24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سيرة "فرويد" على "نتفليكس" .. الهستيريا والكذب وجهان لعملة واحدة (5.00)

  2. هل يبطل مجلس المنافسة اتفاق شركات التأمين بشأن حوادث السير؟ (5.00)

  3. إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي (5.00)

  4. اصطدام دراجة وشاحنة يخلف قتيلا في "أولاد عامر" (5.00)

  5. عامل النّاظور يفرض الحجر على ميناء غرب المتوسط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "جامعة حقوق المستهلك" تطلق حملة "بدون كوفيد"

"جامعة حقوق المستهلك" تطلق حملة "بدون كوفيد"

"جامعة حقوق المستهلك" تطلق حملة "بدون كوفيد"
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 09:12

أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حملة تحسيسية تحت شعار "حيي ومدينتي بدون كوفيد"، وهي الحملة التي انطلقت من مدينة الداخلة.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريح لهسبريس، إن الهدف من العملية هو خلق تنافسية بين الأحياء، وخاصة بين الشباب، تم بين المدن، "حتى يمكن للساكنة أن تفتخر بسلامة مدينتها من كوفيد19".

وحسب المتحدث ذاته فإن الحملة ستستهدف كلا من الدار البيضاء ومراكش ومكناس، مردفا: "سنطلب مشاركة جميع الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة".

ويبرز المتحدث أنه عقب الداخلة تم تنظيم الحملة بوادي زم، وفي اليوم الأول من البرنامج تمت تعبئة تجار الفواكه الجافة وباعة الأقمشة ضد كوفيد 19، مع توزيع الكمامات.

ويأتي هذا في وقت ارتفعت أرقام الإصابة بكورونا وباتت تشمل مختلف المدن المغربية.

ويؤكد مختصون أن الوضعية الوبائية الآن، بعد الاطلاع على جميع المؤشرات، تدعو شيئا ما إلى القلق؛ فحالات الإصابة في تصاعد، وتسجل بالآلاف مقارنة مع المرحلة الأولى التي كنا نسجل فيها فقط حالتين إلى ثلاثين حالة؛ كما تجاوز رقم الإصابات الإجمالي خمسين ألفا، ناهيك عن أن عدد الوفيات هو أيضا مقلق ويزيد. لكن رغم كل هذا تبقى الوضعية متحكما فيها، إلا أنها تدعونا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والحيطة والحذر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.