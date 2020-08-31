استمارة التعليم الحضوري لا تحتاج تصحيح الإمضاء ‎

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، برسم الموسم الدراسي 2021-2020، لا تقتضي تصحيح الإمضاء والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توضيحي لها، توصلت به هسبريس، أنه يتعين على أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات إما تعبئة هذه الاستمارة إلكترونيا مباشرة عبر خدمة "ولي"، المتوفرة بمنظومة "مسار"، أو تحميل الصيغة المتوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة وتعبئتها وتسليمها إلى إدارة المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم غد الثلاثاء فاتح شتنبر، أو تعبئتها بالمؤسسات التعليمية، وتسليمها إلى الإدارة التربوية.

وشددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، على أن التعبير عن اختيار صيغة التعليم الحضوري يجب أن يتم في أجل أقصاه يوم الخميس 3 شتنبر 2020.