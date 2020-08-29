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كُتّاب وآراء
مصدر وزاري يؤكّد العمل باستمارة التعليم الحضوري
يتحدث عدد من أولياء الأمور عن إلغاء استمارة طلب الاستفادة من التعليم الحضوري المتوفرة عبر الأنترنيت، وذلك أمام طلب بعض المدارس تعبئتها بالمكان.
مصدر من وزارة التربية الوطنية أكد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه ليس هنالك أي إلغاء لاستمارة طلب الاستفادة من التعليم الحضوري المتوفرة عبر الأنترنيت، مؤكدا أنها مازالت متوفرة ومازال معمولا بها.
ويوضح المصدر أن الاختيار يبقى للأسر، سواء في ملء الاستمارة عبر الأنترنيت أو ملئها بشكل حضوري، مفيدا بأن المبدأ من اعتمادها هو أن يعبر أولياء الأمور عن رأيهم بأي طريقة كانت، ومنبها إلى أن الأمر يتعلق فقط بمسألة تقنية، والغاية هي التعبير عن الرأي.
وسبق أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي (2020- 2021) قد أصبحت متوفرة، انطلاقا من الأربعاء، من خلال خدمة "ولي" بمنظومة "مسار" للتدبير المدرسي.