذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - علي الجمعة 28 غشت 2020 - 15:05
والله العظيم لي سجل ولدو فشي مدرسة بريفي ، عرفوه راه مريض فراسو !!!!! راه مايمكنش تكون نتا مكلخ و تبغي ولادك اطلعو مهندسين و أطباء !!! خدم على راسك ، علم أولادك إعتمد على راسهم ماشي بريفي و سويع هما الحل !!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
2 - مهتم جدا الجمعة 28 غشت 2020 - 15:06
سيروا ديوا ولادكم للتعليم العمومي راه احسن بكثير من الخصوصي وطالبوا بالجودة في التعليم لابناءكم هداك حقكم الدستوري وحرروا انفسكم من العبودية للتعليم الخصوصي ووفروا فلوسكم الي كتشقاوا فيها لقضاء حاجياتكم وحاجيات ابنائكم
كونوا رجال وعيالات بمعنى الكلمة وخليوا التعليم الخصوصي يتشمش وينش الذبان وراهم غادي يبداو هم يرغبوكم ويقلبوا عليكم ويجيوا حتى لعندكم دايرين ليزوفر والعروض
كونوا مغاربة حقيقيين وركعوهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
3 - غسان الجمعة 28 غشت 2020 - 15:08
على ما يبدو فإن الدولة مازالة غادا في واحد المخطط جهنمي سميتو "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - مافيا الجمعة 28 غشت 2020 - 15:09
تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون يتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - Salma الجمعة 28 غشت 2020 - 15:11
تأجيل الموسم الدراسي هو افضل حل بالنسبة لأطفالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - سعيد الجمعة 28 غشت 2020 - 15:13
اذا ذهبت بابنك إلى الى مدرسة خاصة وطلب منك تسديد كل الشهور او شيك ضمانة وفعلت ذلك: فاعلم انك نكرة على نفسك وعلى ابنك وعلى التعليم...
اذهب بابنك الى التعليم العمومي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - متتبع الجمعة 28 غشت 2020 - 15:14
المعطيات المصرح بها أعلاه غنية عن كل تعليق، ولا شك أن انعكاسات هذه الإجراءات ستعصف بما يسمى بالمدارس الخصوصية كنتيجة عكسية لما تريده الوزارة وتريده هذه المدارس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - abdo wafi الجمعة 28 غشت 2020 - 15:15
المدارس الخصوصية رجعونا بحال القطيع داكشي لي باغين هما خاصنا نديروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - visiteur الجمعة 28 غشت 2020 - 15:15
اذن الحل هو عدم التسجيل و فرض الأمر الواقع على هذه الشركات الخصوصية واجبارها على التراجع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - saidos الجمعة 28 غشت 2020 - 15:15
إختلط الحابل بالنابل في المغرب. لي تلف اشد لارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - معلم قديم الجمعة 28 غشت 2020 - 15:18
الفرق شاسع بين الخصوصي حيث الصرامة والجدية والعطاء رغم الظلم الممارس على الأستاذ من قبل الإدارة والأسرة وبين التعليم العمومي حيث (الجائحة )الغيابات تلو الغيابات والتهرب من الواجب والمستوى الرديئ وهلم جرّا في غياب الحزم وتكثيف الاقتطاعات وطرد رؤوس الفتنة ...يتبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - أمازيغي عبدالله الجمعة 28 غشت 2020 - 15:18
لا تنتظروا من وزراء فرنسا أن يدافعوا عنكم فخير دليل هو مقاطعة سانطرال فخرج الوزير يدافع عن الشركة وخرج آخرون يهينون الشعب لدا ديروا العز لراسكم ونتوما خاشينوا فالخنز وتاتشكاو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - مفيد ابو الغار الجمعة 28 غشت 2020 - 15:19
يستيقون الزمن لاستخلاص كل الاقساط الشهريةوالتامين مسبقا وهم يعلمون تمام العلم ان الدراسة ستتوقف كما توقفت البطولة الوطنية لكرة القدم بعد استفحال الجاءحة بين اللاعبين ، وهم لا يشكلون حتى عشر المعشار من جيش التلاميذ الذين سيلتحقون بالمدارس .
هكذا يتحكم لوبي الخواص في جيوبنا واعناقنا . فبءست الوزارة التي لا تتدخل لحماية الاباء والتلاميذ من جشعهم الذي لا يتوقف . .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - رسالة للمدارس الحرة الجمعة 28 غشت 2020 - 15:20
على المدارس الحرة ان تقرر قبل فوات الأوان. تسعرة خاصة بالدراسة عن بعد وتسعرة خاصة بالدراسة الحضورية. وان يكون واجب التأمين أقصاه 100 درهم.. وإذا تعنتوا وأصروا على تسعرة ما قبل كورونا فمصير نصف التلاميذ يضيع منهم وينتقل إلى العمومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - حقيقة الجمعة 28 غشت 2020 - 15:20
المواطن لن ينتظر شيئا من الوزارة المعنية فتغول لوبي الخصوصي اصبح الآن علنيا وباديا للعيان. ما نطلبه من الوزارة فقط بسطوا للناس مساطر الولوج للمدارس العمومية حتى ولو هناك اكتظاظ لا يهم افتحوا الأبواب للناس بصفة استثنائية هاته السنة والسنة المقبلة لها مدبر حكيم. شخصيا عندي طفلين ذوو مستوى ضعيف جدا هادشي اللي عطا الله لذا فمكانهما بالخصوصي. العمومي هو للنبهاء وذوي مستويات عادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - براهيم الجمعة 28 غشت 2020 - 15:20
را َما كاين والو السيد لي نتسناو باركتو قال ليهم ماعندي حتى شي دخل أو ما نقدش نتدخل ههههه إشهد يا تاريخ مسؤول كي قول ما عنديش حق نتدخل!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
17 - م روان الجمعة 28 غشت 2020 - 15:21
الأمور غير واضحة حالة تفشي الوباء مستمرة ،والوزارة المعنية ترتجل لنا يوميا توصيات ملغمة المدارس يريدون استخلاص الواجبات الشهرية وهذا من حقهم .ولكن من حق التلاميذ ايضا ان ياخدوا مقابل الدفع تعليم جيد آمن وليس عبر الوتساب.او الحضور المرفوق بملء استمارة حتى تتبرأ الوزارة والمدرسة من أي انعكاس خطير على الأبناء والأسر لدا يجب التأني حتى توضح لنا السورة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - البضاعة المربحة الجمعة 28 غشت 2020 - 15:28
لا لتعليم الخاص.
عندما أصبح أبناؤنا بضاعة فيجب مقاطعة مؤسسات التعليم الخاص.
يجب على وزارة االتربية الوطنية كراء المؤسسات الخاصة و إدماجها مع تعليم العمومي وخصوصا الإبتدائي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - ملاحظ الجمعة 28 غشت 2020 - 15:29
وضع عراقيل امام اولياء تلاميذ التعليم الخصوصي في الانتقال الى التعليم العمومي خرق فاضح لحق دستوري وبمكن ان يترتب عنه حرمان التلاميذ من الدراسة بصفة نهائية لانهم اقسموا الا يستمر تعليم ابنائهم في هذا التعليم التجاري بعد ان فقدوا الثقة كليا فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - مغربي الجمعة 28 غشت 2020 - 15:31
على اباء و اواياء امور التعايم الخصوصي رفض تسجيل ابنائهم بهذه المدارس الانتهازية، و يضعوا الوزارة الوصية امام الامر الواقع....الضغط ثم الضغط، اما الخوف و التهافت فلن يحل المشكل، لابد من الاتحاد و النظال مع الصبر...اش بغا يوقع ڨاع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.