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الرئيسية | مجتمع | حملة تحسيسية بالجائحة تهمّ الأسواق في الناظور

حملة تحسيسية بالجائحة تهمّ الأسواق في الناظور

حملة تحسيسية بالجائحة تهمّ الأسواق في الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 31 غشت 2020 - 10:25

استهدفت حملة تحسيسية للوقاية من فيروس "كورونا"، من تنظيم جمعية "نحن معا لخدمة القرب والتنمية الاجتماعية"، عددا من تجّار وروّاد سوق أولاد ميمون بالنّاظور.

وتضمّنت الحملة التحسيسية، التي شارك فيها عدد من الفاعلين، تقديم نصائح وإرشادات وتوجيهات حول خطورة الوباء، والحث على التقيد بالإجراءات الوقائية، وكذا توزيع الكمامات، وقياس درجة حرارة المستفيدين.

وقالت رئيس الجمعية صونيا العلالي إن "هذه الحملة تأتي تفعيلا لدور المجتمع المدني، المتمثل في نشر الوعي بين المواطنين، وتجاوبا مع الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي نبه فيه الشعب المغربي إلى تدهور الوضعية الوبائية بالبلاد".

وأضافت "قررنا في جمعية "نحن معا لخدمة القرب والتنمية الاجتماعية" الانخراط الفعال في هذا الورش الوطني بتنظيم حملات تحسيسية توعوية عنوناها بـ"أخطار التجمعات في زمن كورونا"، تهم الأسواق التي تعرف رواجا وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين".

وختمت العلالي تصريحها قائلة: "الحملة مرت في أجواء يعمها الانضباط والالتزام من أجل نشر ثقافة التباعد الاجتماعي، وكذا احترام التدابير الاحترازية، على اعتبار أن الجمعيات شريك أساسي في تأطير المواطنين، ودورهم يتجلى في الحضور الميداني".

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