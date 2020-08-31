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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تحدد موعد الامتحان الجهوي للباكالوريا

وزارة التربية تحدد موعد الامتحان الجهوي للباكالوريا

وزارة التربية تحدد موعد الامتحان الجهوي للباكالوريا
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 31 غشت 2020 - 20:25

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا أيام 1 و2 و3 من شهر أكتوبر المقبل، حسب تصريح لنور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب.

وواصل عكوري، في تصريحه لهسبريس، بأن اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، خلص إلى تخصيص شهر شتنبر للدعم والتقوية، حضوريا أو عن بعد، حسب المناطق والحالة الوبائية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قررت تأجيل موعد الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا إلى وقت لاحق، بعدما كان مقررا إجراؤه في شتنبر.

وعللت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تأجيل الامتحان الجهوي بالوضعية الوبائية المقلقة ببلادنا حاليا، التي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عبدالحليم الاثنين 31 غشت 2020 - 20:32
مبادرة جيدة يجب الحسم في عدة اشياء٠٠٠٠
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2 - مواطنة تحب بلدها الاثنين 31 غشت 2020 - 20:35
سبحان الله !!!، ما الفرق بين شهر شتنبر و أكتوبر وهل التلاميذ سيأخدون الدعم الكافي ؟؟
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3 - تلميذ الاثنين 31 غشت 2020 - 20:36
قرارات عشوائية و غير مدروسة، لا تراعي اي من الضغوط النفسية للتميذ
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1
4 - كارثة الاثنين 31 غشت 2020 - 20:38
نسأل الله السلامة، نتمنى ان تكون كافة الخطوات التي تقدم عليها الوزارة مدروسة وليست عبثية تخضع لضغوط اشخاص ’’يشككون في مصداقة الفايروس‘‘ حتى يصاب به اقرباؤهم و عندها يخرون نادمين
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5 - خبير الاثنين 31 غشت 2020 - 20:43
وماذا عن امتحانات التكوين المهني أليس بتابع لكم؟
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6 - souad الاثنين 31 غشت 2020 - 20:46
الوزارة فقدت بوصلتها وبدات تتخبط في اصدار المذكرات والقرارات دون دراسة او تمحيص وهذا ان ذل على شيء فانما يذل على ان الخص المناسب غير موجود في المكان المناسب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله يكون في عون ثلامذتنا واولياء امورهم
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7 - ملاحظ الاثنين 31 غشت 2020 - 20:50
التدريس سيكون حضوريا او عن بعد حسب المناطق والحالة الوبائية وليس حسب رغبات اولياء امور التلاميذ
اتفق مع هذا الطرح
حسن جدا
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8 - سلامة الاثنين 31 غشت 2020 - 20:50
و أخيرا . الحمد لله و الشكر لله.
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9 - ملاحظ الاثنين 31 غشت 2020 - 20:53
من له الحق في التصريح الرسمي لتاريخ إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا هو وزير التربية و التعليم و ليس كل من كان له لقاء مع الوزير يقوم و يخرج لنا بتصاريخ غير رسمية هذفها من ورائها كسب تقة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
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10 - مغربية الاثنين 31 غشت 2020 - 20:56
" وكانت الوزارة قد اجلت الامتحان الجهوي للوضعية الوبائية المقلقة "و سرعت في الدخول المدرسي لان الحالة الوبائية لازالت مقلقة اكثر من دي قبل . عدد تلاميذ الامتحان الجهوي 330000 و التلاميذ الدين سوف يلتحقون بالدراسة بالملايين اي منطق هذا ؟ فهموني الى نكون ما عارفش نحسب مزيان
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11 - حسن الحرش الاثنين 31 غشت 2020 - 20:58
بخصوص الامتحان الجهوي خبر سار، فقط نتمنى لو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي استأنفت بداية الدراسة بالدعم والتقوية عن بعد وتاجيل الدروس الحضورية الى نهاية الامتحان الجهوي.
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12 - Ayman الاثنين 31 غشت 2020 - 20:58
هذا ما يسمى الضحك على الدقون، قمة الاستهزاء بنفسية التلاميذ.
لا حول ولا قوة الا بالله
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13 - متوقع الاثنين 31 غشت 2020 - 21:04
سيتم اجتياز الامتحان الجهوي يومي 1 و 2 اكتوبر ، هاد الخبر متناقض مع واحد لكلام ديال امزازي كال فيه راه غايعلمنا بوقت الامتحان قبل بشهرين ولا ثلاثة . ما شاء الله على الحكومة وعلى رجالها .
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14 - أستاذ الاثنين 31 غشت 2020 - 21:05
حضوريا للجميع أو عن بعد للجميع حتى تكون هناك مساواة، لأن الحالة الوبائية تتغيرحسب المناطق من يومٍ لآخر .
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15 - sara الاثنين 31 غشت 2020 - 21:06
وكأن حالات الكورونا ستنخفض في الشهر 10 هههه شنو هو الفرق ما بين شهر ٩ و ١٠؟؟؟؟
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