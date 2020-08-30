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الرئيسية | مجتمع | منظمة تنتقد ثغرات "التعليم عن بعد" وعدم تكافؤ الفرص بين المغاربة

منظمة تنتقد ثغرات "التعليم عن بعد" وعدم تكافؤ الفرص بين المغاربة

منظمة تنتقد ثغرات "التعليم عن بعد" وعدم تكافؤ الفرص بين المغاربة
هسبريس - أمال كنين
الأحد 30 غشت 2020 - 17:00

قالت "هيومان رايتس ووتش" إنه منذ إغلاق المدارس مارس الماضي لم يتلق العديد من الأطفال أي تعليمات أو ملاحظات أو تفاعل مع معلميهم؛ فيما كثيرًا ما درس الطلاب موضوعات أقل أو محتوى أقل من خلال التعلم عن بعد، كما شارك العديد منهم مشاعر التوتر والقلق والعزلة والاكتئاب، التي ربطوها بنقص التواصل مع أصدقائهم وأساتذتهم في القسم.

وأجرت المنظمة الحقوقية 57 مقابلة عن بُعد مع تلاميذ وأولياء أمور ومعلمين ومسؤولي تعليم في عدد من البلدان الإفريقية، من بينها المغرب، حول آثار الوباء على تعليم الأطفال، لإعداد بحثها الذي "يُظهر أن إغلاق المدارس بسبب الوباء أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة سابقًا، وأن الأطفال الذين كانوا بالفعل أكثر عرضة للإقصاء من التعليم الجيد هم الأكثر تضررًا".

ومن ضمن المقابلات التي أجرتها المنظمة الدولية لقاء مع "نوال. ل"، التي أوردت أن مدرستها رغم كونها تقدم دروسًا عبر الإنترنت، إلا أن بعض المدرسين واجهوا صعوبات، حسب البحث.

وتقول نوال: "في بعض الأحيان لا نسمع من المدرس طوال اليوم، ثم يحضر في الساعة 6 ليقول إنه ليس لديه رصيد إنترنت كافٍ"، وقدرت أن حوالي نصف الطلاب حضروا دروسًا عبر الإنترنت.

من ضمن المقابلات أيضا مقابلة مع والدة "هند.م"، التي تعول الأسرة من خلال عملها كعاملة نظافة. وتقول المنظمة: "في المنزل لديهم شبكة أنترنيت بطيئة".

وقالت هند: "هناك خطة لشبكة أنترنيت أسرع. ناقشت الأمر مع أمي، لكنها قالت إننا لا نستطيع تحملها..ولأن الاتصال ليس جيدًا يجب أن أعطي الأولوية لبعض الدروس على أخرى".

وقال مدرس في الرباط إنه علم من مقابلة تلفزيونية مع وزير التعليم أنه من المتوقع أن يستخدم المعلمون Microsoft Teams لإنشاء فصول دراسية عن بعد".

ويضيف: "لم تكن لدي أي فكرة عن كيفية عمل Teams هذا، ولم أتلق أبدًا تعليمات حول كيفية إنجاحه ... حاولت أربع مرات الوصول إليه ولم أنجح، وأخيراً أسقطته. لم تفعل الوزارة في أي وقت أي شيء لتسهيل الوصول".

وقال مدرس في حي شعبي بالرباط إنه بعد أسابيع قليلة من التعلم عن بعد، "لم يتبق سوى 10 في المائة أو أقل من الطلاب الذين تابعوا دراستهم".

فيما قالت "خديجة. ف" في الدار البيضاء: "لا يمكنني أنا أو زوجي القراءة أو الكتابة، لذا لا يمكننا مساعدة بناتنا في المدرسة".

وحسب "هيومان رايتس ووتش" تواجه الفتيات حواجز فريدة لمواصلة متابعة التعليم الرسمي عن بعد... "غالبًا ما يُتوقع من الفتيات تحمل مسؤوليات رعاية الأطفال والأعمال المنزلية"، يقول البحث.

وتورد المنظمة: "عندما يحتاج الأطفال إلى استخدام التكنولوجيا للدراسة، ويكون الوصول إلى الأجهزة أو البيانات شحيحًا، فغالبًا ما ينتهي الأمر بالفتيان إلى الحصول على إمكانية الوصول إلى هذه الموارد أكثر من الفتيات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - lah الأحد 30 غشت 2020 - 17:18
لا أتصور كيف يمكن لتلميذ المستوى الابتدائي التعلم عن بعد حتى ولو توفرت له وسائل الاتصال اللازمة خاصة المستويات الدنيا
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10
2 - الحجاح الأحد 30 غشت 2020 - 17:21
الدخول المدرسي لهذه السنة يفرض واحد من الاختيارات الثلاثة : 1 - التعليم الحضوري 2 - التدريس عن بعد 3 - إغلاق المؤسسات التعليمية وجعلها سنة بيضاء.
الحل الأول يتطلب بدل مجهود كبير من طرف الدولة لتوفير الشروط الملائمة لحماية التلاميذ وكافة العاملين بالقطاع.
هل هذا ممكن ؟ الحل الثاني اتبث محدوديته .اما الثالث...فالله يحفظ.
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2
3 - ilias ziani الأحد 30 غشت 2020 - 17:23
اظن ان هدا هو الحل الوحيد الذي سيحرم نصف اطفال المغرب
من حقهم في التعليم,
اطفال لايجدون حتى الماء الصالح لشرب , فما بالك بالانترنت.
عزاؤنا وعزؤكم واحد في قطاع التعليم.
حسبي الله ونعم الوكيل
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8
4 - karim الأحد 30 غشت 2020 - 17:24
Comme toujours, cette organisation vraiment partiale ne laissera pas le Maroc tranquille. C'est la dernière à donner son avis sur notre système éducatif ou autre. Ses membres sont des endoctrinés radicaux financés par l'occident pour ruiner le tiers monde. Je leur dis : allez voir le système français, américain ou autre grande puissance. Elle n'osera pas dire un mot. C'est une organisation de manipulateurs, et je ne dis pas que notre système est bon. Nous devons changer et évoluer certes, mais pas en écoutant ou en lisant les rapports de ses membres opportunistes.
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-3
5 - كلمة حق الأحد 30 غشت 2020 - 17:24
اذن اعطونا الحل من فضلكم وكفى من النقذ السلبي و الهدام
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1
6 - عبدالحق الأحد 30 غشت 2020 - 17:24
التعليم عن بعد فاشل 100% لان اغلب الاسر لاتتوفر على صبيب الانترنيت فضلا عن عدم توفر التلاميذ على حواسيب وهواتف دكية خصوصا في الاحياء الشعبية والقرى
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6
7 - Tawrg max الأحد 30 غشت 2020 - 17:26
تعليم عن بعد غير مجدي مثل ورقه رميد دوله المغربيه تعيد اور قه لان لوضع كارثي بكل لمعاير فوضى مرتزقه اوباش خونه تجار قرقوبي أحزاب تدعي سياسه وطهاره هدفهم صيطر عل عقول وعل منابع لقرار وتفريق غنيمه لمقاصه إعانات خارجيه لنفخ ارصدتهم سريه بماذا نستفد الا تفريخ جيوش، من الاميه ومجرمين وبطاله وفقر ان ليم نغير عقلية أحزاب واتباع وعشيقات راكمو ثروات أبنائهم بنات عشيقاتهم يدرسون بجامعات تركيه تابعه لادروغان من أجل صيطرة على دوالب حكم في المغرب بعد تقديم لبيعه لادروغان هذه مخططاتعم حذاري ثم حذاري ثم حذاري الدين يدعون انهم نظفاء عقال هم سبب تخريب تعليم صحه وازدهار العلم الصناعه الدين كيف أن اخر عنصري فيهم بدل زوجته ونسيه عشرت 30سنه ولاستتني نسائهم بعضهم عشيقه من أجل لمنصب في دوان او وزراي او في ادارات تعريضاته متيازات ربيلات تعويض عن سكن 5000درهم تعويض عن تنقل 3000درهم تفريق غنيمة محروقات كل نهايه شهر حوااي 176الف موظفه لم يلتحقو بعملهم مند 7اشهر ولا استنى حت معلمات ومعلمين واساتده مادامت الاجره يقبضونه كل نهايه شهر مع تخفيضات وحوافز في كل شي من ضهر قهر لبسطاد زيدو فلسو تعليم عن بعد
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8 - محمد الصابر الأحد 30 غشت 2020 - 17:27
خطة أسبوع+أسبوعين:
 يتم الاشتغال وتحضير الاقسام (بمعدل20 تلميذا) بمنطق التباعد المكاني في الحضورومنهجية التحضيرللاسبوعين المواليين عن بعد = بتوجيهات دقيقة في موضوعات الدروس منهجيا وتقنيا باستعمال مراجع وجداول ومطبوعات...
 التلاميذ في الحضوريتدربون على منهجية الاشتغال للاسبوعين عن بعد،بتحديد المهام والتعليمات الموجهة قصد تهديف التعلمات وأساليب المشاركة بشكل ذاتي مع عرض النتائج أمام المجموعة،حيث يتم تكليف التلاميذ تناوبا بالاسم في اليوم والساعة لاعداد جواب أو قراءة وقد يتم عرض منتوج تعليمي أوخلاصة قاعدة أو استنتاج...
 امكانية الاتصال بالاولياء واجبة في حالة عدم انضباط التلميذ سلوكيا أوغيابه أوفي حال عدم قيامه بالمهام ولوعن بعد طبعا. راحنا ماكنلعبوش.
 في حصص المعالجة، وبعد تقويم المكتسبات حضوريا :
 نضع ايدينا على الاخطاء المشتركة ثم نعمد الى التصحيحات الجماعية مرفوقة بامثلة.
 ننتقل الى اصلاح الثغرات باعتماد اساليب تفييئ مجموعات الاخطاء لنقدم تمارين جديدة ونصححها.
 ننتقل الى الاختلالات الفردية العميقة ونتتبعها بالشرح والامثلة وكل الابداعات...
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9 - مواطن مقهور الأحد 30 غشت 2020 - 17:28
الى كنتو بغايين تنجحو تعليم عن بعد
ستاخدمو مجموعات فايسبوك
واليوتيوب ره هو لي غينجح وكيعرفو ليه دراري
ماشي تمشيو تستاخدمو vimeo لي حد مكيستاعملو واصلا كاع مكيخدم ولا microsoft teams راه داكشي عيان
شوفو قنوات بحال youssef nejjari ولا bac facil ولا اضرضور لا مول فلسفة ولا نوال بكالي، وزيد وزيد مال هادو نجحو؟
اصلا لوزارة كتحاول طبق داكشي ديال لغرب
ومتنساوش ان روس راه كيستخدمو ok.ru ماشي يوتيب ولا صين ولا فرنسا راه منصات ديالهم
حاولو تديرو موقع بحال udmey ويكون تطبيق تدخلو من الهاتف وتشارجي الدروس ومنها تدير المغرب تعليم عن بعد ماشي غير في كورونا
ونبقاو ندخلو ليه بحال زيرو فايسبوك
وكاين تعليم عن بند دخلو ناس ديال باك ليبر مع صحاب بكالوريا في تطبيق teams بلنسبة لي قادر عليه
وتعليم عن بعد ناجح وهو لي ستافدت منو مند 2014 ولكن في هاد لفترةالمغرب دارتو فاشل حتا لموقع فاش كادوه بديت غير كنضحك اي واحد يكادو.
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0
10 - ghandi mouna الأحد 30 غشت 2020 - 17:30
من اراد التعليم عن بعد فله ذلك - و من اراد التعليم الحضوري الفعلي فله ذلك - و من اراد التعليم الخصوصي فله ذلك - و من اراد التعليم العمومي فله ذلك- و من اراد التعليم في البعثات الاجنبية فله ذلك- و من اراد التعليم المغربي فله ذلك- و من اراد التعليم في الخارج فله ذلك و من اراد التعليم في الداخل فله ذلك- من اراد التعليم في القرى و الجبال و البوادي و المداشر فله ذلك - و من اراد التعليم في مدينته و بالقرب منه مع معرفة الاساتذة و الادارة لقضاء الحوائج و نيل الشواهد حسي مسي و باك صاحبي فله ذلك-
انه العبث و الفوضى و انعدام المسؤولية و غياب مشروع وطني منصف و عادل و ديموقراطي...
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4
11 - نيشان الأحد 30 غشت 2020 - 17:30
تأجيل الدخول المدرسي و تسقيف أسعار المدارس الخاصة هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون يتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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2
12 - هزيم الرعد الأحد 30 غشت 2020 - 17:31
دابا كولشي بان لي زرعوه الحكومات المتعاقبة على المغرب والمسؤولين الكبار من سياسات خفية وفاشلة دابا كتحصدوه. التعليم عن بعد لن يعطي شيئا أما ولاد الشعب المهمش لي ملقيينش حتى باش يخلصو الكراء هادشي إلا عيشين في المدن عاد خلي شعب البوادي وزيد مصاريف الأكل والشرب وشراء الملابس والكتب المستعملة جايين تهدرو ليهم عن التعليم عن بعد لي خاصو أقل حاجة روشارج أنترنيت 5Go لحصتين أو ثلاثة زائد هاتف سمارت فون أو تابليت أو كمبيوتر منين غادي يجيوهوم الفلوس، نحن لسنا في بلد يسمح بتوفير هاته المستلزمات لأبناءه وحتى إن توفرت فهناك من سيسرقها من التماسيح والعفاريت. يكفينا الأكسجين الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والحمد لله أن لنا رب كريم.
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13 - تشومسكي الأحد 30 غشت 2020 - 17:32
عجيب امر هذا البلد. حين يتعلق المر بفضائح شوف تيفي واباحيات روتيني اليومي، تحد الغاربة يوبخون بعضهم لعدم المتابعة ويحثون بعضهم البعض على اقتناء اخر الهواتف تقنية وتعبئة الرصيد حتى لا يفوتهم شيئ مما اصاب هاته الامة من الجهل والوهم. لكن حين يتعلق الامر بالدراسة واستغلال التكنولوجيا للتعلم، تجدهم يتبرمون ويحنقون ويبدأوا في رمي الاتهامات نحو الاساتذة والمدرسة وشركات التواصل والدولة والامم المتحدة. ثم ياتي بعد هذا كله معتوه يدعي المعرفة رغم ان رصيده المعرفي لا يتعدى اجازة يتيمة في مادة تعتمد على الحفظ وتقتل الابداع، يأتي هذا المغفل المصاب ببارانويا حادة تجعله يحس بالرهاب كلما سمع كلمة استاذ فيلقي بافاعيه المسحورة في وجه الاساتذة قاصدا افزاعهم وهو لا يدري ان العصا ورثها موسى للمعلمين دون غيرهم، لذلك لن يجد لاخافتهم ولا لنقدهم سبيلا. سيمضي هذا المدعي الى مهملات الزمن وسيبقى الاستاذ شامخا مادام للانسان بقية في هذا الكون.
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14 - Enseignant الأحد 30 غشت 2020 - 17:34
التعليم عن بعد سيكون السبب الرىيسي للهدر المدرسي لأن التلميذ لا يساير ولا يتجاوب عن بعد. لكي يساير و يتفاعل التلميذ مع ما يقدم إليه ينبغي أن يتواصل مع أساتذته وزملاءه حضور يا.
إذا أردنا لأبنائنا تعليما فعالا فلابد من التعليم الحضوري.
Enseignement à distance sera la cause principale de l'abandon scolaire,ce type d'enseignement produirait les gens passifs et paresseux .
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15 - تكافؤ الفرص/الوطنية الحقة الأحد 30 غشت 2020 - 17:35
من أجل تكافؤ الفرص في هاته الظرفية... على الجميع التحلي بروح المسؤولية و انجاح هذه المحطة الإستثنائية ببلادنا.. من التزام فردي باساليب الوقاية و انخراط المصحات الخاصة و المختبرات الخاصة.. والصيدليات(عبر بيع الأدوية المساعدة ضد كوفيد بدون ارباح)..و عبر انخراط المحلات التي تبيع ادوات الوقاية دون الطمع في الربح و عبر انخراط منصات الاتصال عبر تخفيض التعبئة الى ثمن يتقبله الفقير.. وأخيرا عبر انسحاب أرباب المدارس الخاصة من عملية تعليم المغاربة وترك مدارسهم رهن وزارة التعليم العمومي مؤقتا حتى انتهاء هاته الجائزة(تتكلف الوزارة بمصاريف الإنارة و أجرة العاملين بتلك المؤسسات في حين يدفع الآباء ثمنا رمزا مقابل تدريس أبنائهم حسب الصيغة التي تراها مناسبة السلطات ببلدنا الحبيب)..
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16 - ahmed الأحد 30 غشت 2020 - 17:36
لماذا يريدون فرض التعليم الحضوري على الجميع ..من يختار التعليم عن بعد فقد تنازل عن تكافؤ الفرص بمحض إرادته ...الذين ينادون بفرض التعليم الحضوري على الجميع ليست لهم ثقة بأنفسهم و يخافون أن يختاروا الاختيار السيء لذلك يريدون أن يكون الجميع على نفس القارب لذلك أنصحهم بالاهتمام بشؤونهم و ترك الغير يختار ما يلائمه
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17 - هم...هم -حقيقي- الأحد 30 غشت 2020 - 17:37
لقد ابان التعليم عن بعد عن جادبيته كمطور ومكمل للعملية البيداغوجية. والسنة الماضية تم اعتماده أثناء انتشار الوباء فكانت له نتائج إيجابية وأثبت نجاعته بفضل السادة الأساتذة الدين لطالما كنت انتقدهم واشتمهم ظلما وعدونا والآن بهذه المناسبة اطلب منهم المسامحة عما بدر مني بسبب حسدي لهم على ارزقهم ليس إلا. كما أني اصارحهم اني اعاني من خلل عقلي واضطرابات نفسية صعبة .تجعلني اقول كلاما ثم بعد دلك اقول نقيضه وستلاحضون دلك في تعليقاتي يااخوان اني مريض نفسنا فلا تعاتبني. والاحمق رفع عنه القلم هدا مااود توضيحه للجميع لتعرفوا حالتي التي لاتحبها حتى لعدوك انشري يا هسبريس الحرة
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