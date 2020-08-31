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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 62590 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1871744 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 30 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1141 حالة.
وتم التأكد من 1240 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 47595.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
ما علينا أن نفعله نحن عامة الشعب هو الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها من الجهات المختصة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء
اذا وصلنا 2000 فإننا سنق ناقوس الخطر.
لست ضد العبادات ..ولا ضد الأديان..و لكن اليس العدد كبير جدا جدا ...وفي أغلب الاحيان فارغة إلا من بعض المسنين؟ الم يكن افضل لو كان لدينا 40 الف مسجد والباقي مستشفيات؟
أتمنى أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية واحترام المسافة فالأمر ليس صعبا ولكننا نستطيع ذلك لنتخلص من هذا الوباء إن شاء الله...
يا أمة تشهد ان لا إله إلا الله
عيد الاضحى هو السبب
ستزداد الحالات بسبب عاشوراء
يجب تأجيل الدخول المدرسي
هههه المغاربة عالم خاص
جاي فالطريق
أسابيع بعد الدخول المدرسي
الله يحفظ