أولياء تلاميذ بركان يختارون "التعليم الحضوري"

عبد الكريم هرواش من الناظور

اختارت فيدرالية إقليم بركان لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التّلاميذ صيغة "التّعليم الحضوري" لجميع تلاميذ الإقليم خلال الموسم الدّراسي 2020-2021 المقبل.

وجاء في رسالة موجّهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببركان: "بعد المشاورات والاتصالات داخل إقليم بركان ونزولا عند رغبة معظم جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التّلاميذ، وضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع التّلاميذ، تقرر اختيار التعليم الحضوري لجميع التّلاميذ بالإقليم".

وطالبت الرسالة الموجهة إلى النائب الإقليمي في شأن اختيار التعليم الحضوري، وتحت مرجع البلاغ الوزاري، بـ"اتخاذ كافة التّدابير والإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن الحفاظ على سلامة وصحّة الجسم التربوي بجميع مكوّناته".

وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 22 غشت الجاري، قد خيّر أولياء أمور التّلاميذ بين التعليم عن بعد أو التّعليم الحضوري خلال الدّخول المدرسي المقبل الذي يأتي في ظل الظّرفية الاستثنائية المرتبطة حاليا بانتشار وباء كورونا المستجد.