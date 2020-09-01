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الرئيسية | مجتمع | مؤشر توالد "فيروس كورونا" يتراجع .. والمغرب يُودع "أسوأ شهر"

مؤشر توالد "فيروس كورونا" يتراجع .. والمغرب يُودع "أسوأ شهر"

مؤشر توالد "فيروس كورونا" يتراجع .. والمغرب يُودع "أسوأ شهر"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:00

ودع المغرب أسوأ شهر من حيث إصابات ووفيات فيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة في البلاد؛ إذ كشفت وزارة الصحة أنه من فاتح إلى غاية 30 غشت سجل المغرب 37077 حالة، بنسبة 60.4 بالمائة من إجمالي الحالات.

وقال مُعاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة بوزارة الصحة، إن عدد الوفيات خلال شهر غشت بلغ 758 حالة وفاة، أي 68.2 بالمائة من إجمالي وفيات "كوفيد-19"، علما أن معدل الإصابة خلال الشهر الماضي بلغ 102 في كل مائة ألف نسمة.

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة، خلال التصريح الأسبوعي الذي يرصد الوضعية الوبائية في المغرب من 24 إلى 30 غشت، أن المغرب سجل خلال هذه الفترة 9050 حالة جديدة، من بينها 42 واردة، بينما وصل معدل الإصابة الأسبوعي 24.8 في كل مائة ألف نسمة.

وبلغ عدد الوفيات في الأسبوع الماضي 223 وفاة مقابل شفاء 10012. ومقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي، فقد شهد الأسبوع الأخير انخفاضا في عدد الحالات الجديدة بنسبة 8.2 بالمائة، وتراجعا طفيفا في نسبة الوفيات بلغ 3 بالمائة.

معطيات وزارة الصحة كشفت تراجع مؤشر توالد الحالات "Rt" في الأسبوع الماضي، وهو أهم مؤشر يرصد مسار الوضع الوبائي في البلاد؛ إذ وصل في بداية الأسبوع المشار إليه إلى 1 ثم عاد ليتراجع إلى 0.95. وقال معاذ المرابط إنه في حالة التأكد من هذا المنحى التراجعي، سيكون المغرب قد مر من ذروة الوباء إلى الجزء الثاني من المنحى التنازلي للوباء.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي الأسبوعي، فقد سُجلت أقل من 100 حالة في جهتي كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، وبين 100 و500 حالة في جهات الشرق وسوس ماسة والداخلة وادي الذهب، وبين 500 وألف حالة في درعة تافيلالت وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس وبني ملال خنيفرة، بينما أكثر من 1000 إصابة سجلت في جهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي.

على صعيد الوضع الوبائي الدولي، تقدم المغرب بثلاثة مراكز من حيث عدد الإصابات ليصل إلى المركز 46 عالمياً، والترتيب نفسه من حيث عدد الوفيات، ثم المركز 31 عالميا في الكشوفات الطبية، بينما على الصعيد الإفريقي يوجد المغرب في المركز الثالث من حيث الإصابات، والرابع في ترتيب الوفيات، والثاني في الفحوصات.

وفي فقرة التفاعل مع المواطنين، أكدت وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية تعتبر احتمال انتقال الفيروس عن طريق الدم ضعيف. وجوابا على سؤال حول احتمال إصابة أشخاص بالوباء للمرة الثانية، أوضح المرابط أن حالات نادرة جدا، في حدود حالتين، أصيبت من جديد بالفيروس، مشيرا إلى أن "كوفيد-19" يعطي مناعة للمريض لكن مدتها غير معروفة.

وأضاف المصدر ذاته، في رد على سؤال آخر، أنه لا توجد أية دراسة علمية تؤكد أن شرب "القُرنفل" يوفر الحماية من فيروس "كورونا". كما أشار في فقرة التفاعل دائماً أن الفيروس ينتقل عبر تبادل الملابس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - رأي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:07
أسوأ شهر بسبب السفر و فتح الشواطئ و المقاهي و الأسواق.... نتمنى من الله أن يرفع عنا هذا البلاء
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66
2 - Dragon Bleu الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:08
كيف لكم ان تعرفوا انكم ودعتم أسوأ شهر ??? اذا هناك شيء في الكواليس
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100
3 - داير كمامتو الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:10
الحمد لله الامور تبشر بالخير إن شاء الله علينا بالكمامة والتباعد والدعاء إلى الله ان يرفع عنا هذا الوباء آمين يارب العالمين
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63
4 - صلاح ابدين الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:11
اللهم أرفع علينا هذا الوباء على الأمة وأن شاء الله نعود إلى ما كنا عليه في القريب العاجل
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49
5 - زهران ولد حومة التيران الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:14
نتمنى ان يذهب الفيروس و ينقرض كما وقع مع الانفلونزا الإسبانية . لنتفاءل .
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29
6 - visiteur الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:14
اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا هَذَا الْوَبَاء بِعِزَّتِك وسلطانك وَأَنْزَل عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ وَ شِفَاؤُك
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47
7 - لا للتسرع الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:16
لا للتسرع في الاحكام.مازال جاي فصل الشتاء الاهم من هذا ان هذا الفيروس ليس فتاكا واخد من الإعلام ما جعله اكبر مما يستحق
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15
8 - مراقب الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:17
الاختلاط و الاكتضاض في كل مكان وعدم احترام التدابير الوقائية هي السائدة و الاصابات يوميا تزيد عن آلف وتقولون ان مؤشر توالد الفيروس يتراجع ؟ على من تضحكون ؟ دول لها شأن ووزن ونظام صحي جيد وشعوب واعية ولم يصلوا لمؤشر تراجع الانتشار بل الامر اصبح الان مقلق في دول العالم !! ولعلمكم هناك دول صغيرة جدا و اصاباتها تسجل يوميا بعشرات الآلاف...
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4
9 - معاد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:18
اه مافيها باس تقولو تجاوزنا أسوأ شهر بينما نخلصو المؤسسات ونشريو الكتب.
ومن بعد تقولو راه مزال هادشي مطول.
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50
10 - أستاذة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:19
ايوى الله يدير خير في الدخول المدرسي المنتظر يحفظ وليدات الناس وكل الاطر التربوية اللهم أجل الوباء وعجل بالدواء
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19
11 - مغربية الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:20
يارب اهزو علينا ونتهناو ونرجو لحياتنا العادية ونزورو الحباب والأصحاب والعائلة ونطويو الصفحة ديال كورونا
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11
12 - commentaire الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:21
إحصائيات ورصد واستنتاج وفهم ووو .... هل في المغرب علماء بعد الرصد يستطيعون إكتشاف دواء أم هذا مقتصر على الدول العظمى فقط..." خدامين غير بالروجيستر" لهذا كانو المغاربة ينادون بتعلبم ذو قيمة وليس أنقل في الدفتر ما يلي فظلو عاكفين على نقل المعلومات دون اختراع العلوم الأخرى....
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8
13 - مغربي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:23
المعادلة ستتغير عندما يلتزم كل المغاربة بالتدابير الاحترازية بصرامة كبيرة،هكذا نقضي على الفيروس
صغر حجمه يجعله يستغل كل ذرة تراخي من جانبنا وليحذر.
أرقام الولايات في دول العالم أمامنا فلنعتبر قبل فوات الأوان،مازالت لدي الثقة بأننا نستطيع التغلب على كورونا.
رحم الله موتانا وشافا مرضانى وحفظنا أجمعين.
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3
14 - مواطن الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:25
طبعا سيتراجع و يختفي شبه كليا مع بداية الدخول المدرسي باش يرجعوا عباد الله للمدارس و لأشغالهم و يقولو العام زين، أما بخصوص شهر 8 فكانت الأرقام طالعة لتبرير سجن الشعب داخل المدن و عدم سفرهم لأي مكان، الأرقام تاطلع وقتما بغات و تهبط وقتما بغات، ما كاين تا شي فيروس فالعالم لي تايتعامل ب"الكانة" وقتما رشقاتلو هذا العبث المبين و كل تلك الأرقام متحكم فيها و فاش غايقرب موعد 10 شتنبر و إنتهاء الحجر غايعاودو يطلعو باش يزيدو شي 10 سنين ديال الحجر، و بالنسبة للمشكك في القرنفل فقد استعمله المئات حول العالم و تشافاو بيه، عطينا نتا دليل علمي واحد يتبث أن الكمامة تحمي من هذا الفيروس ، و أتحداك أن تأتي به، و بما أنها ليس عليها أي دليل علمي و لم يجب أحد أنها تحميه من الفيروس بدليل ما تقولونه نتوما بأن الأطباء دايرين الكمامة و تايتصابو إذن لماذا لم تنتقدها؟؟؟ هنا تظهر خيوط اللعبة
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8
15 - اسماء الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:27
بشارة خير .ونحمد الله على كل شيء ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هدا الوباء عن الأمة الإسلامية وعني البشرية جمعاء يارب
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1
16 - مصطفى الشلح الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:29
بل هي ارقام مشكوك في رقمنتها ليس الا ، وضجة مشكوك في افتعالها لتمرير ما يمكن تمريره ، انا لا اشكك في وجود كوفيد19 ولكن اشكك في الهرج والمرج حوله لامر في نفس يعقوب، لا أتكلم عن يعقوب المغربي التبعي وإنما يعقوب الذي يمد سيطرته حول العالم ويحاول بافتعال هذه الألاعيب لتعميق السيطرة ، ولكن الحمد لله ان العالم الحر مستفيق لهذه الألاعيب وتبعاتها
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4
17 - Aziza الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:30
ما زال الاسوء مع الدخول المدرسي غالله يحفظ و صافي
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-1
18 - محمد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:30
‏ فايروس أرعبَ كل شعوب الأرض‏
فكيف الحال إذا رُجَّت الأرضُ رجّاً وبُسَّت الجبالُ بسّاً، فكانت هباءً منبثّاً
اللهم إرحمنا برحمتك
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6
19 - مواطنة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:31
إلى صاحب التعليق رقم 2: أسوء شهر فيما عشناه لحد الآن أي منذ ظهور الوباء و ليس مقارنة مع ما سيأتي و الذي نطلب من العلي القدير أن يكون أفضل مما مضى.
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1
20 - االحجر الصحي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:32
واك واك اعباد الله بغينا الحجر الصحي
واك واك الناس ماباغاش التوب واك واك
وكواك الحجر الصحي وكوك.
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-2
21 - ولد حميدو الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:34
اختلفت الاراء في العالم عن فيروس كورونا بين مؤيد و مشكك و مكدب
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1
22 - فاهم مافهم الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:35
كنخافوا يدخلوا درراي المدرسة ويقولوا كرونا طلعات غادي نكونو شرينا الكتب هادك الليلة السوداء هي لدارت المشاكل + عيد الأضحى ودبا مغامرة الدخول المدرسي ادا اسندت الأمور الى غير اهلها فانتضر الساعة
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1
23 - المغربي الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 16:36
هي مجرد مسرحية اذا ممثليها هم حكام العالم ومشاهديها هم شعوب العالم اجمعين وطبعا ان وقت نهايتها وان ينعم ممثليها بمداخيلها ويصرفونها في تنمية دولهم وأهدافهم واما دول العالم التالث فهم ضحايا غرر بهم وتم الزج بهم والنصب عليهم من خلال اكل اموالهم بالباطل ومحاسبتهم على عدم ارتداء الكمامة بغرامات قاسية لشعوب تعاني قمة الفقر والتهميش ولكن عظمة وكيد الخالق ستنتصر على كيدكم انشاء الله'
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