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كُتّاب وآراء
اليمن تجلي مواطنيها العالقين بسبب كورونا بالمغرب
نظمت السلطات اليمنية أول رحلة طيران لإجلاء 25 يمنياً من المغرب، ومعظمهم من الطلاب اليمنيين الذين أنهوا دراستهم بالمملكة.
وقال السفير اليمني لدى المملكة المغربية، عز الدين الأصبحي، إنه نظرا "لوقف سير الرحلات الجوية لخطوط الطيران المغربي بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا، تم التنسيق عبر رحلة استثنائية للطيران المصري بنقل خمسة وعشرين من الرعايا اليمنيين في المغرب، معظمهم من الطلاب الذين أنهوا دراستهم بالمملكة للسفر إلى عدن عبر القاهرة".
وقامت السفارة اليمنية بالرباط بتأمين التنقل من الرباط إلى مطار الدار البيضاء الدولي، والتكفل بإجراءات الفحوصات الطبية تسهيلا لعودة اليمنيين إلى بلادهم.
وعبر المغادرون عن تقديرهم العالي لرعاية السفارة اليمنية في المغرب التي عملت على تنسيق الرحلة الاستثنائية وتسهيل أول رحلة إجلاء للعالقين، كما عبروا عن شكرهم الجزيل للتقدير الذي حظوا به من قبل السلطات المغربية وتسهيل الإجراءات المختلفة.
وكان في توديع المجموعة المغادرة بمطار محمد الخامس القنصل اليمني بالرباط، علي ناجي الشريف، وحسين صالح، المستشار الإداري بالسفارة.