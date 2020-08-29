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الرئيسية | مجتمع | ‪رفيقي: لا مبرر لتحريم "حفل عاشوراء" .. الدين مطالب بالاستيعاب

‪رفيقي: لا مبرر لتحريم "حفل عاشوراء" .. الدين مطالب بالاستيعاب

‪رفيقي: لا مبرر لتحريم "حفل عاشوراء" .. الدين مطالب بالاستيعاب
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 21:00

تجاذبات لا تنتهي مازال موضوع الاحتفالات بعاشوراء يثيرها كل سنة، فأمام توالي إحياء العادة التي عمرت لآلاف السنين، تتصادم تيارات مجتمعية متفرقة بشأن الذكرى، التي يربطها البعض بالشيعة، فيما يناصر آخرون جو الفرح الذي يطبع الفترة.

وأسوة باحتفالات "بيلماون" في أكادير ونواحيها، لم تنجح سياقات الجائحة في وقف الطقوس المصاحبة لعاشوراء، وهو ما طرح أسئلة التنظيم لدى المواطنين. لكن المسألة أعمق بالنسبة للبعض، خصوصا أمام ارتباطات الطقس بديانات وطوائف متعددة.

ويقول محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث المتخصص في الشأن الديني، إن الاحتفالات بعاشوراء لا علاقة لها بما يجري على مستوى المشرق، حيث لا تستحضر الحسين أو "نجاة موسى"، مؤكدا أن المغاربة يحتفلون دون هذه الخلفيات.

وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغاربة صنعوا لنفسهم احتفالا فيه عادات وطقوس مختلفة، وضمنها مظاهر تعود لفترة ما قبل الإسلام، مشددا على أن للبلاد عاشوراء خاصة بها توحد مختلف الثقافات.

وأشاد المتحدث بجو المرح الذي يطبع الفترة، خصوصا لدى الأطفال والنساء، معتبرا أن ظاهرة "عيشوري عيشوري" هي تخلص للمرأة من السلطة الذكورية، كما أن للماء والنار دلالات كبيرة وأصول متفرقة، وزاد: "لا مشكل في الاحتفالات على الإطلاق".

وأكمل رفيقي قائلا: "التخوف يصدر دائما عن السلفية الوهابية، وهذا أمر عادي بالنظر إلى أنه يتعلق بمنهاج يلصق البدع بكل الاحتفالات، لكن هذا غير سليم، فالدين مطالب باستيعاب التقاليد"، معتبرا أنه "لا مبرر لتحريم الفرح".

والطرف الثاني الذي يرفض، حسب رفيقي، يتعلق بتيار داخل المجتمع يحتج على إشعال النار والمفرقعات، "لكن هذا الأمر مطروح عالميا"، مسجلا أنه "من الطبيعي حدوث بعض الخسائر"، ومطالبا بمزيد من التوعية وليس منع طقس متجذر في التاريخ المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - مثقف درب الفقراء السبت 29 غشت 2020 - 21:06
العلم موجود ولكن الفقهاء قليلون .لان الفقه هو فهم اسباب نزول الايات القرآنية وتطبيقها على الواقع . الفقيه الحقيقي يجب ان يكون عالما بتاريخ الكون و مثقف ثقافة عصرية و عالم باللغة العربية و الدين بمختلف مجالاته .ومتعمقا في مجال تخصصه. ولا يمكن ان نتكلم عن اي شيء بدون دليل و فهم جيد. و لا أعارض ما قال الاستاذ رفيقي . والله اعلم .
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-29
2 - marocain hore السبت 29 غشت 2020 - 21:09
الماء والنار دلالات ماهي هده الدلالات واش حنا كنعبدو النار اتقوا الله باركا من البدع
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51
3 - لا مؤاخذة السبت 29 غشت 2020 - 21:10
هل هته العادات منذ الاف السنين. هذا العجب العجاااااااب.
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36
4 - كمال السبت 29 غشت 2020 - 21:12
سبحان الله البعض لايعرف إلا أقصى اليمين أو أقصى اليسار...إذا كان على الدين إستيعاب جميع الطقوس والعادات فوجوده مثل عدمه فالضابط عند المسلم هو ماقال به الله وماقاله رسوله الكريم دون إفراط او تفريط...
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55
5 - مغربي السبت 29 غشت 2020 - 21:13
السيد رفيقي ظروف استثنائية يعيشها المغرب البلد المسلم وباقي دول العالم، عاشور نحتفل بها كل سنة ومازلنا، لكن مرة واحدة لا نحتفل بها لظروف وباءية صعبة لا غير شيء، عليك أن تكون مواطنا مغربيا يريد الخير لهدا البلد ولمواطنيها لا أن تطلب وتتظاهر من أجل التلميع.
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18
6 - المجلي السبت 29 غشت 2020 - 21:13
يا سلام على الثقافة و الافراح العيشورية
ورث ثقافي من عهد العصر الحجري
حتى الجهل اصبح ارث ثقافي
اللهم نسالك العفو و العافية
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63
7 - يوسف السبت 29 غشت 2020 - 21:13
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
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59
8 - غوبر فريد السبت 29 غشت 2020 - 21:13
المناسبات الدينية انحرفت عّن هدفها وصارت بالنسبة للدولة حدث اقتصادي ومناسبة للاستهلاك السلع وتقديم الخدمات وما تدره من ضرائب ورسوم للخزينة وبالنسبة لاغلبية المواطنين مع مرور الزمن اصبحت مجرد فلكلور احتفالي تغيب فيها دروس الموعظة والاخلاق والثقافة يل فقط احتفال بطريقة فوضوية وعنيفة وبعض الاحيان دموية !!
فاليوم لا علاقة بالاعياد الدينية التي يحتفل بها وما جاءت من اجله سواء عيد الاضحى او المولد او عاشوراء ومن يدعي غير ذلك فهو ينافق نفسه
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14
9 - roka السبت 29 غشت 2020 - 21:14
منذ آلاف السنين !!!! هل لك ايها المحترم ان تدعم ادعائك بأن تعطينا نبذة عن التاريخ الذي ظهر فيه هذا العاشور قبل آلاف السنين و الذي لايرتبط بنجاة النبي موسى ولا بموت الحسين ، حسب علمي المتواضع فان هذا العاشور مرتبط بفترة زمنية حكم فيها متشيعون المغرب كما يقول بعض المؤرخون
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20
10 - أكادُ أٌجن السبت 29 غشت 2020 - 21:14
لا اصدق ما قرأت تواً. بالمختصر لن تقوم لنا قائمة
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25
11 - salim السبت 29 غشت 2020 - 21:15
وبغض النظر على الانتماءات السياسية او الدينية راها الجائحة لي حتمت علينا المنع ماشي مفهوم ديني او غيره فهمو بلي انتشار الفيروس السريع هو لي خلى الدولة تقوم بالمنع مادخلو شعبان فرمضان وشكرا لكم حنا محتاجين تفهمو ونستوعبو ماشي نعقدو الامور
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6
12 - محمد لعيوني السبت 29 غشت 2020 - 21:15
السيد رفيقي انقلب 180 درجة في افكاره. هدا جميل ان يراجع شيوخنا انفسهم ومن خلالهم اتباعهم.
الاحتفالات بعاشوراء بالمغرب لها طقوس خاصة بعيدت عن المشرق وعن ايران. والدليل اننا احتفلنا بها في قرانا ولم نكن نسمع بايران انداك لصغرنا. فقط طقوس خاصة باللعب .
ولكن ما يجعلها تخرج عن سياقها هو تعاطي السحر من طرف النساء وهدا محرم.
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9
13 - عادل السبت 29 غشت 2020 - 21:16
المذهب المالكي ينبذ التشيع بكل طقوسه...
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10
14 - Lol السبت 29 غشت 2020 - 21:18
كاين فرق شاسع بين الدين و التقاليد. و هاد "التقاليد" ما هي إلا بدع تسيئ للدين ! و لا تحمل في محتواها أياً من القيم النافعة التي جاء الإسلام لإحيائها و نشرها بين الناس، بل تحمل فقط مجموعة من السلوكات و الافعال التي تضر الناس بشكل مباشر و غير مباشر، من رشق للبيض و الماء المتسخ و إضرام النيران و أفعال السحر إلخ...حبدا لو تم إلغاؤها تماما و تنقية "الدين" من كل هاته الشوائب و البدع
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20
15 - NB69000 السبت 29 غشت 2020 - 21:20
مع الاسف هاد العادة تسيئ للتقافة الاسلامية . هادشي عيب راه النصارى و اليهود تياضحكو علينا... واش مكاينش شي حل تبينو بيه السمو بالعقل المسلم و النبل ديال الاسلام ?
مايمكنش نحتافلو بلا قنطوا، بلا ماالقاطع...و زيد وزيد ...
ما هو دور وزارة التربية و التقافة و الشؤون الاسلامية باش نمحيوا هاد النموذج المخزي من الترات الشعبي و نعوضوه بشي حاجة عندها معنى ! لا حول ولا قوة الا بالله
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12
16 - لا مؤاخذة السبت 29 غشت 2020 - 21:20
يقول دائما مفكر زمانه#فهي عادات تتفرع عن مزيج من الاديان و التفاهات ...عفوا التقافات .ولا ضرر بالاحتفال بها لانها تعبر عن الفرح . وترمز حسب هاذا الاستاذ الى تحرر المراة .والدليل عيشوري عيشوري عليك طلقت شعوري .
عجاااااب
تكريس الخاوي باش يبقى الانسان ثروة الوطن خاوي.
ويردد عيشوري عليك طلقت عيشوري .
لا حول ولا قوة الا بالله.
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11
17 - الوطنية السبت 29 غشت 2020 - 21:20
يا اخي رفيقي الاحتفالات لا تتوقف عند شعائر دينية تذكر الجيل بالسنة الهجرية التي يغفلها الناس للتأريخ بها ولكن تعداها إلى الاعتداء على الغير برشقه بالماء مخلوطا بمواد أخرى جافيل الرشق بالبيض من أين للاسلام بهذه العادة هي انزلاقات أخلاقية ساهمت فيها الأسر عندما تشجع أبناءها على إشعال اطارات قد تضر بالمصابين بالربو حيث تؤدي إلى الاختناق من أين للاسلام بالمفرقعات هذا عنف يتدرب عليه الطفل وبتزكية من الاسرة
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11
18 - Azd السبت 29 غشت 2020 - 21:21
هل حفل عاشوراء هو التراشق بالبيض و الماء النجس و إزعاج الجيران بالمفرقعات في منتصف الليل؟ ام هو إشعال النيران في الإطارات المطاطية و تلويث الجو و إحداث أضرار بالزفت؟ كلمك ستحاسب عليه
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15
19 - شهدان سعيد السبت 29 غشت 2020 - 21:21
تقاليد في العهود الحجرية مما جعلنا نبقي متحجرين ولاداعي للسير الي الامام ولا ينقصنا الا ان نعود الي السكن في الكهوف والخيام ،العالم يسير بسرعة في كل شيء ونحن لازلنا مع بجلود والتخاريف والماء والنار يالها من تقاليد وأعراف .
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10
20 - سمير السبت 29 غشت 2020 - 21:21
مقوله مغربيه شعبيه تقول
عيش او خلي الناس تعيش.
من لا يضر ولا يسيئ الى احد اين هو المشكل ؟
الحياه نفسها مليئه بالمشاكل والمتاعب ونأتي نحن لنعقدها اكثر بأشياء غريبه . قمه الغباء
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-8
21 - عبد العالي الدراز السبت 29 غشت 2020 - 21:23
العرف والعادة إذا تعارضتا مع الشرع فهي ملغاة ولا ينبغي قول :الدين مطالب باستيعاب العادات حتى ولو كانت مخالفة. هذا القول لايصدر عن جاهل بله أن يكون المتحدث متخصص باحث في العلوم الإسلامية.
اللهم ثبت قلوبنا على دينك
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16
22 - عبد الله السبت 29 غشت 2020 - 21:26
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بعاشوراء سؤال آخر هل نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ام نتبع رفيقي؟؟؟ أجيبوني يرحمكم الله
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3
23 - أشرف - الجديدة السبت 29 غشت 2020 - 21:27
التخوف يصدر عن السلفية الوهابية حسب قولك اما اشعال النار وتفجير المفرقعات فلابد من تقبل هذه الخسائر بدون التفريط بهذه العادات حسب السلفية الوهابية الرفيقية. يظهر ان رأي عبد الوهاب الشرقي أكثر تقدمية من رأي عبد الوهاب الغربي.
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0
24 - Sara السبت 29 غشت 2020 - 21:28
الدين مطالب باستيعاب التقاليد؟!! زوينة هدي
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5
25 - المدرسة الوطنية السبت 29 غشت 2020 - 21:28
ٱش جاب الإحتفال بعاشورة للدين والمساجد مسدودة وصلاة الجمعة مننوعة ماشي دين؟
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3
26 - abdallah marrakech السبت 29 غشت 2020 - 21:29
ليس من حق احد ان يحرم او يحلل انما عاشورة دكرى عند اليهود والمسلمين ولكن علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان نصوم يوم عاشوراء ومعه يوم قبل او بعده حتى نخالف اليهود اما اشعال النار والمفرقعات والرش بالماء هدا غير جاءز والله اعلم
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3
27 - عبده الببضاوي السبت 29 غشت 2020 - 21:33
ما ورد في عاشوراء هو صيام يوم التاسع والعاشر إسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط.وأما الطقوس الاخرى فهي من باب التخلف والاعتقاد المنحرف والجهل و الرغبة في تجاوز المعقول و عند البعض فرصة للفوضى وأثارة البلبة بين المواطنين الآمنين بالمفرقعات و رش المياه والرمي بالبيض و....تخلف اعتقاد
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1
28 - محمد السبت 29 غشت 2020 - 21:34
السلفية الوهابية، بعبع وظفته الحركة الاستعمارية في المشرق لتنفير من الحركة التي تناهض الاستعمار، ولا زالت بعض الابواق في بلادنا تردد ذلك، إن لنا في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فالنتهو، أمرنا بصيام 9 و 10 محرم، لا الاحتفال و لا الحزن.
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1
29 - Hmida السبت 29 غشت 2020 - 21:37
Salam,
Pendant ce temps les autres cherchent le vaccin de covid-19
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-1
30 - محمد السبت 29 غشت 2020 - 21:38
الرسول صلى الله عليه و سلم كان يصوم التاسع و العاشر و هذا هو ما يتعلق بالجابب الديني الاسلامي
اما النار و الماء و البيض و مالقاطع و عيشوري عيشوري و السحر و الشعوذة فتلك طقوس متخلفة همجية لا علاقة لها لا بالدين و لا بالثقافة من قريب او بعيد
اسي المتخصص
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0
31 - متقاعد السبت 29 غشت 2020 - 21:39
السيد رفيقي!!! ليس المشكل في الماء فقط!!! المشكل يا اخي الكريم في رشق الفتيات بالبيظ وفي فترات الماء القاطع ( الاسيد) والمفرقعات التي تزعج السكان والمرضى!!! هل هذه طقوس حلال في نظرك!! هل رشق الناس بالبيظ حلال ... هل هذا فرح ونشاط للابناء أم تخريب عقلية أبناءنا!!! يجب على الكل تحمل مسؤولياته تجاه هاته الخزعبلات التي لا تمث إلى التطور والتقدم المجتمعي والابتكار!! عوظ الرجوع بنا إلى العهود الباءدة!! مجرد توضيح!!!
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1
32 - عادل السبت 29 غشت 2020 - 21:39
الصوفية يأكلون ويمرحون فيه
الشيعة يبكون ويولولون فيه
أهل السنة يصومون فيه
الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة
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2
33 - Moh السبت 29 غشت 2020 - 21:39
الاحتفال بعاشوراء وشراء الفواكه الجافة ولعب للاطفال وتخصيص يوم للشعالة ورش بالماء كلها عادات وليست عبادة كغيرها من الاعياد كالمولد النبوى وعيد الام ويوم اليتيم
وتعتبر مهرجان للتسوق والترفيه وادخال السعادت على الاطفال ولا يوجد نص يحرم دالك قطعي الدلالة فكل مجتمع به عادات وتقاليد كبيلماون ويعتبر ارت تقافى علينا المحافظة عليه ولا صلت له بالعبادة او الدين
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0
34 - مواطنة السبت 29 غشت 2020 - 21:44
أظن أن الظروف الحالية ليست ملائمة تماما لأى احتفال :
عدد المرضى والوفيات في تزايد خارج عن السيطرة
البطالة ترتفع يوما بعد يوم
بعض الأسر فقدت كل ما تملك ولا تجد قوتها اليومي
الحالة النفسية للمواطنين متهورة.....
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35 - رأي السبت 29 غشت 2020 - 21:46
السلام عليكم
المسلمون يحتفلون و يفرحون بهذا اليوم بالصوم وذكر الله بالحمد و الشكر، انتهى الكلام، غير ذالك فيعتبر ذخيل و مغالطة
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36 - Dragonaut السبت 29 غشت 2020 - 21:47
الاحتفاليات في العالم تكون منظمة و لها مكان و زمان خاص، و الناس تعرف لماذا تحتفل و كيف تحتفل، و يتم إطلاق الألعاب النارية في مكان مخصص لها و في وقت محدد. نحن فوضى في كل مكان، كل طفل يطلق المفقعات كما يحلو له دون حسيب و لا رقيب سواء بالنهار أو بالليل. و إذا سألت أي شخص لماذا تحتفل لما استطاع الإجابة عن اقتناع.
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37 - SAMIR السبت 29 غشت 2020 - 21:53
كل ما هو شمولي يتعارض وطبيعة الانسان . سواء كان فكري . سياسي أيديولوجي او عقائدي.
لا يمكن ان نكون جميعنا كاسنان المشط .
فمن يريد فرض افكاره على الاخرين بالقوه كانه يملك الحقيقه الخالصه المطلقه هذا ليس مكانه. ربما ما وراء البحر الاحمر ممكن.
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38 - أنوار السبت 29 غشت 2020 - 21:54
الدين لم ولن يكون يوما ما رهينا بالعادات والتقاليد إنما هو دين الله وشرعه الذي يتفوق على جميع هاته التقاليد. فقد جائنا صلى الله عليه وسلم بالجامع للأحكام والعقائد والصالح لكل زمان ومكان. كما حارب جميع البدع والشركيات التي أصبح يدافع عنها هؤلاء المتحولون. ربما لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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39 - محمد السبت 29 غشت 2020 - 21:55
الرسول صلى الله عليه و سلم اخبرنا ان لنا عيدين عيد الفطر و عيد الاضحى لا غير.
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