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الرئيسية | مجتمع | "سلوكات سيئة" تخترق عاشوراء .. مفرقعات وتراشق بالبيض والماء

"سلوكات سيئة" تخترق عاشوراء .. مفرقعات وتراشق بالبيض والماء

"سلوكات سيئة" تخترق عاشوراء .. مفرقعات وتراشق بالبيض والماء
هسبريس - محمد الراجي
السبت 29 غشت 2020 - 13:00

بينما تتزايد وتيرة استعمال المفرقعات مع اقتراب ذكرى عاشوراء، التي تحلّ غدا الأحد، ورفع مستعمليها من المراهقين والشباب درجة قوّة انفجارها واختيار أوقات متأخرة من الليل لتفجيرها، دعا المنتدى المغربي للمستهلك إلى التصدّي لهذه العادة، وغيرها من العادات السلبية التي تواكب الاحتفال بذكرى عاشوراء.

ووجه المنتدى المذكور دعوة إلى السلطات المركزية والمحلية، وإلى الآباء والأمهات والمربّين، ووسائل الإعلام، للتصدي لـ"كل العادات والتقاليد السيئة التي تُخلّد بها مناسبة عاشوراء في المغرب، والتي تتلوّن وتختلف باختلاف مناطقه وجهاته".

وإذا كان أصل الاحتفال بعاشوراء يكتسي بعدا دينيا واجتماعيا، فإنها اليوم أصبحت مناسبة لممارسة طقوس لا علاقة لها بالهدف الأسمى من تخليدها، حيث اعتبر المنتدى المغربي للمستهلك أن بعض الطقوس التي تمارس خلالها "لا تمت بصلة لديننا ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا الاجتماعية والثقافية والتربوية".

وتشهد شوارع وأزقة ومختلف فضاءات المدن المغربية سلوكيات غير سليمة، من قبيل إشعال النار في العجلات المطاطية، ورشّ المارة بالماء يتم تسميته بـ"زمزم"، وحتى بالماء القاطع "الآسيد"، ورشقهم بالبيض، وتصير هذه السلوكيات ذات مخاطر في كثير من الأحيان، خاصة ما يتعلق منها بتفجير المفرقعات التي سبق أن أودت بحياة شاب في مدينة الدار البيضاء في مثل هذا الوقت من السنة الماضية، وأعطبت آخرين.

وأكد المنتدى المغربي للمستهلك أن تزامن تخليد ذكرى عاشوراء هذه السنة مع الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، على غرار باقي بلدان العالم، جراء تفشي جائحة كورونا، "يرتّب على الجميع مسؤوليات كبيرة، على رأسها الالتزام الكامل بالإجراءات والتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والإدارية لمواجهة فيروس كورونا".

ودعت الهيئة ذاتها إلى جعل التواصل بين المواطنين خلال هذه المناسبة عن بعد، باستعمال وسائل التواصل المتاحة، عوض التجمعات المباشرة كما كان يتم في الأعوام السابقة، مبرزة أن ذلك سيُسهم في الحفاظ على الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية وسيعزّز سرعة القضاء على الجائحة.

واتخذت السلطات في بعض المناطق قرارات بعدم السماح بإقامة الطقوس المصاحبة للاحتفال بذكرى عاشوراء، كما هو الحال في مدينة آسفي، حيث صدر قرار عاملي يقضي بمنع جميع المظاهر الاحتفالية في تراب الإقليم، ومنها "الشعالة" واستعمال المفرقعات، والتجمعات الغنائية، وزيارة المقابر...

ويرى المنتدى المغربي للمستهلك أن "الالتزام بعدم الانخراط في التقاليد والعادات السيئة المرافقة للاحتفال بذكرى عاشوراء، سيكون تعبيرا عن حبنا للوطن وسلامته، وتقديرا للأطر الطبية ولكل القوى العاملة في مكافحة الفيروس"، مشددا على أن السلاح الوحيد للقضاء على الجائحة "هو الالتزام".

ودعا المنتدى السلطات المختصة إلى منع استخدام الألعاب مجهولة المصدر بالنسبة للأطفال، وخاصة تلك التي قد يشكل استعمالها خطورة عليهم وعلى الغير، ومنع استعمال المفرقعات، وسَنّ عقوبات زجرية إدارية وفورية على البائع والمشتري معا، نظرا لخطورتها؛ إذ تؤدي إلى إصابات مختلفة وعاهات مستديمة.

كما دعا إلى حظر رشّ الماء أو إلقاء البيض على المارة أو التراشق بهما بين الأقران، وتشديد المراقبة من طرف السلطات الصحية والإدارية على المواد والمعروضات في الأسواق، مثل الفواكه الجافة، والتأكد من صلاحيتها، حماية للمستهلك المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - مهتم جدا السبت 29 غشت 2020 - 13:09
هذا الموضوع أثير غير ما مرة والمآسي التي خلفتها هذه المفرقعات في العديد من الناس لاتزال النفوس محنوقة بذكرها ، وضحياها منهم من قضى نحبه ومنهم من يعيش بتشوهات كبيرة .. ولايزال السلوك والتهور المغربي هو هو ، ولاتزال وعود الحكومة الكاذبة بمنع استيراد هذه المواد ومعاقبة مستعمليها مستمرة : شعب متهور لايتحلى بسلوك المواطنة الحقيقية وحكومة تكذب شعبها . ويستمر الخداع والمكر بين شعب غبي جاهل وحكومة ضعيفة كاذبة متخاذلة ... ويبقى الحال على ماهو عليه .. ويا ويلو الي جات فيه ، هذا هو المنطق الوحيد الذي يجمع بين هذا الشعب وهذه الحكومة
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17
2 - ابو صفوان السبت 29 غشت 2020 - 13:09
لي حس بشي تنمال في رجليه ولا شي سخانة راه غي ميزاجور ديال عاشورا على سبيل المزحة ، المرجو من السلطات التشديد في محاربة هذه الأعمال الشيطانية والإلتزام قدر المستطاع في البيوت لمواجهة هذا الوباء
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7
3 - العريشي السبت 29 غشت 2020 - 13:15
أجدادنا كانوا أميين و أقل جهالة مننا نحن لسنا أميين لكن نسبح في الجهل بدون مايو " maillot " مثل بسيط قبل التسعينيات لم يكن ولم نسمع بالرقات كان الفقيه يكتب حجابات في أغلبية الوقت مجانيا اليوم الراقي يركب المرسيدس بالله عليكم لولا الجهل لا وجود للراقي
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6
4 - stop السبت 29 غشت 2020 - 13:15
الناس تستمع مرة في السنة بتقليد موجود منذ القرن 13,التراشق بالبيض والمفرقعات دخيلة.في الماضي كان تراشق بالماء واشعال النار والقفز فوقها
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-7
5 - nabil السبت 29 غشت 2020 - 13:17
ا لمغاربة لايعرفون كيف يحتفلون خاصة في الاحياء الشعبية هناك يوم زمزم البراهيش يصعدون فوق السطوح العمارات ويرمون المسنين والمرضى والمارة بالماء مملوء بالبيض وجافيل والماء القاطع من السطوح الى الاسفل مثل الاحياء التشارك وحي زرهون بالبيضاء وسيدي مومن , الحل هو يجب على الاباء واللامهات ان يراقبو ابناءهم يوم زمزم ويمنعونهم عن اخذ الماء من البيت الى الشارع ,
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6 - Aziz Essaidi السبت 29 غشت 2020 - 13:18
اي احتفالات هاته .نحن في زمان حضاري ومتطور.ان كان أجدادنا عاشو هدا الجهل والتخلف. فنحن وجب علينا نبد هاذه الخرافات. نحن وصلنا إلى 2021 .نريد شعب حضاري واعي. لا شعب التقاليد والشعودة والخزعبلات. كن حضاريا واصنع من نفسك إنسانا واعيا. وخلف لنا جيلا نفتخر به........Aziz saidi
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3
7 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 13:19
يجب على السلطات الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يزعج الناس وأن يقوم بحرق العجلات ورش الناس بالماء هنا ف الدار البيضاء نرى هاذه الممارسات بكثرة هاذه الأيام
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8 - عيون البلد السبت 29 غشت 2020 - 13:20
اللي كاين فعاشوراء هو الصيام فقط تاسوعاء وعاشوراء وذلك تخليدا للذكرى التي نجا فيها الله تعالى موسى عليه السلام من الطاغوت فرعون وجنوده لكن للأسف ولى السحر والشعودة بكثرة ثم بيع المفرقعات ورش الناس بالبول والاوساخ.... لهذا نلتمس من السلطات المحلية التصدي بحزم لمثل هذه السلوكيات الاجرامية الخطيرة فلان يد سخط الله تعالى بل ثوابه
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9 - مغربية تخاف علي بلدها الجميل السبت 29 غشت 2020 - 13:20
الله اهديهم ...بصراحة حتي الاباء مسؤولون علي هذه التصرفات خاصة في هذه الظروف الوبائية
ليس الشباب فقط وانما ختي الاطفال يخرجون ويلعبون ويقومون بتصرفات خطيرة
الام كي ترتاح من صراخ طفلها تقول له اخرج والعب في الشارع او الحومة لكن لا اعرف انها تعرض ابنها للخطر
كم من طفل خسر عينه او تعرض لحاذت جسدي .....
حتي الاباء مسؤولون عن هذا
بصراحة الأثرية من الناس مهورين ولكن بهذا التهور لا يعرفون انهم يقومون بتشويه البلاد بهذه التصرفات
نعرف أن الرجوع الي الحجر الصحي صعب اقتصاديا واجتماعية
لكن هذا هو الحل حتي لا نخسر المزيد
لان نحن المغربة كامونيين
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10 - Lahlou السبت 29 غشت 2020 - 13:20
نعيش في ايام عاشورة اخلاق لآ مثيل لها بهذا اليوم وغدا لا احترام بعد الشباب في هاد المدينة يروعون السكان بمفرقعات بالماء القاطع هل هدا سلوك المغاربة
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11 - محمد السبت 29 غشت 2020 - 13:20
هذ سلوكيات المتخلفة لا حضارية دوله هي التي شجعتها وكرستها عبر نشر الجهل وتكليخ عبر أعلام العمومي وتشجيع المهرجانات للهروب من الواقع
إسلام دين حضارة وليس تخلف
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12 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 13:20
شيدوا دور الشباب و مكتبات الأحياء والملاعب وفضاءات الترفيه والمسارح وستختفي هذه المظاهر تلقائيا. بذلا من ذلك تتعجبون لحدوثها وكل عام تجددون تعجبكم.
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13 - المدنية تعاني من الهمجية السبت 29 غشت 2020 - 13:21
ماذا ننتظر من استفحال ظاهرة الهجرة ، اظف اليها الجهل المحدق، والتخلف بجميع سماته و اشكاله.
للاسف الشديد هذا هو المنتوج ، اي نشاط يشعر به هؤلاء الشباب واسرهم بهته التصرفات التافهة التي تنم عن تواضع فكري و اضمحلال خلقي وتشويه للمجتمع ككل .
اين السلطات من هذا؟ اين القدوة ؟ اين التوعية ؟.
تسيب وعشوائية واضحة المعالم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
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14 - naimar السبت 29 غشت 2020 - 13:23
أين السلطات أين الشرطة لتضرب على أيدي كل مخالف للقوانين
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15 - زين العرب السبت 29 غشت 2020 - 13:23
المفرقعات من اين تدخل؟
تدخل عبر بوابة الموانئ.
اذن يجب على رجال الجمارك ان يمنعوا دخول هذه المصائب الى البلد لان البعض يربح من وراء هذه التجارة ملايين الدراهم فيحين يبقى حق المواطن الصداع وذوي الانفجارات القوية وخصوصا في ساعات متأخرة من الليل اما حق رجال السلطة فارهاقهم بكثرة العمل لمراقبة هؤلاء المراهقين والجانحين والخارجين عن القانون
يجب منع بيع واستعمال هذه المواد المضرة اصلا بالبيئة
ويجب تقديم هؤلاء للعدالة ولتكن دعائر ثقيلة للمخالفين وان يتم منع التراشق بالماء او ما يسمى بزمزم لانه هناك من يقوم برش المارة بالماء الحارق
وهذا كله يدخل في ثقافة المراهقين والجانحين بالاحتفال بعاشوراء اما الصيام فهو اخر شيء يمكن ان يفكروا فيه.
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16 - abdou السبت 29 غشت 2020 - 13:29
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. هنا يتضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في سبات عميق. ان عدم فهم الدين و تكميم أفواه الدعاة هو سبب هده المهزلة.فقهوا الناس في دينهم.درسوا السيرة النبوية في المدارس......اين دور وزارة التربية و التعليم
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17 - elinak السبت 29 غشت 2020 - 13:29
من أين تأتي هذه المفرقعات ومن يسهل طريقة مرورهأ إلينا لتصل الى المستهلك، الدول المتقدمة تبحت عن كيف وصلت لهذا الشاب ونحن نسأل عن الفوضى الواضحة وضوح الشمس، طلع تاكل الكرموس شكون قالها ليك، هذه الفرقعات مسؤولية الدولة من جميع النواحي،
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2
18 - مٌـــــواطن مَغربــــــي السبت 29 غشت 2020 - 13:30
لن نسير بهذه الخرافات إلى الأمام.. والدولة التي تغض الطرف عن تلك السلوكات دولة لا تحترم مواطنيها الصالحين أمام همج الطالحين
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19 - هشام السبت 29 غشت 2020 - 13:32
والله كون كانو بعض الواليدين مربين لما شفنا هاد الشوهة واش الطفل فالزنقة بلا حسيب ولا رقيب كيبانو والديه اما فالمستفى او الكوميسيرية او مصلحة الطب الشرعي حسبي الله ونعم الوكيل الدولة مغاداش تربي ولادنا نصلحو نفسنا او نزيرو شوية راه كترو الشمكارة والشفارة او زيد اوزيد ..........................
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20 - Milo السبت 29 غشت 2020 - 13:32
عاشوراء؟؟؟ عيد الاضحى فات عادي المقاهي والشواطئ مفتوحين عادي الدخول المدرسي سيبدء عادي... كورونا في زحف تام عادي، حريرة هادي وصافي
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21 - محمد السبت 29 غشت 2020 - 13:32
هذا راجع إلى البعد الديني والتربوي لدى فئة من الاطفال والشباب وغياب التوعية والتوجيه وكذلك رسوخ بعض المعتقدات الخاطئة التي جعلت مستوى الإدراك الحسي ينافي ما أمر به المشرع
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22 - م روان السبت 29 غشت 2020 - 13:33
كانت عاشوراء مناسبة تستحضر فيها الدكر والصيام اصبحت عاشوراء مناسبة يستحضر فيها الشيطان والشعودة والطقوس الوتنية والبدع و تأليه البشر والعياد بالله.
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23 - اتقوا الله السبت 29 غشت 2020 - 13:34
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نستنكر وبشدة مثل هاته الأفعال السيئة التي تبين عن الجهل والمؤدية لعواقب لاتحمد فاللهم إن هذا منكر
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24 - touhali السبت 29 غشت 2020 - 13:34
la punition à aux donneurs d'accord d'importations et à l'important.

العقاب على من رخص ﻹسترد ثم المستورد هذا يكفي ﻹنها المشل.
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25 - Ali السبت 29 غشت 2020 - 13:36
بكل بساطة يجب توقيف استيراد هذه المفرقعات او تقنينها حتى يقل الضرر، المسؤولية على عاتق من يسمح باستيرادها وتوزيعها، أما الأطفال والمراهقين فصعب جدا ضبطهم، حتا حنا ماللي كنا صغار كنا نلعب بالمفرقعات...
خليوكم من هاد المواضيع، ومشيو لما هو مهم للمواطن وهي الحالة الوبائية،الدخول المدرسي... زصلاح التعليم والنظام الصحي....
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26 - واقع السبت 29 غشت 2020 - 13:36
الحقيقة واقع متخلف العالم في واد وهؤلاء الجهلة في واد آخر .سلوكات ذخيلة من الدجالين وسحرة واساطير ظلامية .نقول لعلمائنا قوتكم وعلمكم هي القضاء على هؤلاء الجهلة فاين انتم ياعلماء الانظمة.
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27 - saloum السبت 29 غشت 2020 - 13:37
لنغير سلوكنا ونرتقي الى الفظل للاسف اصلا شكون لي سمح بهذ المفرقعات تدخل او تتباعد امام اعين السلطات في الاسراق وبعض المحلات الشعبية كان علىيكم تديرو دورة تنبهو الباعة لي خالف وباع المفرقعات عندو غرامة او حبس يختار هو مادام لم يلتزم ولكن خليثو الناس كيحطو ويبيعو ويشريو فصعب تتحكمو فالوضع رلكن لي دار العافية او دار خوروقات فالعقاب جزاءه ياربي نتكافاو غير مع الفيروز والزلط نزيدو حتا شي عاهة لاقدر الله بسبب طيش
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28 - saidapple السبت 29 غشت 2020 - 13:37
‏لا حياة لمن تنادي غير كات ضيعو وقتكم
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29 - أنا وأنت السبت 29 غشت 2020 - 13:38
هذا هو الشعب المسلم المتدين والخلوق الذي تتغنون به دائما ولكن الفقهاء والشيوخ الذين وجب عليهم تنبيه الناس من هاته الخرافات التي تخرب البلاد والعباد هم يصبون فقط جام غضبهم على الأنثى التي لا ترتدي الحجاب بل ويحرضون ضدها أيضا كأن الذكر الذي لا يذكرونه في خطاباتهم كما يذكرون الأنثى فيها يقوم بكل ما يقوله له الإسلام فقط الأنثى هي التي لا تقوم به لهذا لا يتكلمون عليه ويتكلمون عنها هي فقط.اصبحنا في زمن المنافقين بامتياز
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30 - Samir السبت 29 غشت 2020 - 13:38
مناسبة دينية تحولت إلى جاهلية وهمجية اتقوا الله يا أيها الاباء في أبنائكم فأحسنوا تربيتهم فانكم مسؤولون عنهم يوم القيامة
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31 - محمد بن عبد الرحمان السبت 29 غشت 2020 - 13:41
كل هذه السلوكيات لا اساس لها من الدين.بل هي من طقوس ديانات شركية اخرى.الاعلام المرئي يتحمل المسؤولية امام الله لتوعية الناس بدينهم.بالاضافة لمسؤولية الاسر في التربية.
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32 - مواطن مغربي السبت 29 غشت 2020 - 13:46
يجب على المرصد المغربي للمستهلك ان يقاضي من رخص بدخول هذه المفرقعات للبلاد قبل بيعها في الأسواق علانية.قبل محاسبة المراهقين.أما زمزم بالماء والبيض والشعودة فهذا دور العلماء والأعلام قبل وقعوع هذه ألأشياء
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33 - Samir السبت 29 غشت 2020 - 13:46
نحن نعرف جيدا من يرعى هذه الظواهر المسيئة ومن يمنح الهبات للمواسم والزوايا ومن كان يجمع الشعب بالبندير ويفرقه بالهراوة. انها سياسة تخدم من يريد الإبقاء على الشعب في عصور الظلام وبدون ثورة ثقافية تهدم أركان الاستحمار فلن تتغير حال الشعب حتى مع ألف نموذج تنموي
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34 - Kamal السبت 29 غشت 2020 - 13:46
بركا من السلوكات الناقصة و لي عندو شي اولاد ، اربيهم . و لي معارف اربي فمكاين لاش اولدهم
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35 - شعب نرجسي السبت 29 غشت 2020 - 13:47
الجهل و الامية و الكلاخ في شعب اغلبه يبرر اخطائه في الاخرين و الدولة. لكن اهم نقطة هي نسيانه ما لديه و ما عليه من واجبات تجاه هذا الوطن و هته الامة. شعب مريض نفسيا اسهل شيء اليه هو الانتقاد. شعب لا زالت تنخر عقله عادات و تقاليد لا تمت الى تعاليمينا الاسلامية بشيء. شعب يكذب كل شيء و يصدق فقط نفسه. شعب نرجسي و عدواني، شعب كسول يحب كل شيء ياتيه بالمجان. شعب النفاق و تملحيس. انا كمغربي اعلم ان كلامي هذا سوف يضر و يجرح الكثير منكم. لكن هذا هو واقعنا. البلدان تتقدم بشعوبها و لا تتقدم بحكامها. و تقدم الشعوب هي عندما تصل الى درجة الوعي و تقول ان الخطئ منا نحن إن أخطئو. هذا ما لا تجده عند شعبنا المريض نفسيا
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36 - واضح جدا السبت 29 غشت 2020 - 13:48
صحيييح ما جاء في المقال جملة و تفصيلا،،تفجيراتٌ كأنها و ليس مفرقعاتٍ، رغم تنبيهات السلطة فإن البعضَ يتحدى فيُفجر هذه المصائبَ التي أصبح صوتُها قويا أكثر من اللازم،،،
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37 - زرهوني السبت 29 غشت 2020 - 13:49
جهة الشرق تخلو من مظاهر الاحتفال بعاشوراء، من مفرقعات و زم الماء ويقتصر على الصيام فقط.
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38 - عبده السبت 29 غشت 2020 - 13:50
واتخذت السلطات في بعض المناطق قرارات بعدم السماح بإقامة الطقوس المصاحبة للاحتفال بذكرى عاشوراء، كما هو الحال في مدينة آسفي، حيث صدر قرار عاملي يقضي بمنع جميع المظاهر الاحتفالية في تراب الإقليم، ومنها "الشعالة" واستعمال المفرقعات، والتجمعات الغنائية،.... الله يرحم الوالدين نريدها طوال العام، وتوعية الناس أن عاشوراء يوم صيام استنانا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المناسبات الدينية عندنا تزيغ لدى البعض عن أهدافها التي وضعت لها، كلبس الجلود والكرنفالات أيام عيد الأضحى التي هي أيام أكل وشرب وذكر الله وصلة الرحم.. وهلم جرا.
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39 - حمو السبت 29 غشت 2020 - 13:52
و الله إل كورونا مكتظلم حتا واحد. الناس شبعات من الدنيا.
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40 - إبن بطوطة السبت 29 غشت 2020 - 13:54
طقوس لا معنى لها و لا فائدة منها.المستفيد الأكبر هو مستورد هذه المفرقعات و من أعطاه رخصة الإستراد.
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41 - Mus السبت 29 غشت 2020 - 13:56
هذيك راها قلت الترابي و قلت مايدار خاص لي دارها يتحرر ليه ويندوز قدام وكيل الملك باش يتربى أ باراكا من الفوضى، اش من عاشورا هذا كله هراء. هاذا راه إعتداء مع سبق الاصرار والترصد.
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42 - ايور السبت 29 غشت 2020 - 14:01
اللي بقا ليكم من العيد الكبير كملوه بالعادات بهذه السلوكات غير مسؤولة ... لك الله يا وطني
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43 - دحدح بن دح السبت 29 غشت 2020 - 14:02
غير في المغرب عندنا هاد العادات غير الإنسانية.دول اخرى الناس كاتصوم و تقرب لله و تغتنم هاد اليوم الطيب باس تقرب من الله و حنا المغاربة غاديين غير بالعكس .. ربيو ولادكم ا عيباد الله .. هادي غير قلت التربية. الى كان هادا هو الجيل ديال المستقبل صافي نقولو ان لله وان اليه راجعون
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44 - محمد السبت 29 غشت 2020 - 14:03
هذه السلوكيات تعتبر وسيلة للتفريغ و الالهاء لذلك تتهاون السلطات في محاربتها إذا لاحظنا و تأملناما يحدث في مجتمعنا فإننا نجد أن كل ما من شأنه أن يكون وسيلة للإلهاء والتفريغ و كل ماكان ضرره مردودا على المواطن و محصورا فيما يتعلق بمصلحته لا يحارب ولا يعالج بجدية إذا استثنينا بعض الحملات التي يكون الغرض منها فقط الظهور بمظهر الحريص على القيام بالواجب و حفظ النظام.
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45 - دار الشباب السبت 29 غشت 2020 - 14:05
يجب أن نعرف أبناءنا على الأعياد الدينية و الوطنية بكل أبعادها هذا دور المربين و الأساتذة و الآباء و الأمهات
و اين دار لشباب في الأحياء و دورها في التعريف بالأعياد و العادات و التقاليد التي أصبحت طقوس غريبة
من عيد الأضحى الى عاشوراء الى رمضان
أصبح الاحتفال ذو بعد طقوسي و ليس ديني من سيشارك للشباب من يوجههم
لماذا تزعج الناس بالمفرقعات
لماذا تشعل النار الشعالة
لماذا ترش الناس بالماء
لماذا تخرج يوم عيد الأضحى و السكاكين في يدك و انت ملطخ بالدماء
لماذا ترش الناس بالماء القاطع
ما الهدف من هذه الطقوس حتى ظهرت
قال تعالى " قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا
شغلنا عقولكم
ابحثوا في الانترنيت عن كل معلومة جديدة قارنوا حللوا
لا تكونوا قوما تبع اي تابعونا ما يفعله الآخرون و لو بغير علم كفى كفى كفى من الفوضى
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46 - عبد المجيد السبت 29 غشت 2020 - 14:05
أفضل عمل تطوعي ممكن ان يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو ...... تربية أبنائهم .... واش فهمتوا !!!!!؟
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47 - الوجدي السبت 29 غشت 2020 - 14:06
مثل هذه العادات لم تكن موجودة في الجهة الشرقية و خاصة مدينة وجدة .
عندما كنت شاب و اقضي عطلتي الربيعية في مدينة الدار البيضاء في سنوات الثمانينات ، كنت استغرب من هذه الظاهرة و لم افهم مغزاها .
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48 - سعيد السبت 29 غشت 2020 - 14:09
يجب مواجهات هذه الاشياء بالعسكر والدبابات لان عقلية بعض المغاربة جد متحجرة فمازال هناك عادات سيءة لاتزال ساءددة ولاتطور رغم ان المغاربة لهم ادمغة مثل باقي الشعوب
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49 - مستغرب السبت 29 غشت 2020 - 14:11
السؤال الذي يحيرني :كيف دخلت هذه المفرقعات إلى الأسواق ومن المسؤول الأول الذي يسمح ببيعها ويسكت عن ذلك تحت مرأى الغادي والجاي،واش كيضحكو على هاد الشعب ولا أشنو.ثم كل هته العادات التي نراها في المجتمع في هته الفترة من السنة من حرق وتراشق بالماء وبيع الألعاب ووووو هو من عادات الشيعة الملاعين والجهلاء يقلدونهم ويسيرون على خطاهم وهم لا يعلمون ومن تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة،هذه أيام صيام يعظم فيها الأجر من عند رب الأرض والسماء،أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم المسلمين بصيام التاسع والعاشر والعمل الصالح،أما القنبول والماء والعافية والسلطات ساكتة و في عز الوباء ؟؟!! فهنا الي حقق يهرب ليه عقلوا والله العظيم
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