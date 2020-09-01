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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" ينتقدون تجاهل أمزازي ويستعدّون لـ"معركة التّوظيف"

"المتعاقدون" ينتقدون تجاهل أمزازي ويستعدّون لـ"معركة التّوظيف"

"المتعاقدون" ينتقدون تجاهل أمزازي ويستعدّون لـ"معركة التّوظيف"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:00

في ظلّ دخولٍ مدرسيّ استثنائيّ وما فرضتهُ حالة الطّوارئ الصّحية من تشديد على مستوى عمليات التّلقين والصّيغ التّعليمية المتّبعة، يستعدّ "أساتذة التّعاقد" إلى تعقيدِ الوضع أكثر بفتحِ باب المواجهة مع وزارة التّربية الوطنية، التي مازالت تعمل بنظامِ العقدة؛ وذلك بخوضِ نضالاتٍ جديدة لكسبِ رهانِ "التّوظيف".

ويتّجه أساتذة التعاقد إلى مزيد من التّصعيد في مواجهة وزارة التربية الوطنية التي تتشبّث بنظام العقدة، وذلك من خلال التّلويح بإمكانية إفْراغ المؤسّسات التعليمية، خاصة في ظلّ تهميشِ الأساتذة في مجموعة من القرارات التّي تم اتخاذها بشكلٍ أحادي، دونِ إشراك الأطر التّربوية لصياغة نموذج "ملائم" للدّخول المدرسيّ المقبل.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".

ويسود نقاش حاد وسط الأساتذة، يتعلق أساسا بالمهام الجديدة الموكولة إليهم، فالبعض يرى الأمر استمرارا لنهج سياسة التقشف في قطاع حيوي؛ فيما يرفض آخرون ضمن وسم منتشر على مواقع التواصل العملية بشكل قطعي.

وفي هذا الصّدد، يؤكّد الأستاذة المتعاقدون أنّ التنسيقية الوطنية التي تمثّلهم "صامدة ومناضلة رغم كل الادعاءات والتّضليل، منن قبيل التوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات، وغيره من أوجه التعاقد المشؤوم"، مشيرين إلى أنّ الوزارة تستمرّ في تجاهل مطالبهم "وتعمل على كسب رهان الوقت لتكبيل الأستاذة بمجموعة من القرارات".

وينتقد الأساتذة ما اعتبروه "تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومحاولتها الالتفاف عليها، وإطالة أمد الملف بغرض استنزافهم، وبغية دفعهم للقبول بالمقترحات المغشوشة والإعداد لترسانة قانونية لشرعنة هذا المخطط".

وقال مصدر من داخل التّنسيقية إنّ "معركة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية مازالت مستمرة ولن تتوقّف إلا بتحقيق رهان التّوظيف"، مبرزاَ أنّ "سياق الدخول المدرسي المقبل استثنائي واستفردت فيه وزارة التربية الوطنية وأجهزتها بالقرارات الفوقية، وفق ما يخدمها لتنزيل القانون الإطار (51.17) والتملص من مسؤوليتها في تدبير القطاع، في أفق رفع يدها نهائيا عن تمويل التعليم".

ودعا الأستاذة المتعاقدون إلى "عقد جموع عامة لمناقشة الآليات النضالية الملائمة للشروط الذاتية والموضوعية الحالية والكفيلة بمواصلة معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، موردين أنّ "هناك مجموعة من التراجعات تم تمريرها في النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية، وذلك في ظل حالة الطوارئ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - وجدي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:09
لم يفرض التعاقد أبدا عليكم بل قبلتم به في الأول ثم انقلبتم عليه بخسة وندالة.لن أستغرب أنكم ستقومون باستغلال هذا الدخول المدرسي الاستثنائي من أجل المزيد من الضغط على الوزارة والحكومة لنيل مطالب غير شرعية ولم يتفق عليها.أسلوب التهديد والوعيد الذي عهدناه منكم وعهدته الوزارة طبعا لن يجدي نفعا.تهددون بإفراغ المدارس فليكن.ستكون الإقتطاعات هي الفيصل بيننا .أنتم الفئة المشاغبة الخبزية التي نوجه لها انتقاداتنا دائما.حملتكم الشرسة التي قمتم بها مؤخرا من أجل إطالة العطلة باءت بالفشل مع الأسف
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10
2 - محمد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:10
كنتمناو التعليم العمومي يتم الإدماج ديالو في اسلاك القوات المسلحة الملكية أو يطبق نظام عسكري على التعليم والصحة
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24
3 - محظوظون الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:15
لقد كنتم محظوظين حينما توقفت الدراسة ولم تكونوا في حالة إضراب
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12
4 - Said الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:15
سبحان الله لم يقدموا أي شيء ويريدون كل شيء ألا تخجلون من أنفسكم يامن تطالبون بمحاسبة المفسدين والمستفيدين من الريع؟أليس هذا أكبر ريع؟والله العظيم شخصيا حشمت مكانكم واكن الوزاة تدرس كيف التخلص منكم إذا نجح التعليم عن بعد أو تخفض رواتبكم إنكم بهذا تأكلون السحت والربا أصلحوا أنفسكم أولا ثم طالبوا بالاصلاح
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4
5 - يحي الأندلسي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:16
إنها ساقية حجا في هذه الوزارة الملغومة.لا يكاد ينتهي ملف حتى يطفو ملف آخر إلى سطح.يجب على الوزارة أن تكون أكثر صرامة مع هؤلاء الأساتذة المتعاقدين.لماذا يطالبون بمطالب غير شرعية.أم يستغلون تعدادهم الوفير للضغط والتلويح بورقة الاحتجاجات وشل حركة المدارس.يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة كالتنقيل التأديبي والحرمان من الترقية .
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9
6 - شهبندر التجار الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:22
لقد انتشلتكم الدولة من براثن العطالة والبطالة والضياع على الرغم من أن نسبة كبيرة منكم لديها إجازات بميزة مقبول وفي شعب غير حيوية.بل منكم من تجاوز الأربعين.ومع ذلك تكشرون عن أنيابكم وتتمردون وتستقوون.وتحاولون كسب تعاطف النقابات وجمعيات حقوق الإنسان والفئات الشعبية.امتثلوا للقوانين التي وظفتم وفق بنودها.
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13
7 - Sousiu الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:23
مفهمتش نهار لول كونتو ياربي غي تقبلو و وتوليو أساتذة.ووغي شديتو البلاصة وليتو باغين التوضيف والله ينعل لي مايحشم راه مكدبش لي قال الإنسان ماكيعمي عينيه غي تراب .وهي ديالكم و سيرو تكمشو و ديرو عقلكم شبعتو راحة و شبعتو فلوس .و مفهمتش واحد القضية نتوما أصلا كونتو قبل مادفعو دوزو الإمتحان عارفين أنكم غادي تخدموو بتعاقد وووافقتو وومضيتو على الكونطرا و شنو بغيتو دبا الله أعلم .يلاه لي معجبو حال يقدم الإستقالة و يخلي كاينين ناس موافقين على تعاقد ووباغين غي يخدمو
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11
8 - السامرائي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:26
ليس لي اطلاع كبير على موضوع التوظيف بالعقدة.هل من الممكن أن تعزل الوزارة الأستاذ المتعاقد الذي لم يبرهن على أحقيته وجدارته.ثم لماذا هناك استماتة كبيرة من طرف الأساتذة بغية الإدراج في الوظيفة العمومية. هل اتفق على هذا الأمر.
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4
9 - Hamza الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:26
التعاقد هو الحل
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8
10 - بسام الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:26
و عندكم تجيو فلأخير و تقولو ما خلصوناش او تبداو تبكيو انشري يا هسبريس
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19
11 - أستاذة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:26
رتاحيتي هذ المدة كلها واردتم إفراغ المؤسسات لتزيدوا الوضع تعقيدا الآباء يتهمون رجال التعليم بالتخادل وعدم الرغبة في العودة الوزارة رمت الكرة لكم لتتدبروا الوضع والتلميذ في الوسط ربما لو سألتموه لفضل البقاء بدون دراسة للأبد
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9
12 - fidèl marocain الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:27
ما دام وقعوا على عقود فعليهم احترامها واذا لم يحترموها فعلى الوزارة أن تبرم عقودا مع آخرين يريدون أن يدرسوا فكفى من تضييع مستقبل اطفالنا
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13
13 - Hamouda الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:27
بدينا عوتاني...مع هاد الكورونا غااااا هنيو راسكم موحالش تلقاو بلاصة حتى فالتعليم عن بعد. جاتكوم فرصة فيها طرف دالخبز و لحتوها، واا سيييير دابا جري و جاري... لكن فالحقيقة عندكوم الحق، شكون كره وظيفة رسمية بشهرية لا تتأثر بالكورونا؟ الله اكون فعون الدرويش و تحية للشعب المغربي الحر
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7
14 - خالد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:31
هدا جهل وانحراف تريدون ان تستغلو المرض والازمة وكرونا ومشكل الوطن لضغط عليه والله في المغرب اكره مهنتين هي التعليم تستغل العمل والاداء لما جاء وقت العمل تجدهم في اضرابات هم والاطباء للاسف لايوجد في اي دولة من يقبض اكثر من التعليم المغربي يشتغل 40 ساعة في الشهر ب 8000 درهم او اكثر
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4
15 - فسخ عقودهم الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:33
التعليم عن بعد يمكن الدولة من فسخ عقود 70000 متقاعسا و توفر اموالا هي في حاجة لتوفيرها
هم نذير شؤم على مجال التربية
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10
16 - MOHAMED الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:36
J'habite à coté d'un dispensaire(mostawsaf), le médecin arrive à 10h30 voire plus et les portes ferme à 12h30 que le citoyen mort.
Il faut étendre le recrutement par contrat dans les services de la santé;
et qui triche la poooorte.
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13
17 - متابع الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:39
أكثر من يعلق على هذا الموضوع ليس له دراية به، وهذا هو حال أغلب المغاربة يكتبون في كل شيء ولا يفهمون أي شيء. المهم مستقبلا لا ترموا التلاميذ بالجهل وضعف المستوى فهذه نتيجة حتمية لسياسة الدولة في التعامل مع ملف التعليم.
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0
18 - Rachid الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:42
للأسف هذه الفئة لا تحظى بأي دعم شعبي...انتهازيون و كسالى
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4
19 - Sara الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:42
هدا ماكنا نردده مند ايام .احكموا بانفسكم الان.ها انتم ترون .بعدما فشلوا في الحصول على سنة بيضاء.اقاموا الارض ولم يقعدوها لتأ جيل الدخول المدرسي.وعندما ايقنوا ان دالك لن يتحقق هاهم يعودون لتلك الاسطوانة المشروخة هدفهم الوحيد عدم العمل والبقاء في عطلة....هل يعقل ان يفكر حتى احمق في الاضراب في هكدا ضرف؟..يتبع
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-2
20 - sami الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:43
بصفتي استاذ مرسم اضم صوتي الى صوت المعلق 2 لان هذا هو الحل.
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3
21 - متتبع الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:49
هؤلاء لا نسمع عنهم الا وقت العمل أين كانوا طيلة العطلة الصيفية؟
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-2
22 - لا علاقة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:49
أقسم بالله العلي العضيم.معضم المتعاقدين ليسو في مستوى التعليم لا علاقة .والوزارة تعلم ذلك.إحمدو الله على فرصة العمل.اللهم العمى ولا لعمش
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1
23 - امازيغي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:53
كنتم عاطلين وحالفكم الحظ لتلجوا مهنة التدريس بدون كفاءة ؛ وقبلتم بالتعاقد وصادقتم عليه ؛ والان تريدون استحمار الدولة برغبتكم الادماج في الوظيفة العمومية وبادرتم الى شن اضرابات بالاشهر وضيعتم التلاميذ وتجاوزت الوزارة افعالكم الشيطانية ولازلتم تفكرون في المزيد من العقوق لكن يجب على الدولة تغيير نمط التعامل معكم بالغاء العقود التي تربطكم بها وحينذاك ستندمون حيث لا ينفع الندم بعد تعيين حاملي الشهادات ليتولوا مهنة التدريس
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-1
24 - معطل الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 00:00
العقد قبل الابرام يقول: بدون ضغط او إكراه وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية أوافق واوقع على الشروط المنصوص عليها في العقد الذي يربطني بكذا وكذا. السؤال إذن للمتعاقدين: كيف فرض عليكم العقد وقد قبلتم ووافقتم وامضيتم على ماذكر اعلاه. الله يعفوا اعليكم من اللصقة
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-2
25 - مواطن الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 00:09
الى المعلقين السابقين. أو بالاحرى المأجورين هههه. خذوا مواقعكم وشاهدو فقط. فالمعركة قد بدأت تحسم لصالح الاساتذة. بعدها فلنرى تعليقاتكم كيف ستكون هههه.
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