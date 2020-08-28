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وزارة التربية تطالب المدارس بملاءمة التعليم الحضوري و"عن بعد"

وزارة التربية تطالب المدارس بملاءمة التعليم الحضوري و"عن بعد"
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 28 غشت 2020 - 19:45

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المؤسسات التعليمية إلى القيام بتحول تدبيري ملائم، وبتجديد صيغ وأساليب تسييرها الإداري والتربوي، وتشجيع الابتكار البيداغوجي، وتحقيق التحول الرقمي المطلوب.

وحثت الوزارة في مذكرة توجيهية إلى مختلف المسؤولين التربويين بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 2020-2021 المتسم باستمرار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، على اقتراح الحلول الميدانية التي تراعي خصوصيات المؤسسة التعليمية ومحيطها، من أجل الاستجابة الملائمة لمتطلبات التكيف السريع والأجرأة الناجعة لمختلف الأنماط التربوية، بما يتطلبه الأمر من فعالية وجودة تربوية وبيداغوجية تحقيقا للأهداف التربوية المتوخاة، وللكفايات المستهدفة.

وتحدد المذكرة المبادئ والمرتكزات الكبرى والتوجيهات الأساسية المؤطرة لعملية الأجرأة الفعلية للأنماط التربوية المعتمدة، والتي سيتم تطبيقها الفعلي على مستوى المؤسسات التعليمية.

وشددت على أن يحرص مديرات ومديري المؤسسات التعليمية على التفعيل الناجع والأمثل لمختلف آليات وأجهزة تدبير المؤسسة، وهيئاتها التشاركية، وتسخير كل إمكاناتها وطاقاتها ومواردها من أجل كسب رهانات هذا الموسم الدراسي الاستثنائي، وخاصة من خلال تفعيل أدوار مختلف آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري، وجعل "مشروع المؤسسة" أداة أساسية لأجرأة الأنماط التربوية داخل كل مدرسة، وتوظيف تجهيزات ومعدات القاعات متعددة الوسائط المتوفرة بالمؤسسات التعليمية، واستثمارها كركيزة أساسية في دعم عملية "التعلم الذاتي" و"التعليم عن بعد"، واستعمال منظومة "مسار" بالنظر لما تتيحه من إمكانات لتحسين الحكامة المدرسية، وكذا استثمار المكتبات المدرسية، وإعمال آلية التشبيك بين المديرين على مستوى الأحواض المدرسية و"جماعات الممارسات المهنية" من أجل إحداث دينامية مشتركة وتكاملية وتعاضدية تروم دعم عملية أجرأة الأنماط التربوية المعتمدة.

كما تشمل المذكرة دعوات لتسخير جمعيات دعم مدرسة النجاح ومواردها، والانفتاح على جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، وإشراكها في مختلف العمليات التي تستدعي تشاورا موسعا، مع تشديدها على الدور على الأساسي للأسرة في مواكبة تمدرس بناتها وأبنائها، وخاصة بالنسبة للنمطين التربويين بالتناوب وعن بعد، وعلى التواصل الداخلي والخارجي الذي يشكل مرتكزا أساسيا لإنجاح عملية تنزيل الأنماط التربوية المعتمدة، وتوفير التكوينات الضرورية، جهويا وإقليميا ومحليا، باستثمار وتوظيف مختلف الصيغ والوسائل المتاحة، حضوريا وعن بعد، وعبر مساقات التكوين عن بعد (MOOC )، في احترام تام للتدابير والإجراءات الوقائية والحاجزية.

وتطرقت المذكرة للسياق الذي يأتي فيه الدخول المدرسي لسنة 2020-2021، حيث صعوبة التنبؤ بتطورات الحالة الوبائية، مما حدا بالوزارة تحضير خطة عمل متكاملة لتدبيره ارتكزت على مجموعة من الأنماط التربوية التي تستجيب لمختلف فرضيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، من أجل تأمين الحق في التعليم والتكوين، على أساس أن يتم اختيار وتطبيق النمط التربوي الأنسب للحالة الوبائية وملاءمته المستمرة مع تطور هذه الوضعية على مدار الموسم الدراسي برمته.

ومن بين المبادئ الواردة في هذه الوثيقة التوجيهية، اعتبار نمط "التعليم الحضوري" بشكل أساسي، ونمط "التعلم عن بعد" بشكل استثنائي، وتنويع الأنماط التربوية بما يتناسب والوضعيات الوبائية لمختلف المناطق بالمملكة، وإعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختيار وتنزيل النمط التربوي الملائم، وضمان جاهزية كل مؤسسة تعليمية للانتقال من نمط تربوي لآخر على مدار الموسم الدراسي، بما يتناسب وتطور الحالة الوبائية المحلية، مع اعتماد مقاربة تشاركية موسعة في اتخاذ القرار بشأن اعتماد وتطبيق النمط التربوي الذي يتناسب وكل مجال جغرافي، وتخويل الصلاحيات اللازمة للسلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية، بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية، من أجل اختيار وتنزيل النمط التربوي الذي يتناسب والسياق الخاص لكل مؤسسة، بمراعاة الأطر المرجعية الوطنية.

ووفق المصدر، تم اعتماد ثلاثة أنماط تربوية تنطلق من ثلاث فرضيات تتمثل في تحسن الحالة الوبائية والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد "نمط التعليم الحضوري"، ووضعية وبائية تستلزم تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد "نمط التعليم بالتناوب" الذي يزاوج بين "التعليم الحضوري" و"التعلم الذاتي"، واستفحال الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية، حيث يتم ، في هذه الحالة ، اعتماد النمط التربوي القائم على "التعليم عن بعد".

وحرصا على صحة وسلامة مختلف مكونات المجتمع المدرسي، وعلى تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، فإن النمط التربوي الأساسي لانطلاق الدخول المدرسي لسنة 2020-2021، بالنسبة لجميع المستويات الدراسية، يتمثل في "التعليم عن بعد"،

وتتضمن المذكرة مختلف الجوانب المرتبطة بسير العملية البيداغوجية وما تقتضيه من ترتيبات تساير التدابير الصحية التي أقرتها السلطات تبعا للوضعية الوبائية بالمملكة,

وتسري مقتضيات هذه المذكرة على مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، بما فيها أقسام التعليم الأولي، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وعلى أقسام التربية غير النظامية، المطالبة بدورها باعتماد أنماط تربوية مماثلة، وبالاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد، بما في ذلك التباعد الجسدي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الدراسي المقبل في 7 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - كلام في كلام الجمعة 28 غشت 2020 - 19:55
المذكرات هاهي والوسائل والحجرات فينا هي المهم سلللك باختصار ...
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3
2 - لطفك يا الله الجمعة 28 غشت 2020 - 19:56
الله يدير تاويل الخير.
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0
3 - المهدي الجمعة 28 غشت 2020 - 19:59
وأخيرا سنعود إلى المدرسة بعد ست أشهر من الحجر الصحي
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-1
4 - متابع الجمعة 28 غشت 2020 - 20:00
و كذلك تعقيم المدرسة قمة العبث .... لك الله يا مواطن على ما أنت مقبل عليه.
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2
5 - الضحك على الذقون الجمعة 28 غشت 2020 - 20:00
هذه سياسة الضحك على الذقون.الوزارة تطرق اخر مسمار في نعش التربية والتعليم.نحتاج الكثير للعودة
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0
6 - الوزاني الجمعة 28 غشت 2020 - 20:00
التعليم عن بعد يعني ما كاين لا قراية لا والو.
التعليم الحضوري يعني قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لأنه مستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي في المدارس، وبالتالي حدوث كارثة عظمى.
والناس لي كينتقدوا الأساتذة سيروا انتقدوا دوك البرلمانيين والوزراء الحاليين والسابقين لي حياتهم كاملة وهما في عطل مؤدى عنها. أو لا كيعجبكم تحكروا غير على رجال التعليم.
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7 - عماد الجمعة 28 غشت 2020 - 20:01
قمة العبث .. حسبنا الله و نعم الوكيل
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8 - حافي في زمن النعال الجمعة 28 غشت 2020 - 20:01
نطلب من السيد الوزير أمزازي ان يتدخل إننا نعاني بسبب جشع المدارس الخاصة ...حناي معاهم في القضاء الدراري في الدار ومقراو لا عن بعد لا عن قرب وهوم باغين الفلوس ومبغاوش اعطيونا شهادة المغادرة زيادة عن التأمين ثمنه خيالي 2000 درهم للتلميذ سنويا....عندي طفلين والله هاد العام تغادي نبركهم فالدار لملقاش السيد الوزير حل مع المدارس الخاصة لوبي جشع همه الوحيد تكديس المال وليس تعليم أبناء المغاربة شكرا هسبريس
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9 - simo الجمعة 28 غشت 2020 - 20:01
انا لن أخاطر بحياة اطفالي لارظاء لوبي المدارس الحرة والمطابع .سأنتظر ان تتضح الصورة .للأنه لأسف حكومتنا الموقرة لا تبالي بحياة فلذات أكبادنا.حسبي الله ونعم الوكيل.
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10 - sara الجمعة 28 غشت 2020 - 20:02
لا نريد التأجيل ابنائنا في المنازل ممدمنين على الالعاب الالكترونية ..افضل كأب ان يكونو في الاقسام عوض المنازل و الشوارع
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11 - FENANE الجمعة 28 غشت 2020 - 20:03
لا الضغط علينا ،لقد اتضح المستور انت شخصيا مع عن بعد ليس لصالح المدرسة العمومية ولكن للمدرسة الخصوصية ،لانها اذا اغلقت ابوابها فإنك تكبد ميزانية الدولة خسائر فادحة لن تحمد عقباه أضف أن المسثتمر لم يبق له اي مكان في هذا البلد،ان التعليم الحضوري صعب جداً عليك وانما تريد سد فراغك به لن تستطيع و انت مدرك ان الأسر المغربية سوف تختار عن بعد او ااتأجيل اسوة باستغلال الوقت حتى إيجاد لقاح في غضون الاشهر القادمة وبه الاعلان والسلام.
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12 - وااجب الجمعة 28 غشت 2020 - 20:04
وزارة الداخلية خصها تتحرك دابا تفرق الاجهزة للمحتاجين و توريهم كيفاش يخدمو راه الوقت كايفوت...
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13 - معلم الجمعة 28 غشت 2020 - 20:04
ما يهم الآباء هو من سيقوم بالتعليم ان كان عن بعد أو عن قرب اخص بالذكر المتعاقدين المتقاعسين الذين الفوا الراحة ويحرضون الآباء على عدم قبول العودة في الموعد المحدد،تحية لرجال ونساء التعليم المخلصين ....
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14 - Qarfaoui Genova الجمعة 28 غشت 2020 - 20:05
ما دامت هذه الوزارة غير قادرة للبث في مجموعة من النقط و تتخبط في مشاكل بيداغوجية عديدة و غير قادرة على إخراج للميدان قرارات تخص تضع التعليم عامة في الطريق الصحيح فهي وزارة فاشلة و الأدلة أمام الجميع من أساتذة و تلاميذ و أولياء الأمور
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15 - النقد الذاتي الجمعة 28 غشت 2020 - 20:05
ارتجالية القرارات لن تنجح التعليم الحضوري. نفترض حيا من الأحياء فرض عليه الحجر ستغلق مدارسه او يمنع الأطفال من الخروج...
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16 - houssam الجمعة 28 غشت 2020 - 20:06
من كثرة تداخل توصيات المدكرة يظهر جلياً مدى تخبط الوزارة في شان الدخول المدرسي والسؤال هو هل بالامكان تنفيد كل ماجائت به هاته المدكرة أم أن الوزارة تبحث لنفسها عن مبرر للتنصل من المسؤولية في حالة وقوع الكارثة بأنتشار الوباء بين المتمدرسين والمدرسين وبالتالي بين العائلات وكل الوطن وهدا واقع لامحالة مادامت القرارت المصيرية للأمة من هدا الحجم تُتَخد بهذا الشكل.
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