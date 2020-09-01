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الرئيسية | مجتمع | "منظمات الطفولة" تدعو إلى توخي الحذر لضمان دخول مدرسي آمن

"منظمات الطفولة" تدعو إلى توخي الحذر لضمان دخول مدرسي آمن

"منظمات الطفولة" تدعو إلى توخي الحذر لضمان دخول مدرسي آمن
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 12:00

يتابع نشطاء في مجال الطفولة ومتابعة المسار التعليمي للتلاميذ الاستعدادات الخاصة بالدخول المدرسي 2020-2021، مؤكدين على ضرورة تأمين مسار دراسي آمن في ظل الظرفية الصحية الاستثنائية التي يمر منها المغرب.

وقال رشيد روكبان، رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، إن الضرورة تحتم التعامل مع الدخول المدرسي بكثير من الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف روكبان في تصريح لهسبريس: "كان يتوجب تبني الدخول المدرسي الحضوري في المناطق التي تشهد انعدام أو انتشارا ضعيفا لفيروس كورونا، وتبني التعليم عن بعد في المناطق التي تعرف تفشيا للفيروس".

واعتبر رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب أن "مسألة التجهيزات الرقمية الخاصة بالتعليم عن بعد تطرح نفسها بقوة بالنسبة الأسر المغربية ذات الدخل أقل من المتوسط والأسر محدودة الدخل".

وأضاف روكبان قائلا: "في العالم القروي، هذه التجهيزات تطرح نفسها بشكل أكثر حدة، لكن يجب ملاحظة أن بؤر تفشي الوباء تتمركز في المدن الكبرى وليس في القرى، وهو ما يعني أن اعتماد التعليم الحضوري في هذه المناطق أمر ممكن شريطة اعتماد إجراءات التباعد الجسدي والتعقيم لضمان دخول مدرسي آمن، سواء في القرى أو في المدن".

من جهته، قال حسن سلاهمي، نائب القائد العام للمنظمة الكشفية أشبال المغرب، إن الدخول المدرسي الحالي يأتي في وقت يشهد فيه المغرب تفشيا للوباء بشكل أكبر مقارنة مع كان عليه الوضع عند إعلان توقيف الدراسة خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف سلاهمي في تصريح لهسبريس: "نعتقد أنه يتوجب أن تتضافر جهود الجميع، من مسؤولين مركزيين أو محليين في وزارة التربية الوطنية ومنتخبين بالجماعات المحلية وناشطين بهيآت المجتمع المدني، من أجل العمل في إطار مقاربة تشاركية لضمان دخول مدرسي آمن بكل المقاييس، حماية لأطفالنا ولأفراد أسرهم، ولكافة رجال التعليم والإداريين العاملين في المؤسسات التعليمية".

وأوضح المتحدث أن ضمان دخول مدرسي آمن يستوجب تأمين الكمامات للتلاميذ ووسائل التعقيم، وتحسيسهم بأهمية الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، إلى جانب تخفيف عدد التلاميذ إلى النصف في كل قسم دراسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سمرة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 12:07
و ماذا عن الأطفال اقل من عشر سنوات الذين لن يرتدوا كمامات ا وليسوا ناقلين للعدوى
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2 - تلميذة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 12:07
مع كامل الاسف المؤسسة التي ادرس بها مهملة اطلب التدخل فلقد ذهبت هذا الصباح لدفع الوثيقة فوجدت المؤسسة مغلقة .لايوجد لاحارس ولا مدير .الحسن اليوسي صفرو
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3 - حقيقة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 12:11
انا كنجلس في المكتبة ديال صاحبي وشفت ان التلاميد بكثرة ديال الابتدائي و الإعدادي كيجيو يسحب الورقة ديال التعليم الحضوري للدرجة اني نقدر نقول 95 في الماءة ديال التلاميد بغيين يقراو حضوري المهم خاص الوزارة الوصية توجد راسها لانها معولة على التعليم عن بعد
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4 - استاذ متقاعد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 12:11
انبه الاباء لقد تسربت جائحة كورونا لكل المرافق. فمن السهل اذن ان تصل لابنائنا بالمدارس. لذا نطلب البداية بالتعليم عن بعد. ولننتظر فرج الله.
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