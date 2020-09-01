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المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 63781 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1892635 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 43 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1184 حالة.

وتم التأكد من 1327 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 48922.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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