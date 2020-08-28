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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1404 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1404 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 58489 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ .. منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1052 حالة.
وتم التأكد من 1148 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 43049 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
و اشفي المرضى برحمتك لا ارحم الراحمين
أكثروا من الدعاء حتى يشملنا الله بعغوه و رحمته
لكن الفرج يأتي بالدعاء و أخذ الأسباب لي هي الاحتياطات اللازمة. لأننا في منحذر و لكن لدينا قليل من الوقت لتدارك الموقف. و الدراسة خاص تأجل
من جهة ثانية .. عدد هائل لم يتمكن من إجراء التحاليل ، ناهيك عن من مات و دفن قبل ظهور النتيجة .. كل هذا بشهادة المواطنين .
بما أن النتيجة تظهر بعد أسبوع .. تكون حالة المرضى قد تدهورت قبل بدأ العلاج، و هذا هو سبب ارتفاع الوفيات .
مما لا شك فيه ، المنظومة الصحية معروفة بالرداءة منذ الأزل .. لذلك لا داعي للاستغراب .. فالمغرب يحصد فقط ثمار إهمال استمر 2020 سنة .
مع الدخول المدرسي و عودة المواطنين من العطل إلى مدنهم ..سنرى قريبا جثت أموات كورونا تملأ الشوارع.
لا أحزنكم الله في أحبابكم.
اللهم ارحم من ماتوا واشفي من أصيبوا بهذا الفيروس اللعين
شككنا ارقام كل الدول ...
و الان ؟ من يشكك في ارقام الآخر ؟
أعتقد أن المغرب هكدا فهم حجمه الحقيقي
أعتقد أن الشعب المغربي هكدا يفهم إمكانيات بلادهم .
و يفهم ان سياسة التلميع لا تفيد الشعب المغربي في شيء.
و يفهم ان سياسة الضفضعة لعبة خطيرة، ممكن من كثرة النفخ ان تنفجر في أي لحضة.
عودو إلى رشدكم أحسن لكم.
و في النهاية أقول لكم أن المغرب يتبع هتهي السياسة ليست في مجال الصحة فقط !
في السياسة الخارجية أيضا لازم على المغرب أن يعرف حجمه بدون " ماما فرنسا "
عندها ستحل الكارثة الأكبر بالبلاد ...
اللهم ارفع عنا هادا الوباء يارب
أندية البطولة الوطنية اللي عندها امكانيات مادية مهمة وطبيب ومدرب ورئيس عندهم سلطة على اللاعبين ورغم ذلك ضربها الفيروس كلها وبغيتو من شعب أمّي مايضربوش؟!
المغرب بمسؤوليه وشعبه دولة فاشلة في كل المجالات وفيروس كوفيد هو الذي نزع عنها ورقة التوت وفضحها أمام نفسها والعالم أجمع فهل يملك العثماني الجرأة ليخرج علينا بهذا التصريح: أخفقنا بشهادة الجميع، أخفقنا بشهادة العالم، أخفقنا بإخفاق..