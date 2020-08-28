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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1404 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1404 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1404 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1404 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 58489 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ .. منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1052 حالة.

وتم التأكد من 1148 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 43049 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - N A الجمعة 28 غشت 2020 - 18:10
اللهم ارحم الموتى و اذخلهم فسيح جناتك
و اشفي المرضى برحمتك لا ارحم الراحمين
أكثروا من الدعاء حتى يشملنا الله بعغوه و رحمته
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71
2 - وجدي الجمعة 28 غشت 2020 - 18:11
الحجر الصحي ينادي والكارثة قادمة
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28
3 - عقلاني الجمعة 28 غشت 2020 - 18:11
المغاربة ماكايشوفوش هاد الأرقام الزناقي عامرة و الناس بلا كمامة
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50
4 - هشام الجمعة 28 غشت 2020 - 18:11
للاسف هاد شي كثير اوباغين ادخلو الاطفال للمدارس واش هاد الحكومة عندها شي ضمير الله اعطينا وجهم
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79
5 - رشدي افورار الجمعة 28 غشت 2020 - 18:12
المرجو من المواطنين اعملو الحجر الصحي من تلقاء انفسهم قبل أن تقره السلطات . لأن الحالات اليومية أصبحت مخيفة جدا. حفظكم الله جميعا
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56
6 - HAKIM الجمعة 28 غشت 2020 - 18:13
C'est une catastrophe, portez vos masques s'il vous plait, on est au bout d'une crise ,soyez raisonables.
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39
7 - Rachid الجمعة 28 غشت 2020 - 18:13
الله يخرج العاقبة على خير وبخير والله يرحم جميع أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
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37
8 - مواطن من المغرب الجمعة 28 غشت 2020 - 18:13
في ظل هذه الأرقام والدخول المدرسي على الأبواب فأي اب او أم سيقبل بابنه التمدرس حضوريا ؟!؟
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44
9 - فشكل الجمعة 28 غشت 2020 - 18:14
أحس رغم كل هذا أنها ستفرج
لكن الفرج يأتي بالدعاء و أخذ الأسباب لي هي الاحتياطات اللازمة. لأننا في منحذر و لكن لدينا قليل من الوقت لتدارك الموقف. و الدراسة خاص تأجل
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25
10 - نيشان الجمعة 28 غشت 2020 - 18:14
1484 لا تخص ال24 ساعة الأخيرة ، التحاليل أجريت قبل أسبوع , و النتائج ظهرت في ال 24 الأخيرة .
من جهة ثانية .. عدد هائل لم يتمكن من إجراء التحاليل ، ناهيك عن من مات و دفن قبل ظهور النتيجة .. كل هذا بشهادة المواطنين .
بما أن النتيجة تظهر بعد أسبوع .. تكون حالة المرضى قد تدهورت قبل بدأ العلاج، و هذا هو سبب ارتفاع الوفيات .
مما لا شك فيه ، المنظومة الصحية معروفة بالرداءة منذ الأزل .. لذلك لا داعي للاستغراب .. فالمغرب يحصد فقط ثمار إهمال استمر 2020 سنة .
مع الدخول المدرسي و عودة المواطنين من العطل إلى مدنهم ..سنرى قريبا جثت أموات كورونا تملأ الشوارع.
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19
11 - عمر الصدوقي الجمعة 28 غشت 2020 - 18:14
عيد الأضحى هو السبب الرئيس في الارتفاع الصاروخي لحالات الإصابات...شيئ طبيعي و التراخي في اعتماد التدابير الوقائية....و حتى تعقيم الفضاءات العامه لم يعد له أثر..لماذا؟
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22
12 - Kamal الجمعة 28 غشت 2020 - 18:14
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم اللهم ارفع عنا هدا البلاء واكشفت عنا هدا الكرب يارب الارض والسماء
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12
13 - ماجد الجمعة 28 غشت 2020 - 18:15
الدخول المدرسي سيكون بمثابة الكاو او الضربة القضائية لهذا البلد
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33
14 - سعد1 الجمعة 28 غشت 2020 - 18:15
هي من نتائج تبعات عيد الأضحى والاكتضاض في الشواطئ والمقاهي
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23
15 - TACHATE الجمعة 28 غشت 2020 - 18:15
للاسف الشديد يبدو ان جميع الحالات الحرجة الموجودة تحت التنفس الاصطناعي الإختراقي تموت.اللهم اقينا شر هذا الوباء.
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17
16 - جينيرال الجمعة 28 غشت 2020 - 18:16
السبب هو القرارات الخاطئة للحكومة والقادم أسوأ الدخول المدرسي في الطريق
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27
17 - مغربي روفولي، الجمعة 28 غشت 2020 - 18:16
عندما تفقد عزيزا حينها وفقط تدرك أنها ليست مجرد ارقام.
لا أحزنكم الله في أحبابكم.
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27
18 - Sabrina الجمعة 28 غشت 2020 - 18:16
ارقام عادية مقارنة بعدد سكان المغرب.هناك امراض اخطر من كورونا ولم تحضى بهذا الشو الاعلامي.
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-25
19 - حديدان الجمعة 28 غشت 2020 - 18:17
وافينك أسي أمزازي. أش بان ليك دبا واش عن بعد ولا عن قرب
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35
20 - imran الجمعة 28 غشت 2020 - 18:17
الله يحفظ بلادنا من covid 19 يارب امين
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15
21 - عبد الجمعة 28 غشت 2020 - 18:18
الله يحد الباس وصافي هاد الشي مزال زيد فيه الله يهدينا على نفوسنا اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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14
22 - mahroucha الجمعة 28 غشت 2020 - 18:18
يارب العالمين نسألك ان ترفع عليناهذا الوباء اللعين
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15
23 - مغربية تحب بلدها الجمعة 28 غشت 2020 - 18:19
نحن في كارثة خطيرة ، نطلب الله العلي القدير أن يصرف عنا هذا الوباء الخطير
اللهم ارحم من ماتوا واشفي من أصيبوا بهذا الفيروس اللعين
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14
24 - ملاحظ الجمعة 28 غشت 2020 - 18:19
الله يحد الباس إنشاء الله تعالى
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9
25 - عربي الجمعة 28 غشت 2020 - 18:20
ضحكنا على كل العالم ...
شككنا ارقام كل الدول ...
و الان ؟ من يشكك في ارقام الآخر ؟
أعتقد أن المغرب هكدا فهم حجمه الحقيقي
أعتقد أن الشعب المغربي هكدا يفهم إمكانيات بلادهم .
و يفهم ان سياسة التلميع لا تفيد الشعب المغربي في شيء.
و يفهم ان سياسة الضفضعة لعبة خطيرة، ممكن من كثرة النفخ ان تنفجر في أي لحضة.
عودو إلى رشدكم أحسن لكم.
و في النهاية أقول لكم أن المغرب يتبع هتهي السياسة ليست في مجال الصحة فقط !
في السياسة الخارجية أيضا لازم على المغرب أن يعرف حجمه بدون " ماما فرنسا "
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25
26 - adil الجمعة 28 غشت 2020 - 18:20
العدد الوفيات بكورونا اليومية بالمغرب اصبحت اكثر من اوروبا 41حالة وفاة في يوم واحد, هناك خلل والشبهات في سبب الوفيات , يجب التشريح جثثهم وتقديمها للطب الشرعي لمعرفة سبب الحقيقي للوفاة,
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12
27 - عماد المديوني الجمعة 28 غشت 2020 - 18:20
سيظل مرض كورونا في المغرب و لن يختفي ابدا مثل ما هو الحال بالنسبة لمرض السل و الامية المتفشية و التي تتجاوز 50%.
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8
28 - muslim الجمعة 28 غشت 2020 - 18:20
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم إرحمنا وأنزل شفائك
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9
29 - YasYassino الجمعة 28 غشت 2020 - 18:22
و لا تزال الامتحانات الجامعية مبرمجة في بداية شتنبر،
عندها ستحل الكارثة الأكبر بالبلاد ...
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11
30 - أستاذ متضرر بكورونا الجمعة 28 غشت 2020 - 18:22
يا أيها الناس كيف لكم تطالبون بتأجيل الدخول المدرسي إلى شهر يناير ؟ من يضمن أن الحالات و تفشي الوباء لن يكون أكثر ؟ يجب ايجاد حل غير التأجيل.
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2
31 - طبيب الجمعة 28 غشت 2020 - 18:22
الدولة المغربية فاشلة في السيطرة على الفيروس القاتل،علما ان المستشفيات مملوئة والوضع بدأ يتدهور تدريجيا،واللقاح ضد الفيروس لم يتوفر بعد وحالات الوفيات في ارتفاع والحل سيأتي عند الله
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14
32 - azdin الجمعة 28 غشت 2020 - 18:23
ياربي السلامة والعافية
اللهم ارفع عنا هادا الوباء يارب
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2
33 - Nour tadlaouiج الجمعة 28 غشت 2020 - 18:24
اضن ان ارقام وزارة الصحة يعتريها بعض الشك بل اصبح مشكوك فيها و الدليل ما وقع في عدظ اصابات امدينة الجديدة امس ،عندما صرح ممثل الوزارة برقم و هو39 و كذبته مندوبية الصحة بنفس المدينة .على ما يبدو فان الوزارة تريد تهويل و تضخيم الارقام لتعطي الذريعة للداخلية و للحكومة لفرض مزيد من الحجر على المواطنين.
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-7
34 - محمد برشي أمغى الجمعة 28 غشت 2020 - 18:24
الى مشات هاكا المغرب ماغاديش يكون فحاجة الى اللقاحات حيث غادي تكون نسبة مهمة من الساكنة تصابت بالفيروس ما يعني الدخول في مرحلة مناعة القطيع.
أندية البطولة الوطنية اللي عندها امكانيات مادية مهمة وطبيب ومدرب ورئيس عندهم سلطة على اللاعبين ورغم ذلك ضربها الفيروس كلها وبغيتو من شعب أمّي مايضربوش؟!
المغرب بمسؤوليه وشعبه دولة فاشلة في كل المجالات وفيروس كوفيد هو الذي نزع عنها ورقة التوت وفضحها أمام نفسها والعالم أجمع فهل يملك العثماني الجرأة ليخرج علينا بهذا التصريح: أخفقنا بشهادة الجميع، أخفقنا بشهادة العالم، أخفقنا بإخفاق..
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12
35 - فاسي الجمعة 28 غشت 2020 - 18:24
صافي خاص أمور تحسم يجب تطبيق حجر صحي شامل مافيهاش لعب وإلا غنوليو في كارثة عضمى الله يحضر سلامة
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0
36 - انسانة الجمعة 28 غشت 2020 - 18:25
انا لله وانا اليه راجعون.هذا هو تعليقي في الموضوع
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3
37 - amin sidi الجمعة 28 غشت 2020 - 18:25
سلام: زيد الماء زيد اطحين علا هد لحساب كورونا ممعهاش اللعب راه ميقضيش معها لاقرايا عن بوعد ولاقرايا عن قورب .الاطفال احباب الله .اطفلونا اكبدونا تدبو على الارض فالنحافض عليهم اللهم مياة تخميمة اوتخميمة ولا قطع وحدة بالظقص
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3
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