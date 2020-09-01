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مدراء يخشون تهديد الدخول المدرسي لصحة التلاميذ

مدراء يخشون تهديد الدخول المدرسي لصحة التلاميذ
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 09:40

سجل المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ما وصفه بـ"التناقض والارتباك اللذين يطبعان قرارات واختيارات وزارة التربية الوطنية في شأن الدخول المدرسي 2020 2021، والأنماط التربوية المقترحة، والإجراءات الوقائية، وتداعيات ذلك على التحصيل الدراسي الهش، وعلى صحة التلاميذ".

ونعت بيان توصلت به هسبريس قرارات وزارة التربية الوطنية بـ"الانفرادية والأحادية" لتدبير الدخول المدرسي، "في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية التي يقتضيها الظرف الاستثنائي"، مشيرا إلى "وضع كل أعبائه على كاهل الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي، الذي تفتقر جل مؤسساته لأبسط البنيات والمرافق والوسائل والموارد البشرية الضرورية".

وسطر المكتب الوطني لهذه الجمعية برنامجا احتجاجيا على "الأوضاع القانونية والمهنية التي ترزح تحت غموضها هيئة الإدارة التربية، من قبيل حمل الشارة ورفض التكليف بتدبير مؤسسة أخرى شاغرة، ورفض القيام بالمراسلات الإلكترونية التي لا تتوفر على العدة التكنولوجية للازمة".

وواصلت الهيئة ذاتها: "الاعتصامات والمسيرات والاستقالة من الجمعيات التي تشتغل داخل المؤسسة التعليمية أشكال احتجاجية أخرى سطرها المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب".

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