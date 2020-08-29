نسبة التعافي من كورونا تصل 74,29% .. 14360 يتلقون العلاجات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفتك الإجمالية بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، استقرت في 1.8 بالمائة نتيجة 26 وفاة إضافية، رفعت حصيلة الوفيات إلى 1078، في وقت عرفت المملكة تسجيل 1567 إصابات مؤكدة جديدة؛ بينما بلغ معدل الإصابة التراكمي 4.3 في المائة لكل مائة ألف نسمة.

معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، لفت الانتباه ضمن التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة إلى أن عدد المتعافين بلغ 1569 حالة تعاف اليوم؛ فيما وصلعدد الحالات النشطة 14360؛ بمعدل 39.4 حالات لكل مائة ألف نسمة على التراب الوطني.

وسجلت حالات الوفيات بكل من مراكش (5) والدار البيضاء (8)، والرشيدية (2) وفاس (4)، والحاجب (2) وسطات (1)، وسيدي سليمان (1) ونزكان (1)،ومكناس (1).

تصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة حديثا، إذ سجلت 609 حالة من بينها 514 بالدار البيضاء الكبرى و22 بسطات و35 بالنواصر، و7 بالمحمدية و6 بالجديدة و16 بمديونة.

وحلت جهة مراكش أسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 349 حالة؛ من بينها 200 حالة بمراكش و41 بآسفي، و6 بشيشاوة و24 في الرحامنة و57 بقلعة السراغنة.

وتلي الجهتين المذكورتين جهة الرباط سلا القنيطرة بـ132 حالة جديدة، من بينها 49 حالة في سلا و15 حالة بالصخيرات تمارة، و29 بالقنيطرة و23 حالة بالرباط و8 في سيدي قاسم.

وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الرابعة بتسجيلها 122 حالة؛ من بينها 57 حالة بفاس و11 بتازة، و34 بمكناس و5 ببولمان و1 في صفرو، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ112 حالة، من بينها 69 بطنجة و17 بتطوان، و5 في العرائش و1 بشفشاون و12 بالحسيمة.

بعد ذلك تأتي جهة درعة تافيلالت التي عرفت رصد 97 حالة، من بينها 15 بميدلت و8 بتنغير و1 بزاكورة؛ ثم جهة بني ملال خنيفرة التي سجلت في نفوذها الترابي 49 حالة، من بينها 13 حالة بأزيلال و11 حالة ببني ملال و2 على مستوى الفقيه بنصالح.

أما جهة سوس ماسة فحصدت 34 حالة؛ من بينها 6 بإنزكان أيت ملول و27 حالة بأكادير إداوتنان و1 بتيزنيت، فيما نالت جهة الشرق 24 حالة؛ بعد تحاليل مخبرية إيجابية لدى 4 حالات في الناظور و15 بوجدة أنجاد، ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ19 حالة؛ 2 بالعيون و12 بالسمارة و5 بطرفاية، وجهة كلميم واد نون التي سجلت حالة واحدة بطانطان.

تحليل المعطيات الرسمية على Covid.hespress.com يكشف أن نسبة التعافي من "كوفيد-19" تبلغ 74,29% على المستوى الوطني، بعد تعافي 44.618 حتى الآن، بينما نسبة الفتك 1,79% بـ1078 وفاة كحصيلة إجمالية، ويبقى 14.360 يتلقون العلاجات في الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، من بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، تبقى تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.