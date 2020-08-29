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كُتّاب وآراء
رفيقي: لا مبرر لتحريم "حفل عاشوراء" .. الدين مطالب بالاستيعاب
تجاذبات لا تنتهي مازال موضوع الاحتفالات بعاشوراء يثيرها كل سنة، فأمام توالي إحياء العادة التي عمرت لآلاف السنين، تتصادم تيارات مجتمعية متفرقة بشأن الذكرى، التي يربطها البعض بالشيعة، فيما يناصر آخرون جو الفرح الذي يطبع الفترة.
وأسوة باحتفالات "بيلماون" في أكادير ونواحيها، لم تنجح سياقات الجائحة في وقف الطقوس المصاحبة لعاشوراء، وهو ما طرح أسئلة التنظيم لدى المواطنين. لكن المسألة أعمق بالنسبة للبعض، خصوصا أمام ارتباطات الطقس بديانات وطوائف متعددة.
ويقول محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث المتخصص في الشأن الديني، إن الاحتفالات بعاشوراء لا علاقة لها بما يجري على مستوى المشرق، حيث لا تستحضر الحسين أو "نجاة موسى"، مؤكدا أن المغاربة يحتفلون دون هذه الخلفيات.
وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغاربة صنعوا لنفسهم احتفالا فيه عادات وطقوس مختلفة، وضمنها مظاهر تعود لفترة ما قبل الإسلام، مشددا على أن للبلاد عاشوراء خاصة بها توحد مختلف الثقافات.
وأشاد المتحدث بجو المرح الذي يطبع الفترة، خصوصا لدى الأطفال والنساء، معتبرا أن ظاهرة "عيشوري عيشوري" هي تخلص للمرأة من السلطة الذكورية، كما أن للماء والنار دلالات كبيرة وأصول متفرقة، وزاد: "لا مشكل في الاحتفالات على الإطلاق".
وأكمل رفيقي قائلا: "التخوف يصدر دائما عن السلفية الوهابية، وهذا أمر عادي بالنظر إلى أنه يتعلق بمنهاج يلصق البدع بكل الاحتفالات، لكن هذا غير سليم، فالدين مطالب باستيعاب التقاليد"، معتبرا أنه "لا مبرر لتحريم الفرح".
والطرف الثاني الذي يرفض، حسب رفيقي، يتعلق بتيار داخل المجتمع يحتج على إشعال النار والمفرقعات، "لكن هذا الأمر مطروح عالميا"، مسجلا أنه "من الطبيعي حدوث بعض الخسائر"، ومطالبا بمزيد من التوعية وليس منع طقس متجذر في التاريخ المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
ورث ثقافي من عهد العصر الحجري
حتى الجهل اصبح ارث ثقافي
اللهم نسالك العفو و العافية
فاليوم لا علاقة بالاعياد الدينية التي يحتفل بها وما جاءت من اجله سواء عيد الاضحى او المولد او عاشوراء ومن يدعي غير ذلك فهو ينافق نفسه
الاحتفالات بعاشوراء بالمغرب لها طقوس خاصة بعيدت عن المشرق وعن ايران. والدليل اننا احتفلنا بها في قرانا ولم نكن نسمع بايران انداك لصغرنا. فقط طقوس خاصة باللعب .
ولكن ما يجعلها تخرج عن سياقها هو تعاطي السحر من طرف النساء وهدا محرم.
مايمكنش نحتافلو بلا قنطوا، بلا ماالقاطع...و زيد وزيد ...
ما هو دور وزارة التربية و التقافة و الشؤون الاسلامية باش نمحيوا هاد النموذج المخزي من الترات الشعبي و نعوضوه بشي حاجة عندها معنى ! لا حول ولا قوة الا بالله
عجاااااب
تكريس الخاوي باش يبقى الانسان ثروة الوطن خاوي.
ويردد عيشوري عليك طلقت عيشوري .
لا حول ولا قوة الا بالله.
عيش او خلي الناس تعيش.
من لا يضر ولا يسيئ الى احد اين هو المشكل ؟
الحياه نفسها مليئه بالمشاكل والمتاعب ونأتي نحن لنعقدها اكثر بأشياء غريبه . قمه الغباء
اللهم ثبت قلوبنا على دينك
Pendant ce temps les autres cherchent le vaccin de covid-19
اما النار و الماء و البيض و مالقاطع و عيشوري عيشوري و السحر و الشعوذة فتلك طقوس متخلفة همجية لا علاقة لها لا بالدين و لا بالثقافة من قريب او بعيد
اسي المتخصص
الشيعة يبكون ويولولون فيه
أهل السنة يصومون فيه
الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة
وتعتبر مهرجان للتسوق والترفيه وادخال السعادت على الاطفال ولا يوجد نص يحرم دالك قطعي الدلالة فكل مجتمع به عادات وتقاليد كبيلماون ويعتبر ارت تقافى علينا المحافظة عليه ولا صلت له بالعبادة او الدين
عدد المرضى والوفيات في تزايد خارج عن السيطرة
البطالة ترتفع يوما بعد يوم
بعض الأسر فقدت كل ما تملك ولا تجد قوتها اليومي
الحالة النفسية للمواطنين متهورة.....
المسلمون يحتفلون و يفرحون بهذا اليوم بالصوم وذكر الله بالحمد و الشكر، انتهى الكلام، غير ذالك فيعتبر ذخيل و مغالطة
لا يمكن ان نكون جميعنا كاسنان المشط .
فمن يريد فرض افكاره على الاخرين بالقوه كانه يملك الحقيقه الخالصه المطلقه هذا ليس مكانه. ربما ما وراء البحر الاحمر ممكن.