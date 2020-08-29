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الرئيسية | مجتمع | مرصد يوصي بالتعايش النفسي مع كورونا وتدرّج الدخول المدرسي

مرصد يوصي بالتعايش النفسي مع كورونا وتدرّج الدخول المدرسي

مرصد يوصي بالتعايش النفسي مع كورونا وتدرّج الدخول المدرسي
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 16:00

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الشعب المغربي إلى الاستعداد النفسي للتعايش مع وباء "كوفيد-19"، وعدم الانسياق وراء أساليب التخويف والهلع لتفادي الإصابة بمرض رُهاب الوباء، والحرص على التنفيذ الجيد للإجراءات الوقائية.

ونبّه المرصد، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى الظروف النفسية الاجتماعية لمجموعة كبيرة من الأسر وثلاثي منظومة التربية والتكوين "التلميذ والأستاذ والإداري"، داعياً الحكومة إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير منظومة التربية والتكوين التي تَعني كل المواطنات والمواطنين وتخص اليوم ما يُقارب 12 مليون أستاذ ومتعلم وإداري ومستخدم.

واعتبرت الهيئة أن ما آلت إليه اليوم أوضاع المنظومة التربوية، في علاقات الشركاء مع القطاع الوصي وغياب الرؤية الواضحة للدخول التربوي والمقاربة التشاركية في تدبير هذا القطاع شديد الحساسية وبالغ الأهمية، جعل الثقة تنقص لدى أغلب المواطنين في قُدرة المنظومة على التجاوب الفعّال والواقعي مع مُقتضيات خطابات الملك محمد السادس، والاستجابة لضمان تعليم كما هو منصوص عليه في الدستور.

وفي هذا الصدد، اقترح المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إعادة النظر في الدخول المدرسي الشامل واعتماد دخول متدرج يبدأ بالتعليم الأولي لما يُقارب 845000 طفل وطفلة، وبعدها بأسبوع التعليم الابتدائي الذي يعني 4.5 ملايين تلميذ، وبعد أسبوع آخر الثانوي الإعدادي لما يناهز 1.7 ملايين تلميذ.

كما يتضمن مقترح المرصد الوطني إنهاء عمليات الدخول المدرسي المتدرج بالتحاق تلاميذ الثانوي التأهيلي الذي يدرسه فيه حوالي 1.06 ملايين تلميذ، على أن يتم اجتياز الامتحان الجهوي للبكالوريا نهاية شهر شتنبر.

وأوضح المرصد أن اعتماد التدرج سيُمكن الدخول التربوي بقطاع التربية الوطنية من استكمال دورته أواسط شهر أكتوبر المقبل، أما بالنسبة للتعليم العالي فيقترح اجتياز الامتحانات في كل المؤسسات، وكذا كل امتحانات مؤسسات الاستقطاب المحدود، واستئناف الدراسة والتكوين نهاية أكتوبر المقبل.

وجدّدت الهيئة المدنية دعوتها مسؤولي قطاع التعليم العالي إلى احترام مُقتضيات القانون رﻗم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، كما وجّهت دعوةً إلى الأحزاب والمنظمات المدنية والمؤسسات الدستورية لتحمل مسؤولياتها في تأطير المجتمع وترسيخ خطاب الأمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - سلسبيل السبت 29 غشت 2020 - 16:14
نتكلم عن التعايش مع الوباء في حالة توفر الامكانيات بما فيها وسائل الوقاية وتوفير الحماية و تجهيز وسط التعايش والتأثير الصحيح للموارد البشرية. صحة أولادي اولى من تدريسهم في ظروف غير ملائمة في فترة قمة إنتشار الوباء. عافانا الله واياكم
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50
2 - ع-ع السبت 29 غشت 2020 - 16:15
اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك و ارزقنا الصبر عند الشدائد والمحن والشكر في الرخاء النعم .
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28
3 - عدمي و افتخر السبت 29 غشت 2020 - 16:16
نعم يجب التعايش النفسي و الجسدي مع الجائحة و بشدة لانها عرت ضعف و هشاشة الصحة و التعليم لدينا ولي معول على اللقاح في اقرب وقت راه لا يمكن علميا ووجب اخد الحيطة و الحدر لان لازال من الطريق مثل ما ذهب
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9
4 - متتبع السبت 29 غشت 2020 - 16:16
الدخول المدرسي ضرورة ملحة لكن وجب على الدولة تحمل مسؤوليتها، فاستأناف النشاط الدراسي رهين بالحالة الوبائية... الدول الاوربية فتحت التعليم عندما كانت الحالة الوبائية تعادل: نسمة1/100000 حالة و هو وضع متحكم فيه أما نحن فالوضعية تعادل ربما 6/100000 حتى 12/100000 لهذا على الدولة التضحية بقطاعات أو اجراءات حتى تعيد الوضعية للسيطرة حتى نتمكن من دخول دراسي آمن و إلا فالوضع ربما يؤدي لما لا يحمد عقباه.
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16
5 - ملاحظ السبت 29 غشت 2020 - 16:19
من هو هذا المرصد الذي يوصي بما يهلك البلاد والعباد؟
زمن القحط الفكري. وقلة الإيمان.
ماذا يساوي هذا المرصد أمام الهيآت الطبية التي تكلمت في الموضوع.
ماذا يساوي هذا المرصد أمام الكم الهائل من الخبراء الذين تعتمد عليهم الدولة لاتخاد القرار فيما يخص التعامل مع ومفيد 19 ؟
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7
6 - النقد الذاتي السبت 29 غشت 2020 - 16:20
الهلع والتخويف من الوباء مصدره وسائل الإعلام وخصوصا التلفاز. أما في الحياة العامة للمواطن فهناك عدم اللامبالاة وحتى عدم الاعتراف بوجوده.. فإذا أرادت الدولة إنجاح التعليم الحضوري فعليها التخفيف من الأخبار المتعلقة بكورونا وجعلها في آخر النشرات...
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9
7 - الحجر الصحي السبت 29 غشت 2020 - 16:23
واك واك ا عباد الله بغينا الحجر الصحي...
واك واك الناس ماباغات التوب الى الله.
واك واك الحجر الصحي.
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-15
8 - حياة أو موت السبت 29 غشت 2020 - 16:27
المسألة هي مسألة حياة أو موت مع هاد الوباء
اما عن الرهاب فقد يكون أزمة تنتهي بعلاج نفسي
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4
9 - ام ياسين السبت 29 غشت 2020 - 16:28
اولا اتضرع الى الله العزيز الحكيم ان يرفع عنا هذا الوباء ويشفي كل مريض وبصفتي واحدة ممن يهمهم امر الدخول المدرسي اقول لا حول ولا قوة الا بالله فقد اختلط علينا الامر واصابتنا حيرة شديدة كيف سيكون هذا الدخول المدرسي العدد الكبير للتلاميذ و الاطر والكل يدخل دفعة واحدة في الحقيقة يبدو لي الامر صعب جدا الكل ادلى بدلوه ولكن ما لم ينبه اليه احد هو انه يجب على الاساتذة والمدراء والاطر التربوية باجراء تحليل كورونا قبل الدخول المدرسي لنتجنب ما نحن في غنى عنه عدوى المدارس والله خير حافظا
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6
10 - ماذا تخفون عنا؟ السبت 29 غشت 2020 - 16:29
واش هاد المسؤولين عندهم معلومات غير الي كيقولوا لينا على كورونا. حنا غاديين غير على الاقوال ديالكم يلا كانت كورونا خطيرة والناس كتموت في المستشفيات وارقام الوفيات في تصاعد كما تسوقون لنا صباح مساء فلا داعي بان نغامر بأرواح اولادنا فحنا هنا مكنقمروش ويلا كانت عندكم شي معلومات جديدة عاد توصلتوا من عند منظمة الصحة العالمية او غيرها بان كورونا ليست بالخطيرة وهاذا غير مستبعد فعليكم باخبار المواطنين. لاننا كما عاهدناكم جميع قراراتكم تأتي من الخارج مباشرة او فوطو كوبي
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15
11 - salimm السبت 29 غشت 2020 - 16:31
اي مستوى بديثو به لابد من التأطير والتوعية والارشاد بالترحيب بالثلاميذ وتشجيعهم مع ارشادهم باحترام ارتداء الكمامات والنظافة والتباعد وعدم المصافحة فيما بينهم زرعو فيهم روح المواطنة باسلوب لبق ومساعدتهم نفسيا وهذا الاهم بحكم شخال هذي وهم في بعد عن الدراسة والحظور المباشر حيث عندهم خوف مسبق من هذ الرباء بالدرجا ظروري مؤطرين نفسانيين او لهم علاقة بعلم الاجتماع من اجل تهدنتهم وباش تحببو لهم الدراسة من جديد
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-2
12 - ملاحظ السبت 29 غشت 2020 - 16:32
من هو هذا المرصد. ممكن يكون للوبي التعليم الخاص كفى من الخزعليلات فالمواطن ادرى بمصلحة ابناءه . الصحة اولي من التعليم . ومادا سيقع اذا انتظرنا الى غاية وضوح خطر الوباء . المعامل و الشركات بامكانياتها لم تحترم قواعد التباعد و النظافة . هراء في هراء
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9
13 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 16:32
توصيات بعيدة كل البعد عن واقع المنظومة التعليمية بالمغرب فكرة التعايش مع الفايروس تراجعت عنها دول قوية يعتد بقطاعها الصحي وفي حالة حدوث كارثة وبائية بالمغرب لا لا قدر الله فالمتضرر الأول و الأخير هو المواطن في مقابل قطاع صحي هش ومتهالك لنا ولك الله يا وطني
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6
14 - هم.....هم السبت 29 غشت 2020 - 16:34
ان التعليم الحضوري سيؤدي لامحالة إلى نتائج وخيمة. على الأطفال والسادة الأساتذة والاطر التربوية. أدن فلامناص من التعليم عن بعد الدي اثبث نجاعته السنة الماضية وانقد السنة الدراسية .فيجب اعتماده وسن مرسوم له على غرار بقية دول العالم فهو أساسي ولايمكن الاستغناء عنه. انشري ياهسبريس الحرة
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8
15 - المكلخ السبت 29 غشت 2020 - 16:35
السلام عليكم لربما هناك قلق وتخوف من بعض الاسر التي فعلا واعية بخطر الجائحة لكن ما نشاهده حاليا من فوضى في الاحياء وخصوصا بالليل ببدعة الاحتفال بعاشوراء يجعلني افقد صوابي واقول هل فعلا الاباء يخافون على ابنائهم فبالحي الدي اقطن به هناك اطفال يقومون بالتراشق بالمفرقعات ويستعملون مايعرف بالكاربون والماء القاطع والامهات والاباء يصفقون والله على مااقول شهيد...تم هناك مناظر اخرى كشرب الخمر والتلفظ بكلمات استحيي عن دكرها وابنائهم يجرون تارة بالقرب منهم وتارة يجلسون بجانبهم ويستمر هدا المنظر حتى التالتة صباحا.لن اتحدت عن الكمامة ولاعن التباعد الاجتماعي ....والغريب في الامر لادورية شرطة تتدخل ولامن يستطيع من السكان النهي خوفا من الانتقام....فقط نغلق النوافد ونستعمل سماعات الهاتف وننام بدون غطاء.....فلهدا اقول ما الفائدة من القلق حول الدخول المدرسي مع هكدا اناس
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3
16 - أم تلميذ السبت 29 غشت 2020 - 16:36
اقتراح جيد أرجوا أن يطبق أولا من الترتيب والدخول التدريجي وكذالك تلاميذ الأولى بكالوريا يرتاحون نفسيا وشكرا انشري يا هسبريس
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0
17 - تشومسكي السبت 29 غشت 2020 - 16:40
كلما تعلق الامر بالتعليم تجد كل من هب ودب يدلو بدلوه فيه، فتجده يكيل الشتائم لهذا وينتقد ذاك وينتقص من هؤلاء وهو لا يفرق بين الفعل والفاعل ولا بين المربع والمعين. اتساءل فقط لماذا لا يتطوع هؤلاء فينصحوا وينتقدوا الشرطة والدرك حول ما آلت اليه اوضاع الامن وحول الاكتظاظ الذي تشهده اليوم مقرات الامن لتسليم واستلام البطائق الوطنية. اعلم ان امثال هم... هم لن يجرؤ يوما على فعل هذا رغم اجازته القانونية الاقرب للامن منها للتعليم.
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7
18 - Moroco السبت 29 غشت 2020 - 16:42
لو عملوا بنضام تناوب بين التلاميذ سيكون افضل كل اسبوع يحضر نصف القسم مثلا يدرس اسبوع ويحضر الجزء الاخر هكذا سيكون تباعد في الاقسام وضغط منخفض القسم لي يكون فيه 30 يكون غير 15
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1
19 - عوة السبت 29 غشت 2020 - 16:45
والله المصدر الأول للخوف هو قراءة متل هده الأخبار التي لا تغني و لا تسمن من جوع، المسألة إعلامية أكتر ما هي مرضية، نحن فقط دمية في أيدي نضام عالمي جديد يضغط على جميع الدول من أجل تنزيل مشروعهم الجديد و سوف ترون في السنوات أو الشهور الماجية.
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1
20 - charouani hassan السبت 29 غشت 2020 - 16:46
يمكن ان يكون التعليم حضوريا و لكن ابتداءا من 08 و النصف حتى 12 منتصف النهار فقط من يوم الاثنين حتى يوم السبت . مع الالتزام بقواعد الطوارئ الصحية
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-1
21 - ميؤوس من حالنا السبت 29 غشت 2020 - 16:48
نحن شعب كايمشي غي بالعكس.
منذ متى و التعليم يعد من بين أولوياتنا كأمة ؟ منذ عقود و المستوى التعليمي و الثقافي لأبنائنا يدنو من الحشيش و بضعة أشهر إضافية لن تجعل منهم علماء !!!! على كل حال أفضل أدمغتنا نصدرهم إلى الدول المتقدمة.
تعددت الأمثال و الحكم عن مصير الشخص المتسرع ولكن ليس هنالك عقلاء بيننا يعتبرون إلا من رحم ربي.
أقول للأمهات و الآباء الذين ينتظرون بفارغ الصبر يوم الدخول المدرسي للتخلص من عبئ أبنائهم، أو بالأحرى منتوجاتهم العضوية : سيندم أككثركم و لن تتحججوا بعدم درايتكم لتبعات قراراتكم.
شكرا هسبريس.
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