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كُتّاب وآراء
منظمة تنتقد ثغرات "التعليم عن بعد" وعدم تكافؤ الفرص بين المغاربة
قالت "هيومان رايتس ووتش" إنه منذ إغلاق المدارس مارس الماضي لم يتلق العديد من الأطفال أي تعليمات أو ملاحظات أو تفاعل مع معلميهم؛ فيما كثيرًا ما درس الطلاب موضوعات أقل أو محتوى أقل من خلال التعلم عن بعد، كما شارك العديد منهم مشاعر التوتر والقلق والعزلة والاكتئاب، التي ربطوها بنقص التواصل مع أصدقائهم وأساتذتهم في القسم.
وأجرت المنظمة الحقوقية 57 مقابلة عن بُعد مع تلاميذ وأولياء أمور ومعلمين ومسؤولي تعليم في عدد من البلدان الإفريقية، من بينها المغرب، حول آثار الوباء على تعليم الأطفال، لإعداد بحثها الذي "يُظهر أن إغلاق المدارس بسبب الوباء أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة سابقًا، وأن الأطفال الذين كانوا بالفعل أكثر عرضة للإقصاء من التعليم الجيد هم الأكثر تضررًا".
ومن ضمن المقابلات التي أجرتها المنظمة الدولية لقاء مع "نوال. ل"، التي أوردت أن مدرستها رغم كونها تقدم دروسًا عبر الإنترنت، إلا أن بعض المدرسين واجهوا صعوبات، حسب البحث.
وتقول نوال: "في بعض الأحيان لا نسمع من المدرس طوال اليوم، ثم يحضر في الساعة 6 ليقول إنه ليس لديه رصيد إنترنت كافٍ"، وقدرت أن حوالي نصف الطلاب حضروا دروسًا عبر الإنترنت.
من ضمن المقابلات أيضا مقابلة مع والدة "هند.م"، التي تعول الأسرة من خلال عملها كعاملة نظافة. وتقول المنظمة: "في المنزل لديهم شبكة أنترنيت بطيئة".
وقالت هند: "هناك خطة لشبكة أنترنيت أسرع. ناقشت الأمر مع أمي، لكنها قالت إننا لا نستطيع تحملها..ولأن الاتصال ليس جيدًا يجب أن أعطي الأولوية لبعض الدروس على أخرى".
وقال مدرس في الرباط إنه علم من مقابلة تلفزيونية مع وزير التعليم أنه من المتوقع أن يستخدم المعلمون Microsoft Teams لإنشاء فصول دراسية عن بعد".
ويضيف: "لم تكن لدي أي فكرة عن كيفية عمل Teams هذا، ولم أتلق أبدًا تعليمات حول كيفية إنجاحه ... حاولت أربع مرات الوصول إليه ولم أنجح، وأخيراً أسقطته. لم تفعل الوزارة في أي وقت أي شيء لتسهيل الوصول".
وقال مدرس في حي شعبي بالرباط إنه بعد أسابيع قليلة من التعلم عن بعد، "لم يتبق سوى 10 في المائة أو أقل من الطلاب الذين تابعوا دراستهم".
فيما قالت "خديجة. ف" في الدار البيضاء: "لا يمكنني أنا أو زوجي القراءة أو الكتابة، لذا لا يمكننا مساعدة بناتنا في المدرسة".
وحسب "هيومان رايتس ووتش" تواجه الفتيات حواجز فريدة لمواصلة متابعة التعليم الرسمي عن بعد... "غالبًا ما يُتوقع من الفتيات تحمل مسؤوليات رعاية الأطفال والأعمال المنزلية"، يقول البحث.
وتورد المنظمة: "عندما يحتاج الأطفال إلى استخدام التكنولوجيا للدراسة، ويكون الوصول إلى الأجهزة أو البيانات شحيحًا، فغالبًا ما ينتهي الأمر بالفتيان إلى الحصول على إمكانية الوصول إلى هذه الموارد أكثر من الفتيات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
الحل الأول يتطلب بدل مجهود كبير من طرف الدولة لتوفير الشروط الملائمة لحماية التلاميذ وكافة العاملين بالقطاع.
هل هذا ممكن ؟ الحل الثاني اتبث محدوديته .اما الثالث...فالله يحفظ.
من حقهم في التعليم,
اطفال لايجدون حتى الماء الصالح لشرب , فما بالك بالانترنت.
عزاؤنا وعزؤكم واحد في قطاع التعليم.
حسبي الله ونعم الوكيل
يتم الاشتغال وتحضير الاقسام (بمعدل20 تلميذا) بمنطق التباعد المكاني في الحضورومنهجية التحضيرللاسبوعين المواليين عن بعد = بتوجيهات دقيقة في موضوعات الدروس منهجيا وتقنيا باستعمال مراجع وجداول ومطبوعات...
التلاميذ في الحضوريتدربون على منهجية الاشتغال للاسبوعين عن بعد،بتحديد المهام والتعليمات الموجهة قصد تهديف التعلمات وأساليب المشاركة بشكل ذاتي مع عرض النتائج أمام المجموعة،حيث يتم تكليف التلاميذ تناوبا بالاسم في اليوم والساعة لاعداد جواب أو قراءة وقد يتم عرض منتوج تعليمي أوخلاصة قاعدة أو استنتاج...
امكانية الاتصال بالاولياء واجبة في حالة عدم انضباط التلميذ سلوكيا أوغيابه أوفي حال عدم قيامه بالمهام ولوعن بعد طبعا. راحنا ماكنلعبوش.
في حصص المعالجة، وبعد تقويم المكتسبات حضوريا :
نضع ايدينا على الاخطاء المشتركة ثم نعمد الى التصحيحات الجماعية مرفوقة بامثلة.
ننتقل الى اصلاح الثغرات باعتماد اساليب تفييئ مجموعات الاخطاء لنقدم تمارين جديدة ونصححها.
ننتقل الى الاختلالات الفردية العميقة ونتتبعها بالشرح والامثلة وكل الابداعات...
ستاخدمو مجموعات فايسبوك
واليوتيوب ره هو لي غينجح وكيعرفو ليه دراري
ماشي تمشيو تستاخدمو vimeo لي حد مكيستاعملو واصلا كاع مكيخدم ولا microsoft teams راه داكشي عيان
شوفو قنوات بحال youssef nejjari ولا bac facil ولا اضرضور لا مول فلسفة ولا نوال بكالي، وزيد وزيد مال هادو نجحو؟
اصلا لوزارة كتحاول طبق داكشي ديال لغرب
ومتنساوش ان روس راه كيستخدمو ok.ru ماشي يوتيب ولا صين ولا فرنسا راه منصات ديالهم
حاولو تديرو موقع بحال udmey ويكون تطبيق تدخلو من الهاتف وتشارجي الدروس ومنها تدير المغرب تعليم عن بعد ماشي غير في كورونا
ونبقاو ندخلو ليه بحال زيرو فايسبوك
وكاين تعليم عن بند دخلو ناس ديال باك ليبر مع صحاب بكالوريا في تطبيق teams بلنسبة لي قادر عليه
وتعليم عن بعد ناجح وهو لي ستافدت منو مند 2014 ولكن في هاد لفترةالمغرب دارتو فاشل حتا لموقع فاش كادوه بديت غير كنضحك اي واحد يكادو.
انه العبث و الفوضى و انعدام المسؤولية و غياب مشروع وطني منصف و عادل و ديموقراطي...
إذا أردنا لأبنائنا تعليما فعالا فلابد من التعليم الحضوري.
Enseignement à distance sera la cause principale de l'abandon scolaire,ce type d'enseignement produirait les gens passifs et paresseux .