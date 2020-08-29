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الرئيسية | مجتمع | نسبة التعافي من كورونا تصل 74,29% .. 14360 يتلقون العلاجات

نسبة التعافي من كورونا تصل 74,29% .. 14360 يتلقون العلاجات

نسبة التعافي من كورونا تصل 74,29% .. 14360 يتلقون العلاجات
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفتك الإجمالية بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، استقرت في 1.8 بالمائة نتيجة 26 وفاة إضافية، رفعت حصيلة الوفيات إلى 1078، في وقت عرفت المملكة تسجيل 1567 إصابات مؤكدة جديدة؛ بينما بلغ معدل الإصابة التراكمي 4.3 في المائة لكل مائة ألف نسمة.

معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، لفت الانتباه ضمن التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة إلى أن عدد المتعافين بلغ 1569 حالة تعاف اليوم؛ فيما وصلعدد الحالات النشطة 14360؛ بمعدل 39.4 حالات لكل مائة ألف نسمة على التراب الوطني.

وسجلت حالات الوفيات بكل من مراكش (5) والدار البيضاء (8)، والرشيدية (2) وفاس (4)، والحاجب (2) وسطات (1)، وسيدي سليمان (1) ونزكان (1)،ومكناس (1).

تصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة حديثا، إذ سجلت 609 حالة من بينها 514 بالدار البيضاء الكبرى و22 بسطات و35 بالنواصر، و7 بالمحمدية و6 بالجديدة و16 بمديونة.

وحلت جهة مراكش أسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 349 حالة؛ من بينها 200 حالة بمراكش و41 بآسفي، و6 بشيشاوة و24 في الرحامنة و57 بقلعة السراغنة.

وتلي الجهتين المذكورتين جهة الرباط سلا القنيطرة بـ132 حالة جديدة، من بينها 49 حالة في سلا و15 حالة بالصخيرات تمارة، و29 بالقنيطرة و23 حالة بالرباط و8 في سيدي قاسم.

وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الرابعة بتسجيلها 122 حالة؛ من بينها 57 حالة بفاس و11 بتازة، و34 بمكناس و5 ببولمان و1 في صفرو، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ112 حالة، من بينها 69 بطنجة و17 بتطوان، و5 في العرائش و1 بشفشاون و12 بالحسيمة.

بعد ذلك تأتي جهة درعة تافيلالت التي عرفت رصد 97 حالة، من بينها 15 بميدلت و8 بتنغير و1 بزاكورة؛ ثم جهة بني ملال خنيفرة التي سجلت في نفوذها الترابي 49 حالة، من بينها 13 حالة بأزيلال و11 حالة ببني ملال و2 على مستوى الفقيه بنصالح.

أما جهة سوس ماسة فحصدت 34 حالة؛ من بينها 6 بإنزكان أيت ملول و27 حالة بأكادير إداوتنان و1 بتيزنيت، فيما نالت جهة الشرق 24 حالة؛ بعد تحاليل مخبرية إيجابية لدى 4 حالات في الناظور و15 بوجدة أنجاد، ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ19 حالة؛ 2 بالعيون و12 بالسمارة و5 بطرفاية، وجهة كلميم واد نون التي سجلت حالة واحدة بطانطان.

تحليل المعطيات الرسمية على Covid.hespress.com يكشف أن نسبة التعافي من "كوفيد-19" تبلغ 74,29% على المستوى الوطني، بعد تعافي 44.618 حتى الآن، بينما نسبة الفتك 1,79% بـ1078 وفاة كحصيلة إجمالية، ويبقى 14.360 يتلقون العلاجات في الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، من بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، تبقى تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - متقاعدة السبت 29 غشت 2020 - 19:14
آلله يحد البأس والناس يلتازمو أكتر بوسائل الوقاية وآلله المستعان
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13
2 - Marocain السبت 29 غشت 2020 - 19:18
كلما ازدادت التحاليل اليومية ستزداد حالات اكتشاف المصابين لعزلهم دون الانتقال الفيروس الى اشخاص اخرين لهذا يجب التسريع بزيادة التحاليل اليومية ولا تنسوا التحاليل لكل الاطر التعليمية قبل بداية الدراسة
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10
3 - أمين لحريزي السبت 29 غشت 2020 - 19:20
كل العلماء الباحثين عن لقاح كورونا يتنبأون بإمكانية جاهزيته في بداية السنة المقبلة .. السؤال المطروح هو : علاش احنا زربانين وباغين الدخول المدرسي والجامعي يكون ضرووووري فتاريخه العادي رغم تبعاته الكارثية على صحة جميع المغاربة بدون استثناء ؟؟؟ زعما ما نقدروش نصبرو هاذ العام واحد 3 أشهر بينما بان اللقاح ونستفذوا منه كاملين مع تعويض 3 أشهر بإلغاء العطلة الصيفية المقبلة !!!! الصحة أهم من التعليم !!!! والله أعلم
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29
4 - كريم السبت 29 غشت 2020 - 19:26
جهة الشرق 24 حالة ذكرتم 4 حالات في الناظور و 15 حالة في وجدة فقط. و أين توزع 5 الخمسة الحالات الأخرى عبر باقي العمالات.
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5
5 - منة السبت 29 غشت 2020 - 19:28
كيفاش 4,8في المئة لكل 100 ألف نسمة؟
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-8
6 - بريق من الامل السبت 29 غشت 2020 - 19:39
اعتقد اننا وصلنا إلى ذروة الوباء في المغرب والارقام تشير إلى ذلك لكن مع تأجيل الدخول المدرسي ل3اشهر والإبقاء على التدابير الاحترازية يمكننا أن ينحسر الوباء وستعود الحياة الطبيعية للمغاربة ونتمنى أن نستفيد من الدرس وننسى موازين وتيمثار ومهرجانات البذخ ونسرع ببناء المستشفيات والرفع من المستوى التعليمي لأطفالنا خاصة الغاء تمازيغت في المقررات الدراسية وتعويضها بالإنجليزية للإشارة أنا مغربي من أصل أمازيغي فلا مجال للمزايدات
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9
7 - Redaa السبت 29 غشت 2020 - 19:40
السيد مول تعليق رقم 3 واش من نيتك
اللقاح اولا مازال تال يونيو 2021 و عاد خاس الانتاج و زيد و زيد
واش تلميذ لي انقطع عن الدراسة عام كامل يبقى عاقل على شي حاجة خليو الدراري يدخلو يقراو عادي و هما كيضلوا ينقزو في الزناقي
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0
8 - شتي السبت 29 غشت 2020 - 19:46
من الغريب في الأمر وهو أن هاته الحكومة تأخذ قرارات ضد ما يفكر فيه الشعب بالرغم من أن الشعب هو الذي أوصل هؤلاء إلى الإستوزار.
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3
9 - شتي 2 السبت 29 غشت 2020 - 20:15
...... كذلك نسبة كبيرة من الشعب هي من أوصلتنا لهاته الحالة بغبائها و إستهتارها بالقرارات و التدابير المتخذة إبان هاته الجائحة..
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10 - أمين لحريزي السبت 29 غشت 2020 - 20:21
السي رضى مول التعليق 7 واش من نيتك ؟ خايف على المعلومات اللي غادين نأجلوها 3 أشهر باش يتلقاها التلميذ وما خايفش على صحته وصحة عائلته اللي ما عندهم ثمن ؟؟ واش كتظن بأن اختلاط التلاميذ وحركيتهم المعروفة فالوسط المدرسي ما غاديش يعطيونا بؤر كورونا أخطر من البؤر الصناعية اللي هي السبب فهاذ الكارثة اللي احنا غارقين فيها ؟؟؟؟؟ دابا تشوف وتعذرني ..
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