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- "سلوكات سيئة" تخترق عاشوراء .. مفرقعات وتراشق بالبيض والماء - (44)
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كُتّاب وآراء
"سلوكات سيئة" تخترق عاشوراء .. مفرقعات وتراشق بالبيض والماء
بينما تتزايد وتيرة استعمال المفرقعات مع اقتراب ذكرى عاشوراء، التي تحلّ غدا الأحد، ورفع مستعمليها من المراهقين والشباب درجة قوّة انفجارها واختيار أوقات متأخرة من الليل لتفجيرها، دعا المنتدى المغربي للمستهلك إلى التصدّي لهذه العادة، وغيرها من العادات السلبية التي تواكب الاحتفال بذكرى عاشوراء.
ووجه المنتدى المذكور دعوة إلى السلطات المركزية والمحلية، وإلى الآباء والأمهات والمربّين، ووسائل الإعلام، للتصدي لـ"كل العادات والتقاليد السيئة التي تُخلّد بها مناسبة عاشوراء في المغرب، والتي تتلوّن وتختلف باختلاف مناطقه وجهاته".
وإذا كان أصل الاحتفال بعاشوراء يكتسي بعدا دينيا واجتماعيا، فإنها اليوم أصبحت مناسبة لممارسة طقوس لا علاقة لها بالهدف الأسمى من تخليدها، حيث اعتبر المنتدى المغربي للمستهلك أن بعض الطقوس التي تمارس خلالها "لا تمت بصلة لديننا ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا الاجتماعية والثقافية والتربوية".
وتشهد شوارع وأزقة ومختلف فضاءات المدن المغربية سلوكيات غير سليمة، من قبيل إشعال النار في العجلات المطاطية، ورشّ المارة بالماء يتم تسميته بـ"زمزم"، وحتى بالماء القاطع "الآسيد"، ورشقهم بالبيض، وتصير هذه السلوكيات ذات مخاطر في كثير من الأحيان، خاصة ما يتعلق منها بتفجير المفرقعات التي سبق أن أودت بحياة شاب في مدينة الدار البيضاء في مثل هذا الوقت من السنة الماضية، وأعطبت آخرين.
وأكد المنتدى المغربي للمستهلك أن تزامن تخليد ذكرى عاشوراء هذه السنة مع الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، على غرار باقي بلدان العالم، جراء تفشي جائحة كورونا، "يرتّب على الجميع مسؤوليات كبيرة، على رأسها الالتزام الكامل بالإجراءات والتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والإدارية لمواجهة فيروس كورونا".
ودعت الهيئة ذاتها إلى جعل التواصل بين المواطنين خلال هذه المناسبة عن بعد، باستعمال وسائل التواصل المتاحة، عوض التجمعات المباشرة كما كان يتم في الأعوام السابقة، مبرزة أن ذلك سيُسهم في الحفاظ على الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية وسيعزّز سرعة القضاء على الجائحة.
واتخذت السلطات في بعض المناطق قرارات بعدم السماح بإقامة الطقوس المصاحبة للاحتفال بذكرى عاشوراء، كما هو الحال في مدينة آسفي، حيث صدر قرار عاملي يقضي بمنع جميع المظاهر الاحتفالية في تراب الإقليم، ومنها "الشعالة" واستعمال المفرقعات، والتجمعات الغنائية، وزيارة المقابر...
ويرى المنتدى المغربي للمستهلك أن "الالتزام بعدم الانخراط في التقاليد والعادات السيئة المرافقة للاحتفال بذكرى عاشوراء، سيكون تعبيرا عن حبنا للوطن وسلامته، وتقديرا للأطر الطبية ولكل القوى العاملة في مكافحة الفيروس"، مشددا على أن السلاح الوحيد للقضاء على الجائحة "هو الالتزام".
ودعا المنتدى السلطات المختصة إلى منع استخدام الألعاب مجهولة المصدر بالنسبة للأطفال، وخاصة تلك التي قد يشكل استعمالها خطورة عليهم وعلى الغير، ومنع استعمال المفرقعات، وسَنّ عقوبات زجرية إدارية وفورية على البائع والمشتري معا، نظرا لخطورتها؛ إذ تؤدي إلى إصابات مختلفة وعاهات مستديمة.
كما دعا إلى حظر رشّ الماء أو إلقاء البيض على المارة أو التراشق بهما بين الأقران، وتشديد المراقبة من طرف السلطات الصحية والإدارية على المواد والمعروضات في الأسواق، مثل الفواكه الجافة، والتأكد من صلاحيتها، حماية للمستهلك المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
ليس الشباب فقط وانما ختي الاطفال يخرجون ويلعبون ويقومون بتصرفات خطيرة
الام كي ترتاح من صراخ طفلها تقول له اخرج والعب في الشارع او الحومة لكن لا اعرف انها تعرض ابنها للخطر
كم من طفل خسر عينه او تعرض لحاذت جسدي .....
حتي الاباء مسؤولون عن هذا
بصراحة الأثرية من الناس مهورين ولكن بهذا التهور لا يعرفون انهم يقومون بتشويه البلاد بهذه التصرفات
نعرف أن الرجوع الي الحجر الصحي صعب اقتصاديا واجتماعية
لكن هذا هو الحل حتي لا نخسر المزيد
لان نحن المغربة كامونيين
إسلام دين حضارة وليس تخلف
للاسف الشديد هذا هو المنتوج ، اي نشاط يشعر به هؤلاء الشباب واسرهم بهته التصرفات التافهة التي تنم عن تواضع فكري و اضمحلال خلقي وتشويه للمجتمع ككل .
اين السلطات من هذا؟ اين القدوة ؟ اين التوعية ؟.
تسيب وعشوائية واضحة المعالم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
تدخل عبر بوابة الموانئ.
اذن يجب على رجال الجمارك ان يمنعوا دخول هذه المصائب الى البلد لان البعض يربح من وراء هذه التجارة ملايين الدراهم فيحين يبقى حق المواطن الصداع وذوي الانفجارات القوية وخصوصا في ساعات متأخرة من الليل اما حق رجال السلطة فارهاقهم بكثرة العمل لمراقبة هؤلاء المراهقين والجانحين والخارجين عن القانون
يجب منع بيع واستعمال هذه المواد المضرة اصلا بالبيئة
ويجب تقديم هؤلاء للعدالة ولتكن دعائر ثقيلة للمخالفين وان يتم منع التراشق بالماء او ما يسمى بزمزم لانه هناك من يقوم برش المارة بالماء الحارق
وهذا كله يدخل في ثقافة المراهقين والجانحين بالاحتفال بعاشوراء اما الصيام فهو اخر شيء يمكن ان يفكروا فيه.
العقاب على من رخص ﻹسترد ثم المستورد هذا يكفي ﻹنها المشل.
خليوكم من هاد المواضيع، ومشيو لما هو مهم للمواطن وهي الحالة الوبائية،الدخول المدرسي... زصلاح التعليم والنظام الصحي....
و اين دار لشباب في الأحياء و دورها في التعريف بالأعياد و العادات و التقاليد التي أصبحت طقوس غريبة
من عيد الأضحى الى عاشوراء الى رمضان
أصبح الاحتفال ذو بعد طقوسي و ليس ديني من سيشارك للشباب من يوجههم
لماذا تزعج الناس بالمفرقعات
لماذا تشعل النار الشعالة
لماذا ترش الناس بالماء
لماذا تخرج يوم عيد الأضحى و السكاكين في يدك و انت ملطخ بالدماء
لماذا ترش الناس بالماء القاطع
ما الهدف من هذه الطقوس حتى ظهرت
قال تعالى " قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا
شغلنا عقولكم
ابحثوا في الانترنيت عن كل معلومة جديدة قارنوا حللوا
لا تكونوا قوما تبع اي تابعونا ما يفعله الآخرون و لو بغير علم كفى كفى كفى من الفوضى
عندما كنت شاب و اقضي عطلتي الربيعية في مدينة الدار البيضاء في سنوات الثمانينات ، كنت استغرب من هذه الظاهرة و لم افهم مغزاها .