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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1343 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1343 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1343 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1343 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 61.399 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.851.566 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1111 حالة، بينما تم التأكد من 1737 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 46.355.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - يونسيف الأحد 30 غشت 2020 - 18:09
غير سالينا من العيد وتبعات ديالوا لي مازالة مستمرة معانا واحنا كنطلب من الله يخفف علينا ..حتا ناضت الروينة فهاد عاشوراء ماحدث الامس فيالرباط والدار البيضاء ومدن اخرى لايبشر بخير جماهير بالمءات تهاجم قواة الامن تجمهر خطير وتجمعات الناس وتطبال ومفرقعات كثر من العام لي داز هادشي غتكون عندو نتاءج اخرى الله يحفظ..فحنا نتجاهل ولا نجهل نطلبوا من الله السلامة.
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24
2 - عقلاني الأحد 30 غشت 2020 - 18:10
المغاربة لا يفهمون هذا، لا حياة لمن تنادي.
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20
3 - aziz الأحد 30 غشت 2020 - 18:10
الوقاية ترتكز على أربع نقاط وهي : ارتداء الكمامات والتباعد وتجنب الاكتظاظ الذي يزيد من احتمال الإصابة، والحفاظ على النظافة بغسل الأيدي وتنظيف الأسطح ....... والوقاية أفضل من العلاج بالمستشفيات. كونوا حذرين !!!!!!!!!!!!.
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26
4 - الله يحفظنا الأحد 30 غشت 2020 - 18:10
أظن أننا ندور في. حلقة مفرغة، فالتعامل مع الوباء بهذه الطريقة، يثير الاستغراب، نفترض ان مدينة أصبحت خالية من الوباء وفي اليوم الموالي دخلها زوار حاملون للفيروس، ستعود العدوى من جديد. فالعديد من المدن كانت خالية تماماً لكن بعد عيد الاضحى أصبحت الاصابات بالمئات.
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21
5 - ahmed الأحد 30 غشت 2020 - 18:10
ياربي السلامة . اللهم ارفع عنا هذا الوباء . واحفظ جميع المسلمين امين يارب العالمين .
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24
6 - مغربي حر الأحد 30 غشت 2020 - 18:11
كيف يعقل أن نرى بعض الفئات من الناس مازالت لا تحترم التباعد الجماعي ... لأن ما نراه في بعض أسواق الحي وبعض شوارع المدن التي بها أيضا أسواق ... لازالت لا تحترم كل ما تنصحنا بها وزارة الصحة. أرجوكم ثم أرجوكم .. حافظوا على أهلكم وعائلاتكم للتصدي لهذا الوباء الفتاك... كما نسأل من الله عز وجل أن يبعد علينا هذا الوباء ورحم الله موتانا المسلمين اجمعين
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8
7 - هااام جدا الأحد 30 غشت 2020 - 18:13
طبعا الحالات التي شفيت اقل كونو متاكدين لانه يوم بيوم حقيقة عجيب امر كورونا
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0
8 - عاشوراء الأحد 30 غشت 2020 - 18:13
بعدما رأينا نتائج العيد الكبير علينا انتظار نتائج عاشوراء ماهي المناسبة القادمة
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9 - Observateur الأحد 30 غشت 2020 - 18:13
عشر سنوات تفصلنا عن آخر حالة .. 2030 ليست بعيدة .. إن الله مع الصابرين
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0
10 - محمد الأحد 30 غشت 2020 - 18:13
راه كاين لي كان مزاحم في الأسواق باش يشري العيد و ياكل بولفاف و من بعد تزاحم في البحر حتى شبع و دابا كايقول لك مان ديش ولدي للمدرسة حيت كاينا كورونا. فهم تسطا.
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11 - Hamza الأحد 30 غشت 2020 - 18:14
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم اللهم ارفع عنا هدا البلاء واكشفت عنا هدا الكرب يارب الارض والسماء
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0
12 - said الأحد 30 غشت 2020 - 18:14
لازال الوباء ينتشر وكل شيء وارد واتمنى ان يجدوا حلا بالنسبة للدخول المدرسي ونسأل الله أن يرحمنا برحمته ويلطف بينا والتزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط واحترام المسافة المسموح بها بيننا واستعينوا بذكر الله ورحم الله الموتى برحمته الواسعة وان لله وان اليه راجعون
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13 - Doc الأحد 30 غشت 2020 - 18:15
وزارة الصحة لم تستطع السيطرة على الفيروس حاليا! فكيف ستسيطر عليه في فصل الشتاء؟! إنها كارثة تنتظرنا كما في إيطاليا!
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0
14 - Aspro10g الأحد 30 غشت 2020 - 18:15
هادشي مكيبشر بالخير كل نهار ألف حالة لفوق .. خاص بنادم اعرف بلي راه الا جاب الله فقدنا السيطرة على هاد الوباء راه مشا كلشي الله احفظ .. والله ادير شي تاويل ديال لخير كولوا آمين.
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15 - كم عدد التحاليل المنجزة يوميا؟ الأحد 30 غشت 2020 - 18:15
علاش المعدل الاخير ديال الاصابات هو بين 1000 و 2000 إصابة . واش هو على حساب عدد التحاليل اللي تدارت؟. و إلى كان عدد التحاليل المنجزة مضاعف عشر مرات. شحال غادي نلقاو ديال الحالات الاجابية.؟ راه بغينا نعرفوا فين غاديين.
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1
16 - جهة درعة تافيلالت الأحد 30 غشت 2020 - 18:16
انتشر الوباء في جهة درعة تافيلالت بشكل كبير وخصوصا في الرشيدية، اظن اذا لم تتخذ السلطات اجراءات صارمة ستكون كارثة، لا مستشفيات لا اطباء والناس دراوش
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17 - حديدان الأحد 30 غشت 2020 - 18:16
15يوم ديال الحجر الصحي. غادي ترجع المياه لمجاريها
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18 - رشدي افورار الأحد 30 غشت 2020 - 18:17
أصبح الوضع مخيف جذا أتمنى من المواطنين يلتزمو بمنازلهم قبل أن تقر السلطات المعنية بالحجر الصحي .حفظني و حفظكم الله.
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19 - مراكشي الأحد 30 غشت 2020 - 18:17
لا حول ولا قوة إلا بالله.
المغاربة مزال ماعارفينش خطورة الوباء حتى نوليو بحال البرازيل والمكسيك.
_وا عباد الله غير محطة ولاد زيان ليلة وحدة وشوف كيفاش لطخات المغرب كاملو.
_ حكام كرة القدم ولاعبين اصيبوا بكورونا مع أحدث البروتوكولات الصحية وأجلت عديد من المباريات.
_ فنانون وفنانات توفوا بكورونا.
_ أطباء توفوا بكورونا.
_ قلة من المتغافلين خلات الاصابات ايام الحجر تزاد.
اوصيكم ونفسي بتجنب اماكن الاكتظاظ ديرو الكمامة لا تخرجوا إلا للضرورة.
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20 - الشعب الجاهل الأحد 30 غشت 2020 - 18:18
المغرب يعيش فيها 60%من الشعب الجاهل ،يومن بالجهل ويمارسون افعال شيطانية والجن ،ولا يعرفون ماهو العلم ولا الوقايةولا التطور،ولا الثقافة،
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21 - المرررركي الأحد 30 غشت 2020 - 18:18
أول مسؤول عن هذه الأرقام الكبيرة هو العثماني الذي أخذ يصيح بالرلمان: نجحنااااا بشهادة العاااالم.
فعن أي نجاح يتحدث و الاوكسجين غير متوفر بالمستشفيات؟
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22 - محمد الأحد 30 غشت 2020 - 18:19
اللهم احفظ وطننا الغالي من كل سوء.اللهم ارفع عنا هذا الوباء جاء بإذنك و سيرحل بإذنك.امين يا رب العالمين
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23 - مغربي حر و افتخر الأحد 30 غشت 2020 - 18:19
هده الارقام هي مخلفات عيد الاضحى يا ايتها الحكومة الفاشلة . والله خاصنا ندعيوكم ف محاكم دولية على هد الشوهة لي درتو او لي تسببتو ل المغاربة فيها .
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24 - عاشوراء وزمزم الأحد 30 غشت 2020 - 18:21
صافي هاكدا غنبقاو : كنخلصو الثمن ديال الاحتفال ديال عيد الاضحى ومن هنا واحد 14 يوم غنخلصو الثمن ديال الاحتفال ديال عاشوراء والروينة اللي وقعات البارح واليوم زمزم حتى واحد مامسوق . الله يستر وصافي.
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25 - Omar الأحد 30 غشت 2020 - 18:22
علينا بالصبر واتباع نصاءح وزارة الصحة وكثرة الدعاء والاستغفار فان الله سبحانه وتعالى قادر على رفع هذا الوباء
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