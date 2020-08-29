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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1567 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 60.056 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.830.908 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1078 حالة، بينما تم التأكد من 1569 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 44.618.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - الحجر يطرق ابوابنا السبت 29 غشت 2020 - 18:09
أظن أن عودة الحجر الصحي في المدن والقرى الموبوءة أصبح ضرورة، فشهر او اقل او اكثر رغم صعوبته، خير من أن نفقد وطنا والدليل احصائيات الوفيات اليومية. والحجر هو آلية فقط للتفكير في طرق جديدة (رغم أن الحكومة ركنت للخلف في الاونة الاخيرة) للتعايش مع الوباء وعسى أن يمن الله علينا باكتشاف لقاح أو دواء لهذا الوباء، بعد فترة الحجر مباشرة، وهذا ليس بعزيز على خالقنا، قولوا يا رب ارحمنا
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66
2 - ahmed السبت 29 غشت 2020 - 18:10
الله يرفع عنا هذا الوباء . الارقام في تصاعد . الله يدير تاويل الخير يارب.
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111
3 - الكرموسي السبت 29 غشت 2020 - 18:10
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
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138
4 - لا احد السبت 29 غشت 2020 - 18:11
يجب تأجيل الدخول المدرسي لكي لا تتضاعف الاعداد
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165
5 - سبحان الله السبت 29 غشت 2020 - 18:12
سبحان الله عدد واحد..... مدة اكتر من عشرين يوم... توحشنا ايام 100حالة ونقولو هادشي ولا كيخلع هاد 2020الى حيانا الله غادية تبقى تاريخ أسود فالمواطن المقهور
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62
6 - محمد السبت 29 غشت 2020 - 18:13
الواضح انه اصبحنا نتعايش مع الفيروس لان هذه الارقام اصبحت جد عادية بالنسبة للمغاربة.اللهم عجل بالفرج فإن المواطن المسكين يحتضر .لاحول ولاقوة الا بالله .
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47
7 - Abdou RABAT far السبت 29 غشت 2020 - 18:14
أتمنى من وزارة الصحة ان تحاول النفخ في أرقام الوفيات والإصابات باش بنادم يتخلع ويشد الأرض راه حنا كامونيين
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-49
8 - مغربي بالمهجر السبت 29 غشت 2020 - 18:14
ما نراه اليوم خطير جدا ، كيف يعقل أن نرى بعض الفئات من الناس مازالت لا تحترم التباعد الجماعي ... لأن ما نراه في بعض أسواق الحي وبعض شوارع المدن التي بها أيضا أسواق ... لازالت لا تحترم كل ما تنصحنا بها وزارة الصحة. أرجوكم ثم أرجوكم .. حافظوا على أهلكم وعائلاتكم للتصدي لهذا الوباء الفتاك... كما نسأل من الله عز وجل أن يبعد علينا هذا الوباء ورحم الله موتانا المسلمين اجمعين
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30
9 - سؤال السبت 29 غشت 2020 - 18:15
ويبقى السؤال في كيفية هذا الدخول المدرسي وعدد التلاميذ في القسم يتعدى الأربعين!!!!
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66
10 - عابر السبت 29 غشت 2020 - 18:15
لقد نجحنا بشهادة التاريخ....مزيدا من النجاح ..ياهذا.
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15
11 - Rachid السبت 29 غشت 2020 - 18:15
بما أن اللجنة العلمية ووزارة الصحة يعلمان علم اليقين أن فتح المدارس ستنتج عنها منطقيا و علميا ارتفاعا كبيرا في الاصابات و في الحالات الحرجة.
السؤال 1: هو هل تم الاستعداد القبلي لتاهيل البنية التحتية للخدمات الصحية من أجل تجنب ارتفاعا كبيرا للوفيات. خصوصا امام النقص الملاحظ في الأطر الطبية و المعدات الطبية ( أطباء الإنعاش و أسرة الإنعاش)
السؤال 2:هل البروتوكول الصحي الصارم اللذي ستتبعه وزارة التعليم يشبه البروتوكولات الصحية المطبقة في المعامل و الشركات و الإدارات و أسواق عبد الأضحى ?
اذا كان الجواب بنعم فلننتظر الكارثة لا قدر الله.
لأن بكل بساطة هذه البروتوكولات تبقى حبر على ورق بدون تطبيق و مراقبة.
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31
12 - kamal السبت 29 غشت 2020 - 18:16
العجب قد الاصابات قد عدد المتعافين ؟؟؟؟؟
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26
13 - جلال ٤٨ السبت 29 غشت 2020 - 18:16
سلام
كولشي فينا وكولشي منا
الله يعفو علينا ويهدينا
ويشفي مرضنا ويرحم موتانا امين
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11
14 - MAROCAIN السبت 29 غشت 2020 - 18:16
IL FAUT FAIRE DESCENDE LE MILITAIRE POUR AVOIR PLUS DE SÉRIEUX DANS LES VILLES ET DANS LES HÔPITAUX...LA SITUATION EST TRÈS CATASTROPHIQUE
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-7
15 - سوسي كاعي السبت 29 غشت 2020 - 18:16
السؤال المطروح بحدة لدى جميع المواطنين المغاربة هل المغرب يتوفر على لجنة علمية يقظة أم نائمة في ظل هذه الأرقام المهولة المتتالية يوميا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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13
16 - هد هد السبت 29 غشت 2020 - 18:17
بالله عليكم أليست هذه الارقام مخيفة ومفزعة.
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8
17 - مهدي السبت 29 غشت 2020 - 18:17
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم اللهم ارفع عنا هدا البلاء واكشفت عنا هدا الكرب يارب الارض والسماء
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1
18 - said السبت 29 غشت 2020 - 18:18
الأمور خرجت عن السيطرة ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء لازم على الحكومة أن تتخذ قرارا بالنسبة لدخول المدرسي لايمكن أن أرسل أبنائي إلى المدرسة و المرض لازال ينتشر حتى لايتكرر ماوقع في العيد
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16
19 - مواطن السبت 29 غشت 2020 - 18:18
60000 اصابة في المغرب على 40 مليون نسمة، اما الصين 82000 على على اكثر من مليار نسمة، يعني نحن متضررين اكثر من الصين. لكن الصينيين تغلبوا على الوباء بالالتزام التام بالتباعد الجسدي وكل الاجراءات الاحترازية خوفا من العدوى.
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20
20 - simo السبت 29 غشت 2020 - 18:19
كيفاش 1567 اصابة جديدة و 1569 حالة شفاء .سبحان الله
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21
21 - Bourazzoum السبت 29 غشت 2020 - 18:20
أين المسؤولون الذين يهرولون لبداية الدخول المدرسي؟ انتظروا الأسوأ.
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11
22 - السيد السبت 29 غشت 2020 - 18:21
شيء عادي بعد القرار الهاوي للعيد الأضحى نجني ثماره بعد بداية موفقة ورائعة ختمناها بقرار إرتجالي اللهم سلم أدعو إلى حجر صحي لمدة شهر للخفض من معدل إرتفاع الحالات ومعاقبة كل من ساهم بالسماح بالاحتفال بالعيد أو على الأقل الإعفاء
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9
23 - Yoyo السبت 29 غشت 2020 - 18:22
يجب غلق الشواطيء والسفر من اجل السياحة وضبط وسائل النقل العمومي لاحترام عدد الركاب المسموح بهم واماكن التجمعات بمختلف انواعها اسواق ومحلات تجارية
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4
24 - سباتة السبت 29 غشت 2020 - 18:22
لماذا الجزائر أقل منا ف الإصابات و الوفيات.
1547 عدد الإصابات المشخصة + 1500 غير مشخصة. المجموع 3000. العدد الحقيقي هو 3000 إصابة.
الكارثة هو عند رجوع الموظفين من العطلة والولوج إلى العمل.
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5
25 - بدوي قح السبت 29 غشت 2020 - 18:23
واااااا الحكومة..
هاد الحالات غي من آثار العيد لكبير، وشي تيلصقها ف شي..
وبعد الدخول المدرسي غادي نشوفو العجب العجاب.

أجلوا الدخول المدرسي لشهر أو شهرين
وقوقو ليهوم ديرو الدعم عن بعد، والدروس حتى يدخل نونبر
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10
26 - المجلي السبت 29 غشت 2020 - 18:23
دابا كورونا الا بقا غادي بهاد لحساب شحال خاصو من سنة باش يدور على 40 مليون مغربي؟
الله يستر و السلام انتشر الجهل قبل ااوباء وهكذا
ستستمر الجاءحة حتى تصبح مرض كالزكام
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-1
27 - شخص مر من هنا السبت 29 غشت 2020 - 18:23
كيموت عشرين اوثلاتين اوكيتزاد الآلاف .اومن بعد .الدول راها كتشوف للامام ماشي اللور .اللي مات الله ايرحموا.والحي ابقى من الميت.هاد الفيلم انتاع كورونا خاصوا ايسالي.راس المال جبان هادشي الى زاد طول ما غاديش تخرج العاقبة اعلى خير.
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-3
28 - Yassine السبت 29 غشت 2020 - 18:24
يجب العودة إلى الحجر الصحي.وما على الناس غير تصبر اللهم قلت شي اولا المرض وقلت شي بزوج .الوضع اصبح اشد خطورة.
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4
29 - الزياني السبت 29 غشت 2020 - 18:24
هذه الأرقام متشابهة كتشابه وجوه أعضاء الحكومة ، ترى أين يكمن السر؟؟؟؟؟
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10
30 - Sabrina السبت 29 غشت 2020 - 18:24
Lhajr dans les grandes villes cas rabat meknes fes etc sinon préparez vous à plus de morts
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2
31 - Observateur السبت 29 غشت 2020 - 18:25
هل يمكن إلغاء الإحتفال بعيد الأضحى الفارط؟؟
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4
32 - احمد السبت 29 غشت 2020 - 18:26
نرجو من المواطنين المزيد من الاحتياطات حتى نقضي على هذا الوباء كما نحي الجهاز الطبي بكافة اطيافه وكذلك السلطات المحلية والدرك والجيش الملكي والوقاية المدنية حياهم الله .كما اطلب من الله ان يعين كل مغربي يسعى لما فيه خير الامة
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1
33 - aziz السبت 29 غشت 2020 - 18:30
بعد مرور ازيد من ستة اشهر لم نتمكن حتى من توفير التحاليل لنصف السكان
يلاه 1,800000 الله ياخد الحق
الناس لي كايطالبو بالحجر هناك اناس طردت من العمل و ليس لديها حتى عشاء ليلة
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10
34 - وجدي السبت 29 غشت 2020 - 18:30
للتعليقين "لا أحد "" و""سؤال"".ومن هو على شاكلتهما.لا داعي للإصطياد في المياه العكرة.المقال يتحدث عن الوضعية الوبائية اليومية ببلادنا وأنتما تقحمان موضوع الدخول المدرسي. أقول لكما ولجميع من يزرع الرعب بأن الدخول المدرسي سيمون حضوريا وفي موعده.والوضعية الوبائية ببلادنا غير مقلقة لاعتبار أننا نعيش ذروة الوباء.وستنفرج الأمور بإذن الله تعالى. عودوا إلى أقسامكم
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-6
35 - مواطن حر السبت 29 غشت 2020 - 18:30
ما دام الجميع وبدون استثناء لا يطبقون حرفيا وبكل دقة ومسؤولية وباقتناع التدابير الوقاءية و كل واحد من جانبه فلا يمكن أن ننتظر اي تحسن في أزمة هذا الوباء الذي لازال ينتشر كانتشار النار في الهشيم.
وعليه أن ردنا فعلا القضاء على هذا لفيروس يجب أن نقتدي بالحكمة التي طبقها الصينيون وهي :(على كل واحد أينما كان وكيفما كان ان يعتبر داءما على أن كل شخص يلتقيه أو يتعامل معه أو يخالطه فيعتبر أن ذلك الشخص مصاب بالفيروس ) وذلك قصد اخد جميع الاحتياطات الوقاءية اللازمة لتفادي الوباء .
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3
36 - Abdool السبت 29 غشت 2020 - 18:30
لازم كل وزير في الحكومة يترك بصمته على المواطنين كما تركوها في في عيد الأضحى بارتفاع مهول في عدد الإصابات، ها وزير التعليم يستعد لترك بصمته هو الأخر بإقرار الدخول المدرسي رغم معارضة أغلبية الشعب وبرلمانيين وهيئات حقوقية وسبب ذلك لإرضاء اللوبي الخصوصي الذي له دوالب في مراكز القرار مثل ما نعيشه الآن.
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5
37 - مواطن صحراوي السبت 29 غشت 2020 - 18:32
يجب الرجوع للحجر الصحي وانزال المدرعات والقوات المسلحة الملكية الى الشارع حتى يفرج الله ونجد لقاح لهذا الوباء أما الوعي وحس المسؤلية فهو لا يظهر الا للقلة القليلة من المواطنين المغاربة الشرفاء
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4
38 - Ahmed السبت 29 غشت 2020 - 18:32
السبب الوحيد هو الرجوع الى الله اللهم ارفع هذا الوباء
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6
39 - Hassan السبت 29 غشت 2020 - 18:33
يجب تأجيل الدخول المدرسي و إلا ستقع كارثة لا قدر الله و سيكون الضربة القاضية لهذا البلد العزيز اللهم ضياع ثلاثة أشهر و لا ضياع الأرواح .
يا حنان و يا قدير ارحمنا و عافينا.
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9
40 - فريد السبت 29 غشت 2020 - 18:35
هدا العدد ضل مستقرا لما يقارب الشهر الى متى ينزل هدا الرقم المخيف يوميا يجب على الدولة ان تتخد قرارات حاسمة والا سنرى الاسوأ . خصوصا ادا انضاف الدخول المدرسي.
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4
41 - عبدالله السبت 29 غشت 2020 - 18:36
المغرب دخل مرحلة الخطر الحجر الصحي بات ضروريا
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0
42 - الجنرال قيبو السبت 29 غشت 2020 - 18:39
الحل الوحيد بيد الشعب. انا و انتا لو لبسنا الكمامة و حافظنا على المسافة بينا، لن تكون الدولة مضطرة لتطبيق الحجر الصحي. فكروا فواليديكم و اخوتكم و اصحابكم و الفقير اللي الحجر الصحي غادي يخليه بالجوع. الحل بايدينا ماشي بيد الدولة
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0
43 - OBSERVATEUR السبت 29 غشت 2020 - 18:41
الأمور خرجت عن السيطرة ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء لازم على الحكومة أن تتخذ قرارا بالنسبة لدخول المدرسي لايمكن أن أرسل أبنائي إلى المدرسة و المرض لازال ينتشر حتى لايتكرر ماوقع في العيد
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1
44 - عبدووووو السبت 29 غشت 2020 - 18:44
لا نريد تكرار خطأ عيد الأضحى، تأجيل الدخول المدرسي أصبح ضرورة ملحة وحتمية.
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2
45 - وفاء1 السبت 29 غشت 2020 - 18:46
وباء كورونا في التزايد ومع ذالك الدولة و بعض الاباء تصر على الدخول المدرسي هكذا سنحصد أضعاف مضاعفة من المرضى والموتى ونحن نعرف جيدا كيف هي صحة المواطنين جلهم مرضى بأمراض مزمنة وليس لنا الا الله سبحانه وتعالى
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1
46 - عبدالإله السبت 29 غشت 2020 - 18:46
ألم تقتنع هذه الحكومة الفاشلة بعد؟ الغريب في الأمر أنه حتى في ذروة هذه الجائحة لا زالوا يتخذون بعض القرارات التي يجب أن يحاكموا عليها كالقرار الأخير لوزير التعليم الخصوصي السيد أمزازي. عندما لا تكون المحاسبة تكون مثل هذه القرارات لأنهم يعرفون جيدا أن هذا الشعب المغلوب على أمره ينسى بسرعة و ليس له أي سلطة عليهم.
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2
47 - Said السبت 29 غشت 2020 - 18:48
الاقتصاد.في انهيار تدريجي و يضغط على الدولة لانقاذه. ليس علينا الا التعايش و اخد الحيطة و الحذر. فكلا الحلول مر
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1
48 - احمد السبت 29 غشت 2020 - 18:48
ان تأرح عدد المصابين حول 1500 مصاب يوميا يمكن ارجاعه الى عدد الكشوفات التي هي بمقدرة المغرب.
ومن المحتمل ان يتصاعد عدد المصابين مع ارتفاع عدد الكشوفات. العدد الذي يجب التركيز عنه هو عدد الموتى بسبب الڤيروس والذين كانوا قيد حياتهم يتمتعون بصحة عادية خالية من المراض المزمنة.
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0
49 - abdo x السبت 29 غشت 2020 - 18:51
ستبقى الإصابات في الارتفاع ما لم يقوم المواطنون بالالتزام بالتدابير الوقائية وتغير الحكومة استراتجيتها للحد من تفشي هد الوباء .الدول المتقدمة بامكانيتها الهائلة أصبحت عاجزة أمام هدا الوباء فما بالك بالدول المتخلفة العاجزة اصلا عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى العادين.
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0
50 - عادل السبت 29 غشت 2020 - 18:51
المغرب يتبع امتلة فاشلة للدول لم تنجح في التصدي للفيروس...يجب تتبع دول اسيا التي لديها خبرة في متل هده الكوارت ..الصبن احتفلت مند ايام بنهاية الفيروس في حفل لا يمكن تصديقه ...!
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0
51 - حمزة 07 السبت 29 غشت 2020 - 18:52
أظن أن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة شيء طبيعي بالنظر إلى ارتفاع عدد الاختبارات التي تجرى يوميا.
لكن إن أردنا خفض هذه الأرقام علينا أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء اللعين
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