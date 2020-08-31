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الرئيسية | مجتمع | إغلاق المجال الجوي لأوروبا يحبط راغبين في الدراسة خارج المغرب

إغلاق المجال الجوي لأوروبا يحبط راغبين في الدراسة خارج المغرب

إغلاق المجال الجوي لأوروبا يحبط راغبين في الدراسة خارج المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 21:00

قيودُ السّفر التي فرضتها المفوّضية الأوروبية على المغاربة الرّاغبين في الدّخول إلى منطقة "شنغن"، والتي تمّ تشديدها مع استمرارِ انتشار فيروس "كورونا"، مازالت تثيرُ الكثير من التّساؤلات، خاصة وسطَ الطّلبة الطّامحين إلى استكمالِ مشوارهم الدّراسي العالي بإحدى الدّول الأوروبية.

ورغم أنّ الاتحاد الأوروبي سبق أن أكّد أنّ "المغاربة المقيمين في أوروبا والطلاب الذين يواصلون دراستهم هناك، وكذلك المسجلين حديثًا، سيتمكنون من دخول المنطقة الأوروبية بدونِ تعقيدات"، إلا أنّ إجراءات الحصول على موعد السّفر والفحوصات الطّبية المتعدّدة تُعيقُ انتقال الطّلبة الجدد إلى المؤسّسات التّعليمية الأوروبية.

ويظلّ أكبر عائق بالنّسبة للطّلبة المغاربة الذين سيغادرون المملكة لمتابعة دراستهم في إحدى الدّول الأوروبية هو الحصول على تذاكر الطّائرة وإجراء الفحوصات الطّبية المطلوبة وفقاً للشّروط التي حدّدتها المفوضية الأوروبية، بحيث لا يجب أن تتجاوزَ مدّة صلاحيتها 48 ساعة.

وبالنسبة لتذاكر الطّيران، تعمل بعض المؤسّسات الدّبلوماسية الأوروبية في الرّباط على توجيهِ الطّلبة الجدد الذين يودّون مواصلة مشوارهم الدّراسي في الخارج إلى بعضِ شركات الطّيران المحدّدة، قصدَ الاستفادة من بعض الامتيازات الموجّهة لصالحِهم.

ويُفضّل كثيرُ من الطّلبة المغاربة مواصلةَ تعليمهم العالي في الخارج، وذلكَ مباشرةً بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، إذ تبدأ "رحلة" البحث عن العروض الدّراسيّة المقدّمة على المستوى الأوروبي والأمريكي، بما في ذلك المدارس العليا والكلّيات التّأهيلية والمتخصّصة التي تفتحُ أبوابها أمامَ آلاف الطّلبة الأجانب، خاصة في فرنسا وأوكرانيا وبلجيكا.

ولم تمنع ظروف جائحة "كوفيد-19" الذي انتشرَ في كلّ أرجاءِ أوروبا آلافَ الطّلبة المغاربة من خوضِ تجربة استكمالِ المشوارِ الدّراسي العالي في فرنسا وبلجيكا وأوكرانيا، حيث شهدت بوابة "كامبوس فرانس" إقبالاً مكثّفاً للطّلبة المغاربة الرّاغبين في متابعة دراستهم العليا في فرنسا.

ويسجّل المغرب خلال الأيام الأخيرة طفرة غير مسبوقة في معدّل الإصابات بكورونا الذي بلغَ مستويات قياسية، وهو ما سيجعل الأوروبيين "مقيّدين" بمستوى الحالة الوبائية وما تفرضهُ من حزمٍ في التّعامل مع الدّول الموبوءة، لاسيما أنّ معدّل الإصابات يشهدُ ارتفاعاً ملحوظاً في كلّ بلدان أوروبا.

وأوصى مسؤولون أوروبيون بضرورة الحفاظ على قيود السّفر المفروضة على عدد من الدّول، من بينها المغرب، حتّى لا تتعرّض دول الاتّحاد لخطر تفشّي الفيروس من جديد؛ في حين تعمل مؤسّسات الأخير في بروكسيل على تحيين المعطيات الصّحية الخاصّة بالدّول المعنية بقرار فتح المجال الجوّي.

وأصبح السّفر إلى فرنسا مثلاً يقتضي تقديم اختبار PCR سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 72 ساعة عند الصعود إلى الطائرة، وفقاً لما أعلنته سفارة باريس في الرّباط؛ وذلك بغضّ النّظر عن جنسية الرّكاب. كما أصبح التّوفر على شهادة سفر دولية استثنائية شرطاً ملزماً للتّنقل إلى الأراضي الفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - م المصطفى الاثنين 31 غشت 2020 - 21:26
ما تجب الإشارة إليه إلى أن جميع الفحوصات التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية بفرنسا على وجه الخصوص ، تؤدى بالمجان وبمنتهى السهولة من حيث تعدد المختبرات الطبية.
والإشكال المطروح بالنسبة للمهاجرين المغاربة الموجودين بأرض الوطن مطالبون بإجراء هذه الفحوصات ليس بالمجان كما هو جاري به العمل في فرنسا، إضافة إلى إيجاد المختبرات لإجراء هذه الفحوصات وفي احترام للمدة المسموح بها والتي لا تتجاوز 48 ساعة.
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2 - كمال الاثنين 31 غشت 2020 - 21:27
كما تدين تدان

ردولينا الصرف


الله يلطف
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3 - Merci الاثنين 31 غشت 2020 - 21:28
شكرا للشعوب الاوروبية التي تدفع ضرائب وتقبل ان يدرس الاجانب مجانا في كلياتها وتحية خاصة لفرنسا حيث 42 الف طالب مغربي يدرسون في جامعاتها متبوعين بالصينيين 31 الف والجزائريين 28 الف من اصل 359 الف طالب
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4 - NB69000 الاثنين 31 غشت 2020 - 21:28
انقلب السحر على الساحر !
اوروبا تطبق سياسة المعاملة بالمثل و ارجوا ان الاخطاء المرتكبة في تدبير فتح الحدود شهر يوليوز الفارط حين ألزم المغرب على اوروبا نفس الشيئ ..ارجوا ان عواقب هادشي ماخلصوهاش الناس لي باغيا تهجر باش تحقق داتها و الناس كدالك لي عندها روابط اقتصادية و عائلية ...الخ .
من لخر: القضية غادا و كاتحماض و الله يضر السلامة
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5 - فؤاد الاثنين 31 غشت 2020 - 21:29
كما أصبح التّوفر على شهادة سفر دولية استثنائية شرطاً ملزماً للتّنقل إلى الأراضي الفرنسية.
شي حد اشرح لينا منين تاخد هاد الشهادة الله يرحم الوالدين .
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6 - mghr الاثنين 31 غشت 2020 - 21:35
والله كم هو مؤسف أن ترى هذا الشباب الطموح وتضحية الوالدين أمام هذه العقبات التي سببتها الجاءحة .اللهم ارفع عنا البلاء وقوي عزيمة هؤلاء الشباب.
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7 - السلام عليكم الاثنين 31 غشت 2020 - 21:43
الوباء هنا في المغرب أكثر من ألف حالة يوميا والوباء هناك في اوربا بالمئات يوميا..كان الله في عون الطلبة المغاربة مع تشديد إجراءات السفر .ومن خرج منهم من المغرب ووصل الى اوروبا في هذه الظروف كمن خرج من عنق الزجاجة
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8 - lahbil الاثنين 31 غشت 2020 - 21:43
ما معنى التوفر على شهادة سفر دولية استثنائية شرطاً ملزماً للتّنقل إلى الأراضي الفرنسية وما هي الجهة التي تسلها وشكرا
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