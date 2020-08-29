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الرئيسية | مجتمع | "يونسيف" ترصد إكراهات "التعليم عن بعد" وتوصي بفتح المدارس‬

"يونسيف" ترصد إكراهات "التعليم عن بعد" وتوصي بفتح المدارس‬

"يونسيف" ترصد إكراهات "التعليم عن بعد" وتوصي بفتح المدارس‬
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 12:00

قال تقرير حديث لـ"يونسيف" إن ثلث طلاب المدارس في العالم، أي 463 مليون طفل، لم يتمكنوا من الوصول إلى التعلّم عن بُعد إثر إغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، كما تأثر نحو 1.5 ملايير طالب من هذا الإغلاق.

"يونيسف"، وضمن تقريرها، تحث الحكومات على أن تولي الأولوية لإعادة فتح المدارس على نحو آمن عندما تبدأ بتخفيف إجراءات ملازمة المنازل؛ وإذا تعذّر ذلك تحث على إدماج فرص التعليم التعويضي في خطط استمرارية التعليم وإعادة فتح المدارس، وذلك للتعويض عما فقده الطلاب من تعليم.

ورصد التقرير القيود التي ينطوي عليها التعلّم عن بُعد، الذي يكشف عن أوجه تفاوت عميقة في إمكانية الوصول إليه، مؤكدا أن 40 في المائة من التلاميذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير قادرين على الحصول على هذا التعليم، ويقدر عددهم بحوالي 37 مليون طفل، وهي النسبة التي تشمل المغرب.

ورغم أن الأرقام الواردة في التقرير تعرض صورة مُقلقة حول نقص التعلّم عن بُعد أثناء إغلاق المدارس، بيد أن "يونيسف" تحذّر من أن الوضع أسوأ كثيراً على الأرجح.

وتقول المنظمة ذاتها: "حتى عندما تتوفر التقنيات والأدوات للأطفال في منازلهم فقد لا يتمكنون من التعلّم عن بُعد عبر هذه المنصات بسبب عوامل مُنافِسة في المنزل، بما في ذلك الضغط لأداء أعمال منزلية، أو أن يُجبروا على العمل، أو سوء البيئة المتوفرة للتعلّم، أو نقص الدعم لاستخدام المناهج التعليمية عبر البث الإذاعي والتلفزيوني وشبكة الإنترنت".

وقالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، هنرييتا فور: "ليس ثمة تعلّم عن بُعد بالنسبة لما لا يقل عن 463 مليون طفل ممن تم إغلاق مدارسهم. ويمثل هذا العدد الكبير من الأطفال الذين تعطّل تعلّمهم على امتداد أشهر بطولها أزمة عالمية في التعليم. وستظهر تبعات ذلك على الاقتصاديات والمجتمعات على امتداد العقود المقبلة".

وعلى مستوى العالم، ينتمي 72 في المائة من طلاب المدارس غير القادرين على الحصول على التعلّم عن بُعد إلى الأسر المعيشية الأشد فقراً في بلدانهم. أما في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا فيشكل الطلاب من الأسر المعيشية الأشد فقراً 86 بالمائة من الطلاب غير القادرين على الحصول على التعلّم عن بُعد. وعلى مستوى العالم، يعيش ثلاثة أرباع الطلاب الذين لا يحصلون على التعلّم عن بُعد في المناطق الريفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - غسان السبت 29 غشت 2020 - 12:13
تأجيل الدخول المدرسي و تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون يتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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3
2 - مافيا السبت 29 غشت 2020 - 12:14
على ما يبدو فإن الدولة مازالة غادا في واحد المخطط جهنمي سميتو "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص.
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3 - زكرياء السبت 29 غشت 2020 - 12:15
المغرب بالعربية تاعرابت، ما قادر على مسؤولية، خصوصا منظومة التعليم عندو هشة وكتشكل ليه عقدة، ما قادر يوفر أبسط الظروف لسلامة التلاميذ وجودة تعليمهم.
خليو هاد الجمل ناعس راه العصب على بلادنا غادي يقتلنا..
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9
4 - غيور السبت 29 غشت 2020 - 12:15
للتذكير فقط فنحن في زمن كورونا
ألم يتم تسخير الفنادق لايواء العاملين بالصحة في فترة الكورونا؟
ألم يتم تجنيد المصحات الخاصة من أجل الصحة العمومية لنفس الغرض؟
أليست المقاربة الوقائية هي عمود السياسة الصحية ببلدنا الحبيب؟
أليس الاهتمام بتمدرس الأطفال تحت اشراف المسؤولين الصحيين العموميين و القطاع التعليمي العام يدخل في نفس المقاربة الوقائية؟
فهل المدارس الخصوصية افضل حالا من الفنادق والمصحات الخاصة؟ فهل هي تنتمي إلى بلد آخر؟
إذن لماذا لم يتم تجنيدها هي الأخرى للصالح العام حتى انتهاء هاته الجائحة وجعلها بالمجان مع صرف أجرة العاملين بها من أموال دافعي الضرائب؟؟؟
مر من هنا...
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5 - سلومة السبت 29 غشت 2020 - 12:16
ولو اجتمعتم كلكم. ببساطة، لن ألقي بأطفالي إلى التهلكة، سأدرسهم بالمنزل، في انتظار اتضاح الرؤية، باش أنا أم إيلا ما قابلتهومش؟
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5
6 - جمال الشبلي السبت 29 غشت 2020 - 12:18
أتمنا من رجال التعليم أن يقومو بتوعية التلاميد في الأسبوع الأول والتعريف بهذا المرض وتوصيتهم أن يراقبو (أوليائهم) لأن بعض الأباء لا أفهم ماذا يوجد داخل رؤوسهم
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7 - Adil hifi السبت 29 غشت 2020 - 12:20
يونيسيف ترصد إكراهات التعليم عن بعد.
أولم ترصد مخاطر التعليم عن قرب ؟؟؟!!!!
سبحان الله.
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8 - هم.....هم السبت 29 غشت 2020 - 12:21
حسب هذا التقرير فإن 463 مليونا من الأطفال حرموا التعلم بسبب ما زعم باطلا "التعليم عن بعد " ، نحن كآباء نعلم جيدا أن تواجد الطفل او التلميذ في البيت لن يتآتى له التحصيل العلمي ، لأن المنزل أصبح عندنا مكان اللعب و الاستراحة و الاسترخاء و غيرها ، هي أسباب كفيلة بالقطع مع هذا المنهاج الذي لا يشجعه الا رجل التعليم دون غيره ، أنا عندي عائلة و هم أساتذة، يقوم بتشغيل الحاسوب المحمول ثم يهب بنسخ دروس PDF من االغوغل ومنه إلى هاتفه النقال ثم بعثها عبر الواتساب نحو التلاميذ ، و نحن نضحك و نمرح ، يقول الأستاذ في بضع دقائق أنهيت ارسال دروس الغد ...(ساليت ساليت ....ههههه) ...إذن مثل هذه التصرفات جعلتنا نؤيد التعليم الحضوري كما بقية العالم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على سبيل المثال التباعد او مسافة الأمان فقط فقط.
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9 - جمال السبت 29 غشت 2020 - 12:21
منظمة الصحة العالمية واليونيسيف خاصهم يجتمعو ويخرجو لينا بشي صيغة يمكن تطبيقها على ارضية مملوءة بالاكراهات الوباء لازال في ذروته من حيث عدد الاصابات والوفيات الاجراءات الوقاءية لا تحترم من البالغين فما بالك من الاطفال عدة دول جربت الدخول المدرسي الحضوري وتراجعت عن ذلك بسبب زيادة الاصابات بين التلاميذ كالمانيا فما عسى دول العالم الثالث ان تفعل؟؟
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10 - وجدي السبت 29 غشت 2020 - 12:25
هذا ما نحاول دائما تأكيده .الحمد لله أن منظمات عالمية تتبنى نفس الطرح وتؤكد أن لا جدوى من التعليم عن بعد وبخاصة للفئات السنية دون العاشرة.حتى في الدول الغنية كدول غرب أوربا وأمريكا وكندا التي تمتلك كل مقومات إنجاح تقنية التعليم عن بعد وجدت صعوبات عديدة.أفضل أن ينقل إبني لي الفيروس ولباقي أفراد الأسرة على أن يتحجر عقله بفعل تغيبه الطويل عن مدرسته.طبقوا التعليم عن بعد في الجامعات والثانويات لا مشكل.وكن طبعا باستثناء الدروس التطبيقية للشعب العلمية والتقنية
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