"جامعة حقوق المستهلك" تطلق حملة "بدون كوفيد"

هسبريس - أمال كنين

أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حملة تحسيسية تحت شعار "حيي ومدينتي بدون كوفيد"، وهي الحملة التي انطلقت من مدينة الداخلة.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريح لهسبريس، إن الهدف من العملية هو خلق تنافسية بين الأحياء، وخاصة بين الشباب، تم بين المدن، "حتى يمكن للساكنة أن تفتخر بسلامة مدينتها من كوفيد19".

وحسب المتحدث ذاته فإن الحملة ستستهدف كلا من الدار البيضاء ومراكش ومكناس، مردفا: "سنطلب مشاركة جميع الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة".

ويبرز المتحدث أنه عقب الداخلة تم تنظيم الحملة بوادي زم، وفي اليوم الأول من البرنامج تمت تعبئة تجار الفواكه الجافة وباعة الأقمشة ضد كوفيد 19، مع توزيع الكمامات.

ويأتي هذا في وقت ارتفعت أرقام الإصابة بكورونا وباتت تشمل مختلف المدن المغربية.

ويؤكد مختصون أن الوضعية الوبائية الآن، بعد الاطلاع على جميع المؤشرات، تدعو شيئا ما إلى القلق؛ فحالات الإصابة في تصاعد، وتسجل بالآلاف مقارنة مع المرحلة الأولى التي كنا نسجل فيها فقط حالتين إلى ثلاثين حالة؛ كما تجاوز رقم الإصابات الإجمالي خمسين ألفا، ناهيك عن أن عدد الوفيات هو أيضا مقلق ويزيد. لكن رغم كل هذا تبقى الوضعية متحكما فيها، إلا أنها تدعونا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والحيطة والحذر.