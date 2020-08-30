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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1343 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1343 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 61.399 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.851.566 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1111 حالة، بينما تم التأكد من 1737 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 46.355.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
المغاربة مزال ماعارفينش خطورة الوباء حتى نوليو بحال البرازيل والمكسيك.
_وا عباد الله غير محطة ولاد زيان ليلة وحدة وشوف كيفاش لطخات المغرب كاملو.
_ حكام كرة القدم ولاعبين اصيبوا بكورونا مع أحدث البروتوكولات الصحية وأجلت عديد من المباريات.
_ فنانون وفنانات توفوا بكورونا.
_ أطباء توفوا بكورونا.
_ قلة من المتغافلين خلات الاصابات ايام الحجر تزاد.
اوصيكم ونفسي بتجنب اماكن الاكتظاظ ديرو الكمامة لا تخرجوا إلا للضرورة.
فعن أي نجاح يتحدث و الاوكسجين غير متوفر بالمستشفيات؟