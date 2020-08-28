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كُتّاب وآراء
آباء يؤجلون تسجيل أبنائهم ترقبا لخفض واجبات المدارس الخاصة
فضل مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ في التعليم الخصوصي تأجيل تسجيل أبنائهم في المستويات الدراسية الموالية بالمدارس الخصوصية.
وينتظر آباء التلاميذ اتضاح الرؤيا بشأن النظام التعليمي الذي سيتم اعتماده مع بداية الموسم الدراسي، وخفض مصاريف التسجيل والأقساط الدراسية من طرف أرباب المؤسسات الخصوصية.
وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن هناك عددا لا يستهان به من أولياء الأمور قرروا في وقت سابق نقل أبنائهم من المؤسسات التعليمية الخصوصية صوب المدارس العمومية، لكنهم اصطدموا بعدم إمكانية تسجيلهم بسبب عراقيل، من قبيل عدم وجود الوثائق الخاصة بالتأمين.
وأضاف عبابو، في تصريح لهسبريس، أن أولياء الأمور أمام هذه المسألة ارتأوا إقناع أصحاب المدارس الخصوصية بتخفيض رسوم التسجيل والأقساط الشهرية قبل اتخاذ قرار التسجيل، لكنهم اصطدموا باتخاذ هذه المؤسسات مجموعة من الإجراءات المادية التعجيزية.
وأوضح المتحدث ذاته أن المدارس الخصوصية طلبت من أولياء الأمور تسديد القسط الأول من العام الدراسي الحالي، إلى جانب ضمانات مالية عبارة عن شيك يتضمن المبلغ الخاص بمجموع شهور السنة الدراسية، لضمان تسديدهم كافة أقساط السنة.
وقال عبد المالك عبابو في تصريحه لهسبريس: "المدارس الخصوصية تريد فرض علاقة غير متوازنة مع أولياء الأمور، وتعتبر التلاميذ مجرد بضاعة، في غياب تام لوزارة التربية الوطنية، التي يبدو أنها تركت آباء تلاميذ المدارس الخاصة لمصير مجهول، غير عابئة بالمستقبل التعليمي للتلاميذ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
كونوا رجال وعيالات بمعنى الكلمة وخليوا التعليم الخصوصي يتشمش وينش الذبان وراهم غادي يبداو هم يرغبوكم ويقلبوا عليكم ويجيوا حتى لعندكم دايرين ليزوفر والعروض
كونوا مغاربة حقيقيين وركعوهم
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص.
اذهب بابنك الى التعليم العمومي..
هكذا يتحكم لوبي الخواص في جيوبنا واعناقنا . فبءست الوزارة التي لا تتدخل لحماية الاباء والتلاميذ من جشعهم الذي لا يتوقف . .
عندما أصبح أبناؤنا بضاعة فيجب مقاطعة مؤسسات التعليم الخاص.
يجب على وزارة االتربية الوطنية كراء المؤسسات الخاصة و إدماجها مع تعليم العمومي وخصوصا الإبتدائي.