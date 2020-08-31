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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 62590 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1871744 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 30 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1141 حالة.

وتم التأكد من 1240 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 47595.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - الخطر يهددنا بقوة الاثنين 31 غشت 2020 - 18:11
أظن أن انتشار الوباء بهذه السرعة حسب الاحصاءات المقدمة، تسائل السلطات العمومية عن ضرورة التفكير في استراتجية أخرى، ومنها الحجر الجزئي ع الاقل. اللهم ارحمنا
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23
2 - حمزة 07 الاثنين 31 غشت 2020 - 18:14
ستتحسن الأوضاع قريبا ان شاء الله. فهناك سباق بين مختلف البلدان من أجل إنتاج لقاح في أقرب وقت ممكن.
ما علينا أن نفعله نحن عامة الشعب هو الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها من الجهات المختصة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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58
3 - غيور عن الرطن الاثنين 31 غشت 2020 - 18:14
لا حول وال قوة إلا بالله الالعاب العظيم ، عيب وعار ... كل ما نراه اليوم خطير جدا ، كيف يعقل أن نرى بعض الفئات من الناس مازالت لا تحترم التباعد الجماعي ... لأن ما نراه في بعض أسواق الحي وبعض شوارع المدن التي بها أيضا أسواق ... لازالت لا تحترم كل ما تنصحنا بها وزارة الصحة. أرجوكم ثم أرجوكم .. حافظوا على أهلكم وعائلاتكم للتصدي لهذا الوباء الفتاك... كما نسأل من الله عز وجل أن يبعد علينا هذا الوباء ورحم الله موتانا المسلمين اجمعين
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18
4 - يونسي الاثنين 31 غشت 2020 - 18:14
واغا كتسالا حاجاكتبدا حاجة سالا العيد وعاشوراء غتبدا المدرسة دوخوا عباد الله ها التعليم عن بعد ه عن قرب دراري مافاهمين والوا كلشي دايخ لا الفوج الاول الاثنين لا الثاني الثلاثاء لا نديرو واحد فالطبلة والله العظيم الا دخلو يقراو هادي هيالكارثة ..اودي عمموا الانترنيت في العالم القروي مجانا وبالاخص المتعلق بالتعليم وخليوا مواقع التواصل مجانا للتعليم والله يلطف
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30
5 - معاد الاثنين 31 غشت 2020 - 18:15
هاد الوباء مزال داير معانا المزيان. يتراوح بين الالف والف وخمسمائة.
اذا وصلنا 2000 فإننا سنق ناقوس الخطر.
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-4
6 - Hakim الاثنين 31 غشت 2020 - 18:16
This won't stop since the majority of moroccan people are not aware of the danger that encounters them daly, so please ware your masks and don't be a victime of your ignorance
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1
7 - محمد الاثنين 31 غشت 2020 - 18:16
المشكل عندنا الان هو الدخول المدرسي احترنا عن مادا سنختار هل التعلبم الحضوري او عن بعد افيدونا جزاكم الله خيرت
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10
8 - دوام الحال من المحال الاثنين 31 غشت 2020 - 18:16
دوام الحال من المحال.بالصبر يأتي الفرج باذن الله تعالى.
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20
9 - الرشيدية تعاني الاثنين 31 غشت 2020 - 18:17
تعاني مدينة بنة الرشيدية والاقليم برمته من انتشار كبير للوباء، وهذا بشهادة اطباء في المستشفى الاقليمي. وأمام صمت السلطات العمومية، نطالب الحكومة باتقاذ ما يمكن انقاذه
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14
10 - كلمة حق الاثنين 31 غشت 2020 - 18:17
تطبيق الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة في ظل الانتشار السريع للوباء و ارتفاع عدد الوفيات و الحالات الحرجة
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15
11 - شخص مر من هنا الاثنين 31 غشت 2020 - 18:17
ديما انهار اثنين كتكون الحصيلة منخافظة اومن بعد كتزاد.هادي ستة أشهر اوهاداك مول الكوفيد كيقول نفس الهضرة.لاشيء جديد يدكر.
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2
12 - مسلم الاثنين 31 غشت 2020 - 18:17
المغرب و لله الحمد بنى اكثر من 56 الف مسجد.....تكلفت الآلاف الملايير..إضافة إلى صيانتها المستمرة.... الخ
لست ضد العبادات ..ولا ضد الأديان..و لكن اليس العدد كبير جدا جدا ...وفي أغلب الاحيان فارغة إلا من بعض المسنين؟ الم يكن افضل لو كان لدينا 40 الف مسجد والباقي مستشفيات؟
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1
13 - مغربي كلاسيكي الاثنين 31 غشت 2020 - 18:18
الحمد لله على كل حال.
أتمنى أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية واحترام المسافة فالأمر ليس صعبا ولكننا نستطيع ذلك لنتخلص من هذا الوباء إن شاء الله...
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7
14 - Brahim الاثنين 31 غشت 2020 - 18:18
اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيئ الأسقام
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15 - لحلو الاثنين 31 غشت 2020 - 18:20
الى متى سينتهي هاذا الكاببوووووس.....
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7
16 - رشدي افورار الاثنين 31 غشت 2020 - 18:20
مرة أخرى فوق 1000 حالة .المرجو من السلطات المعنية إرجاع الحجر الصحي لأنه أفضل الحلول لحد من إنتشار الوباء.
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5
17 - said الاثنين 31 غشت 2020 - 18:20
اللهم ألطف بنا وارحمنا برحمتك المرض لم يستقر بعد ولذا وجب اخد الحيطة والحذر وخاصة الدخول المدرسي على الأبواب ولا نريد أن يتكرر ماوقع في العيد مع العلم مازلنا ننتظر ماستخلفه عاشوراء
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11
18 - Observateur الاثنين 31 غشت 2020 - 18:20
62590 هو العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس .. 20000 إصابة أخرى للوصول إلى عدد الإصابات المسجلة في الصين
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3
19 - سيدي علي الاثنين 31 غشت 2020 - 18:21
تضرعوا الى الله
يا أمة تشهد ان لا إله إلا الله
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14
20 - ملاحظ الاثنين 31 غشت 2020 - 18:22
واش ما لاحضتوش بلي المنحى تاع الوباء ولا مستقر بين 1600او 1000يمكن نكونو وصلنا مرحلة الدروة زعما .هدا مجرد تصور والله اعلم . انشاء الله نتغلبو على هاد لوباء او نرجعو لحياتنا الطبيعية
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4
21 - Omaima الاثنين 31 غشت 2020 - 18:22
و الان مع التعاليق المعتادة:
عيد الاضحى هو السبب
ستزداد الحالات بسبب عاشوراء
يجب تأجيل الدخول المدرسي
هههه المغاربة عالم خاص
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5
22 - مشاهد الاثنين 31 غشت 2020 - 18:23
السلامة يا رب هذا كثير على المنظومة الصحية التي كانت تعاني دوما من النقص في الأطر والمعدات والتجهيزات. نرجو من المواطنين الاتزام بالبرتكول الصحي لينقدوا ما يمكن إنقاده من أرواح. وليخرج البلد سالما من هذه الجائحة.
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3
23 - Idk الاثنين 31 غشت 2020 - 18:23
انخفاظ طفيف، نتمنى الشفاء للجميع و ندعو بالرحمة للمتوفين
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3
24 - Abdou67 الاثنين 31 غشت 2020 - 18:23
انا مبقيت فاهم وااالللوووو فهاد الوباء وهاد الارقام.الى فهمتو شي حاجة قولوها لي.بديت كنسمع اخبار من هنا وهناك تشكك في كل معطيات هاد الوباء والارقام لي ولات وزارة الصحة والداخلية كيبلغونا بها. اللهم من كان يريد بنا شرا فاجعل تدبيره في نحره يا رب
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5
25 - Naturaliat الاثنين 31 غشت 2020 - 18:23
الارتفاع ديال الحالات
جاي فالطريق
أسابيع بعد الدخول المدرسي
الله يحفظ
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3
26 - متتبع الاثنين 31 غشت 2020 - 18:23
الطريقة التي سنعالج بها هي عدم الحديث عن كرونا وارقامها عندها سنعيش حياة طبيعية
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4
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