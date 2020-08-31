وزارة التربية تحدد موعد الامتحان الجهوي للباكالوريا

إبراهيم مغراوي من مراكش

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا أيام 1 و2 و3 من شهر أكتوبر المقبل، حسب تصريح لنور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب.

وواصل عكوري، في تصريحه لهسبريس، بأن اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، خلص إلى تخصيص شهر شتنبر للدعم والتقوية، حضوريا أو عن بعد، حسب المناطق والحالة الوبائية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قررت تأجيل موعد الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا إلى وقت لاحق، بعدما كان مقررا إجراؤه في شتنبر.

وعللت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تأجيل الامتحان الجهوي بالوضعية الوبائية المقلقة ببلادنا حاليا، التي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.