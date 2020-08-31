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الرئيسية | مجتمع | إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي

إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي

إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 12:00

رفضٌ متواصلٌ، عكسته خرجات "منتظمة" على مستوى مواقع التّواصل الاجتماعي، لمضامين المذكّرة الوزارية المتعلّقة بالدّخول المدرسي المقبل، خاصة في الجانب المتعلّق بتصويرِ الدّروس الافتراضية، حيث اشترطت وزارة أمزازي أن تكون التّسجيلات التي سيبثّها الأساتذة لصالح التّلاميذ بجودة عالية وتقنيات "معقّدة".

ووضعت وزارة التربية الوطنية سيناريوهين للدخول المدرسي المقبل، كلاهما مرتبط بالوضعية الوبائية في البلاد بعد شهر من الآن؛ فإذا استمرت الجائحة، ومعها حالة الطوارئ الصحية المعمول بها منذ منتصف شهر مارس الماضي، ستَتوزع الدراسة بين الدروس الحضورية والتعليم عن بُعد.

وألزمت وزارة التّربية الوطنية الأساتذة بتصوير وبثّ الدّروس الافتراضية بطريقة احترافية وجودة عالية، وهو ما يعاكسُ إمكانات الأطر التّربوية، التي تؤكّد أنها تجهل كيفية تشغيل الكاميرات، وأنها لم تستفد من أيّ دورات تكوينية في مجالي المونطاج والتّصوير.

ويقفُ الفاعل التّربوي عبد الوهاب السحيمي عند الضّبابية، التي خلّفها المقرر الوزاري الصادر لتنظيم السنة الدراسية المقبلة، مؤكّداً أنّ "الأساتذة كانوا ينتظرون صدور مذكرة وزارية تحدد بشكل واضح وصريح آليات وصيغ الدخول المدرسي المقبل".

وقال السّحيمي إنّ "وزارة التربية الوطنية زادت الوضع غموضا ولبسا بإصدارها بلاغا يحمل عدة أوجه، ومليء بالتناقضات، مما جعل الجميع في حيرة غير مسبوقة، خاصّة أن الظرفية صعبة واستثنائية، وعوض أن تتدارك الوزارة الأمر بإصدار مذكرة توضح النقط الغامضة فيه، زادت في تعقيد الوضعية بإصدارها مذكرة تحمل رقم 039/20".

وأضاف الأستاذ والفاعل التّربوي أنّه "من خلال التدابير التي أعلنتها الوزارة في بلاغها وفي المذكرة، لتنظيم الدخول المدرسي، يتأكد للجميع بأن مسؤولي وزارة التربية الوطنية يدبرون القطاع بارتجالية كبيرة، ويفتقرون لأي رؤية لتدبير السنة الدراسية".

واسترسلَ المتحدّث ذاته قائلاً إنّ "المذكرة فرضت مهام جديدة على نساء ورجال التعليم، وهي مهام لا يمكن أن نصفها إلا بالمهام التعسفية وغير القانونية، وللأساتذة كامل الحق في رفضها دون أن تطالهم أي تبعات قانونية"، مشيرا إلى أنّ "مهام نساء ورجال التعليم معروفة ومحددة بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".

وتابع السحيمي قائلا: "تكليف الأساتذة بمهمتي التعقيم والمراقبة المشددة قبل دخول كل حصة دراسية وبعدها، لا يمكن نعته إلا بالقرار المهزلة، وهو قرار يأتي في سياق مسلسل الإهانة والإذلال الذي تتبعه الوزارة الوصية تجاه نساء ورجال التعليم".

وتساءل الأستاذ ذاته "كيف يمكن تصور أن نطلب من الأستاذ المثقل أصلا بعدة مهام في التعليم الحضوري وعن بعد والتحضير اليومي أن يقوم بمهام جديدة كالتعقيم والمراقبة؟" قبل أن يضيف أنّ "مسؤولي وزارة التربية الوطنية يستمرون في تدبيرهم للقطاع بأسلوبي الارتجالية والترقيع".

ويتوقّف الباحث ذاته عن مهمّة التعقيم، وكذلك المساعدة على المراقبة قبل وبعد دخول المؤسسات، مشيرا إلى أن هذه المهمة كان يمكن أن تقوم بها شركات خاصة على غرار شركات الأمن بعد صفقة تبرمها الوزارة الوصية، مضيفا أنّ "المذكرة، وفي خطوة غريبة جدا، فرضت خطوات يجب اتباعها لتصوير الدروس عن بعد، وهي خطوات صعبة جدا يصعب احترامها حتى مع محترفي التصوير والمونطاج".

وقال السحيمي إنّ "مهام الأساتذة واضحة وهي التدريس وليس التصوير والمونطاج"، مؤكّداً أنّ "الإجراءات التي تطرحها وزارة التربية الوطنية ما هي إلا ضحك على الذقون، ويستحيل تنزيلها على أرض الواقع. فالتصوير بالطريقة التي طرحتها الوزارة عبث وضرب من الخيال، فالأساتذة غير مكونين في التصوير، وفاقد الشيء لا يعطيه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - جنوبيه الاثنين 31 غشت 2020 - 12:04
اللهم ان هذا منكر. لا حول ولا قوة الا بالله. ان لله وانا اليه راجعون. وياربي ديرلينا شي تاويل دلخير.
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14
2 - حسن الاثنين 31 غشت 2020 - 12:08
ما بالكم بتلاميذ المناطق الجبلية التي لا تتوفر على الإمكانيات المذكورة لمتابعة الدروس عن بعد، وعليه كان السيد الوزير توفير الوسائل الخاصة للتلاميذ والأساتذة، ليستمر الموسم الدراسي في احسن حال.... !!!
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15
3 - سللك وعدي الاثنين 31 غشت 2020 - 12:11
مطالبة الاساتذة بالتصوير دون سابق تكوين فضيحة ومهزلة
ومطالبتهم بالتعقيم كارثة التصوير له شروطه وتقنياته واختصاصاته والتعقيم له شروطه ومخاطره القبلية والبعدية . فهو له مختصون لانه يحتوي ادوية ... ياسلام على الاستراتيجيات..
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23
4 - السامرائي الاثنين 31 غشت 2020 - 12:11
قرارات ذكية جدا من طرف الوزارة. هي تعرف تعنت الأساتذة ورفضهم للتعليم الحضوري من الأصل.فرضت عليهم كذلك التصوير بتقنية ممتازة والتعقيم كذلك.فلا يعقل أن لا يلتزم الأساتذة بكل هذه الأمور الثلاثة أي الدراسة الحضورية والتصوير والتعقيم.ستتنازل الوزارة لاحقا عن التعقيم والتصوير باش تكون دارت معاهم المزيان
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-32
5 - Samira الاثنين 31 غشت 2020 - 12:11
يبقى السؤال المطروح لماذا تم تخفيض ميزانية التعليم فالقانون المالي التعديلي ل2020 عبر حذف مناصب شغل مقررة و ما الى دلك!! مسلسل فضائح هاته الحكومة اصبح لا يطاق.
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14
6 - اب آدم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:12
برافو استاد السحيمي..
ما صرحت به هو عين الحقيقة..
و ما قامت به الوزارة الوصية هو عين الجهل و التخبط..
تحياتي
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13
7 - ariaz الاثنين 31 غشت 2020 - 12:13
لقد طالبنا مند عقود بتوفير قاعة متعددة الوسائط وتجهيزها بأحدث الاجهزة الرقمية المتطورة ذات جودة عالية لكن لاحياة لمن تنادي فالوزارة تطالب رجل التعليم بتصوير الدروس بجودة عالية وباحترافية مع غياب التجهيزات الاساسية في المؤسسات التعليمية ناهيك عن هزالة الصبيب للإنترنت وتكليف رجل التعليم بمهام خارجة عن نطاق اختصاصاته انها لمهزلة بكل المقايس لوزارتنا الوصية التي يصدق عليها قول ان لم تستحي فافعل ماشئت
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13
8 - فلالي الاثنين 31 غشت 2020 - 12:13
مافيها باس كل أستاذ وأستاذة يقوم برفقة عدد من تلاميذه بتعقيم قبلي وبعدي للقسم .يكسب شوية ديال الأجر والثواب. هادي مافيها لا إذلال ولا إهانة بل تشريف وتقديس
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-19
9 - عبدالرحيم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:14
بصراحة لا ننكر أن الوزارة كانت منذ مارس الماضي التسرع في إجراء تكوين الأطر التعليمية يخص التعليم عن بعد. ولو أن التعليم عن بعد مجرد كلام وله عواقب وخيمة مستقبلا. في حين الكثير من أطر التعليم تريد فقط الأجرة والترفية لا يهمها لا القرب ولا البعد. اتقوا الله كلكم في هذا الوطن لأولادها أولادكم والعكس صحيح
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-18
10 - مسلم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:15
نساء ورجال التعليم هم الذين يتوجب عليهم الرفع من معنوياتهم وإعطاء القيمة الكبيرة لأنفسهم، لأنهم يستحقونها، وأن لا ينتظروها من أحد.
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15
11 - جمال الاثنين 31 غشت 2020 - 12:15
الذين اتخدو هذا القرار عصابة لا تعرف عن التعليم في المغرب شيئا، اما انزازي فهو كركوز يخبركم بما أملي عليه بصنطيحة كبيرة!أحسن حل في الوقت الحالي هو تأجيل الدخول المدرسي بشهرين حتى تتضح الرؤيا ولا بديل عن التعليم الحضوري في أجمل بلد متخلف كالمغرب
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16
12 - Saad الاثنين 31 غشت 2020 - 12:16
بلاغ الوزارة لا يحمل في طياته لمسة من الواقع. التحدث عن كاميرات و تصوير بجودة عالية و واقع مؤسستنا مغاير بحيث الوزارة لا توفر حتى الاقلام للكتابة على الصبورة البيضاء و تضعنا في مواجهة الادارة دوما. تخيل ان حتى الاوراق البيضاء لا تتوفر عليها الادارة. على كل حال، الوزارة لن توفر مواد التعقيم و لا اجهزة التصوير و لا صبيب الانترنيت و لا شيء.يذكر و النقاش الدائر حول ان كان الاستاذ سيعقم هو نقاش فارغ اصلا. نحن بصدد موسم كارثي و الوزارة تعلم هذا لذا فهي تحاول التملص من مسؤوليتها و لفها على عاتق الاطر التربوية و الاباء...
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13
13 - hassan الاثنين 31 غشت 2020 - 12:16
من خلال المقرر المنظم للسنة فهو يشير بشكل شبه صريح إلى التعليم الحضوري و دلك بتقسيم الاقسام الى فوجين يعني قسمين . و يجب وضع استعمالات الزمان بحث لا يحضر في المؤسسة الا نصف اجمالي التلاميد ، و حدد قدوم التلاميد الى المدرسة في تلات ايام في الاسبوع فقط يعني ان يتناول الفوجين على الحضور خلال الأيام الست في الاسبوع. كما أن المقرر المنظم يشير إلى التعليم الداتي و ليس التعليم عن بعد في حصص معينة.
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11
14 - ناصر الاثنين 31 غشت 2020 - 12:16
دائما عملية وضع العصا في العجلة.لا بد من العرقلة. هوما إيلا بغاو يخدمو غادي يخدمو.لماذا لا تقومون بهذه الأعمال التي كلفتكم بها وزارتكم ويكون كرد الدين للعطلة الماراطونية التي استفدتم منها من مارس إلى الآن
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-13
15 - سليم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:17
الخبراء وأهل الاختصاص لا يقترحون فكرة أو مخطط قبل دراسته بعمق وبشكل علمي وتنزيله بكيفية متدرجة على نطاقات محدودة ، ثم تقييم النتائج وتعديل المخطط لتجاوز اعوجاجه ونقائصه، ثم تعميمه بعد ذلك.للأسف نحن أمام مخطط استعجالي وتنزيل استعجالي دون مراعاة للإكراهات وللظرف الحرج وللعواقب الخطيرة التي سيصعب علينا تداركها .نسأل الله اللطف.
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1
16 - استلذة الاثنين 31 غشت 2020 - 12:18
اقل ما يقال عن مذكرة الدخول المدرسي هذا العام انها مهزلة بكل المقاييس . اسناد مهمة تعقيم الاقسام للاساتذة امر غير مقبول فدورنا هو التدريس و ليس التنظيف او التعقيم .و ابوزارة كما عودتنا داءما ستجعل اباستاذ يشتري المعقمات من جيبه كما يشتري الاقلام و يقوم بطبع ابامتحانات من جيبه وووووو بعضهم يقوم بصباغة الاقسام من جيبه ..... ضسرنا الوزارة حتى مابقات تحشم
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1
17 - مواطن الاثنين 31 غشت 2020 - 12:18
الوزارة تقوم بكل خرجاتها الرسمية وغير الرسمية (تدوينات) بجس النبض فإن ابتلع الأساتذة الطعم فبها ونعمت وإن صرخوا قالت انها لم تقصد ما فهموه..اين ميزانيات التعليم والجماعات الترابية التي تم تحويلها مما تم رصده للمواسم والتبوريدة ومهرجانات الكرموس واللفت لمواجهة تداعيات الفيروس..لتوضيف شباب عاطل للتعقيم والمساعدة
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2
18 - ملاحظ الاثنين 31 غشت 2020 - 12:18
لا تصوير الدروس ولا تعقيم .. متعاقد ينصح وزارة التربية الوطنية باعتماد 2020/2021 سنة بيضاء حفاضا على سلامة التلاميذ، خصوصا أن الدولة تقوم بواجبها تجاه الجميع
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2
19 - استاذ بالتعليم الابتدائي الاثنين 31 غشت 2020 - 12:19
كأستاذ، أرجو أن تتم إحالتنا جميعا على التقاعد، ثم بعدها يمنع التدريس في الاقسام في كافة التراب الوطني منعا تاما، وليتكلف كل أب وكل أم بتدريس أبنائهم، إن هم أصلا عرفوا كيف. حينها سنعلم جميعا قيمة الاستاذ بطريقة ملموسة ويقينية.
تحية لكم أيها الأعزاء
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3
20 - fouad fouaad الاثنين 31 غشت 2020 - 12:20
مؤخراً الحكومة الكينية إستثمرت "565" مليون دولار (565 مليار سنتيم مغربية تقريبا) لشراء أجهزة لوحية (Tablette) و ذلك ضمن برنامج التعليم الرقمي في المدارس الإبتدائية، و تأتي هذه الدفعة في شقها الثاني بعد أن بدأ هذا البرنامج في سنة "2017" و تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار كان قد اتخد سنة "2013" و دخل حيز التنفيذ سنة "2016" بتوزيع حواسيب على تلاميذ الإبتدائي.
عدد المستفيدين من الأجهزة اللوحية لحد الآن هو "1168798" تلميذ.
كينيا بدأت برنامج إصلاحي للتعليم سنة "2003" و هاهي الأن من بين أحسن الدول في منظومة التعليم المجاني و المنخفض التكلفة كما أنها تعتبر وجهة للطلبة من جميع بلدان العالم و ذلك لجودة التعليم في جامعاتها و لتكاليفها المنخفظة، وتعتبر كينيا من أكبر ثلاث إقتصاديات القارة الإفريقية من بعد نجيريا و جنوب إفريقيا.
للتذكير كل هذه المساعدات موجهة للمداس العمومية
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2
21 - محمد الاثنين 31 غشت 2020 - 12:22
راه هادشي داخل في منظومة تخريب التعليم والزج به
غيابات الجب وسيكون بداية لظهور الأمية والجهل على مدى أجيال قادمة
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1
22 - وجدي الاثنين 31 غشت 2020 - 12:23
يتم دائما تهويل الأمور وإعطاءها أكثر من حجمها.عملية التعقيم هذه التي من المتوقع أن يكثر حولها اللغط لن تكلف السادة الأساتذة أكثر من خمس إلى عشر دقائق.رش المقاعد والأرضيات بالمحلول التعقيمي وانتهى الأمر.فش فش فش.يعدو الأمر روتينيا بفعل التكرار.أقول دائما وهذا منهجي في الحياة أن البدايات هي التي تكون صعبة.لأنك بصدد الخوض في شيئ جديد مجهول.يكون التوجس والتخوف في الأول وهذا طبيعي.ولكن سرعان ما يتبدد كل هذا بالخوض في الأمور.
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-3
23 - احمد الاثنين 31 غشت 2020 - 12:24
صحيح ، "فاقد الشيء لا يعطيه " جملة تختصر واقع الوازارة و الاساتذة ايضا.
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24 - مغربييي الاثنين 31 غشت 2020 - 12:24
مابقا ليهم مساكن غير يغسلوا الاقسام منين يكونوا خارجين
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2
25 - Rachid الاثنين 31 غشت 2020 - 12:24
مراقبة التلاميد كايبان ليا ممكنة. ولكن التعقيم راه خاص يجيبو الناس لي متخصصين. اصلا باش غايعقمو القاعات.
التصوير والمونتاج مستحيل لأنه خاص توفر علا معدات ديال الافلام، قاليك خاصك كاميرا احترافية، ميكروفون خارجي .... وعاد فلمونتاج كايحددو كيفاش يكون الفيديو، لي قرأ داكشي يقول هادو بغاو يصورو فيلم سينمائي.
الله يدوز هاد الدخول المدرسي علا خير
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2
26 - مغربي 2018 الاثنين 31 غشت 2020 - 12:25
من الآن فصاعدا ، يشترط في كل راغب في ولوج ميدان التعليم أن يكون حاصلا على الدبلومات التالية : دبلوم جامعي (التخصص غير مهم) / دبلوم في التمريض أو الطب إن أمكن / دبلوم في فن التصوير والمونتاج وماجاورهما . كما يجب أن يكون فاقدا للقدرات العقلية ، لأن أي عاقل لن يقبل بمثل هذه الإجراءات "الخزعبلية"
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27 - ناشط الاثنين 31 غشت 2020 - 12:26
أولا الكثير من الأساتذة إلا من رحم ربي لايريدون العودة الى المدرسة لهذه السنة تحت دريعة الوباء جاهم من الجنة والناس. من جهة اجرتهم مستمرة ثانيا من الأحسن يعلموا أولادهم في المنزل ثالثا تجنب ما يتعبهم في المدرسة ولا يهمهم إلا مصالحهم. واحنا كمغاربة نعرف بعضنا البعض و كلشي كيقول راسي راسي حتى حد مكره ياخد المانضة بلا تعب. وفي الاخير اولاد الفقراء والمساكين هما الي كيتعذبوا في الدنيا. الله يحد البأس.
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-1
28 - جبلي ابن الجبل الاثنين 31 غشت 2020 - 12:26
كاين مراكز و دواور ما عندهمش لا ماء لا ضو بقات فريزو و كونكسيون،، ملي سلط الله علينا هاد الكارثة دالحكومة غي كمدوها و طلبو الله يرفعها علينا، تقول عايشة فالسويد ماشي فالمغرب الغير النافع
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0
29 - Hanzo الاثنين 31 غشت 2020 - 12:26
السادة الأساتذة في المغرب كسلاء وأميين مثلهم مثل موظفي الإدارة العمومية
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0
30 - محمد الاثنين 31 غشت 2020 - 12:27
في هده الضروف يجب على رجال التعليم القيام بإجراءات النضافة و التعقيم و التأطير و التصوير...لانكم كنتم في عطلة مؤدى عنها مند شهر مارس...بركا من الانتقادات الخاوية...هد رجال التعليم ديرين حملات في التواصل الاجتماعي تحرض الاباء على المطالبة بالتأجيل و تزرع الهلع و تخلص منهم....
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-2
31 - Marocaine الاثنين 31 غشت 2020 - 12:27
مهزلة بكل المقاييس .نرفض ونشجب كل ما من شانه ان يمس بكرامة الاستاذ.على الاساتذة رص الصفوف للوقوف ضد هذه القرارت العشواءية و اللامسؤولة.وعلى الوزارة ان تقدم اعتذارا للاساتذة.
لما ارى الوزير يتكلف بتعقيم مكتبه سافعل ذلك بكل سرور
هزلت....
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1
32 - كريم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:29
أود أن أشكر كل المعلقين الذين كشفوا مخطط رجال التعليم سواء في هذا المنبر المحترم أو غيره.ضغطوا بكل قوتهم وأدلوا بآراءهم بصفة متواترة إلى أن تحقق المراد واعتمدت الدراسة الحضورية.أكيد أن الوزارة لها ممثلوها الذين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية الإلكترونية. أكيد أنهم اطلعوا على تعاليق الإخوة المناضلين في هسبريس ونقلوا احتجاجاتهم الافتراضية على مخطط رجال التعليم الذي تم وأده وإفشاله
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1
33 - هم.....هم-حقيقي- الاثنين 31 غشت 2020 - 12:29
Parmi les attributions quotidiennes de l'enseignant en classe des cours , c est le contrôle et l'obligation de la réglementation ainsi que de s assurer de la compréhension de tous les élèves, en plus des missions didactiques telles que une bonne communication via les réseaux sociaux en-cas de besoin .Hélas, mon commentaire sera soumis aux plusieurs critiques de la part des professeurs gâtés dont leurs désir une année blanche ou plutôt le report de la scolarité....négatif Messieurs, la rentrée scolaire aura lieu aux termes prescrits par le ministère d'éducation nationale .....terme impératif....veillez vous au jour déclaré (07 septembre).....des dislikes attendues par les groupes privés syndicaux de nos professeurs.
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-2
34 - Hicham الاثنين 31 غشت 2020 - 12:30
والله المدرسة مامربوطة بشبكة الكهرباء علما ان العمود الكهربائي لا يبعد عن الفصول ب 4 امتار وذلك منذ 2006
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0
35 - بنعياد عبد الرحيم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:30
الكل يعرف تداعيات كوفيد 19 على جميع الاصعدة, السياسية الاقتصادية الاجتماعية... الخ , وبالتالي فعنصر التعليم عليه اكراهات قد تكون هي الاشد مقارنة مع باقي المجالات ادن التعليم قاطرة التنمية والضرفية التي نمر بها وهدا كلام كتير من المنضرين ان عصر مابعد كوفيد 19 ليس ماقبله اي بكلام اخر نتجه صوب تورة تكنلوجية كرهنا ام ابينا فالعلم الافتراضي اصبح واقع الكل دخل نفق المعلومة. باختصار شديد على الوزارة ان تكون مرنة في التعامل مع الوضعية توفير مستلزمات او ادوات الانتقال الى فترة مابعد كوفيد19 بالمقابل على الاطر التعليمية ان تبحت عن حلول وان تجعل شعارها كاد المعلم ان يكون رسولا . والسلام
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36 - عبدالرحيم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:30
النقاش حول تزويد المدارس بالتقنيات والتكوين وووو مجرد وضع عراقيل .والنقابات التي تظن انها تسوق لانتخابات فيهي مخطئة. هذه النقابات لا ترتاح إلا لما يكون التعليم مشلولا ورجال التعليم في عطلة بدون نهاية. التعليم الحضاري هو السبيل الوحيد وما من غيره حتى ولو اتت الوزارة بالاقمار الاصطناعبدية والتعليم عن بعد يعني لا دراسة. بالمناسبة أين هي جمعيات أولياء واباء التلاميذ؟ أين تصرف المستحقات التي يدفعها الاباء؟ لماذا لا توجد محاسبة هؤلاء؟
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37 - النقد الذاتي الاثنين 31 غشت 2020 - 12:31
هناك مصورا الحفلات والاعراس مند مارس وهم في عطالة لماذا لا تستعين الحكومة بخبرتهم في التصوير والمونطاج
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0
38 - مغربية الاثنين 31 غشت 2020 - 12:32
فلالي

مافيها باس انت كأب تجي تعاون في النظافة قبل تعقيم القسم انهم فلدات اكبادكم مافيها باس تبينوا شوية ديال الوطنية الي هرستوا لينا راسنا بها .و ملي يكمل الأستاذ جمع زبل ولادك الي غاديين يخليوه في الاقسام تنال الكثير من الاجر
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0
39 - مكلخ مغربي قح الاثنين 31 غشت 2020 - 12:32
وزارة تاءهة تريد ان ترمي بمسووءليها علي رجال التعليم وكذا الاباء. هذه ماهي الاطرهات تعكس الارتجالية وانعدام النضج في اتخاذ قرارات مسوولة .
الوزارة هي التي تتحمل المسوولية كاملة في ماستووءل اليه الاوضاع التي ستكون جد سلبية ان لم تكن كارثية.
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40 - عقلاني الاثنين 31 غشت 2020 - 12:34
على نساء ورجال التعليم الاحرار الا ينتقدوا القرارات والمدكرات الوزارية امام العلن و خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي و ....... لان غرض الوصيين على القطاع هدفهم هو تشويه وانتزاع وطنية المدرسين . لان اغلب اطياف المجتمع وبجهلهم يتعتقدون ان المدرس هو الدي يريد افساد التعليم. لهدا ومن رأيي المتواضع . لا تعلقوا في العالم الافتراضي لا بنعم او لا . ولكن في الواقع وفي المؤسسات ارفضوا ما جاء في هده القرارات الارتجالية جملة وتفصيلا . لان مهمة المدرس التدريس وليس التعقيم و الحراسة.
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41 - تعقيم بالتيمم الاثنين 31 غشت 2020 - 12:34
المدارس ما فيها لا ماء لا ضو لا مراحيض واحيانا حتى النوافذ مكسرة والاسقف مكسرة والطريق مكيناش نفترض اذا اصيب احد لا قدر الله فين سيارات الاسعاف فين المستشفيات فين قاعات العزل...
وكيقولوا البرتوكول اشنو نديرو معاكم شي اخراج مسرحي هزلي ..
فضحاتكم كورونا وعراتكم فين الملايير لترصدات للتعليم حطوها..
او اخرجوا لنا شي حديث يببح التيمم في مواجهة كورونا تلفتوا ودختوا الله يعطينا وجهكم ..
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42 - العربي الديك الاثنين 31 غشت 2020 - 12:34
الوزارة ما قالت عيبا ......
اذا ما وفرت استديوهات مجهزة بأحدث و سائل التجهيز ..........
و صلة اشهارية لبضعة ثوان يتدخل في انتاجها فريق قد يفوق الثلاثين شخصا .
كل شخص مكلف بجانب تقني و فني ...
و رغم ذلك يأتي العمل ناقصا تشوبه عدة ثغرات ...
الوزير قد اصيب بالحمى الملونة و لذلك تراءت له الأضواء و الظلال و الخيالات و الأصوات ....
نتمنى للوزير الشفاء العاجل و يرى الامور على حقيقتها
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43 - اولياء التلاميد الاثنين 31 غشت 2020 - 12:34
الاشباح لايريدون عمل، كل خطورة لتجويد مستوى تعليم لوبيات الاشباح، يهللون بان هذا منكر، كين شيمنكر 6 شهور من الراحة، هناك من يعمل بجد ليس له مشكلة، الاشباح هم من لذيهم مشكلة في كل خطوة لامام.
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44 - Enseignant et père d'élèves الاثنين 31 غشت 2020 - 12:34
أرفض التدريس عن بعد ،أرفض كم مارس لمهنة التعليم أكثر كم 33 سنة ورائعه كاب لتلميذين أحدهما في الاعدادي والآخر في الابتدائي.
التعليم الحضوري هو الذي يناسبني وصالح لابناءي.
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