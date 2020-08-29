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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1567 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 60.056 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.830.908 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1078 حالة، بينما تم التأكد من 1569 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 44.618.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
السؤال 1: هو هل تم الاستعداد القبلي لتاهيل البنية التحتية للخدمات الصحية من أجل تجنب ارتفاعا كبيرا للوفيات. خصوصا امام النقص الملاحظ في الأطر الطبية و المعدات الطبية ( أطباء الإنعاش و أسرة الإنعاش)
السؤال 2:هل البروتوكول الصحي الصارم اللذي ستتبعه وزارة التعليم يشبه البروتوكولات الصحية المطبقة في المعامل و الشركات و الإدارات و أسواق عبد الأضحى ?
اذا كان الجواب بنعم فلننتظر الكارثة لا قدر الله.
لأن بكل بساطة هذه البروتوكولات تبقى حبر على ورق بدون تطبيق و مراقبة.
كولشي فينا وكولشي منا
الله يعفو علينا ويهدينا
ويشفي مرضنا ويرحم موتانا امين
1547 عدد الإصابات المشخصة + 1500 غير مشخصة. المجموع 3000. العدد الحقيقي هو 3000 إصابة.
الكارثة هو عند رجوع الموظفين من العطلة والولوج إلى العمل.
هاد الحالات غي من آثار العيد لكبير، وشي تيلصقها ف شي..
وبعد الدخول المدرسي غادي نشوفو العجب العجاب.
أجلوا الدخول المدرسي لشهر أو شهرين
وقوقو ليهوم ديرو الدعم عن بعد، والدروس حتى يدخل نونبر
الله يستر و السلام انتشر الجهل قبل ااوباء وهكذا
ستستمر الجاءحة حتى تصبح مرض كالزكام
يلاه 1,800000 الله ياخد الحق
الناس لي كايطالبو بالحجر هناك اناس طردت من العمل و ليس لديها حتى عشاء ليلة
وعليه أن ردنا فعلا القضاء على هذا لفيروس يجب أن نقتدي بالحكمة التي طبقها الصينيون وهي :(على كل واحد أينما كان وكيفما كان ان يعتبر داءما على أن كل شخص يلتقيه أو يتعامل معه أو يخالطه فيعتبر أن ذلك الشخص مصاب بالفيروس ) وذلك قصد اخد جميع الاحتياطات الوقاءية اللازمة لتفادي الوباء .
يا حنان و يا قدير ارحمنا و عافينا.
ومن المحتمل ان يتصاعد عدد المصابين مع ارتفاع عدد الكشوفات. العدد الذي يجب التركيز عنه هو عدد الموتى بسبب الڤيروس والذين كانوا قيد حياتهم يتمتعون بصحة عادية خالية من المراض المزمنة.
لكن إن أردنا خفض هذه الأرقام علينا أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء اللعين