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"جامعة الرباط" تكشف ترتيبات الامتحانات المؤجلة

"جامعة الرباط" تكشف ترتيبات الامتحانات المؤجلة
هسبريس من الرّباط
الأحد 30 غشت 2020 - 11:50

نظرا لتطوّرات الوضعية الوبائية بالمغرب، وبعد بلاغ الوزارة الوصية حول ظروف التدريس خلال الجائحة، تدارست اللجنة البيداغوجية لجامعة محمد الخامس بالرّباط سيناريوهات تنظيم امتحانات الدّورة الربيعية المؤجَّلَة.

ووَفق بلاغ للجامعة، من المرتقب أن تجري المؤسّسات ذات الاستقطاب المحدود التابعة لها امتحانات الدورة الربيعية المتبقية عن بعد، كما من المرتقب أن تجري المسالك ذات الاستقطاب المفتوح، بالمؤسّسات ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لها، امتحاناتها المتبقية عن بعد "نظرا للخصوصيّة البيداغوجية للمسالِك".

أما مسالك الإجازة في الدراسات الأساسية بالمؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس فمن المزمع أن تجري امتحاناتها حضوريا، مع إعادة جدولتها بإجراء اختبارات السداسي السّادس أوّلا، تليها اختبارات السداسيّ الرّابع، ثم اختبارات السداسيّ الثاني، "مع أخذ تطوّر الحالة الوبائية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني بعين الاعتبار".

ووضّحت جامعة محمد الخامس بالرباط أن كلّ مؤسسة من المؤسسات التابعة لها ستعلن على حدة البرمجة المفصّلة والتدابير التنظيمية للامتحانات عبر مواقعها الإلكترونية.

ودعت الجامعة كلّ طالب على علم بإصابته بفيروس كورونا إلى "التّصريح بذلك عبر البريد الإلكتروني المخصّص لهذا الغرض من طرف المؤسسة الجامعية التابع لها، حتى يُمَكَّن لاحقا من اجتياز الامتحان"، محذّرة من "عقوبات قانونية صارمة في حقّ كلّ من ثبت علمه قبليّا بإصابته ولم يصرّح بالأمر واجتاز الامتحان".

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